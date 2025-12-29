AI tygr nebo rak poustevník?

Evropa právě zažívá největší technologické rozcestí od vynálezu parního stroje. Na jednu stranu vede cesta k umělé inteligenci, ovšem vydlážděná grafickými kartami a chlazená obrovským množstvím energie.

Na druhou stranu se Evropa vzhlédla v stezce klimatické čistoty, vystlané solárními panely a většími větrnými turbínami. Jenže nejedou náhodou tyhle vlaky na stejné koleji a ještě k tomu v protisměru?

Ve světě vznikají datová centra pro AI jako na běžícím pásu a jako houby po dešti a k jejich pohonu klidně na pár měsíců zatopí v nějaké staré uhelné elektrárně, protože prostě tu elektřinu mít musí. Evropa málem řeší, zda by neměly mít zabudovaný kompostér a nádržku na dešťovku. Ambiciózní zelené směrnice, které ještě před pár lety budily respekt (a leckde velkou paniku) po celém světě, najednou narážejí na prostou aritmetiku: datové centrum nežere biopotraviny a nefunguje na energii z pozitivního myšlení. A najednou nám zkrachovala i super farma na hmyzí potraviny...

„Přihlásili jsme se do závodů formule jedna, ale náš monopost jezdí jako šetrná koloběžka a cestou vysazuje stromky,“ říká jeden s analytiků s nadsázkou. Podobných příkladů vidíme na evropském kontinentu celou řadu.

Jádro problému je žhavé – doslova nukleární. AI systémy jsou žráči energie. A zatímco v USA řeší hlavně, kde tu energii sehnat, v Evropě řešíme, jestli nám tu výrobu málem posvětí mladí aktivisté. Co kdyby nám zase zalili Benátky zelenou?

Evropští politici začínají pomalu, ale hodně pomalu, dávat zpátečku v těch elektrických autech, ale prý jen dočasně, výjimečně a s pevným odhodláním vše vrátít do zelené budoucnosti, jen jak to bude možné... a bude to možné?

„Když jsou časy dobré, je snadné být svatý,“ poznamenává jeden stratég. „Když ale zjistíte, že soused staví superpočítač, který sežere víc energie než celé vaše město, a vy pořád třídíte i víčka od limonád, najednou vás ta svatost začne strašit.“

Největší ironií celé situace je osud obnovitelných zdrojů. Ty měly původně nahradit ty ošklivé a špinavé uhelné elektrárny. Teď to vypadá, že jejich hlavním úkolem bude utišit žízeň nových datových center. Jinými slovy, větrné parky a solární farmy, které měly zachraňovat planetu, budou možná primárně sloužit k tomu, aby váš chatbot uměl lépe popsat západ slunce nebo generovat vtipy o Češích a pivu, případně fabuloval kdoví o čem. Kdosi dodal, „za pár let budeme mít uhlíkově neutrální AI, která nám bude generovat omluvné dopisy za to, že jsme kvůli ní museli nechat běžet uhelné elektrárny.“

A nebyl bych to já, kdybych nenavrhl tři možné cesty kompromisu.

Evropská cesta: Budeme mít nejekologičtější AI na světě! Bude sice o půlku pomalejší než americká a dvakrát dražší, ale každá její odpověď bude kompenzována výsadbou jednoho stromku. Certifikát obdržíte e-mailem (zelenou energií, samozřejmě).

2. Pragmatická cesta: S tichem po pěšině změníme pravidla. Zelené cíle „přizpůsobíme realitě“ (čti: odložíme), abychom nezůstali pozadu. Naše AI pak bude stejně dobrá jako jinde, ale večer si budeme muset číst zprávy o tání ledovců s vědomím, že na něj máme malý, ale přece jen podíl.

3. Cesta kompromisu: Vynalezneme kouzlo. Třeba zjistíme, že datová centra se dají pohánět energií z byrokratických procesů, kterých máme v EU nevyčerpatelnou zásobu.

