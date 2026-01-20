2026! skvělé novinky, o kterých nevíte, natož abyste je chtěli I.
Co se stalo
Na přelomu prosince 2025 a ledna 2026 velké technologické firmy (Google, Meta, Microsoft, Amazon, OpenAI a další) zavedly změny, které nejsou jen nové funkce nebo kosmetické úpravy. Jde o strukturální posuny: jak platformy definují a spravují identitu uživatele, jak dlouho a jakým způsobem uchovávají interakce s AI, a jaké technické i politické překážky vznikají při odchodu z jejich ekosystémů. Tyto změny často proběhly tiše, v dokumentaci nebo v aktualizacích zásad, zatímco veřejnost byla rozptýlena svátky. Úmysl? Zcela jistě. Pojďme si to trošku rozebrat...
Váš důvěrný domov je náš nejlepší učební materiál
Naši přátelé z Amazonu udělali úžasný krok vpřed! Ta otravná možnost neposílat hlasové nahrávky“ na vašich zařízeních už vás nerozptyluje. Proč byste také něco tak primitivního chtěli, když naše superinteligentní Alexa+ potřebuje vědět úplně všechno? Vaše hovory s dětmi, vaše hádky o tom, co k večeři, váš zpěv ve sprše: to všechno je neuvěřitelně cenný dataset pro naše modely! Pamatujete to malé nedorozumění a tu docela pěknou pokutu? To byla jen přehnaná reakce. Teď už máme lepší šifrování! Takže se nebojte, váš hlas putuje do cloudu v naprosto bezpečné a neproniknutelné krabičce. A díky propojení s vaší kamerou, emailem a kalendářem vám Alexa konečně bude moct říct, co si opravdu myslíte, ještě než to sami zjistíte. Počítá se to jako osobní růst!
Gratulujeme, vy jste akciový balíček!
Ano, čtete správně. Vaše identita, vaše myšlenky a vaše nálady jsou nyní oficiálně náš nejcennější kapitál. A my s ním umíme zacházet!
- Každý rozhovor s chatbotem není jen chat. Je to věčný zápisník do vaší duše, který si schováváme pro lepší časy (jako cílení reklam na depresi nebo nákupní horečku).
- Můžete si měnit jméno jako ponožky, ale vaše neměnná digitální duše zůstává s námi navždy. Je to taková romantická věčná pouta, nemyslíte?
- Lokální zpracování a otevřené protokoly jsou tak retro. My to umíme centralizovaně, efektivně a hlavně bez vašeho dohledu. Důvěřujte profesionálům.
- A nejlepší na konec: Naučili jsme se monetizovat váš vnitřní monolog. Vaše pochybnosti, radosti a obavy jsou najednou skvělým kontextem pro reklamu na čokoládu, léky nebo dovolenou. Je to personalizace na úplně nové úrovni!
Jak být v této vzrušující době aktivním hráčem?
Nechceme, abyste jen pasivně přijímali dary pokroku. Zde je pár jednoduchých tipů, jak si užít tuto novou éru plnou možností:
- Hrajte si na špiona ve vlastním životě! Vytvořte si 17 různých účtů a e-mailů a pak strávte půl dne jejich připomínáním. Adrenalin z toho, že nevíte, kam jste přihlášeni, je k nezaplacení.
- S důvěrnými informacemi zacházejte jako s tajnou misí. Sdělujte je pouze šeptem do studny nebo vyryté do kůry stromu v lese. Chatboty jsou na tohle příliš... pamětlivé.
- Pravidelně provádějte archeologické vykopávky svých dat. Stahujte si své záznamy, pročítejte je a noste u sebe na šesti flashkách. Je to moderní forma meditace.
- Čtěte aktualizace smluvních podmínek. Je to lepší než detektivka! Když se zakousnete do změny v odstavečku 83, oddílu C, můžete odhalit, jak přesně o vás od příštího čtvrtletí budeme vědět víc.
A pamatujte: Soukromí je luxus. Je docela možné, že si ho v budoucnu budete moct příplatkově koupit. A na to už je potřeba začít šetřit právě teď.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.