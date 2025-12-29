AI tygr nebo rak poustevník?
Na druhou stranu se Evropa vzhlédla v stezce klimatické čistoty, vystlané solárními panely a většími větrnými turbínami. Jenže nejedou náhodou tyhle vlaky na stejné koleji a ještě k tomu v protisměru?
Ve světě vznikají datová centra pro AI jako na běžícím pásu a jako houby po dešti a k jejich pohonu klidně na pár měsíců zatopí v nějaké staré uhelné elektrárně, protože prostě tu elektřinu mít musí. Evropa málem řeší, zda by neměly mít zabudovaný kompostér a nádržku na dešťovku. Ambiciózní zelené směrnice, které ještě před pár lety budily respekt (a leckde velkou paniku) po celém světě, najednou narážejí na prostou aritmetiku: datové centrum nežere biopotraviny a nefunguje na energii z pozitivního myšlení. A najednou nám zkrachovala i super farma na hmyzí potraviny...
„Přihlásili jsme se do závodů formule jedna, ale náš monopost jezdí jako šetrná koloběžka a cestou vysazuje stromky,“ říká jeden s analytiků s nadsázkou. Podobných příkladů vidíme na evropském kontinentu celou řadu.
Jádro problému je žhavé – doslova nukleární. AI systémy jsou žráči energie. A zatímco v USA řeší hlavně, kde tu energii sehnat, v Evropě řešíme, jestli nám tu výrobu málem posvětí mladí aktivisté. Co kdyby nám zase zalili Benátky zelenou?
Evropští politici začínají pomalu, ale hodně pomalu, dávat zpátečku v těch elektrických autech, ale prý jen dočasně, výjimečně a s pevným odhodláním vše vrátít do zelené budoucnosti, jen jak to bude možné... a bude to možné?
„Když jsou časy dobré, je snadné být svatý,“ poznamenává jeden stratég. „Když ale zjistíte, že soused staví superpočítač, který sežere víc energie než celé vaše město, a vy pořád třídíte i víčka od limonád, najednou vás ta svatost začne strašit.“
Největší ironií celé situace je osud obnovitelných zdrojů. Ty měly původně nahradit ty ošklivé a špinavé uhelné elektrárny. Teď to vypadá, že jejich hlavním úkolem bude utišit žízeň nových datových center. Jinými slovy, větrné parky a solární farmy, které měly zachraňovat planetu, budou možná primárně sloužit k tomu, aby váš chatbot uměl lépe popsat západ slunce nebo generovat vtipy o Češích a pivu, případně fabuloval kdoví o čem. Kdosi dodal, „za pár let budeme mít uhlíkově neutrální AI, která nám bude generovat omluvné dopisy za to, že jsme kvůli ní museli nechat běžet uhelné elektrárny.“
A nebyl bych to já, kdybych nenavrhl tři možné cesty kompromisu.
Evropská cesta: Budeme mít nejekologičtější AI na světě! Bude sice o půlku pomalejší než americká a dvakrát dražší, ale každá její odpověď bude kompenzována výsadbou jednoho stromku. Certifikát obdržíte e-mailem (zelenou energií, samozřejmě).
2. Pragmatická cesta: S tichem po pěšině změníme pravidla. Zelené cíle „přizpůsobíme realitě“ (čti: odložíme), abychom nezůstali pozadu. Naše AI pak bude stejně dobrá jako jinde, ale večer si budeme muset číst zprávy o tání ledovců s vědomím, že na něj máme malý, ale přece jen podíl.
3. Cesta kompromisu: Vynalezneme kouzlo. Třeba zjistíme, že datová centra se dají pohánět energií z byrokratických procesů, kterých máme v EU nevyčerpatelnou zásobu.
Ať už se vydáme kteroukoli cestou, jedno je jisté: evropští lídři se v následujících měsících stanou krotiteli v cirkuse, kteří se snaží udržet na jedné houpačce tygra ekonomické konkurenceschopnosti a na druhé medvěda klimatických závazků. A publikum čeká, jestli udělají dvojité salto, nebo se raději včas schovají do bezpečné klece kompromisů. Ostatně, v politice, stejně jako v cirkuse, platí, že pokud představení dobře dopadne, všichni tleskají. A pokud ne, alespoň se pobaví.
Což si nejsem zrovna jist.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
