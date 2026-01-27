17% nadšenců a ti ostatní
Stačilo by jedno číslo: 17 %. Tolik lidí je ochotno říct: „Jo, přijď k nám, dá se to přežít.“ Zbytek? 52 % by raději doporučilo třeba preventivní kolonoskopii. A ti ostatní mlčí, protože vědí, že by je někdo slyšel.
A přesto se vedení firem tváří překvapeně. „To je překvapení,“ říká generální ředitel jedné agentury. Ano, opravdový šok. Stejně nečekaný jako to, že když dáte lidem nízký plat, vysoké cíle a nulovou podporu, nebudou úplně nadšení. Kdo by to byl řekl.
Manažerská iluze jako české kulturní dědictví
Podle průzkumu si polovina firem myslí, že by od zaměstnanců dostala známku 1 nebo 2. Realita? Zaměstnanci jim s radostí rozdávají čtyřky a pětky, a to v pětině případů. Je to krásná ukázka manažerské optiky:
- Když se daří, je to díky vedení.
- Když se nedaří, je to kvůli zaměstnancům.
- A když se zaměstnanci ozvou, je to „negativní atmosféra“.
Není divu, že firmy žijí v iluzi. Když se ptají lidí na názor, dělají to anonymně: a pak se diví, že odpovědi nejsou dostatečně „pozitivní“. No, kdyby to udělali jmenovitě, však ono by to vyšlo lépe. Pročpak asi?
Abychom byli fér: i zaměstnanci občas chtějí utopii
A je dobré dodat i druhou stranu mince. Někteří zaměstnanci si díky dlouhé tradici odborového maximalismu a pozůstatkům myšlení z éry KSČ občas představují benefity a pracovní podmínky, které by neunesla ani norská státní správa v době ropného boomu. Jenže generace Z se už s těmito požadavky narodila. Home office nejraději z Bali přece nejde realizovat z kanceláře uprostřed začouděné Libně.
Někde mezi „chci férové zacházení“ a „chci německý plat, českou pracovní dobu a odpovědnost jako v pionýru“ se pak ztrácí racionální debata o tom, co je realistické a co už je jen nostalgie po světě, který nikdy skutečně neexistoval.
Doporučení zaměstnanců jako svatý grál, který nikdo nehledá
HR oddělení roky opakují, že doporučení zaměstnanců je nejlevnější a nejúčinnější náborový kanál. A firmy to vědí. A přesto se chovají tak, jako by největší hrozbou pro jejich reputaci nebyla realita, ale zaměstnanec, který si dovolí říct pravdu. Je to jako kdyby restaurace tvrdila, že má nejlepší kuchyni ve městě, ale 80 % hostů by si po jídle raději vypláchlo ústa dezinfekcí. A vedení by jen stálo u dveří a říkalo: „To je zvláštní, my jsme si mysleli, že dostaneme michelinskou hvězdu.“
Závěr? Jednoduchý. Nepříjemný. Nutný.
České firmy nemají problém s náborem. Mají problém s realitou.
A dokud budou žít v přesvědčení, že jsou milované, zatímco zaměstnanci tajně hledají únikové východy, bude se situace jen zhoršovat.Možná by stačilo začít u úplně základní otázky: „Chtěl bych tady pracovat, kdybych nebyl já?“
Ale to je samozřejmě příliš radikální myšlenka. Takže raději dál budeme dělat průzkumy, tiskové zprávy a šokovaně kroutit hlavou nad tím, že lidé nejsou spokojení.
Milan Hausner
- Počet článků 312
- Celková karma 8,62
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.