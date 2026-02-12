AIčková obrana – účinnosť síťky na motýly proti balistickým raketám...
aneb Jak jsme se naučili milovat tsunami a nazývat kapitulaci „adaptací“
na nichž právě generujeme texty, obrázky a kód, které by nás před pěti lety kvalifikovaly k titulům, a říkáme si: Konečně jsem svobodný. Nemusím už nic umět. Stačí se ptát.
Do toho nám všechny slavné instituty a dokonce i časopisy, které přestaly psát o negativních aspektech AI (protože to není módní a neodpovídá to dnešnímu náletu balistických raket a hlavně se to nelíbí těm nadšeným guru), prostě dál a dál staví nové a nové nukleární střely, aby i ten nejzarytější odpůrce viděl jen to nekonečné blaho a nehynoucí slávu pro ty metodiky, kteří se především umějí tady na sociálních sítích a před veřejností pochválit.
Ptát se?! To je nová meta-zručnost. Formulovat otázky pro entity, které nemají ponětí, co je to otázka, protože pouze vypočítávají pravděpodobnost následujícího tokenu. A my stojíme v úžasu před fontánou, kterou jsme sami napustili vlastními pracemi, a žasneme, jak je moudrá.
Obranné mechanismy trosečníků
Glaze, Mist, Nightshade – názvy znějí jako zaklínadla z fantasy románu. Magické runy, které mají ochránit tvůrce před drakem. Vpravíme do obrazu šum, který lidské oko nepostřehne, ale stroj prý ano. Má to být náš Jediný prsten, naše neviditelnost. Jenže ani ten drak nestojí na jednom místě. Zatímco my kreslíme neviditelné tečky, on roste. Trénuje na miliardách parametrů, polyká celé knihovny, galerie, diskografie. A až přijde den, kdy naše „nepřátelské injektáže přestanou fungovat, a on přijde, budeme moci říci: Aspoň jsme to zkusili.
Ano. Je to přesně jako zachraňovat dům před povodní tím, že jsme přerovnali polštáře na gauči, zatímco stoupala voda. Někteří naši spoluobčané to umí lépe, seberou salám a vylezou na strom.
Školy a akademické instituce: Chrám vědění, který už neví
S dojemnou vážností sepisují akademické senáty směrnice o etickém užívání generativní umělé inteligence. Student smí použít AIčko na „formální úpravu“, ale nesmí ho použít na „tvorbu obsahu“. Jako bychom oddělovali vodu od přehrady. Jako bychom žádali studenta, aby dýchal, ale ne kyslík. A nejkrásnější na tom všem je ona absolutní přesun odpovědnosti. Škola prohlašuje, že: Student nese plnou zodpovědnost za odevzdanou práci. Samozřejmě. Stejně jako člověk v roce 2026 nese plnou zodpovědnost za to, že jeho mozek občas zpracuje reklamu, která na něj blikne z billboardu. Vždyť AI je všude v telefonu, v mailu, ve vyhledávači, v textovém editoru, v aplikaci, kde si objednáváme oběd. Ale u zkoušky ji prosím vypněte. Odpojte se od matrixu na dvě hodiny, a pak se do něj zase ponořte.
Je to jako zakazovat používání páky při zvedání kamene. Můžeš, ale jen když to nikdo nevidí. A pokud tě přistihneme, pošleme tě do posilovny, ať zesílíš svaly, které už nikdo nepotřebuje.
Padesátka a nový začátek (říkají)
Miliony lidiček se má „profesně reinventovat“. Představme si tu scénu: elektrikář, který třicet let tahal kabely, usedá k počítači, aby se naučil „prompt engineering“. Jeho žena, účetní, zjišťuje, že Excel nyní píše vzorce sám. Jejich dcera, grafička, posílá do světa portfolia, u nichž není jasné, kde končí její ruka a začíná algoritmus. A ten horník, kterého právě propustili, se stává znalcem time managmentu a navíc v době podpory LGBT bude nejspíš muset nosit sukně, aby ho do moderní korporátní firmy vůbec vzali.
A my tomu říkáme strukturální změna. Nikoli likvidace profesí. Nikoli vyvlastnění dovedností.
Kdysi jsme měli cechy, učení, léta praxe. Dnes máme tutoriály na YouTube a předplatné u OpenAI. A pokud se ozve hlas, že tahle cesta vede k prázdnotě, je rychle umlčen nálepkou neoluddita. Protože každý ví, že rozbíjení tkalcovských stavů v 19. století stejně nepomohlo. Tkalci stejně zmizeli. My ale nejsme tkalci. My jsme VŠICHNI. A dnes už nelámete stav, lámete software. A software nelámete, protože je všude a v ničem zároveň. Je ve vzduchu.
Otevřené dopisy do dveří, které se už dávno zavřely
Christie’s draží díla vytvořená stroji. Umělci píší petice. Nazývají to masovou krádeží. A mají pravdu. Jenže krádež předpokládá zloděje, který ví, že krade. Algoritmus neví nic. Je to nejdokonalejší nástroj, jaký jsme kdy vytvořili dokonale amorální, dokonale výkonný, dokonale hloupý v tom nejděsivějším slova smyslu.
Umělci pláčou, když vidí AI generovat pohyb mrtvol. Řekl, že je to urážka života samotného. Ale my už nežijeme ve světě, kde by se urážky braly vážně. My žijeme ve světě, kde se urážky monetizují. Kde se etické kodexy píší proto, aby se na ně dalo odkazovat, nikoli aby se jimi někdo řídil.
A mezitím datacentra chladí servery vodou, kterou byste zalili celou vesnici, aby vám vygenerovaly obrázek kočky v klobouku.
Exekutivní shrnutí pro ty, kteří nedočetli
Budoucnost není něco, co se stane. Budoucnost je něco, co si objednáme. A my jsme si objednali svět, kde je snazší nechat stroj napsat (lépe spočítat) báseň, než ji napsat sám. Kde je normální, že vám při prvním náznaku tvůrčího bloku poradí chatbot. Kde se studium humanitních oborů stává aktem čistého vzdoru nebo naivity.
A nejironičtější na tom všem je, že tento text plný uštěpačné hořkosti a zděšení vznikl na zařízení, které bez AI nefunguje, byl napsán v editoru, který AI využívá, a vy ho čtete na síti, která je AI protkána jako krevní řečiště. Neexistuje žádný vnější bod. Nejsme pozorovatelé. Jsme materiál.
Takže pokračujme. Pišme petice. Glazujme obrázky. Vzdělávejme se v promptování. A hlavně hlavně nikdy nepřestávejme věřit tomu, že papírový deštník zadrží vlnu, která už dávno smetla celý ostrov. A to teprve ten skutečný nálet čeká... Protože jediná věc, kterou tsunami neodplaví, je naše schopnost tvářit se, že se nic nestalo.
Amen.
PS: Existuje jen jedna forma obrany: zdravý rozum, ten, v každém z nás... ale bohužel i ten občas tady v diskuzích postrádám. Ach jo...
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
- Počet článků 346
- Celková karma 9,24
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.