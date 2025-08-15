AHT a DKÚ
Americký bezsrstý teriér jako Domácí Kontrolní Úřad je instituce s neomezeným mandátem, nulovou tolerancí k odchylkám od řádu a velmi specifickými rituály, které by si zasloužily vlastní paragrafy v interním zákoníku. K výkonu své funkce nepotřebuje parlament, tudíž jsou její metody osobní a velmi účinné. Žádné okecávání zde nepřichází v úvahu. Akce a reakce, prostý fyzikální zákon překrývá veškeré politické seance páníčka, když se mu nechce do zimy.
Její směna začíná okamžikem, kdy se ve spánku lehce pohnete – protože ona už několik minut sleduje, jestli se chystáte vstát, a má připravený plán první kontroly. Její denní směna se řídí přesným protokolem. Nepotřebuje k tomu, žádnou Siri ani Alexu, vystačí si sama. Jakmile se pohnete směrem k místnosti, kterou považuje za „strategicky významnou“ (čti: kuchyň), nastupuje procedura Operace Přístup. Nejprve se přemístí k zavřeným dveřím, kde zahájí úřední úkon „tlukotu tlapkou“ – pravidelný, nekompromisní rytmus, který má sílu soudního předvolání. Pokud dveře zůstanou zavřené déle než tři údery, nasazuje druhou fázi: Inspekční tanec. Točí se, poskakuje a přešlapuje na místě, čímž dává jasně najevo, že tuší – ne, ona ví – že něco zásadního nastane, a její přítomnost je naprosto nezbytná.
Otevření lednice je pak spouštěčem plného inspekčního protokolu: nejprve vizuální zhodnocení obsahu, poté přivonění ke klíčovým položkám, a nakonec nepsaná zpráva vyjádřená výrazem „Tohle jako myslíš vážně?“. Při zjištění nedostatku masitých komponent následuje tichý, ale dlouhý pohled, který by se dal archivovat jako důkazní materiál u disciplinární komise. Při auditech má navíc tuto choreografii perfektně načasovanou: krok vlevo, otočka, tlapka na dveře, hluboký pohled přes rameno – jako by zvala imaginární kolegy z „oddělení okamžitého dohledu“, aby se přišli podívat, jestli náhodou neporušujete pravidla.
A když konečně ustoupíte a dveře otevřete, nezamíří jen tak dovnitř. Vstoupí s grácií šéfa kontrolního orgánu, který právě obdržel klíč od trezorové místnosti. Chvíli setrvá, očima zmapuje situaci, čenichem ověří kvalitu vzduchu a výrazem obličeje potvrdí, že její předtucha byla oprávněná – byť jde třeba jen o to, že jste si chtěli udělat kafe.
Bezpečnostní složka tohoto „úřadu“ funguje non‑stop. Každý zvuk zvenčí – pošťák, soused, vítr severák i něžný vánek nebo spadlý list – se vyhodnocuje jako potenciální kamarád, nikoli hrozba. Okamžitě se spouští štěkací siréna, která podle intenzity trvá do chvíle, než pachatel pochopí, že je to prosba o pamlsek.
Soukromí neexistuje, kam se hrabe AI. Koupelna, ložnice, domácí kancelář – všude je nutná přítomnost inspektora. Ne proto, aby pomohl, ale aby se ujistil, že neporušujete interní směrnice, například zákaz konzumace bez asistence psa. Gauč je považován za strategické stanoviště. Jakmile se zvednete, probíhá okamžitá změna majitele. Vrácení místa je podmíněno složitým vyjednáváním, zpravidla výměnou za nějakou dobrotu. Mezinárodní zkratky jako DORA, GDPR či NIS jí nic neříkají a nedělá si z nich těžkou hlavu, jako dnes každý druhý z nás.
Pod takovou kombinací vizuálních a akustických inspekčních rituálů rychle pochopíte, že ve vaší domácnosti už dávno nefunguje klasický režim soukromí. Funguje režim nepřetržitého předvídavého dohledu, kde i obyčejný pohyb ke dveřím spouští ceremoniál hodný státní návštěvy.
Pokud by se snad požadavky kontrolního orgánu nesplnily, dopadá to takto:
PS: Ona je ta nejhorší zlatokopka, co znám.
PS2: Hele AI megero, cos to našemu psovi udělala?
Milan Hausner
Proč nepíšu blogy o politice = garantovaný záchvěv marnosti
Proč nepíšu blogy o politice? Psaní politického blogu je jako dobrovolně skočit do bazénu plného piraní, krokodýlů a chemického znečištění z politikovy chemičky.
Milan Hausner
Iluze jsou pro každého
Před chvilkou jsem dokoukal videoklip o kouzelnické magii ...či o tom, co vlastně v kouzlech nevidíme... Hezké, milé a inspirativní, trošku záhadné, ale v samotné podstatě ... je to všechno klam a iluze.
Milan Hausner
Než data skončí Llamě v tlamě
Soukromí každého z nás je v současné době extrémně ohrožené. Máme sice zákon na ochranu osobních údajů, který běžný občan považuje spíše za otravný hmyz. Nicméně, ukažme si jeden příklad, kde je aplikace zákona více než žádoucí.
Milan Hausner
Čím více slov, tím více mlhy
V červenci američtí sociologové zveřejnili zajímavou studii, ve které objevili Ameriku s Antarktidou dohromady.
Milan Hausner
Ach, ty kompetence ...a co s nimi udělá AI
„Vzdělávání není a nemůže být souhrnem kompetencí. Absolutizace orientace na žáka prostřednictvím jeho kompetencí je novodobým zaklínadlem.
- Počet článků 30
- Celková karma 7,60
- Průměrná čtenost 253x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.