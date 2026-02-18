1.A slzy nad vysvědčením (22)
Poslední den školního roku. Marta rozdává vysvědčení.
Je 9:00. Děti sedí (většinou). Tablety vypnuté (zázrak). Vysvědčení je připravené, se slovním hodnocením. Marta drží balík těch důležitých lejster a má divný pocit v hrudi.
Marta volá jména „Hanička Hanková.“ Hanička přichází. Vzpřímená, soustředěná, tablet pod paží (samozřejmě).
Marta jí podává dokument: „Haničko... víš, že jsi šikovná, že jo?“ Hanička: „Ano, paní učitelko. Podle průměru známek jsem na 98. percentilu...“ Marta (přerušuje): „Ne. Myslím... jsi šikovná, protože se NEBOJÍŠ být chytrá. A to je vzácné.“ Hanička se zastaví. Poprvé letos vypadá jako sedmileté dítě, ne jako miniaturní teoretik AI. Hanička (tiše): „...Díky, paní učitelko.“ Odchází. U lavice se otočí. Usmívá se.
„Vojtíšek Novák.“ Vojtíšek poskakuje ke katedře. Vysvědčení málem upustí (třikrát). Marta: „Vojtíšku...“ Vojtíšek (vyděšeně): „Já vím že jsem zase rozlil barvy a shodil tablet a...“
Marta: „Vojtíšku. Ty jsi se naučil číst 18 minut v kuse. Před měsícem to bylo 5 minut.“ Vojtíšek: „...To je dobře?“
Marta: „To je ÚŽASNÝ, Vojtíšku. Máš vytrvalost. Jen ji musíš najít.“ Vojtíšek se šklebí (úsměv). Utíká k lavici. Křičí: „PANÍ UČITELKA ŘEKLA ŽE MÁM VYTRVALOST!“ Lucka má v očích slzy. Marta taky.
„Kubíček Novák.“ Kubíček přichází pomalu. Má strach. Není tak rychlý jako ostatní. Ví to. Marta: „Kubíčku, víš, co je na tobě nejlepší?“ Kubíček: „...Že mám psa?“ Marta (smích): „Že máš zlaté srdce. A když něco nepochopíš, neptáš se abys vypadal chytře. Ptáš se, protože CHCEŠ vědět. A to dělá nejlepší žáky.“Kubíček: „...Opravdu?“ Marta: „Opravdu.“Kubíček bere vysvědčení. Usmívá se. Ne perfektní známky. Ale dělal co mohl. A to stačí.
„Agnes Svobodová.“ Agneska vyskočí, převrhne židli, doběhne, vezme vysvědčení, otočí se zpátky... Marta: „Agnes, počkej.“ Agnes se zastaví (na vteřinu). Marta: „Ty jsis dokončila celou kapitolu minulý týden. BEZ toho, abys vstala. Pamatuješ?“ „...Jo?“ Marta: „To byla nejdelší chvíle co jsi kdy vydržela sedět. A byla to TVOJE chvíle. Žádné tablety, žádná AI. Jenom ty a příběh.“ Agnes (vážně, poprvé za celý rok): „...Příběh byl dobrej.“ Marta: „Byli. A budeš jich číst stovky. Jen potřebuješ čas.“ Agnes objímá Martu (rychle, ADHD), pak utíká. Ale obrátí se: „Paní učitelko! Příští rok budeme číst víc příběhů?“ Marta: „Příští rok budeme číst SPOUSTU příběhů.“ Agnes „JUPÍ!“ (Vyběhne.)
„Sebastian.“ Sebastian přichází tiše. Řemínek s křížkem na ruce. Marta: „Sebastiane... ty víš, že víra a vzdělání můžou jít spolu, že jo?“ Sebastian: „Táta říkal, že škola mě učí špatné věci...“ Marta: „Sebastiane. Škola tě učí PŘEMÝŠLET. A přemýšlení není hřích. Bůh ti dal mozek. Bylo by hříchem ho nepoužívat.“ Sebastian (nejistě): „...Opravdu?“ Marta: „Opravdu. A víš co? Tvoje obrázky Ježíše byly nejkrásnější ze třídy. Protože jsi do nich dal srdce.“ Sebastian se poprvé usmívá bez strachu.Odchází s vysvědčením. Zastaví se. „Paní učitelko?“ Marta: „Ano?“ Sebastian: „Díky že jste trpělivá.“Marta má slzy. Zas a znova.