Ať už se vydáme kteroukoli cestou, jedno je jisté: evropští lídři se v následujících měsících stanou krotiteli v cirkuse, kteří se snaží udržet na jedné houpačce tygra ekonomické konkurenceschopnosti a na druhé medvěda klimatických závazků. A publikum čeká, jestli udělají dvojité salto, nebo se raději včas schovají do bezpečné klece kompromisů. Ostatně, v politice, stejně jako v cirkuse, platí, že pokud představení dobře dopadne, všichni tleskají. A pokud ne, alespoň se pobaví.

Což si nejsem zrovna jist.

Gemini AI

Autor: Milan Hausner | pondělí 29.12.2025 9:02 | karma článku: 0 | přečteno: 36x

Další články autora

Milan Hausner

Jak jsem se málem stal astronautem

Tak jsem si zas přečetl, jaký že je člověk bloud, když nepíše své životopisy a motivační dopisy s pomocí chatbota... Ach...jak dojemný příběh mezi vánoční...úžasné příležitosti na vás s Aičkem v hlavě už čekají...

29.12.2025 v 11:51 | Karma: 0 | Přečteno: 9x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Až buřt promluví, bude o další virální mem víc...

Je to tak. Skládky neřešíme jenom v Čechách, ale řeší je i ti, co nedají dopustit na umělou inteligenci. A došlo i na youtube. Pořád tam ale ještě dost nápadů chybí...

28.12.2025 v 10:39 | Karma: 5,96 | Přečteno: 152x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Bramborový salát a frontové linie

Božena vede válku v komentářích: proti cyklostezkám, receptům i politice. Její amygdala jede na plný výkon, dokud ji rodina nepřibrzdí jedinou větou: „Babi, zkus to jednou bez útoku.“

27.12.2025 v 9:03 | Karma: 13,27 | Přečteno: 286x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Pohádkový dědeček slibuje do Nového roku

Je po Vánocích a my už myslíme na předsevzetí. Ta světová tak trochu ovládá Elon Musk. Pokud jste si letos neřekli aspoň jednou „co to ten Musk zase vymyslel“, pak pravděpodobně nežijete na této planetě.

26.12.2025 v 9:19 | Karma: 4,99 | Přečteno: 132x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Dopis po třiceti letech

Moje nevlastní dcera Jana mne požádala, abych zveřejnil její dopis mámě. Po třiceti letech...však víte, jak čas běží...a pocity i osudy se proměňují...Tak tady je...

25.12.2025 v 12:18 | Karma: 13,97 | Přečteno: 337x | Diskuse | Osobní
Další články autora

Nejčtenější

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...
23. prosince 2025  10:21

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky
22. prosince 2025  7:34

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční...

5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?

Sofie Anna Švehlíková
24. prosince 2025  18:07

Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...

Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody

Největší adventní a vánoční oslavy v dějinách města připravili v Jihlavě. Vedle...
23. prosince 2025  20:34

Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...

Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla

svátky otvírací doba prodejci vánoce štědrý den
23. prosince 2025  20:35

Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...

Jak opravit třídu Míru? Zastupitelé Pardubic uvolnili peníze, ale nemají plán

Dělníci již sundali lešení z vrchní části Zelené brány. (22. října 2025)
29. prosince 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Pardubice chystají opravu poslední části třídy Míru, která je plná rozlámaných dlaždic. Zastupitelé...

Dům humanity v České Lípě nabízí lidem bez domova možnost přečkat noc v teple

ilustrační snímek
29. prosince 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Dům humanity v České Lípě stále nabízí Noc v teple pro lidi bez domova. Mrazivou noc mohou přečkat...

Zloděje ujíždějící před policií lapila slepá ulice, jeden se pak schovával u popelnic

ilustrační snímek
29. prosince 2025  11:32,  aktualizováno  11:32

Nepříliš šťastnou únikovou trasu zvolili dva muži, kteří o víkendu vykradli trafiku na Brněnsku....

Soud se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy Aleně Vitáskové, rozhodl NS

ilustrační snímek
29. prosince 2025  9:26,  aktualizováno  9:26

Městský soud v Praze se bude znovu zabývat náhradou nemajetkové újmy někdejší předsedkyni...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Milan Hausner

  • Počet článků 247
  • Celková karma 8,21
  • Průměrná čtenost 202x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.