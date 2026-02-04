1A, rodiče a AI k tomu (13), budoucnost se blyští
Měsíc později - Třídní schůzka o AI
Paní Svobodová vstává první (samozřejmě): „Mám vážné obavy o AI. Četla jsem studie—“
Pan Novák: „Kubíček na tabletu objevil YouTube a teď chce být YouTuber místo inženýra!“
Paní Svobodová: „—které ukazují, že nadměrné používání technologií v raném věku—“
Pan Novák: „Včera se mě zeptal, kolik má followerů TABULKA!“
Paní Nováková: „Kubíček? Nebo tablet?“
Pan Novák: „TABULKA! Matematická TABULKA!“
Sebastianův otec: „My jsme požádali o opt-out z AI programu. Nechceme, aby počítač učil našeho syna hodnotám—“
Paní Svobodová: „I když s vámi často nesouhlasím, pane Sebastiane, v tomhle máte částečně pravdu. AI nemá empatii—“
Paní Hanková: „Ale Haničce to pomohlo! Konečně má výzvu!“
Tlumočnice (pro Nasřiny rodiče): „Rodiče říkají... děkují. Nasra poprvé... rozumí škole. Překlad... velmi pomáhá.“ Všichni ztichnou. Nasřin otec pokračuje (přes tlumočnici): „V Afghánistánu... dcera nechodila do školy. Ženy... neměly právo. Tady... dostala tablet... který mluví naším jazykem... je to... zázrak.“Ticho.
Paní Svobodová (tišeji): „To je... to je skutečně krásné využití technologie.“
Pan Novák: „Souhlasím. Ale Kubíček pořád chce být YouTuber.“
EPILOG - Email od MŠMT, tři měsíce po zavedení
Vážená paní ředitelko, děkujeme za účast v pilotním programu AI ve vzdělávání. Předběžné výsledky:
78 % žáků vykazuje zlepšení v některých oblastech. Největší přínosy pro žáky s jazykovou bariérou a nadané žáky. Výzvy: technické problémy, rezistence rodičů, náklady na údržbu. Program bude pokračovat s těmito úpravami: lepší rodičovská kontrola, více školení pro pedagogy, flexibilnější používání (ne povinné pro všechny žáky) Důraz na AI jako DOPLNĚK, ne náhradu učitele. Dodatečný grant na údržbu a opravu zařízení: 50 000 Kč ročně.
Ředitelka volá Martě: „Vojtíšek už rozbil dva tablety. To je 20 000 Kč.“ Marta: „Vím.“Ředitelka: „Máme rozpočet 50 000 na rok.“ Marta: „Takže Vojtíšek může rozbít ještě 2,5 tabletu.“ Ředitelka: „Matematicky přesné.“
Marta: „Dal mu alespoň někdo řemínek na zápěstí?“ Ředitelka: „...Zařídím.“
Současnost - Marta ve třídě
Je pondělní ráno. Děti pracují s tablety. Hanička dělá úkoly ze třetí třídy a vypadá konečně spokojená. Nasra čte českou větu, klikne na slovo, poslechne si překlad, rozumí. Usmívá se. Vojtíšek (s tabletem PŘIVÁZANÝM k zápěstí): „Paní učitelko, dokončil jsem úkol!“ A skutečně ho dokončil. Správně.
Agnes chodí po třídě s tabletem, poslouchá audiobook. Je to kompromis. Funguje to. Sebastian našel aplikaci s biblickými příběhy. Je nadšený. Táta schválil. Kubíček... Kubíček sleduje YouTube. Ale je to výukové video o dinosaurech. Technicky se učí. Lenka přichází k Martě: „Myslíš, že to funguje?“ Marta se dívá na třídu. „Někdy ano. Někdy ne. Jako všechno ostatní.“
Lenka: „Revoluční.“ Marta: „Evoluční.“
V rohu třídy bzučí smart tabule s rozpoznáváním hlasu. Včera Vojtíšek zjistil, že když řekne „kaka“, tabule to zapíše. Říkal to 47krát. Marta funkci vypnula.
