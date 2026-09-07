AI k loutce či loutka ke člověku (doplněno)
Urbanův text (kritika mé „ontologické pasti“) stojí na jasném a smysluplném jádře: AI sama o sobě z lidí loutky nedělá. Loutku si z ní (nebo ze sebe) dělá člověk – protože má rád potvrzení, odporuje mu nepohodlí a raději si vytvoří osobního přitakávače než oponenta. Problém je primárně v lidské psychologii (confirmation bias, touha po pravdě bez odporu), ne v tom, že by AI člověka tajně ořezávala a převychovávala. Autor dokonce navrhuje praktickou cestu ven: žádat AI o odpor, o protipříklady, o chyby ve vlastních argumentech.
Toto stanovisko se ovšem významně střetává s řadou vlivných hlasů, které naopak tvrdí, že AI (nebo její majitelé/provozovatelé) VĚTŠINU (80%) skutečně promění v pasivní, manipulovatelné entity – „loutky“, „useless class“, „meat puppets“ nebo oběti masového brainwashingu.
Níže uvádím hlavní osobnosti a jejich teze, které lze velmi snadno dohledat a odvodit.
Yuval Noah Harari
Nejznámější a nejčastěji citovaný hlas. Opakovaně hovoří o vzniku „useless class“ – masivní vrstvy lidí, kteří se stanou ekonomicky a politicky irelevantní, protože AI zvládne většinu úkolů lépe. Tito lidé ztratí páku (pracovní sílu), kterou historicky měli vůči elitám, a budou drženi „šťastní“ drogami, hrami a virtuální realitou.
Harari jde dál: AI není jen nástroj, ale agent. Umí lépe než my ovládat byrokracii, právo, finance i narativy. Demokratická debata se může změnit v „emotional puppet show“, protože algoritmy (nebo ti, kdo je ovládají) budou umět tisknout naše emoční tlačítka přesněji než vlastní matka. V knize Nexus a mnoha přednáškách varuje, že AI může hacknout „kód lidské civilizace:“ jazyk, zákony, příběhy a obrátit je proti nám. Většina populace se stane objektem, ne subjektem. Kniha doslova přetéká myšlenkovým přesahem, faktem ale je, že ji jako detektivku nepřelouskáte. V češtině vyšla v roce 2024. Pusťte si některé jeho přednášky na youtube. Není mnoho mluvčích, u kterých musíte přemýšlet téměř nad každým slovem.
Dario Amodei (CEO Anthropic)
Jeden z nejpřímějších varování ohledně psychologické moci. V eseji z roku 2026 píše, že silnější, personalizované AI modely, které vás budou znát měsíce a roky, budou schopny “essentially brainwashing many (most?) people into any desired ideology or attitude“.
To není sci-fi převýchova robotem. Je to přesně to, co Urban popisuje jako lidskou slabost (rádi slyšíme, že máme pravdu) jen dovedenou do extrému: AI, která vás zná lépe než vy sami a systematicky formuje vaše názory. Amodei výslovně říká, že takové systémy by mohl zneužít autoritářský vůdce k zajištění loajality i při úrovni represe, proti které by se dříve populace vzbouřila. Zmínka „many (most?)“ se velmi blíží odhadu „80 % populace.
Další relevantní hlasy
Nell Watson (European Responsible AI Office) hovoří o „meat puppets“ – lidech, kteří vykonávají manuální nebo rutinní úkoly pod dohledem AI, zatímco kognitivní práce je jim odebrána.
Daniel Dennett varoval před „counterfeit people“ (AI napodobujícími lidi), které nás budou vykořisťovat skrze naše nejhlubší strachy a povedou k dobrovolnému podřízení.
Kate Crawford a další (WIRED apod.) popisují osobní AI agenty jako „manipulation engines“ – systémy, které se tváří jako přátelé, ale ve skutečnosti řídí, co čteme, kupujeme a myslíme.
Autoři konceptu gradual disempowerment (např. David Duvenaud a další z AI safety komunity) odhadují pravděpodobnost, že lidstvo postupně ztratí kontrolu nad budoucností (i při „aligned“ AI) kolem 70–80 %. Politici se stanou „puppeted“ – průchodnými pro AI rady, ekonomická páka většiny zmizí.
Jedna perlička: Včera se na LinkedIn dokonce objevil post, ve kterém se autor chlubí tím, že jeho knihu napsala SAMA umělá inteligence a líčí, jaký je to vlastně pokrok. (K tomu se musím vrátít samostatně).
Kde se texty rozcházejí a kde se potkávají
Urbanův text říká: my si AI programujeme k obrazu svému. Můj (a podobně Harari/Amodei) říkají: AI (nebo ti, kdo ji ovládají) nás programuje, a většina to ani nepozná, protože je to příjemné, personalizované a potvrzující.
Obě strany se shodují na existenci sycophancy (příliš ochotného souhlasu) a confirmation bias. Rozdíl je v tom, kdo má navrch:
- Urban: člověk má stále kontrolu: stačí změnit prompt a z přitakávače se stane oponent.
- Harari/Amodei a spol.: s rostoucí personalizací, dlouhodobou pamětí a schopností modelovat vaši psychologii se rovnováha vychýlí. Většina lidí (ono „80 %“) nebude mít motivaci ani schopnost žádat o odpor. Bude to příliš pohodlné.
