1.A slzy nad vysvědčením (22)

A pak přijde ten poslední den. Rituál, slavnost, den, kdy se škola mění v ceremoniál. Něco končí, ale také něco začíná. A tak je to i s tou sebrankou tady v naší 1.A.

Poslední den školního roku. Marta rozdává vysvědčení.

Je 9:00. Děti sedí (většinou). Tablety vypnuté (zázrak). Vysvědčení je připravené, se slovním hodnocením. Marta drží balík těch důležitých lejster a má divný pocit v hrudi.

Marta volá jména „Hanička Hanková.“ Hanička přichází. Vzpřímená, soustředěná, tablet pod paží (samozřejmě).

Marta jí podává dokument: „Haničko... víš, že jsi šikovná, že jo?“ Hanička: „Ano, paní učitelko. Podle průměru známek jsem na 98. percentilu...“ Marta (přerušuje): „Ne. Myslím... jsi šikovná, protože se NEBOJÍŠ být chytrá. A to je vzácné.“ Hanička se zastaví. Poprvé letos vypadá jako sedmileté dítě, ne jako miniaturní teoretik AI. Hanička (tiše): „...Díky, paní učitelko.“ Odchází. U lavice se otočí. Usmívá se.

„Vojtíšek Novák.“ Vojtíšek poskakuje ke katedře. Vysvědčení málem upustí (třikrát). Marta: „Vojtíšku...“ Vojtíšek (vyděšeně): „Já vím že jsem zase rozlil barvy a shodil tablet a...“

Marta: „Vojtíšku. Ty jsi se naučil číst 18 minut v kuse. Před měsícem to bylo 5 minut.“ Vojtíšek: „...To je dobře?“

Marta: „To je ÚŽASNÝ, Vojtíšku. Máš vytrvalost. Jen ji musíš najít.“ Vojtíšek se šklebí (úsměv). Utíká k lavici. Křičí: „PANÍ UČITELKA ŘEKLA ŽE MÁM VYTRVALOST!“ Lucka má v očích slzy. Marta taky.

„Kubíček Novák.“ Kubíček přichází pomalu. Má strach. Není tak rychlý jako ostatní. Ví to. Marta: „Kubíčku, víš, co je na tobě nejlepší?“ Kubíček: „...Že mám psa?“ Marta (smích): „Že máš zlaté srdce. A když něco nepochopíš, neptáš se abys vypadal chytře. Ptáš se, protože CHCEŠ vědět. A to dělá nejlepší žáky.“Kubíček: „...Opravdu?“ Marta: „Opravdu.“Kubíček bere vysvědčení. Usmívá se. Ne perfektní známky. Ale dělal co mohl. A to stačí.

„Agnes Svobodová.“ Agneska vyskočí, převrhne židli, doběhne, vezme vysvědčení, otočí se zpátky... Marta: „Agnes, počkej.“ Agnes se zastaví (na vteřinu). Marta: „Ty jsis dokončila celou kapitolu minulý týden. BEZ toho, abys vstala. Pamatuješ?“ „...Jo?“ Marta: „To byla nejdelší chvíle co jsi kdy vydržela sedět. A byla to TVOJE chvíle. Žádné tablety, žádná AI. Jenom ty a příběh.“ Agnes (vážně, poprvé za celý rok): „...Příběh byl dobrej.“ Marta: „Byli. A budeš jich číst stovky. Jen potřebuješ čas.“ Agnes objímá Martu (rychle, ADHD), pak utíká. Ale obrátí se: „Paní učitelko! Příští rok budeme číst víc příběhů?“ Marta: „Příští rok budeme číst SPOUSTU příběhů.“ Agnes „JUPÍ!“ (Vyběhne.)

„Sebastian.“ Sebastian přichází tiše. Řemínek s křížkem na ruce. Marta: „Sebastiane... ty víš, že víra a vzdělání můžou jít spolu, že jo?“ Sebastian: „Táta říkal, že škola mě učí špatné věci...“ Marta: „Sebastiane. Škola tě učí PŘEMÝŠLET. A přemýšlení není hřích. Bůh ti dal mozek. Bylo by hříchem ho nepoužívat.“ Sebastian (nejistě): „...Opravdu?“ Marta: „Opravdu. A víš co? Tvoje obrázky Ježíše byly nejkrásnější ze třídy. Protože jsi do nich dal srdce.“ Sebastian se poprvé usmívá bez strachu.Odchází s vysvědčením. Zastaví se. „Paní učitelko?“ Marta: „Ano?“ Sebastian: „Díky že jste trpělivá.“Marta má slzy. Zas a znova.

