Ach, ty kompetence ...a co s nimi udělá AI
V roce 2023 se v jednom z ministerských dokumentů objevil citát: „Vzdělávání není a nemůže být souhrnem kompetencí. Absolutizace orientace na žáka prostřednictvím jeho kompetencí je novodobým zaklínadlem, ve kterém se ztrácí význam vědění a pochopení podstaty věcí, a dominuje pojetí vzdělání jako pouhého nástroje k něčemu. “ Mé srdce tehdy zaplesalo nadějí, že se pedagogika obrací správným směrem. Ta naděje však rychle vzala za své. Ve světě kompetencí, které se staly skutečným zaklínadlem, se moudrost citátu ztratila a RVP jako podklad pro školní programy v sobě nese tolik vaty, že si až říkám, zda to vůbec půjde do školních osnov zpravovat.
A tak dnes hodnotíme kompetence ke všemu možnému i nemožnému. Statisticky např. digitální kompetence rostou, zatímco čtenářská gramotnost klesá (o tom se raději tolik nemluví). Externalizace paměťových procesů podle mnoha studií vede minimálně k myšlenkové lenosti a dokonce s trochou pisálkovské invence podle dnešního článku se evolučně možná zmenšuje mozek právě díky těm externím pamětím … Do toho přijely buldozery AI, které mají tendenci přestavět školy i celé vzdělávání – bez ohledu na kognitivní důsledky. Posun od strukturované, učitelem řízené výuky k méně strukturovanému učení na bázi objevování je podle profesora edinburské univerzity příčinou mnoha problémů, jimž dnes čelíme. Oslabuje se soudržnost systému, a hlavně vidina cílů, ke kterým směřujeme. Nemohu než souhlasit. Do školství vstoupil chaos – a nebojím se říci, že občas i anarchie. Když k tomu přidáme politickou situaci, přehazování pytlíků peněz na nepedagogické pracovníky, rozpočtové půtky a spíše se mračící kantory nemůžeme se divit, že školství zůstává popelkou. Ne, nepíšu tuhle úvahu, abych si stěžoval. Úvodní řádky jsou spíše souhrnem, protože citát na začátku předznamenává mé srovnání toho, kam a jak školství směřuje.
Hausner, 2025 gamma
Závěr:
Oba systémy sice pracují s různými nástroji, ale míjejí smysl vzdělávání: podněcovat myšlení, rozvíjet pochopení a kultivovat osobnost. Možná je čas začít méně klikat — a víc přemýšlet. Každý z nás – učitel i zvídavý žák – si musí zvolit, zda mu externí paměť někde na disku dobře poslouží i v běžných životních situacích. Když dnes vidím dvacetiletou slečnu, jak v obchodě sčítá své výdaje za parádu na kalkulačce v mobilu, příliš vtipné mi to nepřijde...
Vědět všechno a chápat nic“ či kompetence nade vše – vědět nic, chápat prompt. Ne, nadešel čas, kdy je nutné se přestat bavit o nástrojích, ale začít se bavit o smyslu vzdělávání,.
Milan Hausner
- Počet článků 25
- Celková karma 7,59
- Průměrná čtenost 275x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.