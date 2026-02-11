1.A tvoří s AI obrázky (18)
Jedno uterní ráno: Martě přijde email od Karla (IT lektora): Skvělá zpráva! AI KRESLENÍ aktivní od dneška!“
Marta zírá na připravené pastelky. „Lenko, máme problém.“
9:00 Výtvarná výchova s AI
Hanička: „Můžeme použít novou AI funkci?“ Marta: „Jak to už víš?“
Hanička: „Přišla mi notifikace. AI Drawing Tool v0.3.7 Beta.“Je jí sedm let a čte changelog.Co následuje:
- Vojtíšek: „DINOSAURUS CO, SEŽRAL AUTO!“ → AI vytvoří fotorealistického T-Rexe s Teslou v tlamě. Kubíček chce „tlustého psa“... AI vytvoří obézního labradora. Hanička zadá: „Majestic unicorn, trending on ArtStation, volumetric lighting“ → Profesionální fantasy ilustrace- Sebastian se bojí: „Je to hřích?“ Nakonec vytvoří „kočičku“a usmívá se. Agnes: 47 obrázků za 30 minut (ADHD + neomezené AI = chaos). Nasra popíše afghánský dům → Vidí domov, brečí (dojetím)
Vojtíšek: „ROBOT DINOSAURUS S LASERAMA! VESMÍRNÁ LOĎ JAKO PIZZA!“ Kubíček vytvoří strašidelnou kočku → brečí. Hanička vygeneruje Martin portrét (mladší, hezčí) → Marta neví, jestli brečet nebo se smát. Napadlo jí, že Hanička je dost chytrá na to, aby věděla, co je deepfake.
Marta volá lektorovi: „RADŠI TO VYPNĚTE!“
Nakonec se zrodil kompromis:
Marta: AI můžete použít, ALE:- Max 3 obrázky/hodinu a ukázat předem.
Pak RUČNĚ překreslit na papír!!
Vojtíšek povzdychne jako odsouzenec k nucené práci.
Výsledky:
Hanička: Talent, krásná kopie
Vojtíšek: Zelený blob se zuby (spokojený)
Nasra: Přidává detaily, které AI nezná - kvetoucí strom z domova
Rodičovský feedback
Paní Svobodová: Studie na 47 stran + „jednorožec je genderově stereotypní“
Pan Novák: „Kubíček nechce rukou kreslit, říká ‚AI to dělá líp‘“
Lucka: „Vojtíšek chce být AI artist! Jde mu to!“
Další den - BEZ AI
Marta: „Tvůj dinosaurus nemusí vypadat jako fotka. Může vypadat jako TVŮJ dinosaurus.“ Vojtíšek kreslí zeleného bloba. Je JEHO. Nasra kreslí z paměti. Sebastian kreslí kříž s holubicí. Agnes dokončí JEDEN obrázek (olympijský výkon). Staromódní. Ale funguje.
„Paní učitelko, ten můj zelený dinosaurus je stejně hezčí než ten hezkej z tabletu,“ bručí Vojtíšek. A Martě se rozzáří oči. Nakonec to s těmi dětmi tak špatné nebude.
AIčko ale přece jen něco přineslo. Sebastian našel spojení víry a technologie. Nasra nakreslila domov. Vojtíšek objevil lásku k dinosaurům.I když vypadají jako zelené bloby.
Jsou to pořád děti, co si rády kreslí a co mají své ručně malované obrázky za své. A to jim žádné supermoderní náhražky nikdy nevyrovnají.
Milan Hausner
Vegeta veřejného blaha: Tekutý guláš dnešní doby
Nakoukněme do kuchyně politického veřejného zájmu. Pokud vám všechno zní nějak povědomě, vůbec se nemýlíte.
Milan Hausner
Horor v 1.A ...na cestě je NKÚ (17)
Aktivní škola sbírá dotace jako smetanu. Bohužel ale i taková smetana zkysne, když se objeví auditorní orgán a hodlá prověřit, zda se uvedené sumy využily tak, jak bylo deklarováno. Pak se nepotí jen ředitelka, ale i celá škola.
Milan Hausner
Kdo vám ničí víc život? Partner nebo chatbot?
Budoucnost je přímo zářivá, jak z toho nejlepšího komunistického plakátu. Možná ještě lepší. Už nikdy nebudete sami. Kromě toho, že jste sami se svým telefonem, samozřejmě.
Milan Hausner
Moderní čeština v 1.A (16)
Když se anglické termíny zabydlely ve wellness, personal growth a worklife balance, bylo jen otázkou času, než se stejnou měrou prosáknou i tam, kde se formuje myšlení – do školních tříd.
Milan Hausner
1.A s otevřenou myslí do dalšího týdne (15)
První týden mindfullness a relaxačního dýchání byl jen takovou milou rozcvičkou. Teprve druhý úkáže, kam až wellbeing může zajít...
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne
Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši...
Česko má nejnižší podíl vědkyň z celé EU. Program pod záštitou UNESCO to chce změnit
Vražda v Chrudimi. Člověk zraněný při potyčce v bytě zemřel v nemocnici
Tragické následky má úterní incident z Chrudimi. Policie vyšetřuje podvečerní napadení, kdy na...
Školačku srazila tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici
Dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 343
- Celková karma 9,33
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.