110 000 kliků za pět hvězdiček hlouposti
Pohoršuje se v něm, jaké že to knihy se vydávají pro děti. Zatímco zpráva o dědictví paní Drábové je svinským útokem na naší kapsu, to druhé video je už vysloveně útokem na naší – promiňte mi ... politickou nesnášenlivost a debilitu.
Vážení čtenáři, seznamte se s hrdinou naší doby. Není to superhrdina, ani vlivný youtuber. Je to kniha. Konkrétně kniha s nevinným názvem „Moje frnda“. A kolem této knihy se odehrává dokonalý příklad naší digitální společnosti, který bychom mohli nazvat „Komedie plná falešných omylů“. Na knihu už padá prach, je z roku 2008 a najdete ji spíše v antikvariátech.
Naše příběh začíná čísly. Kniha má v databázi hodnocení knih 2,8. To je číslo, které samo o sobě říká: „No, není to úplně Dostojevskij.“ Sotva průměr, se kterým se knihy vytahují. Za mne by ji spíš slušelo ještě minusové znaménko.
Ale pak vstoupí na scénu Facebook a jeho magická čísla. 110 000 zhlédnutí! To je číslo, co už musíme brát vážně. To je přece dav! Když skoro všichni (rozhodně neříkám, že všichni) z 110 000 lidí křičí, že tato kniha určená pro děti pod 15, je ve skutečnosti návod naučit se veskrze nechutný a vulgární slovník, musí to přece být pravda. Zvláště když podle stejně věrohodné statistiky „jen 2 z 10 lidí mívají pochybnosti“. Dva z deseti! To znamená, že osm z deseti je naprosto přesvědčeno o zrudnosti tohoto dílka pro děti školou povinné. A přidáme k tomu poznámku, že to vydala neziskovka. A najednou na sociální síti zavládne konsensus, který ani ve volbách nedostanete...a už to jede... A autor videa si to uvědomuje... sledovanost stoupá...
Co za tímto videem stojí? Vpravdě, unikátní dedukce, s kterou by nejspíš měla problém i umělá inteligence, ale lidská mysl je vpravdě vynalézavá:
V hlavní roli nakladatelství. To přece u každé knihy hraje důležitou roli. Knihu vydalo Nakladatelství XYZ v roce 2008. Ale objevila se na e-shopu Albatrosu! Aha! Chytili jsme je! Albatros, to jsou přece „Bob a Bobek“ a „Maxipes Fík“! Logická rovnice je tedy jednoduchá:
- Albatros = knihy pro děti
- Kniha je na e-shopu Albatrosu
- = Kniha je pro děti
Tato lineární rovnice je dokonalá. Je to, jako kdybyste našli zubní pastu v obchodě s elektronikou a došli k závěru, že tato pasta je ve skutečnosti nový model sluchátka. Nakladatelský holding Albatros Media je jako velký obchodní dům. Prodává se tam chleba i vrtačky. To, že koupíte vrtačku v obchodě, který prodává i chleba, z ní ještě nedělá potravinářský výrobek
Celá tato pseudo aféra „Moje frnda“ je dokonalou metaforou naší doby. Doba, kdy je snazší šílet s davem 110 000 lidí, než si kliknout na původní zdroj a zjistit, že nakladatel doporučuje knihu pro 15+. Doba, kdy je snazší věřit konspiraci o neziskovkách, než připustit, že za podivnou knihou může stát prostě jen podivná autorka. A to si také docela snadno najdete... tedy, když budete chtít. Proč to video neuvádím v odkaze? Nebudu té průzračné lidské hlouposti dělat další kliky. Stačí, že jsem tohle vůbec napsal.
Takže příště, až uvidíte video, které vás pošle do ulic, vzpomeňte si na knihu „Moje frnda“. A zeptejte se sami sebe: Je to opravdu kniha pro děti od neziskovky? Nebo to je jen škvár, jak to hodnotí čtenáři prostřednictvím tří necelých hvězdiček? Proč se ta kniha najednou stává monstrem zrůdnosti a ještě od neziskovky- to vážně za tím bude jen to obrovské číslo zhlédnutí autorského videa, jehož tvůrce by si nezasloužil ani jednu? To vážně stačí, aby zhlédnutí jednoho komentáře na tupou knížku z ní udělalo monstrum?
A to, milí čtenáři, je pointa naší doby. Není to fake news. Je to jen průzračně čirá lidská hloupost, (silnější slovo mi blog nepovolí) která dostala k dispozici megafon s dosahem přes 100 000 zhlédnutí. A to ani ta původní kniha ve svém mininákladu neměla.
A to číslo užitečných ...ehmm následovníku mne děsí víc než tupý obsah jedné dávno zapomenuté a odložené brožury.
Milan Hausner
- Počet článků 183
- Celková karma 9,08
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.