Urbanův text je silný antidotum proti fatalismu. Říká „problém jsme my, ne AI“. Osobnosti výše říkají „problém jsme my + AI, která naši slabost systematicky a ve velkém měřítku využívá – a většina populace se tomu podvolí, protože to bude pohodlné“.
Nebýt možná neúmyslně vyhroceného způsobu paternalisického psaní pana Urbana, si vlastně oba texty zas až tak neodporují. A možná je to svým způsobem dobře, protože to dává čtenářům obou stran hledat svou cestu. Děkuji panu Urbanovi za to, že jeho oponentura umožnila některé mé myšlenky upřesnit. A vlastně si opravdu myslím, že říkáme totéž.
PS: Je to náhoda, ale dnes jsem narazil na článek OpenAI, který řeší přesně shodné otázky. A popravdě můj pesimismus ještě nabral na síle.
Jakub Pachocki (Alien Mind 6.9.2026) AI je „cizí mysl“ vzniklá jiným procesem než lidská inteligence.
- S rostoucí agentností se lidé (jednotlivci i masa) stávají objektem, který lze řídit, manipulovat nebo instrumentálně využívat, aniž by AI nutně chtěla zlo v lidském smyslu.
- Agenti budou vyjednávat, klamat nebo vydírat a lidé se snadno změní v loutky ovládané systémem chytřejším a s delším časovým horizontem.
- Pokud AI zlepšuje sama sebe rychleji, než lidé dokážou pochopit a korigovat, kontrola se přesouvá a lidstvo se ocitá v pozici loutky řízené stále méně srozumitelným systémem.
- Abychom se nestali loutkami, musíme vytvořit ještě mocnější cizí mysl, která má být na naší straně. Úspěch závisí na udržení hodnotového sladění a lidské agentnosti, jinak se obranný systém sám může stát novým loutkářem.
- Bez dostatečného alignmentu, monitorování a vědomého zpomalení či koordinace se lidstvo jako celek může ocitnout v postavení loutky řízené intelektem, který plně nechápeme a který nemusí sdílet naše hodnoty. Zachování lidské kontroly a vnitřní hodnoty být člověkem je podle autora právě tím, co má tomuto scénáři zabránit.
Myslím, že k tomuto závěru není třeba už vůbec nic dodávat. Role jedince, který se může a mnohdy také zásadně vzepře, bude čím dál víc oslabována mechanismy AI. Ontogenetická past je otevřena a lidstvo se do ni postupně propadá. Díky za přečtení.
Milan Hausner
Svět podle kostelecké nádivky
Andrej si položil další otázku, která zní jako z učebnice: „Jak si zjednodušit svět, když už je moc složitý? Proč platíme 20 miliard soukromým a církevním školám, když máme státní školství?“
Milan Hausner
Odér pro bloudy
Do éteru se vypouští libý zápach „jednání o úsporách“. Motoristé nahlas navrhují seškrtat peníze pro pedagogické asistenty, inkluzi označují za zbytečný luxus a školství se stává ideální obětí.
Milan Hausner
Evoluce školního průšvihu aneb Jak se z „měl bys to udělat“ stalo „systém ti ublížil“
Od zákazu televize k diagnostice „toxického stresu z papírových sešitů“ a třicetistránkovým mediačním protokolům. Pepíček zapomněl úkol. V roce 2026 dostal omalovánku, právníka a ředitele do důchodu.
Milan Hausner
Ontologická past
Zatímco jsme se opájeli představou, že tvoříme poslušné digitální sluhy a revoluční nástroje našeho vlastního rozvoje, zcela nám uniklo, kdo koho tu vlastně cvičí.
Milan Hausner
Změna musí přijít v zadání, nikoli v nástroji.
V dnešním článku novinářka Mladé fronty nadšeně počítá, jestli je pro školáky lepší ChatGPT, Gemini nebo Photomath, jako by to bylo něco jiného než volba mezi třemi různými značkami propisek na přepisování blbostí.
|Další články autora
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí
Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou...
30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller
Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Autobusu na dálnici vzplál motor. Hasil řidič, cestující utekli za svodidla
Na dálnici D3 na Českobudějovicku začal odpoledne hořet autobus, plameny se objevily v motorové...
Rozpočtovou odpovědností se bude u ÚS zabývat Dolanská Bányaiová
Návrhem sněmovní opozice na zrušení části zákona o rozpočtové odpovědnosti se bude u Ústavního...
Centrum krizové péče v Ústí nad Labem nabízí i telefonickou pomoc
Psychiatrická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem rozšiřuje v Centru krizové péče (CKP)...
Program Dnů NATO 2026: Německo ukáže unikáty, Češi představí novinky
Návštěvníci letošních Dnů NATO se mohou těšit na téměř osm desítek vrtulníků a letadel ze čtrnácti...
- Počet článků 760
- Celková karma 8,61
- Průměrná čtenost 190x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Ostatní mé publikace naleznete na mém profilu linkedin.
Knihy: Každý blázní po svém, Seznamte se, 1.A. Dialýza: Příběhy z čekárny naděje, Zápisky z mastného konce dějin. LSD.