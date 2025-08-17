5 znaků vysoké inteligence... dá se s tím vůbec přežít
Věčná žízeň po vědění
Učíte se, i když nemusíte. Stránka z wikipedie je pro vás jako čtvereček čokolády – nikdy nezůstanete u jednoho. Se skutečnou žízní to ale nemá mnoho společného.
Neúnavné zpochybňování všeho
„Máš na to důkaz?“ je vaše neoficiální motto. S tímto přístupem si sice získáte respekt v debatním kroužku, ale na rodinných oslavách už vás raději nechají ve vaší pracovně.
Láska k samotě
To vám až zas tak nevadí, lidé jsou fajn… ale jen někdy. Největší party roku? Vy, kniha a whisky (případně notebook a dokument, který „ještě chci jen trošku doladit“). Problém nastane, když si uvědomíte, že je to pro vás přirozenější než víkend ve wellness a dobrou krmí.
Tvůrčí chaos
Studie tvrdí, že nepořádek je semeniště kreativity. Dřez plný nádobí? Inkubátor geniality. Stůl zasypaný papíry? Myšlenková mapa ve 3D. Horší je to jen s návštěvami – těm totiž vaše „organizovaná entropie“ připomíná spíš přírodní katastrofu a semeniště těch malých ne zrovna milých soukmenovkyň, co tak rychle skáčou po zbytcích salámu mezi klávesnicí a obrazovkou.
Nezávislost na schválení ostatních
Když něco chcete udělat, prostě to uděláte. Na lajky a potlesk nečekáte. A ano, tohle je i důvod, proč vás občas ostatní nechápou. Dvakrát řež a jednou měř, mnohdy vede ke zbytečným výdajům.
Bonusová životní rada
Kombinace všech pěti znamená, že se v běžném světě cítíte trochu jako tučňák na poušti: zajímavý exemplář, který nemají ani v zoo. Nicméně koukejme se na to marketingově: Nabídka na mindfullness kurz „Od špinavého talíře k Nobelově ceně“ by určitě našla své příznivce zvláště když bude obsahovat i praktické části: fotografie vašeho pracovního stolu v pop art...
Ještě to zbývá vysvětlit manželce, psovi, který sežere zapomenuté náplasti i cokoli upadne na zem, protože inteligent to nezvedá.
Protože k genialitě patří i schopnost sebereflexe, nabízím bodovou stupnici pro vaše zamyšlení. Stačí si těch pět bodů přiznat.
1 bod: Jste funkční člen společnosti, který si umí odložit hrnek do myčky.
3–4 bodů: Potenciální vizionář, zatím v inkubační fázi.
5: Gratulace – jste nepochopený génius. Bohužel i v kuchyni.
Milan Hausner
5 zásahů do pocuchané mysli
Během let jsme pro tento delikátní servisní úkon vyzkoušeli různé specialisty. Svůj vnitřní hardware svěřujeme knězi, softwarové chyby analyzujeme s psychiatrem...
Milan Hausner
Třídní schůzky = jde to s AI dohromady?
Už pouhé pozvání rodiče do školy na třídní schůzky či projednání čehokoli není pro všechny aktéry takového procesu procházka s příjemným pokecáním v růžovém sadu.
Milan Hausner
Moře empatie, lidskosti a lásky
V době, kdy se v nemocničních chodbách občas ozývá neurvalé slovo, zamračený pohled či výčitka, je těžké uvěřit, že existují lidé, kteří svou práci nevnímají jen jako povinnost.
Milan Hausner
Když s vámi mluví Brehmova sova ...
Vzpomínáte na Alfreda Brehma? Ten pán, co napsal Život zvířat a udělal z každého tvora lidského hrdinu? Lev byl vznešený král, liška mazaná, sova moudrá.
Milan Hausner
AHT a DKÚ
Divné propojení těchto pojmů, že? Posuďte sami, jak moc efektivní by taková kontrola vůbec mohla být. Že nevíte, co DKÚ je? O pár řádků níže.
|Další články autora
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Řidička projela rovně kruhový objezd, auto uvázlo na pahorku v křoví
Uprostřed zeleně na umělém pahorku skončila noční jízda posádky černého fordu v Liberci. Řidička...
Prodej bytů v Praze láme rekordy. A zdražování stále není u konce
Mimořádně perspektivní někdejší průmyslové čtvrti, stagnující severozápad či nedostupný střed...
Volby by vyhrálo ANO s 32,5 procenta. Piráti posílili, Stačilo! si pohoršilo
Volby by v srpnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 32,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostalo také...
Dva mladíci přetočili v lese čtyřkolku. Jeden zemřel, druhého odvezl vrtulník
V lese na Sokolovsku zemřel po nehodě čtyřkolky dvaadvacetiletý muž. Dalšího šestadvacetiletého...
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...
- Počet článků 35
- Celková karma 7,24
- Průměrná čtenost 238x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.