5 znaků vysoké inteligence... dá se s tím vůbec přežít

Vědci zase jednou objevili Ameriku i s Antarktidou dohromady: prý existuje pět zvyků, kterými se vyznačují lidé s vysokým IQ. Nebo „zlozvyků“?. Rafinovaný způsob, jak si vyrobit alibi na svůj životní styl.

Věčná žízeň po vědění
Učíte se, i když nemusíte. Stránka z wikipedie je pro vás jako čtvereček čokolády – nikdy nezůstanete u jednoho. Se skutečnou žízní to ale nemá mnoho společného.

Neúnavné zpochybňování všeho
„Máš na to důkaz?“ je vaše neoficiální motto. S tímto přístupem si sice získáte respekt v debatním kroužku, ale na rodinných oslavách už vás raději nechají ve vaší pracovně.

Láska k samotě
To vám až zas tak nevadí, lidé jsou fajn… ale jen někdy. Největší party roku? Vy, kniha a whisky (případně notebook a dokument, který „ještě chci jen trošku doladit“). Problém nastane, když si uvědomíte, že je to pro vás přirozenější než víkend ve wellness a dobrou krmí.

Tvůrčí chaos
Studie tvrdí, že nepořádek je semeniště kreativity. Dřez plný nádobí? Inkubátor geniality. Stůl zasypaný papíry? Myšlenková mapa ve 3D. Horší je to jen s návštěvami – těm totiž vaše „organizovaná entropie“ připomíná spíš přírodní katastrofu a semeniště těch malých ne zrovna milých soukmenovkyň, co tak rychle skáčou po zbytcích salámu mezi klávesnicí a obrazovkou.

Nezávislost na schválení ostatních
Když něco chcete udělat, prostě to uděláte. Na lajky a potlesk nečekáte. A ano, tohle je i důvod, proč vás občas ostatní nechápou. Dvakrát řež a jednou měř, mnohdy vede ke zbytečným výdajům.

Bonusová životní rada

Kombinace všech pěti znamená, že se v běžném světě cítíte trochu jako tučňák na poušti: zajímavý exemplář, který nemají ani v zoo. Nicméně koukejme se na to marketingově: Nabídka na mindfullness kurz „Od špinavého talíře k Nobelově ceně“ by určitě našla své příznivce zvláště když bude obsahovat i praktické části: fotografie vašeho pracovního stolu v pop art...

Ještě to zbývá vysvětlit manželce, psovi, který sežere zapomenuté náplasti i cokoli upadne na zem, protože inteligent to nezvedá.

Protože k genialitě patří i schopnost sebereflexe, nabízím bodovou stupnici pro vaše zamyšlení. Stačí si těch pět bodů přiznat.

1 bod: Jste funkční člen společnosti, který si umí odložit hrnek do myčky.

3–4 bodů: Potenciální vizionář, zatím v inkubační fázi.

5: Gratulace – jste nepochopený génius. Bohužel i v kuchyni.

Autor: Milan Hausner | neděle 17.8.2025 9:00 | karma článku: 6,19 | přečteno: 133x

Milan Hausner

  • Počet článků 35
  • Celková karma 7,24
  • Průměrná čtenost 238x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

