A roj přichází...
O cvičení PLA v městském terénu · Čína, drony, robotičtí psi a konec války takové, jakou jsme znali
Bylo to minulý týden, na neoznačeném vojenském prostoru někde v Číně. Kamera záběr po záběru ukazuje to, co analytici popisují teprve v teoriích a co scenáristé vkládají do sci-fi: R O J. Drony ve vzduchu. Robotičtí psi na zemi. Bezpilotní pozemní vozidla prolamující uličky cvičného města. A uprostřed toho všeho... pár lidiček. lidé. Ale ne jako hlavní aktéři. Jako dirigenti.
„Budoucnost války se formuje nikoli masovými útoky pěchoty, ale roji dronů, robotickými psy a bezpilotními pozemními vozidly.“
Kdepak, žádný Terminátor či jakýkoli jiný scifi film. Ani Verneovka to není.Tohle už není spekulace. Tohle je záběr z 19. dubna 2026, zveřejněný agenturou CCTV. Čínská lidová osvobozenecká armáda cvičí v reálném urbánním prostředí — ne v písku na střelnici, ale v labyrintu budov, schodišť, průchodů. A dělá to spolu se stroji, které nevyžadují rozkaz pro každý krok. Koordinace je zcela bezproblémová. Tempo je mimo lidské možnosti.
Zastavme se u toho slova: bezproblémová. Vojenská terminologie je jinak plná rozporů, zpoždění, mlhy války. Plynulost je armádní sen, za nímž se žene každá armáda od Napoleona po NATO. Číňané ho dnes, alespoň ve cvičném prostředí, demonstrují jako hotovou věc připravenou pro operační nasazení. Stroj, který nekomunikuje rádiovou větou, ale algoritmem. Dron, který nečeká na potvrzení velitele, ale jedná v rámci pravidel, která mu byla zapsána předem.
A tady začíná ta skutečná a nevýslovná hrůza.
Vojenská etika stojí na myšlence odpovědnosti. Voják střílí a nese odpovědnost. Velitel rozkazuje a nese odpovědnost. Stát vyhlašuje válku a nese odpovědnost před historií, před soudy, před vlastními občany. Celý systém mezinárodního humanitárního práva, celá Ženevská konvence, celý projekt civilizovaného válčení je postaven na tomto základu: za každou smrtí stojí člověk, který se musí zodpovídat.
Robotický pes nemá svědomí. Drone swarm nepodepisuje žádný rozkaz. Algoritmus nezná strach z trestu. Pokud stroj rozhodne a stroj zabije, kdo jde před soud? Programátor? Generál? Vládní komisař pro AI? A pokud nikdo, pak jsme právě zrušili jeden z posledních brzdicích mechanismů moderní války.
Dříve brzdou bylo v jistém ohledu tělo vojáka. Musel tam jít. Mohl zemřít. Mohl odmítnout. Mohl se zhroutit. Strach byl součástí systému: brzdou eskalace, připomínkou smrtelnosti.
Čínské video ukazuje armádu, která tento brzdicí mechanismus odstraňuje. Lidský voják se stahuje dozadu za obrazovku, za algoritmus, za roj. Politické náklady války klesají. Klesají i psychologické. Klesají i fyzické, aspoň pro toho, kdo drony vysílá. Pro toho, kdo je přijímá na druhé straně fronty, zůstávají přesně stejné nebo vyšší: páchnoucí spáleninou, trhající tělo, zasypávající sutí.
Máme sklon přemýšlet o vojenské technologii jako o symetrickém fenoménu. Nový tank si žádá nový protitank. Nová střela vede k novému štítu. Ale roj je asymetrický ze své podstaty. Sta levných dronů přemůže drahý systém protivzdušné obrany jednoduše vyčerpáním: obrana vystřílí rakety za miliony, útočník vydá za plasty a baterie tisíce. Váha čísel. Váha ceny. Nová matematika války.
A pak je tu ještě jedno: a to je to zásadně nejhorší: demonstrace záměru. Čína toto cvičení nezveřejnila náhodně. CCTV nejsou nezávislá média: je to státní propagandistický nástroj, který zpřístupnil záběry světu vědomě, přesně, s plánovaným sdělením. Sdělení zní:
víme, jak vést příští válku. A trénujeme na ni. Teď. Veřejně.
To je zpráva Tchaj-wanu. To je zpráva Spojeným státům. To je zpráva všem, kdo ve čtvrtek ráno otevřeli YouTube.
Minuta a padesát pět vteřin videa. Osmset tisíc zhlédnutí za pět dní. A kdesi v Pentagonu, v Kremlu, ve velitelství NATO, v kavárnách Bangalore, Teheránu a Tel Avivu analytici přetáčejí záběry, zastavují snímek po snímku, počítají stroje, odhadují rozsah, modelují scénáře.
Roj je tu... A my si stále nejsme jisti, co s tím uděláme.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.