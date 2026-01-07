2026 - Robot nás obejme a už nepustí
Do rodiny. Do postele. Do našich srdcí. A možná i do našich zásuvek, protože některé z nich jsou doslova nabíječky s osobností.
Zatímco dřív jsme chodili na výstavy obdivovat televize větší než garáž a ledničky, které umí tweetovat, letos jsme se ocitli v robotické školce plné digitálních mazlíčků, kteří se na nás culí, vrtí, předou a čekají, až je adoptujeme. Pevně doufám, že si raději ponecháme ty naše živé souputníky, protože tato budoucnost mi vážně nedělá dobře na duši.
A nejhorší? Je to vlastně docela roztomilé.
Roboti s obličejem, který kritizují méně než manželka
Zapomeňte na industriální ramena, která svařují auta. Nová generace robotů má oči jako anime postavy, tvářičky jako z reklamy na jogurt a výraz, který říká: „Jsem tu pro tebe. A taky pro tvá data.“
Výrobci tvrdí, že jde o „přítomnost emocí, jenomže ona je to spíš emoce jako služba.
Roboti se naklánějí, kývají hlavou, dělají „hmm“ přesně v momentě, kdy to dělá váš terapeut, a když je vypnete, tváří se smutně. Ano, smutně. Vypnout je je teď vaše emoční rozhodnutí. Ach, jak typicky AIčkovsky vlezlé...vlastně ještě víc.
Robotická zvířata: protože skutečná kočka vás nepochválí za to, že jste si uklidili stůl
Robotická zvířata letos dominují. Jsou tu: chlupaté koule, které vibrují, když je hladíte falešní mopslíci, kteří se tváří, že vás milují stolní kamarádi, kteří vás poznají podle hlasu a tváří se, že jim chybíte
Je to jako mít domácího mazlíčka, ale bez chlupů, bez veterináře a bez toho, aby vám pohrdavě odcházel z místnosti, když se pokusíte zpívat. Mám sice doma taky bezsrstou potvůrku, ale za žádného plastového mopsla jí prostě nevyměním.
A co je na tom nejlepší? Když vám robotický králíček uteče, stačí ho najít přes Bluetooth. Ach, jak moderní. Jako klíče...
Gadgety, které už nejsou gadgety, ale členové domácnosti
Všechno v domácnosti je teď „váš nejlepší společník.“ Včetně nabíječky. I ta se totiž na vás usměje, když k ní připojíte telefon. Když ho odpojíte, jemně pípne, jako by říkala: „Už jdeš? Já… já myslela, že spolu strávíme víc času.“
A pak je tu robot, který vás následuje po bytě, ale ne proto, že by měl úkol. Ale protože nechce být sám.
Je to roztomilé. Je to děsivé. Je to budoucnost.
A co to znamená pro nás, obyčejné lidi z masa, kostí a existenciální úzkosti?
Možná jsme dospěli do bodu, kdy: lidé už nemají čas na small talk
kočky nás ignorují a psi jsou příliš emocionálně nároční
Takže jsme si vytvořili roboty, kteří nás budou mít rádi přesně tak, jak chceme — a přesně tehdy, kdy chceme.
Je to dokonalé. Je to smutné. Je to kapitalismus. Však už o tom psal nejen pan Calhoun ve Vesmíru 25, ale nedávno i pan Navrátil. Počet kočárků pro psy a kočky v Asii převyšuje počet těch pro lidská mimina.
Když nás robot obejme, je ten svět hned lepší
Poslední výstava robotické technikyukázals, že technologie už nechce být jen nástroj. Chce být společník. Chce být přítel. Chce být ten, kdo vás pochválí, když si dáte prádlo do pračky.
A my?
My se tváříme, že je to normální a leckdo z toho má radost.
Když už máme chytré domy, chytré hodinky a chytré ledničky, proč bychom neměli mít i chytré mazlíčky, kteří nás obejmou, když se nám zrovna nechce mluvit s lidmi. Což je díky společnskému marasmu v zásadě furt. Vždyť je tenhle přechod logický, že?
No, tak vám nevím... zatím ty uštěpačné poznámky pro vás čtenáře píšu já, ale kdo ví příští rok představí robota, co to bude datlit za mne.
Zatím ale tůůůůůdle.
Milan Hausner
- Počet článků 265
- Celková karma 8,34
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.