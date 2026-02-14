Ach, ta strašná umělá inteligence! Už nám zase ničí životy, co?
Ta zákeřná umělá inteligence, ta digitální droga, ten ďáblův vynález, který z nás všech dělá tupé ovce neschopné samostatného myšlení.
Prý outsourcujeme vlastní mozky. Studenti píší eseje přes chatboty. Ajťáci nechají opsat kód. Manažeři nechají AIčko vyplnit excelovské tabulky. A my všichni? My všichni jsme outsourcovali vlastní pozornost kamsi do hlubin TikToku, kde se za 15 vteřin rozhoduje o tom, jestli nám právě teď exploduje limbický systém blahem, nebo jestli radši posuneme dál, na další kočku s houslemi. Brainrot.
Ano, je to krize. Je to apokalypsa! Ale pojďme si, prosím, přiznat jednu nepříjemnou, lehce nakládanou a vlastně i zatuchlou pravdu:
- Ta krizečka, co teď stojí na našem prahu, není žádná mladá, dravá AI. Je to stará známá, kterou jsme si sami pozvali na kafe už před dekádami. A rovnou jí dali i klíče od bytu.
My jsme ten svůj dům zapálili dávno předtím, než AI přišla se zapalovačem. My jsme tu jen hledáme obětního beránka, který by nám pomohl necítit ten kouř.
Pojďme si to rozebrat s notnou dávkou sebereflexe, které se nám všem tak zoufale nedostává:
- Internet: Kde se pozornost stala jen další měnou, kterou platíme za hadry. Pamatujete na dobu, kdy lidi četli knihy? Ne? Já ano. Byly to ty tlustý věci z papíru, co zaváněly prachem a vyžadovaly, abyste u nich vydrželi víc než 120 vteřin. A pak přišel internet a s ním i ten geniální obchodní model: „Necháme lidi, ať nám dají zadarmo svou pozornost, a my jim za to ukážeme reklamu na zvětšení penisu, boty, které nepotřebují, a nekonečný proud nesmyslů.“
Knihy neporazila AI. Knihy porazilo nekonečné listování, stejně tak jako pozornost s televizním programem. Dnes nejdůležitější součástí televize jsou tlačítka na dálkovém ovladači. Porazila nás možnost prožít celý život v jakémsi digitálním vakuu, kde na nás z každého rohu vyskočí „10 tipů na lepší spánek“ těsně před tím, než nám někdo vysvětlí, proč je Země placatá. A my? My nadšeně tleskáme a cpeme do sebe tyhle informační hovadiny, až nám z toho přestala fungovat přirozená obranyschopnost mozku. Nene, AI nás nerozházela. My jsme svou pozornost prodali dobrovolně a levně a dávno před ní. Byli jsme to my, kdo vyměnil soustředění za totální ptákoviny.
- Apatie: Když se ze snažení stala nuda a z nudy názor.
Studenti dnes nepodvádějí, protože by je k tomu sváděl zlý robot. Podvádějí, protože se na to můžou vykašlat. Protože učení? To přece nemá smysl. Stejně si všechno najdu na Googlu či přes chatbota, ne? Až na to, že tenhle svět je teď plný AI hniloby (vlastně lidského rozkladu) a my jsme zapomněli, jak se vlastně ptát.
Dospělí nečtou, protože je to „nuda“. Ne, oni nečtou, protože čtení vyžaduje, abyste na chvíli vypnuli notifikace a podívali se sami sobě do hlavy. A tam je teď pusto, prázdno a ozvěna posledního videa na Instagramu. Reflektovat? Přemýšlet o sobě? To bychom museli mít nějaký vnitřní život. A kdo ho má, když máme Netflix?
Tohle není selhání inteligence. Tohle je selhání smyslu. Prostě jsme se rozhodli, že nám to za to nestojí. Že je jednodušší jen tak plout a nechat se unášet proudem. A teď, když nám do toho proudu hodí AI záchranný kruh v podobě vyřešeného problému, my křičíme: „Vražda! Tento kruh nás utopí!“ Ale plavali jsme už předtím jako cihly pod hladinou.
