Alice pro inspiraci
vám po monitoru běhá Alice s paní redaktorkou a tváří se, že tu byly odjakživa. Autor pak už jen plní roli matrikáře a zapisuje další a další literární potomstvo. Děkuji tedy za inspiraci.
Jak jsme se naučili lépe komunikovat a zachránili naše partnerství
Posledních několik týdnů mi připadalo, jako bych nebydlela v paneláku, ale řídila hroutící se balkánský stát s rozpočtem na úrovni středně velké pekárny. Děti kašlaly. Peníze mizely. Ceny rostly. Manžela čekala operace. A já přijala více směn v práci.
Každé ženské médium by vám teď vysvětlilo, že jsem stála na důležité životní křižovatce, kde se rozhoduje o budoucnosti vztahu, osobním růstu a možná i o vesmírné harmonii.
Ve skutečnosti jsem stála u lednice a počítala jogurty jako pověřenec OSN monitorující zásoby v humanitárním koridoru, který už dávno přestal být humanitární a stal se jen místem posledního přežití.
Nové směny znamenaly více peněz. A více peněz znamenaly, že si budeme moci dovolit luxusní záležitosti. Například elektřinu.
Měly však jednu nevýhodu. Přestala jsem stíhat řídit domácnost.
Zpočátku jsem si myslela, že řešení bude jednoduché. Část povinností převezme manžel. Byla to roztomilá představa.
Dnes ji řadím vedle přesvědčení, že dinosaury zahubila změna klimatu, že stavební povolení lze vyřídit za měsíc a že muži přirozeně vědí, kde se skladuje mléko. Když jsem otevřela pusu, abych mu to vysvětlila, on si otevřel druhé pivo.
Manžel se ale snažil, musím to přiznat. Stejně jako se snaží posádka Titaniku přerozdělovat lehátka ve chvíli, kdy už příď míří ke dnu a orchestr hraje „Nearer, My God, to Thee“.
Vozil děti. Vyzvedával děti. Občas dokonce identifikoval některé z našich potomků správným jménem.
Ale samotná domácnost zůstávala záhadným ekosystémem, který podle jeho představ fungoval podobně jako deštný prales. Nikdo ho neřídí. Nikdo ho neorganizuje. A přesto se nějak děje. Prádlo se pere samo. Nákupy se materializují. Toaletní papír pučí na stromech. A školní kroužky vznikají samovýsevem. To mám z té své biologické praxe, aby bylo jasno.
V ženských magazínech bývá právě teď prostor pro odstavec o otevřené komunikaci. Mám ty pasáže ráda. Působí, jako by je psal člověk, který nikdy nežil s jiným člověkem, maximálně s velmi disciplinovaným zlatým retrívrem. Ani ne s kocourem, ten by se s vámi taky o tom nebavil
„Sedli jsme si a vytvořili bezpečný prostor pro sdílení emocí.“ Krásná věta.
Stejnou důvěru ve mně vyvolává už jen tvrzení, že kobry dávají přednost nenásilnému řešení konfliktů a že IKEA návody jsou intuitivní.
Také jsme si několikrát sedli. Já říkala: „Potřebovala bych větší pomoc.“ On říkal: „Rozumím.“ Já říkala: „Jsem unavená.“ On říkal: „Chápu.“ Já říkala: „Takhle to dál nejde.“ On říkal: „Musíme najít rovnováhu.“
Měla jsem pocit, že nežiju s manželem, ale s brožurou psychologické poradny, která se právě vrátila z víkendu o „aktivním naslouchání“.
Proběhlo mnoho slov. Přibližně žádné množství skutečných změn.
Pak ale přišel osud. Přesněji pračka. Nebo prostě realita, která se konečně unavila z našeho divadélka.
Stála jsem večer v kuchyni. Kolem mě ležela krajina textilního zoufalství. Hory ponožek. Údolí triček. Kontinent dětského oblečení, které se množilo rychleji než králíci v australské divočině. A tehdy jsem ji objevila.
Podprsenku. Podprsenku neznámého původu. Nebyla moje.
A to byl problém.Pomalu jsem ji zvedla mezi dva prsty. Jako archeolog držící artefakt z dávno zaniklé civilizace.
Jako patolog držící důkaz. Jako Hamlet s lebkou, jen s o něco méně poetickým kontextem.
A tehdy se stalo něco neuvěřitelného.
Muž, který si šest let nepamatoval, kde skladujeme máslo, náhle získal paměť slona, archiváře a vyšetřovatele válečných zločinů v jedné osobě.
Okamžitě rekonstruoval posledních osm měsíců. Každou návštěvu. Každou oslavu. Každé grilování. Každý lidský organismus, který kdy vstoupil do domu.Přesně věděl, kdo seděl kde. Kdo pil víno. Kdo pil kávu. Kdo se převlékal.Kdo použil koupelnu. Kdo se přiblížil k pračce na vzdálenost menší než tři metry.
Nikdy jsem neviděla takovou komunikaci. Žádné bloky. Žádné obranné mechanismy. Žádná práce s emocemi. Čistý proud dat.
Kdybych držela v ruce tehdy státní rozpočet, byl by vážně transparentní. Transparentní asi v tom, že víme, kolik tam bylo na počátku, ale co z toho vyleze na konci roku, zůstává jen ve hvězdách.
A tehdy jsem pochopila, že celé odvětví partnerského poradenství stojí na omylu. Léta nám tvrdí, že základem vztahu je důvěra. Nesmysl.
Základem vztahu je mírná panika.
A vlastně i tady máme v celém to dnešním dění praktický důkaz této mé myšlenky. Panika otevírá komunikační kanály způsobem, o kterém se terapeutům může jen zdát: a to i těm, kteří si za sezení účtují víc než průměrný plat učitele.
Nakonec se ukázalo, že podprsenka patřila... švagrové, co u nás přespala. Nejsme v Netflixu, dámy a pánové.
Aby bylo jasno.
Všechny velké lidské tragédie končí administrativní chybou. Ale něco ve mně zůstalo.
Kdykoli dnes čtu článek, ve kterém redaktorka vysvětluje, že partneři mají sdílet své potřeby v bezpečném prostředí vzájemného respektu, musím se usmát. Když si k tomu ještě vezmou artificiálního pomocníka, pak je dílo dokonáno.
Já totiž znám účinnější metodu. Stačí stát uprostřed kuchyně.
Mlčet. A mezi dvěma prsty držet podprsenku neznámého původu.
Najednou naslouchá každý.
Konec konců je to princip platný od ložnice až po parlament. Dokud mluvíte, ostatní se usmívají. Jakmile však z kapsy vytáhnete předmět doličný, úsměvy mizí a začíná rozprava. V tom se podprsenka a uniklé emaily nápadně podobají: samy o sobě nikoho nevzrušují, ale ve správnou chvíli dokážou změnit tón celé debaty.
O Oválné pracovně a Kremlu ani nemluvě.
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