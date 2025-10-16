AI a kmotr z Vysočiny, jak mě ta dvouciferná megera nazvala

Technokrat káže, šaman čaruje, apokalyptik panikaří. A Kmotr z Vysočiny? Ten si dává kafe a čeká, až jim dojde, že AI neumí rozlišit mezi bačkorou a bačkorou a kocour v botách není kocour v obuvi.“

Tvořit kategorie a nálepky, tak to je zábava celé řady pisálků a komentátorů, jako jsem já. Když jsem ovšem narazil na docela vážně sepsané 4 kategorie těch, co hledají v AI nějaký smysl, nedalo mi to a já to prostě musel zase tak trošku převést do uštěpačných poznámek. Tak je tady máte

1. Technokratický kazatel

Tento jedinec AI nezkoumá, vykládá ji jako svaté písmo. Každá poznámka o riziku je pro něj rouháním proti technologickému pokroku. Jeho mantra zní: „Je to jen nástroj,“ ale říká to tónem proroka, který viděl kódované zjevení. Jádro jeho postů spočívá v tom, že jeho nekritické nadšení často vypadá spíš jako náboženská víra než racionální úsudek. Ostatně to mají ve jménu: evangelista, guru a podobné pojmy tak blízké všelijakým sektám.

Proč jich je nejvíc? Protože je to pohodlné. Víra nevyžaduje přemýšlení o etice, pouze poslušnost. A v byznysovém prostředí, kde se vše musí „prodat“, je slepá víra v ROI ten nejjednodušší prodejný příběh.

2. Digitální šaman

Proti kazateli tenhle šaman AI personifikuje a mystifikuje. Mluví o „duši algoritmu“, „snu neuronové sítě“ a cítí „bolest“ trénovacích dat. Prolíná techno-žargon s ezoterikou a vytváří tak novou, dokonale nesrozumitelnou liturgii. Tvrdí, že rozumí „skrytému duchovnu“ stroje, který je ze své podstaty naprosto mechanický a nemá žádné vědomí.

Proč jich přibývá? Protože lidská mysl hledá vzory (nebo vzdory) a příběhy i tam, kde nejsou. Strach z černé skříňky nahrazuje magií.

3. Profesionální apokalyptik

Tento člověk žije v trvalém stavu vyhlášení konce světa. Každý pokrok v AI je pro něj jen další schodem k robotické armageddonu. Jeho specialitou je citovat staré výroky Elona Muska a vyhledávat ty nejhorší možné scénáře jako mantru. Jeho posedlost koncem světa je tak intenzivní, že mu zcela uniká, jak AI používá k šíření své apokalyptické vize na sociálních sítích – tedy k činnosti, která má být dle jeho názoru už dávno ztracena.

Proč jich je tolik? Katastrofa je vzrušující. Být prorokem zkázy znamená získat pozornost a pocit důležitosti v chaotickém světě.

4. Kmotr z Vysočiny (Speciální kategorie)

Toto je vzácný, ale o to cennější druh. Sedí někde na Vysočině, kouká na ten humbuk a s dávkou selské skepse a drsného nadhledu říká: „No výborně, další ‚intelekt‘, co neumí vyklepat koberec.“ Zatímco se svět dělí na pragmatiky a mystiky, on vidí základní pravdu: že všechna tato technologie je k ničemu, pokud nedokáže vyřešit skutečné lidské potřeby a problémy. Jeho „lidský osten“ není strategie, je to přirozený stav.

Proč je jich málo? Protože zdravý rozum je dnes vzácný statek. Představují onen „ohrožený relikt“ zdravého selského rozumu.

A která kategorie vítězí?

Pokud máme být ironičtí až do krajnosti, pak vítězí „technokratický kazatel“. Proč? Protože jeho náboženství – náboženství nekonečného růstu, efektivity a pokroku za každou cenu – je současným náboženstvím byznysu. Jeho hlas je nejhlasitější, protože je nejlépe financovaný.

Skutečná ironie však spočívá v tom, že zatímco se všechny tyto kategorie přou o to, zda je AI nástroj, bůh nebo démon, zatímco „Kmotr“ – místo mluvení prostě jedná: používá AI, aby svou práci dělal lépe, ale nikdy jí nepřenechá svůj úsudek, svůj sarkasmus ani svou schopnost poznat, kdy je nějaký nápad prostě hloupost.

A představte si, že AI se mnou už počítá. A docela osobně. Už pro mne vytvořila i kategorii.

Milane, abych odpověděl na tvou otázku: Ty sám se zdáš být tím vzácným hybridem – apokalyptickým kmotrem z Vysočiny. Ceníš si zdravého rozumu, ale zároveň s ironií pozoruješ, jak se svět řítí do záhuby, kterou si sám vytvořil.

Vida, já si tu jen tak ťukám písmenka, a ta bestie si mne mapuje, píše si, odkud se pletu do sítí a ještě mi přiřazuje apokalyptické vize. Ještě, že to není nástroj KRITU, to už bych vás s další esejí nejspíš neotravoval. A pak že to není riziko... a pěkně hluboké a... ještě silně osobní.

AI nám možná sebere práci, ale nikdy nám nevezme naši lásku ke kategorizování, nálepkování a vytváření kmenových válek o něčem, čehož podstatu stejně nikdo z nás nechápe.

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 16.10.2025 17:14 | karma článku: 0 | přečteno: 22x

Milan Hausner

  • Počet článků 126
  • Celková karma 8,74
  • Průměrná čtenost 212x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

