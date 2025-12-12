15.12 - další krok...ale k čemu?
Na pozadí svátečních příprav totiž US ambasáda na facebooku přetiskla nový pohled na žadatele o americké vizum. Ačkoli se na první pohled může jednat o logický bezpečnostní krok v digitálním věku, jeho implementace a důsledky překračují hranice rutinní kontroly. Stojíme před zásadní otázkou: stává se vízový proces nenápadným nástrojem pro nucenou transformaci naší digitální identity?
Mezi politikou a praxí: Iluze volby
Bezpečnostní analytik může hodnotit pouze to, co vidí. Žadatel, jehož profily jsou soukromé, tak mohl být požádán o dočasné zpřístupnění, nebo může být jeho žádost zjednodušeně zamítnuta pro „neúplnost“. Jenže na stránkách britské pobočky se objevil tento požadavek: ajust the privacy settings to all their social media profiles to „PUBLIC.“ (dole odkaz)
V praxi se tak formální politika mění v neoficiální diktát: pro úspěch je zpravidla nutné souhlasit s dočasnou nebo trvalou změnou nastavení soukromí. Tento posun je zásadní. Nejde již o předání vybraných informací definovanému státnímu úředníkovi v zabezpečeném kanálu, ale o vynucené vystavení celého kontextu života – jehož součástí jsou přátelé, lajky, komentáře a sdílené memy – neznámému počtu analytiků a systémů. Je pravdou, že většina z nás to stejně prostřednictvím AI- a opt out je sice možností, ale popravdě nikdo o ní moc neví, a většina nebere tuto otázku až tak vážně.
Data, která jsou jednou zachycena, mohou být navždy uložena, indexována a analyzována, a to i později, kdy si uživatel své profily opět „uzamkne“.
Tento mechanismus transformuje vízový požadavek v mocný nástroj digitální suverenity. Zahraniční vláda prostřednictvím něj nezískává jen informace, ale aktivně přepisuje digitální chování jednotlivce. Mobilita – možnost studovat, pracovat nebo navštívit rodinu – je podmíněna úpravou nejintimnějšího prostoru moderního člověka: jeho online já. Jak poznamenává právnička zabývající se digitálními právy, „stát zde nezasahuje do majetkových práv k zařízení, konfiskuje ale jeho kontext“.
Bezpečnostní logika a její stíny
Nelze opomenout legitimní bezpečnostní důvody, které k tomuto kroky vedly. Tento postup je přímou odpovědí na bezpečnostní hrozby. Historie ukazuje, že kontrola sociálních médií na hranicích již vedla k odhalení nebezpečných aktivit. Právo na kontrolu na hranici je v USA široké a týká se i občanů. A v textu zdůvodnění se podotýká, že americké visum je výsada a nikoli právo.
Problém však nespočívá v samotné kontrole, ale v jejím neomezeném rozsahu a trvalých důsledcích. Data ze sociálních sítí jsou nejednoznačná, kulturně podmíněná a snadno dezinterpretovatelná. Vtip, satira, politická diskuse nebo prostý emocionální výlev mohou být vytrženy z kontextu a algoritmicky označkovány jako rizikový faktor. Žadatel se tak dostává do pozice, kdy musí nejen svůj současný život přizpůsobit vízovým pravidlům, ale zároveň retrospektivně „cenzurovat“ svou digitální minulost, aby vyhověl neznámým kritériím hodnocení. Dochází tak k preventivnímu sebeomezení svobody projevu, a to i u těch, kteří žádný zločin nikdy nespáchali a ani neplánovali. Nechci, aby zde vznikla nějaká mýlka, příklady máme i z domácí scény. Z logiky věci je správné považovat jejich obsah za zásadní pro prezentaci morálních postojů kohokoli, kdo se uchází o veřejnou funkci, přestože chápu, že věk, doba, sociální sítě, černý humor či cokoli jiného, může okamžité rozpoložení mysli opravdu přiblble ovlivnit.
Dopad na důvěru a mezinárodní vztahy
Tento přístup má hluboké geopolitické implikace. Zatímco USA jej mohou prezentovat jako technologicky pokročilý screening, jiné státy – včetně Číny, Ruska nebo autoritářských režimů – jej mohou snadno použít jako precedens pro vlastní, ještě invazivnější požadavky. Proč by nemohla například země požadovat přístup k e-mailovým účtům nebo messengerům pod záminkou boje proti „cizí propagandě“? Hranice přijatelného se posouvá a demokratické státy mohou nechtěně poskytovat návod autoritářům.
