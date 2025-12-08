Aktuálně k zákazům telefonů přes sociální sítě- listopad 2025
Evropský parlament 26. listopadu přijal sice nezávaznou zprávu, která vyzývá k zavedení jednotného minimálního věku 16 let pro přístup k sociálním sítím, službám pro sdílení videa a nástrojům s umělou inteligencí v celé EU. Děti ve věku 13–16 let by mohly tyto služby používat pouze s souhlasem rodičů.
Klíčem má být ověření věku pomocí specializované EU aplikace nebo digitální peněženky, které chrání soukromí. Parlament také požaduje zakázat závislostní design* (nekonečné scrollování, autoplay, loot boxy) a omezit cílenou reklamu na děti. Dále navrhuje, aby vedoucí pracovníci platforem nesli osobní odpovědnost za závažná porušení pravidel. Zpráva je přípravou na nadcházející Zákon o digitální spravedlnosti (Digital Fairness Act). Samozřejmě platí, že od těchto a nebojím se to říct provolání k realitě bude ještě dlouhá cesta dlážděná všemi riziky majících blízko k chat control bohužel.
Hlasování Evropského parlamentu z konce listopadu přesto představuje významný politický milník v celoevropské debatě o ochraně dětí na internetu. Přestože přijatá zpráva nemá přímou legislativní sílu, vysílá jasný signál: éra nekontrolovaného experimentování digitálních platforem na mladých uživatelích musí skončit. Parlamentní iniciativa reflektuje rostoucí společenskou úzkost z dopadů digitálního prostředí na psychické zdraví, vývoj a soukromí dětí a teenagerů. Nemohu si zde odpustit uštěpačnou poznámku k metodickým útvarům ministerstva školství, kde je ve školách doporučeno používat umělou inteligenci docela bez omezení, podle veřejného zájmu, který ovšem není nijak definován. Už přes rok se snažím prosadit alespoň minimální informovanost mezi rodiči a jasnou strategii školy pro tuto oblast. Jsem ale opravdu rád, že jsme díky tomuto rozhodnutí kousek blíž k smysluplnému využití mobilů ve školách, a ne k jejich zákazu. Jádrem jsou totiž sociální sítě.
Jádrem doporučení je návrh zvýšit hranici digitálního souhlasu na 16 let. Tento krok, vedený snahou vytvořit bezpečnější prostor, však vyvolává praktické i filosofické otázky. Hlavním nástrojem se má stát sofistikované ověření věku, ideálně prostřednictvím centrální EU aplikace, která chrání data. To je technologicky ambiciózní a společensky citlivý cíl – balanc mezi prevencí a právy na soukromí je křehký. Kritici mohou namítat, že striktní věková hranice může omezit přístup k informacím a socializaci pro zodpovědné teenagery, nebo vytvořit falešný pocit bezpečí. Parlament sám varuje, že ověření věku nesmí být pouhou zástěrkou, která zbaví platformy povinnosti předefinovat své služby tak, aby byly bezpečné pro děti od základu.
Mnohem zásadnějším a systémovějším požadavkem je však útok na závislostní architekturu platforem. Parlament správně identifikuje nekonečné scrollování, autoplay nebo herní reward systémy jako moderní formy behaviorální manipulace, která narušuje schopnost seberegulace. Návrh na zákaz loot boxů* a podobných herních mechanismů s náhodnou odměnou je přímým propojením s regulací hazardu a ukazuje, že zákonodárci začínají chápat jazyky a triky digitální ekonomiky pozornosti. Stejně tak je progresivní snaha chránit tzv. kid influencery před komerčním vykořisťováním a omezit cílenou reklamu.
Zpráva také reflektuje nové výzvy spojené s generativní umělou inteligencí, ať už jde o deepfakes, AI companionship nebo nechvalně známé nudify aplikace. Parlament ukazuje, že regulační rámec musí být agilní a anticipovat rizika nových technologií, nejen řešit ty současné.
Vyhlášení, že služby nejsou navrženy pro děti, je silným politickým poselstvím. Evropská unie se tím připojuje k zemím jako Austrálie a staví se za rodičovskou autoritu v digitálním světě. „Rodiče jsou tu od toho, aby své děti vychovávali,“ nikoli algoritmy. Návrh na osobní odpovědnost manažerů pak ukazuje rostoucí ochotu jít po skutečných tvůrcích rozhodnutí, nejen po anonymních korporacích.
Toto hlasování je především politickou kartou na stole Evropské komise, která nyní pracuje na Digital Fairness Act. Ukazuje jednotný postoj parlamentu a nastavuje laťku pro nadcházející legislativní bitvy. Cesta od doporučení k závaznému právu bude dlouhá a plná kompromisů, ale samotná diskuse již mění normy.
Evropa dává najevo, že právo dětí na zdravý vývoj a ochranu před komerčními a behaviorálními riziky musí být v digitálním věku stejně nedotknutelné jako v tom fyzickém. Experiment, při kterém byla celá generace vystavena působení neznámých sil, má podle Parlamentu skutečně skončit. Mám jen obavy, aby se právě tato pozitivní zpráva nezvrtla v totální kontrolu online prostoru, ve kterém přestane osobní soukromí existovat. A to by byl zločin daleko přesahující meze orwellovské utopie.
Milan Hausner
„Školy v austerocénu, době šetřivé“
Od ledna vstupuje školství do nové éry: více peněz na platy učitelů, méně prostředků na pomůcky. Jak se školy vyrovnají s dobou šetřivou a co to znamená pro žáky i rodiče?“
Milan Hausner
Na pohotovost s AI
Většinou slyšíme, že přechytralý pacient (ostatně jako žák) jsou pro lékaře nechtěnou osinou. Jenže v mnoha případech, jako je tento, všechno může být jinak. Možná, nadešel čas vnímat rub i líc AI technologií.
Milan Hausner
Povídali, že mu hráli: o digitální dovednosti, občanské kompetenci a čtení mezi řádky
Digitální gramotnost jako svatá relikvie: úředníci a dámy v talárech táhnou obří myš a klávesnici na Petřín. Jenže vedle toho kliku musíme umět ČÍST a kriticky MYSLET.
Milan Hausner
O Jindřichovi na Bali -IV.
Angličtina se vyvíjí hezky rychle a přináší do online světa někdy opravdu hezké přesmyčky či akronomy. Tady máte další z nich. Však už ale i my máme své Jindřichy.
Milan Hausner
Křižovatka lidstva: Odvaha, chamtivost a závod o inteligenci, který by nás mohl pohřbít
Ocitáme se uprostřed největšího technologického experimentu v historii lidstva, který však není řízen vědeckou zvědavostí, ale ekonomickým imperativem srovnatelným s Midasovým dotykem.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.