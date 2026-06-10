AI komunismus u konce
Dion Wiggins ve svém článku trefně pojmenoval to, co všichni s brekem sledujeme v přímém přenosu: Velká čtyřka digitálních solárních baronů (Google, GitHub, OpenAI a Anthropic) právě zatáhla za oponu a z milých inovátorů se stali nekompromisní domácí, kteří si jdou pro nájem. A ne, kauci vám nevrátí.
Konec švédských stolů all inclusive. Teď se platí za každý nádech
Pamatujete si na ty zlaté časy, kdy jste za fixní dvacetidolarovku měsíčně mohli trápit AI agenty dnem i nocí? Tak na to zapomeňte. Od 1. dubna do 15. června 2026 proběhla blesková čistka. All-inclusive bufet se zavřel, teď se váží každé sousto na lékárnických vahách.
- Google (1. dubna): Apríl! Bezplatná verze Gemini Pro v API končí. Chceš vyvíjet? Kup si balíček, nastav si strop a hlavně moc neklikej.
- GitHub (27. dubna): Copilot, váš věrný programátorský parťák, přešel na tokenové kredity. Vývojáři 1. června nadšeně spustili ostrou verzi a s hrůzou zjistili, že měsíční limit propálili dřív, než dopili ranní kávu. Výborná produktivita!
- OpenAI (začátek května): Dorazilo GPT-5.5. Je sice chytřejší, ale jeho cenovka vypadá, jako by ty tokeny osobně ručně tesal Sam Altman z mramoru. Cena? Skromný dvojnásobek oproti minule.
- Anthropic (13. května): Claude Code a další hračky už nebudou parazitovat na běžném předplatném. Chceš, aby ti Claude pomáhal s kódem? Zaplať plné API sazby. Charita skončila, přátelé.
Žádný kartel, jen „nejspíš malá dohoda“
Pokud byste tyto firmy podezřívali z nelegálního kartelového spiknutí na tajné schůzce v podzemním bunkru, křivdili byste jim. Oni spolu mluvit nemusí. V ekonomické hantýrce se tomu říká vědomý paralelismus.
Funguje to skvěle: Jakmile jeden z této velké čtyřky zdraží, aby zachránil své ubohé miliardové marže, ostatní tři nedostanou záchvat konkurenčního boje. Naopak. Racionálně si řeknou: „Aha! Už k nám utíkají jeho zákazníci. Rychle to taky zdražíme, abychom ty chudáky nemuseli dotovat z vlastní kapsy!“ Výsledek pro vaši peněženku? Naprosto stejný jako u mafiánského kartelu, ale zcela legální a s certifikátem korporátní etiky.
Geniální past: „Dotuj, Uzamkni, Ždímej“
Wiggins krásně ilustruje, jak tito vizionáři dovedli k dokonalosti strategii zvanou enshittification (neboli postupné zhoršování služeb). Je to v podstatě třístupňový plán, jak udělat z firem závisláky:
- Fáze (Dotuj): „Pojďte dál, je to zadarmo! Nebo skoro zadarmo! Neomezené plány pro všechny!“ Generální ředitelé jásají, propouštějí celá oddělení juniorních programátorů a copywriterů a zahazují staré interní systémy do koše.
- Fáze (Uzamkni): Uběhne rok. Firma má celou svou infrastrukturu, CRM a klientský servis kompletně zadrátovanou do OpenAI nebo Anthropicu. Staré systémy neexistují, lidi jsou pryč. Náklady na přechod jinam jsou astronomické. Jste chyceni.
- Fáze (Ždímej): Cvak. Past sklapla. Digitální landlordi zavedou tokenové měřiče a vám přistane první faktura, ze které se vedení firmy protočí panenky. Únikové východy byly zabetonovány ještě předtím, než pošťák přinesl složenku.
„Postavte si u nás své podnikání, je to na našem pozemku a za nulový nájem!“ říkali. Teď, když už nemáte kam utéct, vám spočítají i vzduch, který jejich model spotřeboval při přemýšlení.
Digitální kolonialismus: Indická lekce zdarma
Abychom viděli, jak hluboká tato filantropie je, zajdeme trochu dál. OpenAI v roce 2025 v Indii, na svém druhém největším trhu, velkoryse nabídla ChatGPT Go na rok úplně zdarma. Google samozřejmě nechtěl zůstat pozadu a hned začal rozdávat dárky taky.
Cíl této dojemné charity? Zlikvidovat jakýkoliv náznak lokální open-source konkurence dřív, než stihne napsat první řádku kódu, a naučit miliardu lidí poslušně spoléhat na americký cloud. A až roční lhůta uplyne? Inu, monopolní AI Landlords si začnou diktovat ceny. A Indie bude platit, protože už nebude mít nic jiného.
Vítejte v novém feudálním digitálním věku. Technologičtí giganti jsou nová šlechta, která vlastní veškerou úrodnou půdu (modely a servery). My jsme ti poddaní, kteří na jejich polích pěstují své startupy a korporáty. A nezapomeňte – každý vygenerovaný token je desátek, který musíte odevzdat svému milostivému pánovi. Tak s ním raději neplýtvejte na zbytečné dotazy! Zatím je to jen firemní hra, ale kdo ví, kdy dojde na nás, na našince.
Milan Hausner
Zpráva o stavu národního potomstva
(UNICEF ČR, STEM/MARK, 1012 dětí, věk 9–17 let. Konference o duševním zdraví, Praha, červen 2026. Výzkum číslo osm. Osmý rok, osmá šance něco udělat. Spoiler: nestalo se.)
Milan Hausner
Čtyřletý diktátor s Tlapkovou kontrolou
Dovolím si pár poznámek k dřívějšímu článku Kláry Tesařové, se kterým nijak nepolemizuji. Jen doplňuji ještě jeden pohled. Shodou okolností právě vyšel jeden rozsáhlý výzkum UNICEF, který ukazuje ještě jednu stránku.
Milan Hausner
Průměry a mediany se spoustou hany
Zařekl jsem se, že nebudu psát nic k politice. Tentokrát ale bohužel musím, protože jsou v éteru občas některé myšlenky, kterým je třeba se jednou provždy postavit.
Milan Hausner
Mexická vlna s ebolou
MS, které začíná za pár dní, ale také přináší silácké řeči a různá obvinění. Některá jsou směsná, jiná tragikomická, ale také možná docela pravdivá.
Milan Hausner
Od Moravce k Musilovi: Když kvízy zaplaví i kanály pro pamětníky
Basaši, tedy japonský tatarák ze syrového koňského masa a český důchodce z Horní Dolní, odkojený na vepřovém bůčku, stojí před Vlastou Korcem... ano, to je ten surealismus tolik potřebný pro TV Barandov.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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