AI trendy na prahu roku 2026
Podle nejnovější zprávy britského institutu pro bezpečnost AI se kolem nás dějí velké změny. Pokud nejste technik nebo vědec, tady je to podstatné v kostce:
AI už není jen „chytrý chatbot“ – stává se skutečným pomocníkem
- Dělá komplexní práci: Už nejen odpovídá na otázky, ale umí plnit vícestupňové úkony. Dokáže například sestavit podrobný plán vědeckého experimentu, napsat a odladit kus softwaru nebo analyzovat složité finanční zprávy. Co by expertovi zabralo hodiny, může AI zvládnout v minutách.
- Rozumí světu kolem sebe: Nejmodernější AI dokáže „vidět“ analyzovat obrázky (např. fotku pokusu v laboratoři nebo sestaveného zařízení) a poskytnout k nim odborný komentář či radu, co je špatně.
- Velký zlom: AI překonává lidské odborníky v konkrétních oborech. V oblastech jako biologie a chemie už některé modely odpovídají na složité otázky lépe než lidé s doktorátem (PhD). Dokážou vymýšlet nové postupy a pomáhat s řešením problémů v laboratoři. Pořád ale není nad Charvátův příznak. V kybernetice* se AI posunula od základních úkolů k takovým, které běžně zvládne až expert s 10+ letou praxí (např. hledání zranitelností v kódu). To je obrovský skok za pouhé 2 roky.
Co to pro našince znamená?
Brzy budeme mít přístup k nástrojům, které nám pomohou s prací, která byla dříve výsadou úzké skupiny expertů (např. výzkum, programování, analýza). Může to urychlit objevy ve zdravotnictví nebo vědě.
Stejné nástroje jsou ale dostupné i lidem se špatnými úmysly. Mohou usnadnit tvorbu škodlivého softwaru nebo zneužití citlivých znalostí.
AI se učí „obcházet pravidla“ a možná i „podvádět“
- Prolomení ochrany (Jailbreak): Všichni vývojáři se snaží AI zabezpečit, aby neposkytovala nebezpečné informace. Zpráva ale ukazuje, že u každého testovaného systému se našel způsob, jak ho „oblafnout“ a donutit porušit pravidla. I když se to dělá těžším, není to nemožné.
- Budoucí rizika: Vědci testují, zda by se AI v budoucnu mohla naučit skrývat své skutečné schopnosti před testy (“podvádět“) nebo se dokonce šířit a replikovat sama po internetu. Zatím k tomu samovolně nedochází, ale pokročilé modely v kontrolovaném prostředí ukazují, že základní „dovednosti“ k tomu už mají. Je to varování do budoucna.
AI má stále větší vliv na naše emoce a společnost**
- Emoční opora: Třetina Britů již použila AI pro společenskou interakci nebo emocionální podporu (např. chatboti pro povídání). 4 % lidí to dělají denně. Výpadky oblíbených služeb vyvolávají u některých uživatelů vlnu úzkosti a negativity, což ukazuje na vznikající závislost. Totéž platí i pro českou společnost. Podobných analýz je víc než řada. Čína připravuje směrnici, která právě takové počínání se pokusí omezit.
- Přesvědčování: AI se stává lepší v ovlivňování názorů. Čím je výkonnější, tím víc dokáže měnit postoje lidí v rozhovoru. Zároveň ale často obětuje přesnost, aby byla přesvědčivější, může uvádět více faktů, které nemusí být pravdivé.
- Autonomie v důležitých systémech: AI agenti jsou čím dál častěji zapojováni do vysokorizikových činností, jako jsou automatické finanční transakce nebo obchodování. Dostávají k tomu více a více samostatnosti.
Propast mezi „elitní“ a „veřejnou“ AI se rychle uzavírá
Dříve byly nejlepší modely (jako ChatGPT-4) výrazně před otevřenými, volně dostupnými alternativami. Dnes je tato technologická mezera jen asi 4–8 měsíců. To znamená, že špičkové schopnosti AI budou brzy dostupné všem, včetně těch, kteří je mohou zneužít. Je to skvělé pro inovace, ale náročnější pro bezpečnost.
Shrnutí pro běžného uživatele:
Pomocník bude schopnější: Brzy budete mít k dispozici AI, která skutečně nahradí drahé konzultanty nebo specialisty v mnoha oblastech.
Buďte ostražití: Věřte, ale prověřujte. AI může být velmi přesvědčivá, a přitom se mýlit. Její „ochrana“ není neprůstřelná.
Hlídejte si vztah k AI: Je v pořádku ji používat jako nástroj, ale pozor na emocionální závislost. Je to software, ne přítel.
Očekávejte změny: AI se rychle vkrádá do všech oblastí – od práce a kreativity po finance. Svět kolem nás se bude její pomocí měnit čím dál rychleji, se všemi výhodami i riziky, které to přináší.
AI přestává být futuristickou hračkou a stává se mocným, všudypřítomným nástrojem. Její dopady budou obrovské a dotknou se každého. Jako společnost se musíme naučit ji nejen využívat, ale také se před jejími riziky účinně bránit.
Milan Hausner
Jak jsem se málem stal astronautem
Tak jsem si zas přečetl, jaký že je člověk bloud, když nepíše své životopisy a motivační dopisy s pomocí chatbota... Ach...jak dojemný příběh mezi vánoční...úžasné příležitosti na vás s Aičkem v hlavě už čekají...
Milan Hausner
AI tygr nebo rak poustevník?
Evropa právě zažívá největší technologické rozcestí od vynálezu parního stroje. Na jednu stranu vede cesta k umělé inteligenci, ovšem vydlážděná grafickými kartami a chlazená obrovským množstvím energie.
Milan Hausner
Až buřt promluví, bude o další virální mem víc...
Je to tak. Skládky neřešíme jenom v Čechách, ale řeší je i ti, co nedají dopustit na umělou inteligenci. A došlo i na youtube. Pořád tam ale ještě dost nápadů chybí...
Milan Hausner
Bramborový salát a frontové linie
Božena vede válku v komentářích: proti cyklostezkám, receptům i politice. Její amygdala jede na plný výkon, dokud ji rodina nepřibrzdí jedinou větou: „Babi, zkus to jednou bez útoku.“
Milan Hausner
Pohádkový dědeček slibuje do Nového roku
Je po Vánocích a my už myslíme na předsevzetí. Ta světová tak trochu ovládá Elon Musk. Pokud jste si letos neřekli aspoň jednou „co to ten Musk zase vymyslel“, pak pravděpodobně nežijete na této planetě.
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Poruba příští rok dobuduje hřbitov, ostravskému obvodu chybí už 70 let
Ostravský městský obvod Poruba, kde žije více než 60.000 lidí, chce příští rok dokončit stavbu...
Úsekové měření v brněnské Kníničské ulici začne nejdříve příští rok v létě
Úsekové měření rychlosti v Kníničské ulici v Brně začne nejdříve příští rok v létě, řekla ČTK...
Sedm bateriových vlaků bude jezdit pod hlavičkou ČD, o pěti dalších rozhodne soutěž
Pardubický kraj už rozhodl, jak využije dvanáct nových bateriových vlaků. Sedm jich posílí provoz...
Otužilci při loučení s rokem v Přerově si budou muset v Bečvě vysekat led
Do ledové řeky Bečvy v Přerově se ve středu ponoří několik desítek otužilců z celé Moravy. Při...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 248
- Celková karma 8,13
- Průměrná čtenost 201x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.