AI je budoucnost vzdělávání. Ale budoucnost pořád potřebuje učitele, který:
- přiváže tablet k Vojtíškově ruce
- vysvětlí Sebastianovi, že AI není ďábel
- pochválí Nasru, když přečte celou větu česky
- zabráni Agnes točit TikToky
- zastaví Kubíčka, aby nesledoval nevhodný obsah
- a Haničce vysvětlí, že ne, nemůže programovat vlastního AI asistenta ve sedmi letech (i když pravděpodobně by to zvládla)
WhatsApp skupina - večer
Petra Svobodová: Holky, četly jste o nové studii o AI a dětském mozkovém vývoji? Posílám (PDF, 234 stran)
Karel Novák: Petro. NE. Kateřina Nováková: Souhlasím s Karlem. Prosím ne další studie. Petra Svobodová: Ale je to důležité—
Lucka: Vojtíšek dnes řekl, že tablet je jeho nejlepší kamarád. Je to problém? 😢 Lucie Hanková: Lucko, včera Hanička řekla, že AI je chytřejší než já. Takže... jsme obě v problému.
Pan Sebastian: AI nemůže nahradit lidskou duši. Ani lidskou matku. Petra Svobodová: V tom s vámi souhlasím, pane Sebastiane.
Karel Novák: DVA SOUHLASY OD SVOBODOVÉ ZA TŘI MĚSÍCE! TO JE REKORD!
Marta čte a směje se.Je 22:00. Zítra musí:
- aktualizovat 8 tabletů (update systému)
- vyřešit, proč Kubíček vidí reklamy (někdo vypnul filtr)
- naučit AI správně vyslovovat „Ř“ (Nasra to pořád slyší jako „L“)
- přesvědčit Sebastianovy rodiče, že AI není konspirace proti křesťanství
Ale taky vidí:
- vidí Nasru číst českou knihu
- sleduje Haničku řešit rovnice (ano, rovnice, v první třídě)
- chválí Vojtíška, který dokončil celý úkol poprvé sám
AI je budoucnost.
Ale učitelé? Učitelé jsou pořád nutnost.
I když tahle nutnost teď potřebuje další skleničku Becherovky a tutoriál „Jak restartovat tablet po pádu z druhého patra“ (Vojtíšek, samozřejmě).
Milan Hausner
Mozilla Firefox a malý, velký rozvod s umělou inteligencí
Mozila přidává k ovládání prohlížeče jedno nové tlačítko, které je ve své podstatě banálně jednoduché, ale docela zásadním způsobem mění náš přístup k webovým informacím.
Milan Hausner
Vzdělávání rozpuštěné v algoritmech
Rok 2026 se do dějin zapíše jako období, kdy se vzdělávání ocitlo na křižovatce. Jedna cesta vedla k rozšířené inteligenci, kritickému myšlení a hlubokému čtení.Druhá k pohodlnému klikání, instantním odpovědím a kognitivní atrofii
Milan Hausner
1.A a buditelé (12)
Je středeční ráno. Marta připravuje exkurzi do Národního muzea. 15 sáčků na zvracení, 47 kapesníčků, lékárničku, náhradní trička, powerbanku, čkokoládu, seznam telefonních čísel. A pronáší modlitbu k Bohům vzdělávání.
Milan Hausner
EU ve světle kynologického experimentu
Evropská unie je možná jediný projekt v dějinách, který se dá vysvětlit pomocí jednoho jediného obrazu: pes, který chce odběhnout, ale je na vodítku, a někdy na řetězu a jen občas si vodítko drží sám.
Milan Hausner
Revoluce v 1A - AI konečně nasazena (11)
Je pondělní ráno a tentokrát do třídy vstupuje paní ředitelka Eva. Usmívá se. Marta ztuhne, to nevěstí nic dobrého. "Marto, představte se, získali jsme grant pro AI. Jsme pilotní školou a já na vás tak spoléhám..."
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Nehoda kamionu a dvou dodávek zastavila na dvě hodiny dopravu na D1 před Brnem
Nehoda kamionu a dvou dodávek zastavila dnes po 17:30 dopravu na dálnici D1 na 174. kilometru ve...
Temelínští zastupitelé nesouhlasí se spalovnou nebezpečného odpadu v Hůrce
Zastupitelé v Temelíně na Českobudějovicku nesouhlasí s výstavbou spalovny průmyslového...
Elektromobily posílí vozový park Horské služby ČR, budou ve všech oblastech
Horská služba ČR (HS) bude mít od konce února ve výbavě osm elektromobilů s pohonem všech čtyř kol....
Co dělat v Praze během jarních prázdnin 2026? Máme 9 tipů na akce, které moc nestojí
Muzea, exkurze a procházky. Netřeba nikam jezdit, i hlavní město má co nabídnout, pokud jste se...
Pronájem bytu 1kk, 28m2, Pardubice-centrum
Štrossova, Pardubice - Bílé Předměstí
13 500 Kč/měsíc
- Počet článků 331
- Celková karma 9,24
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.