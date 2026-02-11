1.A tvoří s AI obrázky (18)

Nemohlo to dopadnout jinak. I výtvarka prošla vývojem, a tak i ti malí caparti paní učitelky Marty objevili kouzlo obrázků, co za ně maluje kdosi cizí. Bude se jim to líbit?

Jedno uterní ráno: Martě přijde email od Karla (IT lektora): Skvělá zpráva! AI KRESLENÍ aktivní od dneška!

Marta zírá na připravené pastelky. „Lenko, máme problém.“

9:00 Výtvarná výchova s AI

Hanička: „Můžeme použít novou AI funkci?“ Marta: „Jak to už víš?“

Hanička: „Přišla mi notifikace. AI Drawing Tool v0.3.7 Beta.“Je jí sedm let a čte changelog.Co následuje:

- Vojtíšek: „DINOSAURUS CO, SEŽRAL AUTO!“ → AI vytvoří fotorealistického T-Rexe s Teslou v tlamě. Kubíček chce „tlustého psa“... AI vytvoří obézního labradora. Hanička zadá: „Majestic unicorn, trending on ArtStation, volumetric lighting“ → Profesionální fantasy ilustrace- Sebastian se bojí: „Je to hřích?“ Nakonec vytvoří „kočičku“a usmívá se. Agnes: 47 obrázků za 30 minut (ADHD + neomezené AI = chaos). Nasra popíše afghánský dům → Vidí domov, brečí (dojetím)

Vojtíšek: „ROBOT DINOSAURUS S LASERAMA! VESMÍRNÁ LOĎ JAKO PIZZA!“ Kubíček vytvoří strašidelnou kočku → brečí. Hanička vygeneruje Martin portrét (mladší, hezčí) → Marta neví, jestli brečet nebo se smát. Napadlo jí, že Hanička je dost chytrá na to, aby věděla, co je deepfake.

Marta volá lektorovi: „RADŠI TO VYPNĚTE!“

Nakonec se zrodil kompromis:

Marta: AI můžete použít, ALE:- Max 3 obrázky/hodinu a ukázat předem.

Pak RUČNĚ překreslit na papír!!

Vojtíšek povzdychne jako odsouzenec k nucené práci.

Výsledky:

Hanička: Talent, krásná kopie

Vojtíšek: Zelený blob se zuby (spokojený)

Nasra: Přidává detaily, které AI nezná - kvetoucí strom z domova

Rodičovský feedback

Paní Svobodová: Studie na 47 stran + „jednorožec je genderově stereotypní“

Pan Novák: „Kubíček nechce rukou kreslit, říká ‚AI to dělá líp‘“

Lucka: „Vojtíšek chce být AI artist! Jde mu to!“

Další den - BEZ AI

Marta: „Tvůj dinosaurus nemusí vypadat jako fotka. Může vypadat jako TVŮJ dinosaurus.“ Vojtíšek kreslí zeleného bloba. Je JEHO. Nasra kreslí z paměti. Sebastian kreslí kříž s holubicí. Agnes dokončí JEDEN obrázek (olympijský výkon). Staromódní. Ale funguje.

„Paní učitelko, ten můj zelený dinosaurus je stejně hezčí než ten hezkej z tabletu,“ bručí Vojtíšek. A Martě se rozzáří oči. Nakonec to s těmi dětmi tak špatné nebude.

AIčko ale přece jen něco přineslo. Sebastian našel spojení víry a technologie. Nasra nakreslila domov. Vojtíšek objevil lásku k dinosaurům.I když vypadají jako zelené bloby.

Jsou to pořád děti, co si rády kreslí a co mají své ručně malované obrázky za své. A to jim žádné supermoderní náhražky nikdy nevyrovnají.

Autor: Milan Hausner | středa 11.2.2026 8:58 | karma článku: 0 | přečteno: 41x

Další články autora

Milan Hausner

Vegeta veřejného blaha: Tekutý guláš dnešní doby

Nakoukněme do kuchyně politického veřejného zájmu. Pokud vám všechno zní nějak povědomě, vůbec se nemýlíte.

10.2.2026 v 12:00 | Karma: 7,14 | Přečteno: 218x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Horor v 1.A ...na cestě je NKÚ (17)

Aktivní škola sbírá dotace jako smetanu. Bohužel ale i taková smetana zkysne, když se objeví auditorní orgán a hodlá prověřit, zda se uvedené sumy využily tak, jak bylo deklarováno. Pak se nepotí jen ředitelka, ale i celá škola.

10.2.2026 v 10:23 | Karma: 15,81 | Přečteno: 272x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Kdo vám ničí víc život? Partner nebo chatbot?

Budoucnost je přímo zářivá, jak z toho nejlepšího komunistického plakátu. Možná ještě lepší. Už nikdy nebudete sami. Kromě toho, že jste sami se svým telefonem, samozřejmě.

9.2.2026 v 14:46 | Karma: 5,15 | Přečteno: 79x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Moderní čeština v 1.A (16)

Když se anglické termíny zabydlely ve wellness, personal growth a worklife balance, bylo jen otázkou času, než se stejnou měrou prosáknou i tam, kde se formuje myšlení – do školních tříd.

9.2.2026 v 9:34 | Karma: 17,16 | Přečteno: 265x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

1.A s otevřenou myslí do dalšího týdne (15)

První týden mindfullness a relaxačního dýchání byl jen takovou milou rozcvičkou. Teprve druhý úkáže, kam až wellbeing může zajít...

9.2.2026 v 0:09 | Karma: 10,42 | Přečteno: 140x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě
8. února 2026  9:36

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power
5. února 2026  15:13

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.
5. února 2026

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
7. února 2026  14:55,  aktualizováno  8. 2. 7:59

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci
6. února 2026  8:36

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...

Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne

Historická budova ašské radnice po rekonstrukci
11. února 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Získat od svého města tisícovku a utratit ji u místních podnikatelů a provozovatelů služeb? V Aši...

Česko má nejnižší podíl vědkyň z celé EU. Program pod záštitou UNESCO to chce změnit

11. února 2026  9:32

Vražda v Chrudimi. Člověk zraněný při potyčce v bytě zemřel v nemocnici

Na chrudimském sídlišti zasahovali záchranáři i policisté. (10. února 2026)
11. února 2026  9:32

Tragické následky má úterní incident z Chrudimi. Policie vyšetřuje podvečerní napadení, kdy na...

Školačku srazila tramvaj, kvůli výpadku paměti skončila v nemocnici

Policisté a záchranáři zasahovali v pražských Vysočanech u případu holčičky,...
10. února 2026  16:22,  aktualizováno  11. 2. 9:22

Dvanáctiletou dívku srazila v úterý v poledne v pražských Vysočanech projíždějící tramvaj, když...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Milan Hausner

  • Počet článků 343
  • Celková karma 9,33
  • Průměrná čtenost 205x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.