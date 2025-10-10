5 kritických dovedností a AI k tomu nebo mimo to...
Je až dojemné sledovat, jak se AI tlachalové snaží udělat z technologického vyhoření novou formu lidského údělu. Existuje prý pět kritických dovedností, které dnešní lídři potřebují, aby tuto éru nejen přežili, ale také si ji náležitě užili.
- Umění prodávat vzdušné zámky
První a nejdůležitější dovednost je schopnost mluvit s velkým zápalem o něčem, čemu vlastně nikdo nerozumí. Jak trefně poznamenává studie, téměř 90 % společností z předních míst žebříčků nadšeně mluví o AI, ale když dojde na lámání chleba, jejich argumenty končí u vágních slibů o „zvýšení produktivity“. Skutečný lídr se nebojí slíbit revoluci, aniž by tušil, jak k ní dojde. Důležité je vytvořit dojem pokroku, zatímco vaše pilotní projekty tiše umírají v zákoutích IT oddělení. Tohle ovšem platí, zvláště ve světle posledních dní, i leckde jinde a AI s tím má společného jen docela maličko.
- Schopnost reorganizovat, aniž by se cokoli změnilo
Druhou klíčovou dovedností je „redesign organizace“. Zní to revolučně, ale ve skutečnosti jde o to, že přidáte AI do názvu oddělení a přitom vše zůstane při starém. Firmy často „připojí AI k zastaralým workflow“ a pak se diví, že nic nefunguje. Skutečný mistr tohoto řemesla dokáže vytvořit tolik matrixů, týmů a pracovních skupin pro AI, že se v nich ztratí i samotný algoritmus. A když se pak nedaří, vždy je tu pohotová výmluva: „AI je ještě nedozrálá.“ Počkat, tohle měla být úvaha o AI, vždyť tohle zažíváme téměř denně ...Kolika reformami už prošlo třeba vzdělávání, a výsledek se posunul...od Marie Terezie k TGM. Dále ale ne.
- Organizace schůzek o organizaci
Třetí dovednost je „organizace organizací“. V praxi to znamená pořádat nekonečná setkání, na kterých se diskutuje o tom, jak by AI mohla nahradit některá setkání. Skvělý lídr pak do těchto diskuzí zapojí AI v roli „ďáblova advokáta“, který všem názorně předvede, že je chytřejší než celý tým dohromady. To samozřejmě vytváří tu správnou atmosféru psychologické bezpečnosti, protože kdo by se necítil bezpečně, když mu chatbot předhazuje jeho životní práci? A zase, tak ani tato dovednost vlastně tak úplně nesouvisí s AI. To je jen líbivé heslo na organizaci dalších organizací. Evropské projekty např. MAP by mohly o teto dovednosti psát celé romány.
- Koučování zaměstnanců do stavu poslušné rezignace
Čtvrtou dovedností je „koučování a rozvoj talentu“. Zde jde o to přesvědčit zaměstnance, že AI jim nebere práci, ale „obohacuje jejich pracovní zkušenost“. Skutečný lídr dokáže lidem s elegancí vysvětlit, že jejich letitá expertíza je najednou k ničemu, protože ji nahradí pár řádků kódu. A pokud se zaměstnanci bojí, je třeba je citlivě dovést k pochopení, že jejich obavy jsou vlastně příležitostí k „reskillingu“ – například na pozici testera AI, která za pět let taky nebude existovat. Vlastně ... vyměníme jen téma a tuto dovednost využijeme téměř při každé reorganizaci, propouštění či firemní změně.
- Osobní příklad jako cirkusové představení
Poslední, ale neméně důležitá dovednost, je „vést příkladem“. To znamená občas veřejně použít ChatGPT, aby vám našel recept na večeři, a pak o tom nadšeně vyprávět na poradě. Jak článek trefně podotýká, seniorní lídři sice nadšeně mluví o AI, ale sami ji moc nepoužívají. Důležité je tedy vytvořit dokonalou iluzi zapálení pro technologii, aniž byste se jí museli opravdu zabývat. Koneckonců, na to přece máte ty týmy, které jste tak dobře založili.
Když selže technologie, vždy zbývá rétorika
Celá tato hra na AI leadership je vlastně dokonalou ukázkou Schrödingerovy transformace: společnosti současně procházejí revoluční změnou a zároveň se nic podstatného neděje. Hodnota z AI nevznikne nákupem technologií, ale až lídři změní své firmy a týmy. A protože k tomu dochází zřídka, můžeme se těšit na další roky nadšených prohlášení a prázdných slov o produktivitě. Historie se opakuje...nic nového pod sluncem. Snad to jen s tou AI půjde rychleji...
Paradoxem tak zůstává, že zatímco AI má potenciál změnit svět, lídři ji zatím dokázali změnit hlavně v další položku na seznamu manažerských proklamací. A v tom spočívá to pravé lídrovství. A když s touto dovedností, selžou v prostém lidském snažení, parlament a vláda už na takové rétory čekají s otevřenou náručí...
Milan Hausner
O omylech vnímání a naší skromné roli
Je velmi pravděpodobné, že nemám pravdu, ta je totiž relativní. Ale občas se zdá, že moderní komunikace nabývá jistých... řekněme zajímavých forem. Jednou z nich je fenomén, který se – zcela jistě mylně – označuje jako „gaslighting“
Milan Hausner
Lídr v petřínském zrcadlovém bludišti
Nemohlo to dopadnout jinak. Poslední dobou se objevilo několik článků a tři souhrnné zprávy, které ve zkratce píšou následující: pokud lídr ve firmě se učí skills prostřednictvím AI...tak je stokrát lepším manažerem.
Milan Hausner
O iránském Bivojovi a moderních gerojích bez kance, zato s kanclem
„Přines si svého kance – a nezapomeň na VPN.“ Od bobulové glazury k bezpečnostnímu incidentu. Slavnosti se změnily. Dřív se lovilo, dnes se loguje. Teambuilding kdysi znamenal sdílet maso. Dnes sdílíme obrazovku. –
Milan Hausner
Pořídím si virtuálního přítele. Ten aspoň furt neodmlouvá
V době, kdy je definitivní lidská zkušenost – láska – stále častěji outsourcována algoritmům, by nás zpráva, že třetina Američanů má romantický vztah s AI, neměla překvapit.
Milan Hausner
TALIS 2024: učitel i algoritmus ve světle rozpočtu a Evropy
„UČITEL – jediný, kdo přežije AI, rozpočet i školní řád. Výsledky mezinárodního průzkumu jsou v mnoha ohledech překvapující...Ovšem: „Učitel: víc než algoritmus, pořád ovšem méně než rozpočet.“
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.