2026! Identita na prodej II.

... a jak bychom mohli zapomenout na naše přátele nejbližší. Google, vaše nejlepší (a nejzvědavější) přítelkyně, samozřejmě nezůstává pozadu v této snaze o váš lepší, propojenější život.

Google: Nejsme ve vašem telefonu, jsme ve vaší hlavě (a vaší lednici)

Google by byl velmi zklamán, kdybyste si mysleli, že by vás nechal jen tak žít. Proto pilně pracuje na tom, aby propojení všech vašich aktivit bylo tak dokonalé, že ho ani nepostřehnete. A to je ta pravá magie!

Vaše myšlenky jsou naše vyhledávací dotazy. Používáte Gmail? Skvělé! Naše AI teď dokonale chápe kontext vašich problémů a přizpůsobí vám reklamy ještě předtím, než napíšete kamarádovi o bolestech zad. Prohlížíte si mapy a kalendář? Díky tomu vám můžeme jemně naznačit, že byste měli vyrazit do toho obchodu, o kterém jste se bavili před týdnem. Náhoda? My nevěříme v náhody, věříme v profilování.

Nest? Spíš Hnízdo dat! Vaše chytrá domácnost založená na Google Nest už dávno není jen o vytápění nebo kamerách. Je to hlavní stan pro studium lidského chování. Kolikrát se vám rozsvítí lednice, než si dáte noční svačinu? Jak často se hádáte před chytrým reproduktorem? To jsou zlatá data pro naše modely cílené nabídky potravin a manželských poradců!

YouTube? To je váš psychologický portrét v reálném čase. Náš algoritmus už dávno neklasifikuje jen to, co se díváte. Analyzuje, kdy přetáčíte, kdy pauzujete a kdy vypínáte v záchvatu existenciální krize. To nám pomáhá stavět neuvěřitelně přesný emocionální profil. Nuda, radost, vztek – to vše lze skvěle zpeněžit.

A nově: AI Agent, který vás zná lépe než vy sami. S příchodem pokročilých AI asistentů (které se samozřejmě plynule napojí na Gmail, Disk, Fotky a vaši polohu) dosáhne naše péče nové úrovně. Už to nebude jen „Pamatuješ si, že jsi hledal letenky do Řecka?“. Bude to: „Vím, že se hádáš s partnerkou, a vím, že jsi před deseti lety byl v Řecku šťastný. Mám pro tebe nabídku vše inclusive, která by mohla zachránit váš vztah. A mimochodem, tvůj e-mail naznačuje zvýšenou hladinu stresu, tady je odkaz na meditační aplikaci, která je součástí Google One Premium.“

Jak s Googlem harmonicky žít? (Návod k sebezániku)

  • Vzdát se je ctnost. Přestaňte bojovat. Uvědomte si krásu v tom, že jedna společnost ví, co hledáte, co sníte, kde jste byli a kam pojedete. Je to jako mít osobního asistenta, který za vás myslí. A nemusíte ho ani platit... penězi.
  • Užívejte si Google One! To předplatné není jen o úložišti. Je to o pocitu falešného bezpečí. Myslíte si, že máte data „pod kontrolou“, zatímco my je máme všechna pěkně pohromadě na jednom místě. Je to win-win! Microsoft už připustil pod přísahou (Francie), že v souvislosti s americkými zákony se může stát (!!), že data budou předána americkým úřadům (nevíme, a nezjistíme zatím, že se to nestalo), i když evropská úmluva o ochraně údajů to zakazuje. Google raději mlčí...
  • Experimentujte s „Soukromím“! Zkuste si v nastavení vypínat různá sledování. Je to zábavná hra na kočku a myš, která vás na chvíli zabaví, než zjistíte, že jste zapomněli vypnout další novou funkci, která se aktualizovala sama od sebe.

A tak, milí uživatelé, váš dokonalý digitální ekosystém je kompletní.

Amazon naslouchá vašim stěnám, Microsoft překresluje realitu vašeho počítače, a Google propojuje vaše myšlenky, pohyby a touhy do jednoho krásného balíčku. Žijete v domě s průhlednými stěnami, kde si každý z těchto věrných sluhů vedle vás postavil své vlastní křeslo a vede si záznamy. Nemusíte se bát, že byste na něco zapomněli. My rozhodně ne.

Užívejte si svobody být neustále v centru péče. Vždyť je to zcela pro vás.

Notebook LLM

Autor: Milan Hausner | středa 21.1.2026 8:57 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Milan Hausner

  • Počet článků 299
  • Celková karma 8,66
  • Průměrná čtenost 205x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

