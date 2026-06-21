Algoritmus pod borovicí v sázavských Samopších
Když Silicon Valley narazí na sázavské Samopše. Přichází kybernetická apokalypsa v polobotkách-důchodkách!
Skutečná zkouška ohněm, absolutní vrchol kybernetické evoluce a finální destrukce digitální gramotnosti nastává v momentě, kdy nějaký osvícený projektový manažer z pražského startupu rozhodl, že je potřeba implementovat AI doručování do údolí řeky Sázavy.
Slogan je jasný: „Inovace do každé osady!“
Kolem břehu Sázavy se neochotně sune křiklavě oranžový šestikolový doručovací robot s hrdým nápisem „UberEats-Sázava: Budoucnost je zde“. V útrobách nese raráška v trojobalu, bezlepkové hranolky a jedno teplé nealko pivo pro chataře z osady v Samopších, který si ho objednal v záchvatu digitálního optimismu (než zjistil, že nemá signál, aby potvrdil převzetí). Jeho pokročilé lidary, kamery s armádním rozlišením a neuronové sítě trénované indickými experty v Silicon Valley jsou připraveny na leccos. Ale na specifika české chatařské a vodácké reality je žádný datový model připravit nedokázal. Tady totiž neplatí zákony robotiky Izaaka Asimova, ale zákony přírodního výběru a selského rozumu.
Infrastrukturní infarkt algoritmu
Robot zahajuje svou trasu na asfaltové silnici třetí třídy. Algoritmus je klidný, cloud spokojeně přede. Problém nastává v momentě, kdy má stroj podle pokynů navigace odbočit na červenou turistickou trasu směr Pikovická jehla.
Detekce anomálií: GPS signál v hlubokém kaňonu řeky okamžitě kolísá a hází robota střídavě do protějšího lomu a střídavě doprostřed říčního proudu.
Logická smyčka smrti: Robot se zastavuje před obřím kořenem stoletého dubu. Podle mapových podkladů optimalizovaných experty z Národního pedagogického institutu (kteří pravděpodobně v lese nikdy nebyli) se jedná o „zpevněnou bezbariérovou komunikaci“. Robot vyhodnocuje kořen jako „vertikální překážku s neznámým certifikátem“.
Při pokusu o couvání navíc zapadne dvěma levými koly do bahna, které v Silicon Valley neznají, protože tam buď svítí slunce, nebo mají všude beton. Stroj začíná zmateně blikat všemi barvami a z reproduktoru se ozývá zdvořilý, syntetický hlas s mírným kalifornským přízvukem: „Detekována chyba povrchu. Prosím, kontaktujte správce sítě.“ Nejbližší správce sítě je momentálně na konferenci o AI transformaci školství v Brně a pije flat white.
Kulturní šok u řeky (Vodácká asimilace)
Zatímco robot bezradně hrabe koly v sázavském jílu, zespodu od řeky přichází první vlna domorodců; vodáci. Parta v nafukovacím člunu Pálava, posílená několika kelímky pochybného rumu z místního stánku, spatří blikající plastovou krabici. V Londýně nebo Sheffieldu by robota zkopali nebo hodili do kanálu. Češi jsou ale národ kreativní. Vandalismus je příliš primitivní; tady se aplikuje národní folklor a recyklace. „Hele, Máňo, podívej, ministrovi digitální transformace utekla hračka! R2D2 na jezu.“
Během deseti minut prochází robot kompletním vizuálním tuningem: Jeho drahé kamery a lidary jsou s láskou přelepeny prázdnými etiketami od tuzemáku. Na oranžovou karoserii někdo lihovou fixou dopíše nesmrtelné heslo „USS Samopše.“
Na jeho luxusní bezpečnostní vlaječku, která má varovat chodce, někdo uváže sušit zatuchlé, mokré maskáčové tričko a pár propocených ponožek. Robot, zcela oslepen etiketami, vyhodnotí situaci:
„Cesta zablokována neidentifikovatelným plavidlem. Hrozba kolize s podnapilým biologickým materiálem.“
Pokusí se o asertivní varování: „Prosím, ustupte, vezu teplé jídlo.“
Vodáci ho na oplátku familiárně poplácají po solárním panelu, do chladicí mřížky mu zastrčí načatého utopence s cibulí a pošlou ho s písní na rtech dál do lesa.
Skutečné finále a srážka civilizací však nastává na hranici samotné chatové osady. Proti stroji se tyčí absolutní vládce tohoto území: pan rázovitý chatař, veterán všech místních brigád, oděný v legendárních polobotkách-důchodkách, tesilových kraťasech a vybledlém tričku z vodáckého maratonu 1998. V ruce drží zbraň hromadného ničení: staré, ručně kované železné hrábě. Vedle něj, jako věrný, mlčenlivý strážce suverenity území, stojí hnědá fenka amerického bezsrstého teriéra. Pes neštěká. To by bylo pod jeho úroveň. Jen s nesmírným, hlubokým intelektuálním opovržením v očích sleduje ty blikající senzory.
Je to tichý souboj dvou světů, kde se digitální pokrok střetává s neúprosnou realitou českého venkova.
Robot se pokouší o manévr, který ho naučili na bulvárech v San Franciscu: mírně uhnout na kraj chodníku a dát přednost chodci s tichým pípnutím. Jenže na Sázavě chodníky nejsou.
Je tu jen úzká, erozí vymletá pěšina mezi plotem z vlnitého plechu a strmým srázem padajícím přímo do peřejí. Pokud robot uhne doprava, zahučí do řeky a jeho lithiové baterie způsobí ekologickou havárii místního významu. Pokud neuhne, poruší základní směrnici o respektování biologických forem života. Neuronová síť v americkém cloudu začíná žhavit servery na maximum. Chladicí větráky robota řvou jako startující Boeing. Na malém displeji, kde mělo svítit „Přejeme dobrou chuť“, se objeví zoufalý nápis: „Chyba 404: Selský rozum nenalezen v databázi.“
Chatař si pomalu zapálí spartu, vyfoukne kouř přímo do hlavního senzoru robota, podívá se na svou nahatou fenku a suše prohodí:„Vidíš to, Almo? Pokrok nezastavíš. V televizi pořád mluví o nějaký AI gramotnosti, ale ta potvora nevyjede ani mírnej kopeček a neumí pozdravit. Selský rozum je zkrátka ohroženej druh, ale tady na osadě ho ještě chvíli udržíme.“
Esej o doručovacích robotech na Sázavě jasně ukazuje, že globální technologický optimismus má své velmi specifické limity. Robot nakonec v osadě neuspěl. Ne proto, že by ho někdo zničil nebo legislativně zakázal jako v Torontu. Místní komunita ho prostě asimilovala a přizpůsobila svým potřebám. O dva týdny později už tentýž stroj samozřejmě žádný rarášky nerozváží. Chataři mu promptně odmontovali zbytečné senzory, vytrhali základní desku, pohon kol propojili se starou autobaterií a ze solárního panelu udělali dobíječku na mobily. Dnes tento technologický zázrak slouží jako dokonalý, pojízdný, dálkově ovládaný chladicí box na pivo, který spolehlivě pendluje mezi pátou chatou a břehem řeky.
V Silicon Valley sice možná plánují budoucnost, ale na Sázavě se s ní umí žít.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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