„Nasra.“ Nasra přichází. Pořád plachá. Pořád se slabou češtinou. Ale statečná. Marta bere její ruce: „Nasre, ty jsi nejstateční člověk co znám.“ Lenka překládá přes překladač do dari. Nasre: „...Proč?“ Marta: „Přišlas do cizí země. Nový jazyk. Nová škola. A NEPŘESTALA jsi zkoušet. Ani jednou.“Nasre má slzy. Marta taky. Lenka taky. Celá třída se dívá. Hanička (náhle): „Nasra je nejstateční!“ Vojtíšek: „JO! NASRA JE NEJLEPŠÍ!“ Kubíček: „NASRA! NASRA!“ Celá třída tleská. Nasre brečí. Ale USMÍVÁ se.
První rok v České republice. První vysvědčení. První chvíle, kdy cítí, že sem patří.
Děti odchází
Rodiče vyzvedávají děti. Úsměvy, slzy, objetí.
Lucka (Vojtíškova máma) k Martě: „Díky. Za všechno. Vím, že to s ním není lehký...“ Marta: „Vojtíšek je úžasný. Jen potřebuje čas. A trpělivost. A občas nový tablet.“ (Směje se.) Lucka: „Už jsme koupili třetí.“
Pan Novák (Kubíčkův táta): „Kubíček přišel domů a řekl: ‚Paní učitelka řekla že mám zlatý srdce.‘ Brečel jsem.“ Marta: „Má. A má taky skvělého tátu.“ Pan Novák má se také neubránil slzám.
Petra Svobodová: „Marto, vím že jsem občas... nesnesitelná...“ Marta: „Petro. Agnes je skvělá holka. To mi k spokojenosti stačí.“ Petra (vzácně bez příloh studií): „Děkuju. Opravdu.“
Prázdná třída
Marta sedí u katedry. Vysvědčení rozdaná. Děti pryč. Lenka přichází: „Zvládla jsi to. Další pololetí.“ Marta: „Nevím jak.“ Lenka: „Vím jak. Máš je ráda.“Marta se dívá po třídě:
- Vojtíškova rozbitá pastelka na zemi
- Haničča zapomněla poznámky o AI (12 stran)
- Kubíček nakreslil srdce na tabuli
- Agnesin jednorožec na zdi (když ho tam nalepila? Nevíme.)
- Sebastianův obrázek Ježíše na nástěnce
- Nasre napsala (česky!) „Děkuji paní učitelka“ na lístek. Marta bere lístek. Čte. Brečí.
Lenka: „Proto to děláš, že?“ Marta: „...Jo.“
Večer - WhatsApp skupina
Lucka: „Vojtíšek se kouká na vysvědčení už hodinu. Říká: ‚Paní učitelka věří že můžu.‘ Marto, díky. Karel Novák: „Kubíček řekl že má ‚zlatý srdce‘. Nevím co jsi mu řekla, ale díky. Petra Svobodová: „Agnes řekla: ‚Mámo, paní učitelka je nejlepší.‘ A ta to neříká neříká komplimenty jen tak. Díky, Marto.“ Pan Sebastian: „Sebastian se modlí za vás každý večer. Říká: ‚Paní učitelka mi pomohla nebát se.‘ Bůh vás žehnej.“ Tlumočnice pro Nasru: „Nasre drží vysvědčení jako poklad. Poprvé vidím že je pyšná. Děkujeme.
Marta čte zprávy. Brečí. (Už potřetí dnes.) Lenka jí píše: “Vidíš? Proto to děláš. Ne pro plat. Ne pro technologie. Pro TOHLE.“ Marta odpovídá: ...Jo. Pro tohle.“
Proč Marta dělá tuhle práci
- Ne pro tablety. Ne pro AI. Ne pro granty, metodiky, inovace.
Pro moment, kdy:
- Vojtíšek pochopí, že může vydržet
- Hanička pochopí, že být chytrá je dar, ne břemeno
- Kubíček pochopí, že pomalý neznamená hloupý
- Agnes dokončí příběh poprvé v životě
- Sebastian přestane mít strach ze vzdělání
- Nasra pocítí, že sem patří
- Pro úsměvy na vysvědčeních.
- Pro slzy radosti, ne frustrace.
- Pro ‚Paní učitelko, já vám věřím.‘
Marta ukládá telefon. Zítra: Prázdniny.
Za dva měsíce: Další pololetí. Nové třídy. Nové technologie. Nový chaos.
Ale taky:
Nové úsměvy.Nové pokroky. Nové chvíle kdy dítě pochopí: Zvládnu to.
A to stačí.
Marta zhasíná v prázdné třídě.
Na tabuli: Kubíčkovo srdce. Na stole: Nasřin lísteček. Na nástěnce: Sebastianův Ježíš.
Marta se usmívá.
Příští rok bude zase chaos.
Ale bude to JEJÍ chaos.
S JEJÍMI dětmi.
A PROTO to dělá.
