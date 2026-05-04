Aha na HAHA: recept po česku
Ještě než se pustíme do velkolepého plkání, musíme si přesně vyjasnit, s čím máme tu čest. Nejde o obyčejný „odpad“; to by bylo příliš shovívavé. To, co chrlí moderní populismus, jsou marketingové splašky: směs zbytků hádek, konspiračních výparů a ideologických nánosů, která se valí veřejným prostorem jako kalná emulze. Není to informace, ale živný roztok pro lobotomii – a právě takový biohazard servíruje i hnutí MAHA.
Zatímco Západ (čti: Spojené státy, které si stále myslí, že jsou pupek světa) donekonečna omílá svá velkolepá akronymová náboženství: nejprve MAGA jako červenou baseballovou čepici, která slibovala návrat do bájné minulosti, jíž se nikdy nedočkáme, a nyní MAHA jako modrou smoothie láhev pro očistu těla od chemtrails: my, národ Švejků a Cimrmanů, přicházíme s odpovědí tak upřímnou, že by z ní americký marketingový guru omdlel. Představujeme HAHA. Hnutí mezinárodního významu, jehož jediným stanoviskem je hlasitý, blahosklonný smích. A protože i my umíme hrát tu hru se zkratkami, náš akronym v sobě nese poetický překlad jejich reality: Hravě Absurdní Hesla Americká. To je náš štít. To je naše pravda.
Pojďme se na chvíli brodit tou emulzí, která se valí z Trumpova a Kennedyho tábora. Robert F. Kennedy Jr., nový guru hnutí MAHA (Make America Healthy Again: mimochodem, je fascinující, jak Amerika potřebuje zkratky k tomu, aby zjistila, že hamburger za dolar a litr kukuřičného sirupu možná nejsou tou nejlepší prevencí rakoviny), je politický fenomén, který lze popsat jedině jako výkřik do tmy oblečený v drahém obleku. Jeho kampaň je esencí naředěné emoce, umělého aroma spiknutí a nulovou nutriční hodnotou pro mozek. Na první pohled to vypadá jako plnohodnotné jídlo (“Vždyť mluví o zdraví dětí!“), ale realita je taková, že polknete koláč, který vám v hlavě zanechá jen těžké kovy a pocit falešné nadřazenosti.
- Wi-Fi rakovina & 5G apokalypsa: Pan Kennedy opakovaně tvrdil, že Wi-Fi záření otevírá hematoencefalickou bariéru a způsobuje rakovinu mozku. Fyzici s tímto názorem obvykle nesouhlasí, ale co oni vědí, že? Jsou to jenom lidi, co rozumí neionizujícímu záření. Kennedy rozumí instinktu a má mrtvého strýčka prezidenta, což je v americké politice zřejmě ekvivalent doktorátu. Tento splašek je obzvláště zrádný, protože míchá moderní technologii s pradávným strachem z neviditelného.
- Antidepresiva a střelba: Naznačoval spojitost mezi užíváním antidepresiv (konkrétně selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu) a masovými střelbami. V zemi, kde je snazší koupit kalašnikova než Kinder vajíčko, je evidentně logické obvinit pilulku na smutek, a ne tu věc, co střílí projektily rychlostí zvuku. To je ten pravý koktejl: vezmete komplexní problém (přístup ke zbraním), zamícháte ho s duševním zdravím, a vyplivnete nesmysl, že za to může Deprex. Geniální ve své jednoduchosti.
- Syrové mléko jako symbol svobody: V kampani MAHA se ochutnávka nepasterizovaného mléka stala politickým aktem. Zatímco lékaři už od dob Louise Pasteura vědí, že v nepasterizovaném mléce mohou řádit bakterie s nadšením srovnatelným s účastníky Colors of Ostrava, pro MAHA je to svátost. Pít tuhle bakteriální polívku je teď projev boje proti establishmentu. Kdyby Cimrman žil, předepsal by na k tomu tlučenou pemzu a léčbu pobytem v chlévě.
A nyní zpět k našemu domácímu intelektuálnímu rezervoáru. Proč právě HAHA?
Protože česká historie nám nedovoluje brát vážně nikoho, kdo mluví o spasení. My jsme zažili příliš mnoho režimů, které slibovaly „Nového Člověka“, „Světlé Zítřky“ a „Konec dějin“, aby nám teď někdo s rovným obličejem mohl tvrdit, že náprava civilizace spočívá v tom, zda hlasujeme pro miliardáře či jeho ministryni, který se fotí ala hranolek v mekáči, zatímco druhý miliardář pózuje s celerovou šťávou. To není politika, to je pozdní stadium kapitalistického zábavního průmyslu. Je to vaudeville, kde cena za vstup je vaše kritické myšlení.
České HAHA je naší kulturní antivirovou ochranou. Je to zdvižený prostředníček intelektuálního nadhledu. Američané se topí ve vlastních konspiracích
- a hrozí se, že jsme jen nahá opice (prý tomu nevěří až 30% z nich, protože tu jsme od počátku..a americká Barbie lady prostě nemůže z toho opa pocházet);
- věří, že vakcíny obsahují čipy od Microsoftu
- a naopak nechtějí pochopit, že chemtrails je obyčejný kondenzační pruh.
Za to my sedíme v hospodě, kde vzduch zhoustnul cynismem tak, že by se dal krájet, a říkáme si: „Pivo, tabák a ironie – to je naše MAGA.“ A naše játra sice možná nesouhlasí, ale náš mozek je momentálně v lepší kondici než ten voličský v Ohiu.
Koncept kampaně je geniálně trefný. Jde o obsah s minimálními náklady na pravdu, maximálním důrazem na vibraci a absolutně nulovou výživovou hodnotou. Je snadno stravitelný, rychle se vstřebává do systému a vyvolává pocity krátkodobé euforie následované trvalým znečištěním intelektuálního prostředí. Když MAHA slibuje „Uzdravit Ameriku“, ve skutečnosti tím myslí „Nalejeme do vás další dávku našeho vidění světa, abyste zapomněli, že žijete v zemi, kde si zdravotní péči platíte zlatem a modlitbou“. To je materiál pro Járu Cimrmana, ne pro Bílý dům.
Takže zatímco Amerika pochoduje buď s vlajkou MAGA, nebo se brodí zdravotnickým MAHA, my zůstáváme v suchém zákopu ušmudlaného sarkasmu. Protože až se zítra zhroutí svět, ať už kvůli kolapsu ekonomiky, nebo proto, že si RFK Jr. myslel, že tlačítko jaderného arzenálu je jen moderní verze pijavic, Čech se na to podívá, lokne si piva a vyřkne tu jedinou adekvátní, spásnou větu:
“HAHA.“
Průzkum Google Notebook na 10 zdrojích
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.