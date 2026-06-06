AI navrhla vakcínu. Věda jásá. Imunita zívá.
Vědecký svět zase jednou rozbalil konfety dřív, než dorazil dort. Cambridgeští vědci nechali umělou inteligenci navrhnout superantigen, laboratoře se tváří, jako by právě objevily digitální Grál, a PR oddělení už cítí šustění Nobelových diplomů v kanceláři. BBC hlásí „fundamentální posun“, Cambridge mluví o „epochálním průlomu“ a někde v zasedačce někdo napsal slovo revoluční do PowerPointu velikostí 48, bold, červeně, s vykřičníkem.
A pak přijde ta jedna věta. Ta, která celé to nadšení propíchne jako nafukovací globus jehličkou zdravého rozumu: imunitní odpověď byla modest.
Modest. Takové britské slovo. Takové uhlazené. Takové: přeloženo do češtiny: nic moc. Tělo na superantigen reagovalo tak nějak. Přišlo, podívalo se, pokrčilo rameny a odešlo si lehnout. Přesně ta reakce, kterou byste čekali od unaveného imunitního systému po nedělním knedlíku se svíčkovou; (po mém dnešním zase nevyspání taky) ne od molekuly navržené revolucionářskou umělou inteligencí, která má jednou zachránit lidstvo před příští pandemií a všemi netopýřími překvapeními, jež přijdou po ní.
Ale protože jde o první antigen navržený čistě AI, všichni se tváří, že i slabé světýlko je maják. A maják je průlom. A průlom je epochální. A epochální je fundamentální. A fundamentální je: no víte jak to chodí.
AI jako vakcinační Mozart. Zatím hraje stupnice.
Princip je přitom elegantní. Vzít genetické kódy celé rodiny koronavirů, nasypat je do digitálního mlýnku, nechat AI přemýšlet způsobem, jakým žádný člověk přemýšlet nedokáže; přes miliardy kombinací najednou, bez přestávky na oběd a bez potřeby grantu na kávu; a vyplivnout antigen, který by měl jednou chránit proti všemu od Covidu po záhadný virus, který se teprve inkubuje v nějaké jeskyni na druhém konci světa.
První test na 39 lidech ukázal: bezpečné. Druhý test na 200 lidech má teprve ukázat, jestli to umí také něco víc, než jen slušně pozdravit imunitní systém, usmít se a odejít. Vědci tomu říkají „přelom“. Já tomu říkám digitální předskokan; zkusil první koncert, publikum zdvořile zatleskalo, protože „má potenciál“, a teď všichni čekají, jestli z toho bude někdy album. Z 39 dobrovolníků nikdo nezemřel ani neprohlásil, že se cítí hůř než před vakcínou. V mediálním překladu: „slibné výsledky první fáze testování.“ V normální češtině: zatím neublížila. Skvělé. Opravdu. Ale s juchuchu ještě počkejme.
Umělointeligenština: mrtvý jazyk, který právě zažívá renesanci
Existuje dialekt, který se v posledních třech letech rozšířil rychleji než jakákoli nemoc, proti které AI navrhuje vakcíny. Říkám mu umělointeligenština; a je to jazyk tak bohatý na prázdná slova, tak napěchovaný příslibem bez obsahu, tak dokonale vytesaný pro potřeby investorských prezentací a konferenčních slidů, že by si zasloužil vlastní akademický slovník s komentářovým aparátem a úvodní studií psanou kurzívou.
Základní slovní zásoba pokročilého uživatele:
Fundamentální posun · Epochální průlom · Game changer · Bezprecedentní · Revoluční potenciál · Zcela nová éra · Paradigma se mění · Hranice možného · Transformativní · Promising results
Každá druhá tisková zpráva z oblasti AI zní, jako by ji napsal někdo, kdo dostal za úkol napsat text, kde každá věta musí obsahovat aspoň jedno slovo, které v roce 2019 ještě neexistovalo, nebo existovalo, ale ne v tomhle kontextu, nebo existovalo v tomhle kontextu, ale nikdy ne třikrát v jednom odstavci. A přitom — kdybychom přeložili celé sdělení do normální češtiny: většinou říká přesně totéž:
Něco jsme zkusili, zdá se to bezpečné, výsledky jsou skromné, ale dejte nám peníze a třeba to bude fajn. Což je v pořádku.
Věda tak funguje. Krok za krokem, zklamání za zklamáním. Jenže tolik konfet na tak mírný výsledek je trochu jako slavit narozeniny sodovkou a tvářit se, že je to šampaňské; a pak se divit, že vás bolí hlava.
Umělointeligenština není jazyk vědců. Vědci mluví opatrně, s podmínkami, v pasivech a subjunktivech, s poznámkami pod čarou. Umělointeligenština je jazyk PR oddělení. V Česku je na to expert. Národní pedagogický institut. Je to jazyk, který potřebuje, aby každý výsledek zněl jako průlom; jinak by nikdo neposlal peníze na další kolo testů. A tak se „modest immune response“ stane „slibným prvním krokem k univerzální vakcíně budoucnosti.“ A světu je líp. Nebo aspoň investorům.
Mezitím se chystají další zázraky. Samozřejmě.
Zatímco první AI vakcína stále hledá cestu k imunitnímu systému, Cambridge už avizuje celé portfolio. Univerzální vakcína proti chřipce. Ochrana před H5N1. A dokonce i vakcíny proti hemoragickým horečkám — včetně variet Eboly, na které zatím žádná vakcína vůbec neexistuje. Na papíře to vypadá skvěle. Na slidech to vypadá ještě lépe. V reálu to bude trvat roky, projde to desítkami testů, část z toho selže, část bude „modest“ a část možná skutečně zachrání životy.
AI je zatím šicí stroj na vakcíny, který zatím ušil jeden kapesníček. Ale haute couture kolekce je naplánovaná, mood board hotový, fashionweek rezervovaný a tiskový mluvčí už píše větu s výrazem „epochální“.
Závěr: věda vs. vlastní hype. Stav: remíza.
Takže ano: AI dokáže navrhnout antigen. Ano, může to být začátek něčeho skutečně důležitého. Ale zatím je to spíš technologický teaser, který zní mnohem líp v tiskové zprávě než na infekčním oddělení. Skutečný test přijde tehdy, až se ukáže, jestli tahle digitální chemie umí imunitu opravdu mobilizovat nebo jestli zůstane dalším konferenčním slidem s nápisem promising results, šipkou doprava a grafikou, ve které je všechno modré.
Do té doby: věda se snaží předběhnout viry. AI se snaží předběhnout vlastní hype. PR oddělení se snaží předběhnout obojí. A my sledujeme a čekáme, až někdo konečně přijde s výsledkem, který si konfety skutečně zaslouží.
Modest. Ale s potenciálem.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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