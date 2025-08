AI táhne na Jiráska

Jak se tak sune doba digitální, rozdíly mezi generacemi jsou čím dál patrnější — obzvlášť ve vztahu k umělé inteligenci a jejím výtvorům. Hezké čtení. :)

My, zešedlí zralí jedinci s dost značným opotřebením, ještě věříme archivu, zmuchlanému papíru a osobnímu svědectví. Generace Z skoro pokaždé spoléhá na všeobjímající online „pravdu“, a bez váhání přepíše rodinné příběhy, tradice i paměť dědy z Úpice. Ten je tu jen obrazně, z naším rodokmenem nemá nic společného.

A tak AI vytáhla na Aloise Jiráska. S vervou poručíka Colomba a přesností podnapilého kronikáře se AI pustila do historických dat. Alois Jirásek, ten slovutný bard české historie, se už nemůže bránit, jeho dámy v jeho rodokmenu taky ne. Letopočty najednou skáčou jako blechy na psovi. Co na tom, že prapředek nosil vous první republiky — AI mu tu bradku s příslovečným klidem oholí a převede ho na hipstera z Karlína. A rodokmen se stává vstupním tokenem pro historickou show, no vlastně spíše rodinný konflikt století: dcera versus matka a píská jim to chatbot.

Když v rodině utichnou vášně a vlastně i mezigenerační slova a věty, už jen ten vousatý předek hluboko zbývá. Děda jeden, stihl se probudit a doma vyvolal litou řež připomínající husity proti Zikmundovi na Vítkově.

Přeji radostné čtení, pár úsměvů mezi řádky — a především nezbytnou dávku nadhledu ve stávajícím bytí s rodinou i tou popletenou dámou z jedniček a nul.