- Pohodlí: Matka všeho (ne)dění a stvůra, která z nás udělala chodící trosky. Po většinu lidské historie byla námaha a nepohodlí standardem. Čtení? To byla dřina. Učení? To byl boj. Dneska?
Dneska je komfort výchozí pozice. Máme vytápěné byty, jídlo dovezené až ke dveřím a všechno na pár kliknutí. A v tomhle plyšovém hnízdě se z nás staly křehké květinky. Nesnášíme složité věci. Cokoliv delšího než tři odstavce? To je „příliš mnoho textu“. Cokoliv, co vyžaduje přemýšlení? To je „toxické“.
My jsme si vychovali generaci, pro kterou je překážka něco, co má obejít, ne překonat. A AI přišla a řekla: „Nechce se ti psát ten mail? Nechceš nad tím přemýšlet? Nech to na mně, já ti to sestavím za pět vteřin.“ A my jsme si oddechli. Konečně! Někdo nám vzal tu hroznou zátěž v podobě napsání tří vět!
AI nezničila píli. My jsme ji vyhladověli k smrti a AI teď jen uklízí to, co po ní zbylo.
Takže co ta naše „strašná“ AI vlastně dělá?
Nedělá nic víc, než že se nám směje, co hrdlo ráčí. A pak se tehle megery ještě ptáme, co jsme zač.
Pokud jste zvídaví, přemýšliví a kreativní, AI je pro vás jako kouzelná tužka. Rozšíří vaši fantazii, nakopne vaše nápady a pomůže vám stavět vzdušné zámky z pevnějších cihel.
Pokud jste líní, povrchní a vaším největším životním úspěchem je, že jste včera u večeře nesnědli ten poslední jogurt, AI se stane vaším věrným sluhou ve vaší vlastní hlouposti. Bude vám psát ty trapné zprávy, bude za vás myslet a vy se budete moct naplno věnovat tomu jedinému, co vám zbylo: listováním nekonečným tokem kravin a manipulací.
Tenhle rozdíl není v technologii. Je v nás. Vždycky byl. A to je ta nejironičtější věc ze všech.
Věčný strach zněl: „Změní nás roboti v idioty?“ A my jsme celou dobu neviděli, že už jsme na té cestě dávno. Že jsme si sami, dobrovolně a s nadšením, nasadili klapky na oči a špunty do uší. A že teď, když se objevil někdo, kdo nám nabízí, že za nás bude i myslet, my křičíme, že je to jeho vina. Vždyť najít viníka, někoho druhého, je tak lidsky přirozené.
Skutečným rizikem tedy není, že by nám AI vzala inteligenci. Tu jsme začali ztrácet ve chvíli, kdy jsme přestali číst knihy, kdy jsme přestali snít a kdy jsme si za jedinou životní hodnotu určili pohodlí. Skutečným rizikem je naprostý kolaps smyslu života. Kolaps přesvědčení, že hluboké soustředění, zápas s vlastními limity a představivost jsou věci, za které stojí bojovat.
AI tyhle věci sama od sebe nezabije. To by musela být aktivní. Ona je jen pasivní nástroj. Jako nůž. Můžete s ním krájet chleba, nebo podříznout souseda, protože vám sežral poslední jogurt. Ale pokud jste zapomněli, že chleba se dá krájet, a vy jste ho celou dobu jen jedli rukama... pak problém není v noži.
Takže ta správná otázka není, jestli nám AI sebere inteligenci. Ta správná otázka je mnohem trapnější a mnohem víc bolí:
Stojí nám ještě vůbec za to, abychom tu svou inteligenci chránili? Nebo už jsme se smířili s tím, že je jednodušší nechat za sebe myslet stroje a my si zatím dáme další díl seriálu a napíšeme na Facebook, jací jsou ti politici blbci?
Protože jestli si zvolíme cestu lhostejnosti a pohodlí, AI nás nezmenší. Ona jen dovede naši vlastní malost k dokonalosti. A to bude teprve ten skutečný, zoufale ironický konec.
A teď mě, prosím, už omluvte, jdu si nechat od chatbota sepsat odpověď na tenhle sakra jedovatý komentář, protože už mě bolí prsty a stejně by to nikdo nedočetl až sem.
- Počet článků 349
- Celková karma 9,29
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.