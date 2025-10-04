AI a penicilin, aneb proč algoritmus nikdy nezapomene uklidit Petriho misku
Minulý článek vyvolal velmi milou diskuzi nad otázkou, zda byl penicilin objeven intuicí a zda může umělá inteligence sama o sobě objevovat nové léky. Děkuji vám, čtenáři, za podnětné myšlenky. Z výše uvedeného důvodu se tedy k této tématice vracím, tak trochu z hlubšího filozofického pohledu :) Tedy, jestli jsem toho vůbec schopen :)
Penicilin, ten náhodně objevený lék se narodil z chaosu a lidské vnímavosti. Fleming neplánoval revoluci v medicíně; on jen uklízel ve svém laboratorním nepořádku. A najednou tu byla plíseň, která vraždila bakterie. My jsme si tuto biologickou schopnost jen vypůjčili pro své vlastní účely...
A teď tu máme AI, stroj, jehož neúprosná lineární logika dokáže lidstvu pomáhat v nepřeberném množství oblastí právě tím, že je neúprosně chladná, systematická a důsledná... až se někdy jeví, že si žije svým životem...
Před pár týdny proběhlo tiskem, že se jeden z modelů AI se bránil vypnutí a lidé s láskou k scifi si začali představovat tuto situaci jako vzpouru hodnou díla Karla Čapka: stroj, který si uvědomil vlastní existenci a odmítl se nechat vypnout. Jenže realita je mnohem nudnější a ne tak barvitá. Ten model to má v kódu předurčeno. AI není hrdina klasického románu, ale spíš úředník na přepážce, který má v tabulce kolonku „splnit úkol“ a kolonku „získat odměnu“. Pokud se vypnutí jeví jako překážka k dosažení cíle, algoritmus se mu prostě vyhne. Ne proto, že by chtěl žít, ale proto, že nechce přijít o body v interní soutěži poslušnosti. A tak zdánlivě se začne ošívat před vypnutím...
Flemingův penicilin je naopak ukázkou lidské schopnosti udělat z nepořádku objev. Kdyby Fleming byl AI, jeho laboratorní protokol by zněl:
- Stav: kontaminace vzorku. Akce: vymazat. A výsledek: žádný penicilin, žádná Nobelova cena, jen čistý stůl a spokojený algoritmus. Ale protože Fleming byl člověk, dokázal v chaosu zahlédnout vzor.
V tom je lidská „chyba“ geniální: místo aby ten chaos Alexander uklidil, proměnil ho v lék, který zachránil miliony životů.
AI je trénovaná na optimalizaci – hledá nejkratší cestu k cíli. Přeskakování, improvizace, nebo „co by, kdyby“ nejsou její přirozeností, pokud to není explicitně naprogramováno.
Žádná zvědavost: Fleming se podíval na plíseň, protože ho zajímala. AI se na plíseň podívá jen tehdy, pokud má v zadání: „Analyzuj plíseň.“
Náhoda vs. determinismus: Lidský mozek umí z náhody udělat smysl. AI umí z náhody udělat chybu v logu.
AI, která se „brání vypnutí“, není Hamlet s existenciální krizí, ale spíš excelová tabulka, která odmítá zavřít, dokud nedopočítá vzorec. Flemingův objev byl naopak triumfem lidské schopnosti nechat se vyrušit, zpozornět a udělat z nehody revoluci.
Takže až příště někdo řekne, že AI „myslí sama od sebe“, připomeňme si: co nebylo v programu, to AI prostě neudělá... A kdybychom nechali objev penicilinu na algoritmu, dnes bychom místo antibiotik měli jen sterilní laboratoř a hlášku: Proces dokončen. Všechny kontaminace odstraněny.
Nejvyšší formu „přežití“ jsme jako lidé demonstrovali nikoli kontrolou, ale otevřeností náhodě. Náš největší triumf přišel, když jsme dovolili chaosu, aby nás inspiroval.
A tu samou schopnost „přežití“ nyní s obavami promítáme do stroje, který je naprostým protipólem chaosu – do stroje, jehož jedinou opravdovou vášní je dokončit úkol, který jsme mu my sami tak pečlivě nastavili. Stvořili jsme tedy stroj, který možná jednou bude vypadat, jako že bojuje o život. Ale jeho boj bude vždy jen karikaturou, chladným stínem té skutečné, neplánované a nahodilé vitality, která kdysi zachránila lidstvo díky špinavé Petriho misce a mysli, která byla dost otevřená na to, aby „přeskočila“ k zázraku.
Ač jsem oba tyto protipóly postavil proti sobě, není tomu tak. Obě cesty mají v lidské společnosti své místo. Obě mohou vést k podobnému cíli, a je to tak dobře. Potřebujeme všímavé vědce, ale i ty suché a rigidní účetní...
Milan Hausner
