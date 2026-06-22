Aktuálně a překvapivé...vlastně ani já nevím
Digitální brzda, nebo vlak, který nepočká? Zakázat, či regulovat AI ve školách?
Tato pravidla vstupují v platnost s novým školním rokem na konci srpna 2026. Tento krok navazuje na dřívější plošný zákaz chytrých telefonů ve školách z roku 2024 a reflektuje rostoucí obavy z propadu výsledků v národních testech čtení, psaní a matematiky. K zákazu tabletů jsem si dovolil napsat už před časem svou noticku.
Jak nová pravidla v Norsku fungují?
Regulace je odstupňována velmi striktně podle věku studentů:
- Věk 6 až 13 let (1. až 7. třída): Úplný zákaz používání generativní AI ve výuce. Děti v tomto věku nesmí tyto nástroje při studiu využívat vůbec.
- Věk 14 až 16 let (nižší střední škola): AI je povolena pouze v omezené míře, s vysokou opatrností a pod přímým dohledem učitele.
- Věk 17 až 19 let (vyšší střední škola): Zde se naopak studenti učí s AI pracovat konstruktivně a vhodným způsobem, aby byli připraveni na vysoké školy a budoucí trh práce.
Omezení „delegování myšlení“
Norsko přitom bylo v 90. letech a po roce 2010 (s masivním nástupem iPadů) průkopníkem digitalizace školství, kdy tablety téměř vytlačily klasické papírové učebnice. Současná vláda ale tento trend oficiálně obrací. Spolu se zákazem AI uvolňuje masivní finanční prostředky na návrat fyzických tištěných knih do tříd.
Hlavním argumentem premiéra je ochrana kognitivního vývoje dětí. Podle norských představitelů hrozí, že při příliš brzkém nasazení AI děti přeskočí kritické fáze učení. Stroje za ně začínají „přemýšlet“, což maskuje nedostatky v gramatice, kritickém myšlení a porozumění textu předtím, než si tyto základy stihnou sami pevně osvojit.
Norway Pushes Back Against AI Reliance in Education – Toto krátké zpravodajské video shrnuje oficiální vyjádření norského premiéra k novým restrikcím generativní AI a návratu k tradičním učebnicím.
Co k tomu říci? Čtenáři dobře vědí, že mám k AI velmi rezervovaný postoj, že velmi často popisuji celou řadu negativních trendů a že moderní entuziasty považuji obrazně řečeno za kacíře. Přesto ale zákaz jako tu správnou cestu nevidím.
Jako dlouhodobé řešení to neobstojí, ale jako nouzová brzda to má své velmi krátkodobé opodstatnění.
Norsko v podstatě přiznalo, že bezhlavá digitalizace z minulé dekády (kdy se dětem masivně rozdaly iPady a zrušily se tištěné učebnice) selhala. Zákaz AI a návrat ke knihám u dětí do 13 let je pokusem zachránit základy: schopnost soustředit se, číst dlouhý text a samostatně formulovat myšlenku. Pokud dítě neumí kriticky myslet, AI z něj udělá jen pasivního konzumenta. V tomto věku to tedy smysl dává; je to ochrana biologického vývoje mozku. S tímto stanoviskem se plně ztotožňuji a také se snažím na školách, kde působím, tyto aktivity směřovat.
Z globálního pohledu má ale tento radikální řez několik zásadních háčků:
1. Iluze digitálního vakua
Zakázat AI ve škole neznamená, že zmizí z životů dětí. Ty k ní mají přístup doma, v telefonech, v herních platformách. Škola se tímto zákazem vzdává možnosti naučit je s technologií zacházet bezpečně a eticky. Místo řízené kultivace se z AI stává „zakázané ovoce“, které děti budou dál využívat, jen tajně a bez pedagogického vedení.
2. Extremismus namísto rovnováhy
Školství má často tendenci skákat z extrému do extrému. Od „všechno na tabletech“ k „všechno zakázat“. Skutečným řešením přitom není zákaz, ale redefinice cílů a metod výuky. Dokud budou školy testovat žáky formou esejí a úkolů, které dokáže AI vygenerovat za tři vteřiny, problém přetrvá.
Změnit se musí samotné zadání úkolů: přesunout důraz na proces, argumentaci, ústní obhajobu a propojování souvislostí.
3. Otázka (ne)připravenosti učitelů
Plošný zákaz je pro stát nejjednodušší administrativní krok. Nemusí se totiž řešit to nejsložitější a nejdražší: masivní proškolení učitelů, změna kurikula (ŠVP) a metodická podpora. Vytvořit systém, kde AI pomáhá personalizovat výuku a učiteli šetří čas na individuální práci s dětmi, je extrémně náročné. Zákaz je rychlá zkratka.
Sečteno a podtrženo
Norská cesta je sympatická v tom, že vrací do hry papír, tužku a soustředění. U nejmenších dětí je to správná terapeutická facka digitálnímu přehlcení.
Ale jako strategie pro 21. století je to neudržitelné. AI nezmizí.
Skutečným řešením není držet technologii za dveřmi školy, ale přestavět školu tak, aby v ní AI byla užitečným sluhou, a ne podvodným nástrojem pro delegování myšlení.
Jak se na tento norský experiment díváte vy z pohledu praxe – je to podle vás projev zdravého rozumu, nebo prohraný boj s realitou? Těším se na výměnu názorů.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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