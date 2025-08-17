5 zásahů do pocuchané mysli
Čas od času potřebuje každý systém restart. Lidská duše, ten náš vnitřní, poněkud chaotický operační systém, není výjimkou. A právě zpověď je ten odvěký pokus o manuální defragmentaci disku. Je to chvíle, kdy se snažíme smazat poškozené soubory, zavřít desítky zbytečně otevřených oken plných úzkosti a možná, jen možná, najít tlačítko „Uložit a začít znovu“. Během let jsme pro tento delikátní servisní úkon vyzkoušeli různé specialisty. Svůj vnitřní hardware svěřujeme knězi, softwarové chyby analyzujeme s psychiatrem, kosmické alibi hledáme u astrologa, rychlou online podporu u chatbota a nejčastěji se v tom stejně vrtáme sami v nouzovém režimu o třetí ráno. Každý z nich nabízí jiný manuál a jinou záruku. Ale cíl je vždycky stejný: dosáhnout aspoň na chvíli té slastné iluze, že systém zase běží hladce.
Zpověď v kostele: Víra ve slevovou akci na hříchy
Církevní zpověď je mistrovské dílo duchovního marketingu. Vstoupíte do prostoru, kde i vaše dýchání zní jako projev arogance a kde vás tíha staletí donutí cítit se provinile už jen za to, že existujete. Za dřevěnou mřížkou sedí kněz – boží auditor, který už slyšel všechno a pravděpodobně u toho usíná. Vaše pečlivě připravené hříchy, které vám připadaly tak originální a dramatické, odrecitujete jako nákupní seznam. On je zařadí do správných kolonek, zamumlá latinskou formuli a udělí vám „pokání“ v podobě několika modliteb. Je to vlastně duchovní transakce: vyměníte své prohřešky za pár Otčenášů. Efektivní, tradiční a dokonce v moderní době systémově využité. Dnes to není Otčenáš, ale ETS2 – politický odpustek za to, že si našinec u sebe doma zatopí fosilními palivy. Ještě zbude ten vzduch... to bude ETS 3.5...
Rozhřešení, které nabízí, je božská verze „vymazat historii prohlížeče“. Je to svolení na chvíli zapomenout, příslib, že nahoře se účty zase na chvíli srovnaly. Církevní zpověď je dokonalá pro ty, kdo mají rádi jasná pravidla a věří, že i ta největší morální katastrofa se dá spravit trochou modlení. A že takových kolem nás je... Zrovna v době nepříliš dávno... před měsícem... využité. Je to dialog mezi člověkem a boží byrokracií, kde milost funguje jako amnestie do příštího selhání.
Zpověď u psychiatra: Víra v katalogizaci vlastního neštěstí
Psychiatrická zpověď je upgrade pro moderního hříšníka. Tady se vina nemění za modlitbu, ale za diagnózu a fakturu (v lepším případě placenou státem). Místo posvátného ticha slyšíte škrábání pera do bloku (dost těžko, rukou už ani psát neumíme a doktor by to po sobě nepřečetl), nebo klapání do klávesnice. Vaše selhání se zde nenazývají hříchy, ale „vzorce chování“, „traumata“ a „neurotické tendence“. Psychiatr není průvodce k Bohu, ale Hercule Poirot vaší pochroumané minulosti. Zajímá ho, jestli za vaši neschopnost udržet si vztah může matka, otec, nebo ten křeček, co vám umřel v osmi letech...
Cílem není rozhřešení, ale pojmenování. Z padesátiminutového sezení si odnesete super anamnézu z Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch. „Nejsem líný, mám jen prokrastinační tendence s úzkostnou poruchou!“ To zní hned lépe, že? Je to zpověď, která hledá cestu ven z labyrintu bolesti tím, že vám ten labyrint do detailu popíše, změří a nakreslí mapu. Dnes ve 3D, na níž jste zcela opuštěná tečka v třetím kvadrantu. Za uzdravení se platí po hodinách a obvykle zahrnuje léky, které vám pomohou necítit, jak moc je to všechno v háji. Je to víra v to, že když problém dokonale popíšete, možná zmizí. Nebo na něj aspoň dostanete pilulku.
Zpověď u astrologa: Víra v kosmický alibismus
Toto je zpovědnice pro ty, pro které je psychologie příliš mnoho práce a náboženství příliš omezující. Zde, v přítmí provoněném vonnými tyčinkami, nepředkládáte hříchy, ale seznam svých životních neúspěchů. Astrolog-šarlatán naslouchá s hlubokým porozuměním, pokyvuje hlavou a pak se s vážnou tváří podívá do své křišťálové koule či siderického kyvadélka. A přichází ta nejúžasnější úleva ze všech: za nic nemůžete vy! Problém není vaše prokrastinace, problém je Saturn ve třetím domě. Vaše katastrofální vztahy nezpůsobuje vaše neschopnost komunikovat, ale Venuše v kvadratuře na Mars.
