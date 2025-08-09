AI gramotnost jen ve 4 heslech
Hausner 2025, gamma
Všechny však mají jednu slabší stránku. Příliš mnoho slov na to, aby podstata celého nástroje byla víceméně přehledná a jednoduchá. Vracím se proto k svému článku o strategii nasazování umělé inteligence. V zásadě jsem přesvědčen, že se celá AI gramotnost dá shrnout do čtyř hesel.
AI gramotnost: víc než umět kliknout
Digitální gramotnost? To je výborná soutěž v klikání a kopírování – otevři, ulož, sdílej, a hlavně nezapomeň heslo (plus dva ověřovací SMSky, samozřejmě). Technologický trojboj, ve kterém vítězí rychlost a jisté prsty.
Ale AI gramotnost hraje úplně jinou ligu. Místo sprintu je to vytrvalostní běh přes překážky: čtení, pochybování, kritické myšlení. Tady vede spíš do slepé uličky než k cíli. Místo konferenční ligy s AI hrajeme ligu mistrů, i když také někdy dostaneme pořádně na frak.
Zatímco digitální gramotnost nás učí ovládat zařízení, AI gramotnost nás nutí přemýšlet nad tím, co vlastně vytváříme, proč to děláme a komu tím sloužíme. Tlačítko „Vygenerovat“ neodpovídá na otázku „Jaký to má dopad?“ – a rozhodně nenese odpovědnost. Jen tiše dělá, co se po něm chce. Často bez otázek. Otázka odpovědnosti je pak mimochodem tím nejpodstatnějším tématem, které může přinést do školy znovu tu pravou roli člověčenství. A ukázat, že oním řídícím prvkem nástroje není stroj sám, ale člověk. Nedávno se tu psalo a Don to správně vystihl, že prý AI aktivně bránila svému vymazání. Kdyby jí to operátor nevložil do paměti, nikdy by jí taková aktivita ani nenapadla. AI není Copperfield ani Houdini.
Čtení mezi řádky, ne jen mezi příkazy
AI gramotnost je JEDNOZNČNĚ hodně pokročilá forma čtenářské a občanské zralosti. Vyžaduje oči pro jemné nuance, uši pro ticho za slovy a páteř k tomu říct: „Počkej, tohle mi nějak nesedí.“ Nestačí výstup přečíst – je potřeba mu rozumět. A k tomu už potřebujeme vlastní myšlení. Začíná prostými otázkami: „Něco tady chybí? Proč se odpověď tváří jako nezpochybnitelná pravda? Komu tohle znění vyhovuje? Není to úmyslná dezinformace?“ A pak přicházejí otázky typu proč…
Chytré bleskové odpovědi lákají každého z nás. Na lovu či Šťastná sedmička jsou toho živým důkazem. Jenže to podstatné leží někde úplně jinde. Poznání pravdy a odvaha za ní stát je otázkou hloubky času a ostatních lidských vlastností – trpělivosti, oddanosti a hlavně přemýšlivosti. A v tom AI nijak nepomůže. Odpověď vám vyplivne na to šup, ale jak s ní naložíte, to už je čistě na Vás.
AI jako společenské zrcadlo a etika není bonusová funkce
AI bohužel není jen technologie. Je to zrcadlo našich rozhodnutí, priorit, předsudků. Každý model vznikl z dat, která někdo vybral, upravil, vyhodnotil. AI tedy nikdy není neutrální – je to nástroj, který posiluje nebo oslabuje moc podle toho, kdo ho drží v ruce. A samozřejmě toho, kdo jí psal kod a pro koho a proti komu. A doba AI agentů tomu jen nahrává. Dnes už našinec ani neví, jestli si povídá opravdu s odpůrcem Babiše nebo plastovou megerou. AI není jen software, je to nástroj masové dezinformace, je zrcadlem dnešního světa. Kouká ven, ale vidí a prosazuje jen sebe.
Etika v AI není doplněk, ale podmínka dospělosti. Umět říct „Nevím“ je často víc než technicky správná odpověď – zvlášť když chybí data, převažují domněnky a na výsledek někdo hodně spoléhá. AI gramotnost v lidské podobě pochybuje: „Odkud jsou data? Je souhlas skutečný? Jak poznám, že AI prostě žvaní? A kdo za to nese odpovědnost? Co ta ženská na obrázku, je fakt skutečná?“
Porozumět těmto jevům je znakem dospělosti a na školách je v této době systémově přispívat k chápání všech souvislostí. To ale nespravíme v katedrách tím, že budeme na žáky hrnout jeden nástroj za druhým, protože lépe kreslí, píše, rychleji tvoří videa a skládá písničky. Přehršel nástrojů vede jen ke konzumnímu přijetí AI jako náhrady a ve svém důsledku ke kognitivní lenosti.
AI nerozhoduje za nás
AI nenahrazuje paměť, rukopis ani schopnost učit se zpaměti. Jen rozšiřuje naše možnosti – jako když místo jedné tužky máme pastelky. Ale bez základního myšlení žádný algoritmus nevytvoří vlastní myšlenku. Kdo si nic nepamatuje, těžko něco propojí. Kdo nepíše, přemýšlí pomaleji. Kdo se nikdy neučil nazpaměť, neumí zpaměti tvořit. A když dáme AI řídit, riskujeme, že nám z mozku udělá parkoviště.
Digitální gramotnost vás naučí zapojit zařízení. AI gramotnost vás nutí zapojit svědomí. Není tak elegantní, nedá se certifikovat v PDF, a rozhodně se nedá odškrtnout jako splněno. Ale právě v tom je její lidskost. A pokud to zní náročně, tak si vzpomeňte: nejlepší upgrade systému je ten, co naplno běží mezi ušima.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
