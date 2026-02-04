1A, rodiče a AI k tomu (13), budoucnost se blyští

AI už v 1.A je, ale odezvy rodičů, ostatně jako vždy, jsou dvojí, možná vlastně trojí... demokratická třídní schůzka určitě najde východisko...

Měsíc později - Třídní schůzka o AI

Paní Svobodová vstává první (samozřejmě): „Mám vážné obavy o AI. Četla jsem studie—“

Pan Novák: „Kubíček na tabletu objevil YouTube a teď chce být YouTuber místo inženýra!“

Paní Svobodová: „—které ukazují, že nadměrné používání technologií v raném věku—“

Pan Novák: „Včera se mě zeptal, kolik má followerů TABULKA!“

Paní Nováková: „Kubíček? Nebo tablet?“

Pan Novák: „TABULKA! Matematická TABULKA!“

Sebastianův otec: „My jsme požádali o opt-out z AI programu. Nechceme, aby počítač učil našeho syna hodnotám—“

Paní Svobodová: „I když s vámi často nesouhlasím, pane Sebastiane, v tomhle máte částečně pravdu. AI nemá empatii—“

Paní Hanková: „Ale Haničce to pomohlo! Konečně má výzvu!“

Tlumočnice (pro Nasřiny rodiče): „Rodiče říkají... děkují. Nasra poprvé... rozumí škole. Překlad... velmi pomáhá.“ Všichni ztichnou. Nasřin otec pokračuje (přes tlumočnici): „V Afghánistánu... dcera nechodila do školy. Ženy... neměly právo. Tady... dostala tablet... který mluví naším jazykem... je to... zázrak.“Ticho.

Paní Svobodová (tišeji): „To je... to je skutečně krásné využití technologie.“

Pan Novák: „Souhlasím. Ale Kubíček pořád chce být YouTuber.“

EPILOG - Email od MŠMT, tři měsíce po zavedení

Vážená paní ředitelko, děkujeme za účast v pilotním programu AI ve vzdělávání. Předběžné výsledky:

78 % žáků vykazuje zlepšení v některých oblastech. Největší přínosy pro žáky s jazykovou bariérou a nadané žáky. Výzvy: technické problémy, rezistence rodičů, náklady na údržbu. Program bude pokračovat s těmito úpravami: lepší rodičovská kontrola, více školení pro pedagogy, flexibilnější používání (ne povinné pro všechny žáky) Důraz na AI jako DOPLNĚK, ne náhradu učitele. Dodatečný grant na údržbu a opravu zařízení: 50 000 Kč ročně.

Ředitelka volá Martě: „Vojtíšek už rozbil dva tablety. To je 20 000 Kč.“ Marta: „Vím.“Ředitelka: „Máme rozpočet 50 000 na rok.“ Marta: „Takže Vojtíšek může rozbít ještě 2,5 tabletu.“ Ředitelka: „Matematicky přesné.“

Marta: „Dal mu alespoň někdo řemínek na zápěstí?“ Ředitelka: „...Zařídím.“

Současnost - Marta ve třídě

Je pondělní ráno. Děti pracují s tablety. Hanička dělá úkoly ze třetí třídy a vypadá konečně spokojená. Nasra čte českou větu, klikne na slovo, poslechne si překlad, rozumí. Usmívá se. Vojtíšek (s tabletem PŘIVÁZANÝM k zápěstí): „Paní učitelko, dokončil jsem úkol!“ A skutečně ho dokončil. Správně.

Agnes chodí po třídě s tabletem, poslouchá audiobook. Je to kompromis. Funguje to. Sebastian našel aplikaci s biblickými příběhy. Je nadšený. Táta schválil. Kubíček... Kubíček sleduje YouTube. Ale je to výukové video o dinosaurech. Technicky se učí. Lenka přichází k Martě: „Myslíš, že to funguje?“ Marta se dívá na třídu. „Někdy ano. Někdy ne. Jako všechno ostatní.“

Lenka: „Revoluční.“ Marta: „Evoluční.“

V rohu třídy bzučí smart tabule s rozpoznáváním hlasu. Včera Vojtíšek zjistil, že když řekne „kaka“, tabule to zapíše. Říkal to 47krát. Marta funkci vypnula.

AI je budoucnost vzdělávání. Ale budoucnost pořád potřebuje učitele, který:

  • přiváže tablet k Vojtíškově ruce
  • vysvětlí Sebastianovi, že AI není ďábel
  • pochválí Nasru, když přečte celou větu česky
  • zabráni Agnes točit TikToky
  • zastaví Kubíčka, aby nesledoval nevhodný obsah
  • a Haničce vysvětlí, že ne, nemůže programovat vlastního AI asistenta ve sedmi letech (i když pravděpodobně by to zvládla)

WhatsApp skupina - večer

Petra Svobodová: Holky, četly jste o nové studii o AI a dětském mozkovém vývoji? Posílám (PDF, 234 stran)

Karel Novák: Petro. NE. Kateřina Nováková: Souhlasím s Karlem. Prosím ne další studie. Petra Svobodová: Ale je to důležité—

Lucka: Vojtíšek dnes řekl, že tablet je jeho nejlepší kamarád. Je to problém? 😢 Lucie Hanková: Lucko, včera Hanička řekla, že AI je chytřejší než já. Takže... jsme obě v problému.

Pan Sebastian: AI nemůže nahradit lidskou duši. Ani lidskou matku. Petra Svobodová: V tom s vámi souhlasím, pane Sebastiane.

Karel Novák: DVA SOUHLASY OD SVOBODOVÉ ZA TŘI MĚSÍCE! TO JE REKORD!

Marta čte a směje se.Je 22:00. Zítra musí:

  • aktualizovat 8 tabletů (update systému)
  • vyřešit, proč Kubíček vidí reklamy (někdo vypnul filtr)
  • naučit AI správně vyslovovat „Ř“ (Nasra to pořád slyší jako „L“)
  • přesvědčit Sebastianovy rodiče, že AI není konspirace proti křesťanství

Ale taky vidí:

  • vidí Nasru číst českou knihu
  • sleduje Haničku řešit rovnice (ano, rovnice, v první třídě)
  • chválí Vojtíška, který dokončil celý úkol poprvé sám

AI je budoucnost.

Ale učitelé? Učitelé jsou pořád nutnost.

I když tahle nutnost teď potřebuje další skleničku Becherovky a tutoriál „Jak restartovat tablet po pádu z druhého patra“ (Vojtíšek, samozřejmě).