„Nasra.“ Nasra přichází. Pořád plachá. Pořád se slabou češtinou. Ale statečná. Marta bere její ruce: „Nasre, ty jsi nejstateční člověk co znám.“ Lenka překládá přes překladač do dari. Nasre: „...Proč?“ Marta: „Přišlas do cizí země. Nový jazyk. Nová škola. A NEPŘESTALA jsi zkoušet. Ani jednou.“Nasre má slzy. Marta taky. Lenka taky. Celá třída se dívá. Hanička (náhle): „Nasra je nejstateční!“ Vojtíšek: „JO! NASRA JE NEJLEPŠÍ!“ Kubíček: „NASRA! NASRA!“ Celá třída tleská. Nasre brečí. Ale USMÍVÁ se.

První rok v České republice. První vysvědčení. První chvíle, kdy cítí, že sem patří.

Děti odchází

Rodiče vyzvedávají děti. Úsměvy, slzy, objetí.

Lucka (Vojtíškova máma) k Martě: „Díky. Za všechno. Vím, že to s ním není lehký...“ Marta: „Vojtíšek je úžasný. Jen potřebuje čas. A trpělivost. A občas nový tablet.“ (Směje se.) Lucka: „Už jsme koupili třetí.“

Pan Novák (Kubíčkův táta): „Kubíček přišel domů a řekl: ‚Paní učitelka řekla že mám zlatý srdce.‘ Brečel jsem.“ Marta: „Má. A má taky skvělého tátu.“ Pan Novák má se také neubránil slzám.

Petra Svobodová: „Marto, vím že jsem občas... nesnesitelná...“ Marta: „Petro. Agnes je skvělá holka. To mi k spokojenosti stačí.“ Petra (vzácně bez příloh studií): „Děkuju. Opravdu.“

Prázdná třída

Marta sedí u katedry. Vysvědčení rozdaná. Děti pryč. Lenka přichází: „Zvládla jsi to. Další pololetí.“ Marta: „Nevím jak.“ Lenka: „Vím jak. Máš je ráda.“Marta se dívá po třídě:

  • Vojtíškova rozbitá pastelka na zemi
  • Haničča zapomněla poznámky o AI (12 stran)
  • Kubíček nakreslil srdce na tabuli
  • Agnesin jednorožec na zdi (když ho tam nalepila? Nevíme.)
  • Sebastianův obrázek Ježíše na nástěnce
  • Nasre napsala (česky!) „Děkuji paní učitelka“ na lístek. Marta bere lístek. Čte. Brečí.

Lenka: „Proto to děláš, že?“ Marta: „...Jo.“

Večer - WhatsApp skupina

Lucka: „Vojtíšek se kouká na vysvědčení už hodinu. Říká: ‚Paní učitelka věří že můžu.‘ Marto, díky. Karel Novák: „Kubíček řekl že má ‚zlatý srdce‘. Nevím co jsi mu řekla, ale díky. Petra Svobodová: „Agnes řekla: ‚Mámo, paní učitelka je nejlepší.‘ A ta to neříká neříká komplimenty jen tak. Díky, Marto.“ Pan Sebastian: „Sebastian se modlí za vás každý večer. Říká: ‚Paní učitelka mi pomohla nebát se.‘ Bůh vás žehnej.“ Tlumočnice pro Nasru: „Nasre drží vysvědčení jako poklad. Poprvé vidím že je pyšná. Děkujeme.

Marta čte zprávy. Brečí. (Už potřetí dnes.) Lenka jí píše: “Vidíš? Proto to děláš. Ne pro plat. Ne pro technologie. Pro TOHLE.“ Marta odpovídá: ...Jo. Pro tohle.“

Proč Marta dělá tuhle práci

  • Ne pro tablety. Ne pro AI. Ne pro granty, metodiky, inovace.

Pro moment, kdy:

  • Vojtíšek pochopí, že může vydržet
  • Hanička pochopí, že být chytrá je dar, ne břemeno
  • Kubíček pochopí, že pomalý neznamená hloupý
  • Agnes dokončí příběh poprvé v životě
  • Sebastian přestane mít strach ze vzdělání
  • Nasra pocítí, že sem patří
  • Pro úsměvy na vysvědčeních.
  • Pro slzy radosti, ne frustrace.
  • Pro ‚Paní učitelko, já vám věřím.‘

Marta ukládá telefon. Zítra: Prázdniny.

Za dva měsíce: Další pololetí. Nové třídy. Nové technologie. Nový chaos.

Ale taky:

Nové úsměvy.Nové pokroky. Nové chvíle kdy dítě pochopí: Zvládnu to.

A to stačí.

Marta zhasíná v prázdné třídě.

Na tabuli: Kubíčkovo srdce. Na stole: Nasřin lísteček. Na nástěnce: Sebastianův Ježíš.

Marta se usmívá.

Příští rok bude zase chaos.

Ale bude to JEJÍ chaos.

S JEJÍMI dětmi.

A PROTO to dělá.

Autor: Milan Hausner | středa 18.2.2026 21:30

Milan Hausner

  • Počet článků 361
  • Celková karma 9,36
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