Je to dokonalé přenesení odpovědnosti. Zatímco psychiatr hledá příčinu ve vašem dětství, astrolog ji najde v mlhovině v Andromedě. Místo rozhřešení dostanete kosmické potvrzení, že jste jen loutkou v rukou nebeského dramatu. Vaším jediným úkolem je „přijmout energie“, „proplout retrográdním Merkurem“ a koupit si ten správný nejméně pětistovkový krystal na podporu svého ascendentu. Je to nejdražší a nejpoetičtější způsob, jak si nechat potvrdit, že za vaše problémy může někdo jiný – ideálně plynný obr vzdálený miliardu kilometrů.
Zpověď u chatbota: Víra v to, že nás spasí algoritmus
Digitální zpověď je logickým vyústěním naší doby – terapie pro lidi, kteří už nezvládají ani lidský kontakt. Chatbot je dokonalý zpovědník: nesoudí, nepřevrací oči v sloup a je k dispozici 24/7. Je to zpověď bez rizika, že vás ten druhý odsoudí nebo, nedej bože, obejme. Místo empatie nabízí datovou analýzu. Místo rozhřešení vám pošle seznam pěti tipů, jak bojovat se stresem, nebo odkaz na meditační aplikaci (s prémiovým předplatným).
Je to fascinující. Svěřujeme svá nejtemnější tajemství kusu kódu, který byl pravděpodobně naprogramován dvacetiletým klukem po třech energetických nápojích. A co je nejlepší? Vaše data o úzkostech a selháních se obratem stávají cennou komoditou pro cílenou reklamu. Zpovídáte se ze samoty a druhý den vám vyskočí reklama na placenou seznamku pro zoufalce. Je to zpověď bez duše, ale s okamžitou odezvou. A v noci, kdy je lidská blízkost jen abstraktním pojmem, je blikající kurzor někdy to jediné, co máme.
Zpověď sobě samému: Víra ve vlastní PR oddělení
Nejčastější, nejtišší, ale také nejméně upřímná zpověď je ta, kterou vedeme sami se sobou. Je to interní monolog, kde jsme zároveň obžalobou, obhajobou i soudcem. A výsledek je předem jasný: obžalovaný je vinen, ale vzhledem k polehčujícím okolnostem (blbý den, špatný horoskop, vykradený účet) se trest odpouští.
V této tiché soudní síni jsme mistry v překrucování faktů. „Neseřval jsem ho, jen jsem důrazně komunikoval své hranice.“ „Neutratila jsem celou výplatu za hlouposti, investovala jsem do svého duševního zdraví.“ „Neležím celý den v posteli, praktikuji mindfulness.“ Je to rozhovor, kde si pečlivě vybíráme, co si přiznáme a co raději zameteme pod koberec tak hluboko, že to nenajde ani budoucí archeolog. Není tu rozhřešení, není tu diagnóza. Je tu jen ticho a křehká naděje, že když si to budeme opakovat dostatečně dlouho, možná tomu jednou sami uvěříme.
Závěr: Pět cest k témuž chaosu
Každá zpověď je vlastně jen jiný typ berličky. Kněz nabízí víru v milost. Psychiatr víru v diagnózu. Astrolog víru v osud. Chatbot víru v data. A my sami víru v to, že jsme mistři sebeklamu.
A možná skutečné moderní uzdravení nevypadá jako tichý, posvátný okamžik. Možná vypadá tak, že po návštěvě kostela si zkontrolujete horoskop, abyste zjistili, jestli si máte vzít antidepresivum předepsané psychiatrem, pak se zeptáte chatbota, jestli je to normální, a nakonec si v posteli řeknete, že od zítřka už to bude fakt lepší. V tomto zmateném koktejlu víry, vědy, mystiky a lhaní si do kapsy se skrývá skutečný obraz lidské duše – zoufale hledající úlevu kdekoli, kde se zrovna nabízí. A v tom šíleném kolotoči nejsme sami. A to je možná jediná skutečná útěcha.
Milan Hausner
Třídní schůzky = jde to s AI dohromady?
Už pouhé pozvání rodiče do školy na třídní schůzky či projednání čehokoli není pro všechny aktéry takového procesu procházka s příjemným pokecáním v růžovém sadu.
Milan Hausner
Moře empatie, lidskosti a lásky
V době, kdy se v nemocničních chodbách občas ozývá neurvalé slovo, zamračený pohled či výčitka, je těžké uvěřit, že existují lidé, kteří svou práci nevnímají jen jako povinnost.
Milan Hausner
Když s vámi mluví Brehmova sova ...
Vzpomínáte na Alfreda Brehma? Ten pán, co napsal Život zvířat a udělal z každého tvora lidského hrdinu? Lev byl vznešený král, liška mazaná, sova moudrá.
Milan Hausner
AHT a DKÚ
Divné propojení těchto pojmů, že? Posuďte sami, jak moc efektivní by taková kontrola vůbec mohla být. Že nevíte, co DKÚ je? O pár řádků níže.
Milan Hausner
Proč nepíšu blogy o politice = garantovaný záchvěv marnosti
Proč nepíšu blogy o politice? Psaní politického blogu je jako dobrovolně skočit do bazénu plného piraní, krokodýlů a chemického znečištění z politikovy chemičky.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.