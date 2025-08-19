1000 a 1 recept Dobromily Komenské - LSD - část 2
Táta, dr. Milan Hausner nikdy nebyl obyčejný, nikdy se nevešel do běžných škatulek. Když na něj vzpomínám, tak právě přes celou řadu historek, pravda, spíš našich sporů, podstatných i nepodstatných. Velmi dobře to vystihuje historie překladu knihy sester Ostranderových Superlearning pro 21. století. Tato kniha je ve své podstatě zoufalou a nesmyslnou směsicí různorodých poznatků, nevědomostí i literárních manipulací. Superlearning je vlastně jakýsi předchůdce té všeobjímající AI. Teď si vybavuji, že jsme tenkrát za společný překlad dostali celou řadu děkovných dopisů, a dodnes má kniha hodnocení 5 z 5. Jeden příklad za mnohé. Kniha popisuje, jak jeden bulharský psycholog uplaval z Bulharska do Jugoslávie před místními i těmi mořskými žraloky. Nebylo snad věty, o kterou jsme se nepohádali: otec jako psychiatr se značnou zkušeností i v oblasti léčby negativních dopadů pedagogiky, já jako zanícený (TEHDY) uživatel digitálních technologií ve vzdělávání, které pro něj byly naprosto nepředstavitelným zlem. Přesto jsme se v jedné věci nad touto knihou shodli, oba jsme se totiž styděli ji jako překladatelé podepsat. Na mysl nám přišel pseudonym Magdaléna Komenská…Moje dnešní rozjímání se tedy vrátí k té fiktivní kuchařince, ve které se tak protkly rozdílné pohledy nás obou sic na stejném genetickém základě. A vlastně teprve dnes, jsem tátu pochopil docela. Děkuju. Třeba vám to přinese trošku vhledu do dnešní doby i té umělé inteligence.
Instatní recepty nikoli podle Dobromily
přidat trocha GPT, zamíchat, a hlavně nemyslet příliš dlouho
Celý svět dnes hledá zkratky. Rychlá řešení. Mikrovlnkové moudrosti. Ve světě, kde se životní pravdy dají stáhnout jako PDF s názvem „Jak změnit svůj život do pátku“, se trpělivost stává sprostým slovem. Zkratky jsou v marketingu, v nabídkách, v e-knihách psaných lidmi, kteří ještě včera nevěděli, co to je interpunkce. Pokud je tedy už nepíše rovnou stroj, že? Jsou to recepty, jak se vše naučit za hodinu, týden – nikdy ale ne měsíc, to už je příliš dlouho a pozornost čtenáře odletí ke clickbajtům ke kravinám na TikToku.
Příliš dlouhé vaření kazí chuť
Kdo dnes ještě čte knihy? Když můžete posnídat „Top 10 životních hacků, které vám změní život během víkendu“. Snění o tom, že by člověk mohl strávit celé měsíce učením jednoho oboru, se považuje za radikální prohřešek. A co horšího, hnus, smrdí to 20. stoletím. Dnes nehledáte u svých klientů pochopení a důvěru, ale match!! I ta Dobromila by dnes vařila jinak, a z jiných ingrediencí „rychlá kariéra za 3 kliknutí – bez glutamátu, zato s notnou dávkou sebeklamu.“
Reklama je nová pravda Marketingová moudrost zní: „Už za týden budete mluvit plynně čínsky, vytvoříte startup za hodinu a vybudujete osobní značku dřív, než dojde káva!“ A pokud to nefunguje, chyba je přece ve vás, ne v tom, že jste uvěřili slidům plné fotek z databanky. A je zhola jedno, jestli si ten fotogenický důchodce libuje nad sníženým důchodem, si jinde píchá nový inzulín, a ještě propaguje jinou politickou stranu, téměř po celém světě.
Žádné hluboké myšlenky – hrozí zahlcení! Představa, že by někdo opravdu přemýšlel o světě déle než pět minut? Skandální! Naštěstí tu máme shrnutí, barnumské titulky a AI eseje, které vám sdělí vše, co potřebujete vědět, bez nepohodlného ponoření do hloubky. Vítejte v době, kdy „znát něco povrchně“ je zcela adekvátní náhrada za „rozumět tomu“.
