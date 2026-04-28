„AI: když nula násobí nulu a vznikne prezentace.“

Zase ten marketing. Přesně, jak v jiném blogu z dnešního dne. Myšlenka, že AI „vyrovnává rozdíly“, je tak roztomilá, že by se měla prodávat v oddělení dětských hraček. Vždyť kdo by nechtěl věřit, že stačí otevřít chatbot a ...

...hned se z člověka stane expert, stratég,

AI zesiluje člověka, když myslí... a ještě víc, když nemyslí. Myslící člověk jí dává data, nemyslící jí dává moc. AI nečeká inspiraci, stačí jí naše prázdnota. Čím víc přemýšlíme o smyslu, tím víc roste její výkon. Čím víc klikáme bezmyšlenkovitě, tím víc se učí. AI nepotřebuje filozofii, stačí jí naše rutina. Zesílení není dar, ale fata morgana: ukazuje, jak hlučně mlčíme. Když myslíme, pomáhá nám. Když nemyslíme, nahrazuje nás. Její síla není v algoritmu, ale v naší lenosti. A tak se stává, že nula násobí nulu a vznikne úchvatná prezentace.

vizionář, copywriter, analytik a možná i šaman? Doktor, influencerka...no, prostě vyberte si sami.Jenže realita je méně sociálně síťová. Vlastně taky nevím, jak velká část veřejnosti přikládá této marketingové dezinformaci velkou váhu...: ):)

AI nikdy nebyla čímsi k vyrovnávání

příležitostí. Maximálně násobícím znaménkem. A aritmetická logika je prostá a jednoduchá..a k závěrečné hodnotě docela krutá... je jen jedna... pokud tedy nepřipustíme některé binární hrátky...

  • Když násobíš nulu, pořád dostaneš nulu.
    Když násobíš chaos, dostaneš větší chaos.
    A když násobíš kompetenci, dostaneš výkon, který vypadá jako magie. To je celé tajemství.

Mytologie demokratizace odbornosti

Populární pohádka říká: „Všichni mají přístup ke stejným modelům, takže všichni budou stejně dobří.“ Kde že jsme tyhle věty slýchali? Pročpak se nám vrací z úplně jiného světa a zcela odlišného spektra?

Ano. A když dáte všem lidem stejné kladivo, všichni budou stejně dobří tesaři. A když dáte všem lidem stejný Word, všichni budou stejně dobří spisovatelé. A když dáte všem lidem stejný Excel, všichni budou stejně dobří analytici. Prostě rovné příležitosti. Malý doroste velkého, otylý dožene štíhlého šviháka (bez extrémních proměň a během pár okamžiků).

To je přesně ten typ logiky, který vede k tomu, že manažer věří, že když si koupí AI, automaticky si koupil i kompetenci. Ne, že bychom tady v blogu neměli pár takových...chytrolínů? :) Včetně mne, podotýkám.

Jenže AI nevyrovnává schopnosti.
AI jen zviditelňuje a maximalizuje rozdíly, které tam byly vždycky, jen nebyly tak průzračně bolestivé.

AI jako rentgen myšlení

  • AI neodstraňuje potřebu přemýšlet. AI jen odstraňuje možnost schovat se za mlhu. Dáš AI dobrý vstup — dostaneš pákový efekt.
    Dáš AI špatný vstup — dostaneš plynulý nesmysl, který zní přesvědčivěji než autor.
  • A to je ta nejnebezpečnější kombinace:
    hladká forma + nulový obsah.

Dřív se nekvalita poznala podle ticha. Dnes se pozná podle sebevědomě formulovaného blábolu.

Organizace: stejný nástroj, jiná planeta

Dvě firmy si mohou koupit stejný model. Jedna z nich ho použije jako páku. Druhá jako dekoraci. Rozdíl není v technologii. Rozdíl je v okolní inteligenci.

Jedna firma má: odborníky, procesy, disciplínu,schopnost říct „tohle je špatně“.

Druhá má: prompty, dashboardy, meetingy, a výstupy, kterým nikdo nerozumí, ale všichni se tváří, že ano. A pak se diví, že AI „nepřinesla očekávané výsledky“.

Ale pozor: AI není elitářský klacek

Je fér říct i druhou půlku pravdy:
AI opravdu snižuje trestající bariéry, které nikdy neměly existovat.

Pomáhá lidem, kteří:

  • nejsou rodilí mluvčí, jsou neurodiverzní, mají potíže s formulací,
  • bojují s nejednoznačností, nesou kognitivní zátěž, kterou systém nikdy neměl klást.

Tam AI není náhrada úsudku.Tam je AI odlehčení, které umožní schopným lidem konečně dýchat.

To je skutečná demokratizace: ne odbornosti, ale přístupu k vyjádření. A tak musím znovu se vrátit k Růži pro Algernon, jak už jsem psal, mé oblíbené povídce. Jak by to bylo s Charlie Gordonem (Janem Potměšilem) dnes?

Takže kde je pravda? AI není žádný vyrovnávač příležitostí. AI je velký zesilovač.

Zesiluje: jasnost, zmatek, odbornost,sebevědomí,nesmysly,disciplínu, lenost, pravdu i dezinformaci..

Ale při správném vedení může „zesilovat“ i človíčka, který byl schopný už dávno: jen ho brzdilo rozhraní, jazyk, sociální signály nebo systémová absurdita.

A proto je příběh o „vyrovnávání rozdílů“ tak směšně plochý

Otázka nikdy nebyla: Kdo má přístup k nástroji?Otázka je: Co ten nástroj násobí?

A pokud násobí prázdno, vznikne jen větší prázdno. Pokud násobí úsudek, vznikne síla.

A pokud násobí ego, vznikne sociální síť plná egomaniaků.

Autor: Milan Hausner | úterý 28.4.2026 9:54 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

Milan Hausner

  • Počet článků 481
  • Celková karma 9,08
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