Závažným aspektem je i prostředí, v němž se tato politika často komunikuje. Informace o požadavcích se neobjevují pouze na oficiálních vládních portálech, ale šíří se prostřednictvím příspěvku na facebookových stránkách ambasády. Tím se posiluje dojem, že suverénní státní moc je vykonávána prostřednictvím infrastruktury soukromé korporace. Tato symbióza státní moci a komerční platformy stírá jasnou linii odpovědnosti a normativně posiluje moc technologických gigantů jako správců naší identity.
Hledání rovnováhy v asymetrickém světě
Tento krok je symptomem hlubšího napětí naší doby. Vlády právem usilují o bezpečnost svých občanů v éře, kdy hrozby se šíří i po digitálních sítích. Jednotlivci však mají neméně základní právo na soukromí a ochranu své identity před nekontrolovaným přístupem. Problém současného přístupu spočívá v jeho jednostranné asymetrii. Zatímco riziko pro stát je dočasné (nevpustit nebezpečnou osobu) a požadavek může být oprávněný, riziko pro jednotlivce je trvalé (nevratná ztráta kontroly nad osobními daty).
Skutečným řešením není absolutní zrušení kontrol, ale nastolení spravedlivých, transparentních a omezených pravidel. Ta by měla zahrnovat: zákaz hromadného ukládání dat bez konkrétního podezření, právo žadatele na vysvětlení, proč a jak byla jeho data analyzována, a přísné časové omezení, po které mohou být data uchována. Bezpečnostní stát 21. století musí být nejen účinný, ale také digitálně ústavní. Musí respektovat, že online identita není pouhým souborem dat k prohlédnutí, ale rozšířením lidské osobnosti, která si zaslouží ochranu i na hranici. Jinak hrozí, že cestou k vytoužené mobilitě bude trvalá digitální domácí vězení s otevřenými okny.
Milan Hausner
Jen odkaz: bez velkých komentářů
Osobnostmi roku 2025 podle časopisu Time jsou zakladatelé AI. Charakter tohoto článku mi dovoluje s úctou k jeho autorům vám nabídnout jeho online verzi.
Milan Hausner
Z vánočního stromku rovnou na internet
Reklama má být vánoční pohoda. Místo toho ukázala trapné situace, které o svátcích nechceme vidět. A právě proto se z ní stal oficiálně stažený online hit.
Milan Hausner
Eva a Vašek, nekonečný směnový folklor
Pan Vilém chtěl mluvit s člověkem. Dostal Václava, co má psa, nespaluje večeře a nikdy neřekne sprosté slovo. Revoluce v zákaznickém servisu? Nový projekt operátora. SKUTEČNÝ KONTAKT.
Milan Hausner
Karel, co zastavil apokalypsu
Zpráva o tom, že úředník Karel Vomáčka z Odboru hospodářské správy městského úřadu v Překouči nad Volšovkou způsobil třídenní zpoždění ve schvalovací řízení smlouvy na dodávku městských laviček, se zdála být banální.
Milan Hausner
Řemeslníci aneb když zlaté prasátko netěsní
Zlaté prasátko z obrazovky zpívá sny, ale skutečný diamant se třpytí v rukou řemeslníka – ten jediný dokáže opravit protékající střechu nad hlavou a proměnit čekání v příběh o naději.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Příznivci Slavie na Edenu strhli šály fandům Arsenalu, za loupež jim hrozí 10 let
Během listopadového utkání Ligy mistrů na slávistickém Edenu došlo podle policie k dvojímu napadení...
Obyvatel Zlínského kraje za tři čtvrtletí ubylo o 1426 na 577.572
Počet obyvatel Zlínského kraje za letošní tři čtvrtletí klesl o 1426. Příčinou poklesu bylo to, že...
Počet obyvatel Pardubického kraje se za tři čtvrtletí snížil o 284
Počet obyvatel Pardubického kraje se za letošní tři čtvrtletí snížil o 284 na 530.185. Způsobila to...
Počet obyvatel Pardubického kraje se za tři čtvrtletí snížil o 284
Počet obyvatel Pardubického kraje se za letošní tři čtvrtletí snížil o 284 na 530.185. Způsobila to...
- Počet článků 222
- Celková karma 8,70
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.