Hlavně rychle a jednoduše, jinak ztratíme pozornost Moderní hrdinové nejsou ti, kdo cvičí disciplínu a trpělivost. Jsou to influenceři, co odhalili „tajemství úspěchu“ v podobě ranní rutiny plné detoxu, mantry a LinkedIn – samozřejmě vše dostupné ve formě kurzu za 999 Kč, nyní s 80% slevou!
A teď už jen stačí zapnout troubu (i obrazně řečeno), nastavit na 60 sekund „sebezdokonalení“ a s úsměvem si vše nacvičit před zrcadlem. Všechny ty Dáši, Janičky, Karlové... v role osobních poradců ti přece pomohou k sebepoznání…
Milá Dobromilo, i když si to už nemůžeš přečíst, moc se omlouvám, ze nepatřičně zneužité tvé jméno. Tvé kuchařské dovednosti pořád zůstávají ve studnici historických podkladů našich dějin. Těch skutečných, kdy chuť ještě byla králem a instantní recepty neměly šanci se narodit. A omlouvám se i panu Ámosovi, ten by se dnes v hrobě obracel…
Milan Hausner
Tátova cesta k LSD - část 1 = aneb od virtuálního světa co nejdál.
Hausnerovy metody využívání LSD jako terapeutického nástroje prošly dynamickým vývojem — od počátečního nadšeného experimentování, přes úplné zatracení, až po dnešní opatrnou renesanci pod moderními klinickými podmínkami.
Milan Hausner
Deník Freddyho K.: Mezi kolébkou a kontrolním panelem
inspirováno a parafrázováno: Nad dvěma citáty otců umělé inteligence: „Žádné dítě už nebude chytřejší než AI,“ „Děti chci mít, ale až bude neuralink.“)
Milan Hausner
5 znaků vysoké inteligence... dá se s tím vůbec přežít
Vědci zase jednou objevili Ameriku i s Antarktidou dohromady: prý existuje pět zvyků, kterými se vyznačují lidé s vysokým IQ. Nebo „zlozvyků“?. Rafinovaný způsob, jak si vyrobit alibi na svůj životní styl.
Milan Hausner
5 zásahů do pocuchané mysli
Během let jsme pro tento delikátní servisní úkon vyzkoušeli různé specialisty. Svůj vnitřní hardware svěřujeme knězi, softwarové chyby analyzujeme s psychiatrem...
Milan Hausner
Třídní schůzky = jde to s AI dohromady?
Už pouhé pozvání rodiče do školy na třídní schůzky či projednání čehokoli není pro všechny aktéry takového procesu procházka s příjemným pokecáním v růžovém sadu.
|Další články autora
Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii
Jízda autobusem na lince z Prahy do Jirkova na Chomutovsku se v pátek večer proměnila pro cestující...
Summit s Putinem. Trump nepřímo přiznal, že příměří na Ukrajině zatím nevymohl
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin v pátek spolu poprvé po...
Lavrov dorazil na Aljašku v mikině SSSR, místní protestovali na podporu Ukrajiny
Ruská delegace přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského času uskuteční...
Trump: Ukrajina není velmoc, s Rusy se musí domluvit. Prozradil, co mu řekl Putin
Americký prezident Donald Trump po konci summitu na Aljašce prohlásil, že se nyní bude domlouvat...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Vrabčák v náručí monstra. Stalinova dcera prchla ze SSSR, stínu otce však neunikla
Seriál Jejím otcem byl jeden z největších masových vrahů v historii lidstva, přesto ho nenáviděla i...
Umění, byznys nebo zábava? Nesmyslná AI videa zaplavují web, autory to živí
Internet zaplavuje nový druh videoobsahu, pro který se v angličtině vžilo označení „AI slop“, tedy...
Zabavte počítače, než s bitcoiny uteče. Proč policie zatkla Jiřikovského a co řeší
Premium Tomáš Jiřikovský, kontroverzní podnikatel z Břeclavi a provozovatel nelegálního tržiště, který...
Na propagaci Česka musejí podle Kulhánka přispívat i firmy. Mají z ní profit
Premium Na lákání turistů do Česka vydává stát desítky milionů ročně. Z nich nemají prospěch jen obce, ale...
- Počet článků 38
- Celková karma 7,47
- Průměrná čtenost 238x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.