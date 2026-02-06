1A ...začínáme s mindfullness (14)
Je únor a do schránky přichází další email s další výzvou. Předmět: „EXCITING NEWS! Wellbeing Program Implementation“. Tentokrát název zůstal v angličtině.
Milé kolegyně a kolegové, mám zase skvělou zprávu! Naše škola byla vybrána do pilotního projektu „Mindful Schools CZ“. Od března zavádíme povinný Wellbeing Program pro všechny třídy. Co to znamená:
- Každý den začíná desetiminutovým dýcháním
- Týdenní „wellbeing check-in“ s každým žákem
- Měsíční sledování a dokumentace wellbeing pokroků
- Povinný víkendový workshop pro učitele (8 hodin mindfulness tréninku)
V příloze najdete:
- 84stránkový manuál „Mindfulness v elementární edukaci“
- Meditační skripty (47 variant)
- Formuláře pro dokumentaci wellbeing (12 typů)
Namaste! 🙏 Eva PS: Workshop je v sobotu 9:00-17:00. Účast povinná. Doporučuji pohodlné oblečení.
Marta čte email. Pak ho čte znovu a volá Lence: „Mám meditovat. S 25 sedmiletými dětmi. Každé ráno. 10 minut.“
Lenka: „...S Agnes?“ Marta: „S AGNES!.“ Obě vybuchnou smíchem. Pak pláčem.
Sobotní mindfulness workshop Marta sedí na jóga podložce v tělocvičně. Je 9:04. Lektorka Květa (36, málomluvná, voní po paculi) mluví šeptem:
„Uvědomte si... svůj dech... Jste tady... a teď... Nechte myšlenky plynout...“ Marta si uvědomuje, že:
- nezaplatila plyn
- má opravu 47 sešitů
- Agnes nikdy, NIKDY nebude sedět v klidu 10 minut
- Vojtíšek použije meditaci k tajné exploraci třídy
Lektorka pokračuje: „Představte si... že jste strom... zakořeněný... v zemi...“ Marta si představuje, že je strom. Mrtvý strom. Vyschlý strom. Strom, který potřebuje Becherovku.
15:30 - Praktická část
Květa: „A teď si vyzkoušíme mindfulness s dětmi! Hrát budeme učitelky a já budu dítě.“ Květa se začne chovat jako... naprosto klidné, poslušné dítě, které prostě neexistuje. Marta zvedá ruku: „A co když dítě má ADHD a nemůže sedět?“
Květa (stále šeptem): „Mindfulness pomáhá právě dětem s ADHD. Naučí se seberegulaci.“ Marta: „A co když vyběhne ze třídy?“
Květa: „Nemělo by. Meditace ho uklidní.“ Marta: „A co když—“ Lenka ji kopne.
Workshop končí v 17:00. Marta dostala certifikát „Mindful Educator Level 1“. A existenciální krizi.
První den meditace - 1. března, 7:30
Marta stojí před třídou. Děti sedí (zatím). „Tak, dneska začneme něčím speciálním. Budeme meditovat!“ Kubíček: „Co je meditovat?“
Marta: „To znamená... sedět v klidu a dýchat.“ Hanička: „Dýcháme pořád. To je autonomní funkce.“ Marta: „Ano, Haničko, ale teď budeme dýchat... vědomě.“ Vojtíšek: „Proč?“
Marta: „Protože... ředitelka řekla.“
7:32 Marta (čte skript): „Zavřete oči... Soustřeďte se na svůj dech... Nádech... výdech...“ Stav třídy po 30 sekundách:
Agnes má oči otevřené, bouchá do stolu rytmicky; Vojtíšek leze pod lavici „prozkoumat podlahu vědomě“; Hanička zvedá ruku: „Paní učitelko, můžu číst místo toho?“;- Sebastian brečí (důvod neznámý);- Nasre nechápe co se děje, vypadá vyděšeně; Kubíček spí (skutečně spí); 12 dětí se chichotá; 5 dětí to bere vážně. Marta otevírá oči. „Dobře... zkusíme to jinak.“
7:35 Marta na to jde jinak: „Budeme dýchat jako... dinosauři!“
Vojtíšek: „DINOSAUŘI!“ Marta: „Velký nádech jako T-Rex... a dlouhý výdech jako Brachiosaurus...“ Děti dýchají. Hlasitě. Velmi hlasitě.
Ze třídy vedle přichází kolegyně: „Co se tu děje?“
Marta: „Mindfulness.“ Kolegyně: „...Aha.“ (bere nohy na ramena) Vydrželi 2 minuty. Z požadovaných 10.
7:40 - Agnes končí Emička: „UŽ NEMŮŽU SEDĚT!“ Vyběhne ze třídy.
Marta běží za ní. Najde ji na chodbě, jak poskakuje.
„Paní učitelko, meditace je NUDA. Můžu skákat místo toho? To taky pomáhá.“
Marta: „...Víš co, Agnes? Máš pravdu. Zkus skákat vědomě.“
Emička skáče. Vědomě. Technicky to je mindfulness? Možná?
8:00 - Wellbeing check-in
Marta má podle manuálu udělat „krátký individuální check-in o wellbeingu každého žáka“. Otázky z manuálu:
1. Jak se cítíš dnes na škále 1-10?
2. Co vnímáš ve svém těle?
3. Jaké emoce právě prožíváš?
Marta zkoušet s Vojtíškem:
Marta: „Vojtíšku, jak se cítíš na škále 1-10?“ Vojtíšek: „Dvanáct!“
Marta: „To není možná odpověď.“ Vojtíšek: „Ale cítím se dvanáctově!“
Marta: „Co vnímáš ve svém těle?“ Vojtíšek: „Hlad. A svědí mě koleno. A taky potřebuju čůrat.“ Marta: „...Běž na záchod.“
Check-in s Nasre (přes překladač): Marta: „Jak se cítíš?“
Překladač: „چطور احساس میکنی؟“ Nasre: „Dobře?“ (nejistě)
Marta: „Jaké emoce prožíváš?“ Nasra vypadá zmatně.
Marta vzdává. „Je to v pořádku, Nasro. Jsi super.“ Nasre se usměje. Tak tohle je wellbeing check-in, který skutečně funguje.
Milan Hausner
- Počet článků 334
- Celková karma 9,25
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.