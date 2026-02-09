1.A s otevřenou myslí do dalšího týdne (15)
Týden 2 - Escalace
Ředitelka posílá připomínku: „Nezapomeňte dokumentovat wellbeing pokroky v aplikaci MindfulTrack!“
MindfulTrack App
Karel, IT koordinátor vytvořil (byl donucen vytvořit) aplikaci pro sledování wellbeing. Marta má pro každé dítě každý den zaznamenat:
- Mood score (1-10) - Mindfulness participation (0-100%)- Emotional regulation level (low/medium/high)- Comments
Marta sedí večer a vyplňuje:
Agnes - Mood: 7 (skákala), Participation: 20% (vyběhla), Regulation: low (obvious), Comments: „Existuje aktivní mindfulness?“
Vojtíšek - Mood: 12 (his words), Participation: 15% (prozkoumal podlahu), Regulation: low, Comments: „Potřebuje pohyb, ne meditaci“
Kubíček - Mood: 7, Participation: 100% (spal), Regulation: high (spal), Comments: „Spánek je meditace?“ Po hodině vyplňování pro 6 dětí Marta zavírá laptop. Příští den vyplní všem: Mood 7, Participation 70%, Regulation medium.
Univerzální wellbeing.
Týden 3 - Rodiče se dozvídají
Email od Svobodové:
„Vážená paní učitelko,
Agnes mi řekla, že ve škole ‚sedí se zavřenýma očima a nic nedělají 10 minut‘. Je to pravda? Ztrácíte 10 minut denně z výukového času? To je 50 minut týdně! 200 minut měsíčně!Také jsem si nastudovala, že mindfulness v dětském věku nemá dostatečnou vědeckou evidenci (viz přiložené studie, 67 stran).
Požaduji opt-out pro Agnesku.
S pozdravem, Petra“
Email od Lucky (Vojtíškova máma):
„Dobrý den, paní učitelko!
Vojtíšek doma teď dělá ‚meditaci dinosaurů‘! Je to roztomilý! Díky za nápady! “
Email od pana Nováka:
„Paní učitelko, Kubíček říká že se ve škole spí. Učíte je spát? To je zbytečný ne?“
Email od paní Havlíčkové (Sebastianova máma):
„Paní učitelko,
četla jsem o mindfulness programu. Není to trochu..příliš podivně religiozní? My jsme křesťané. Nechceme aby Sebastian byl ovlivňován východními filosofiemi. Můžeme ho z toho vyjmout?“
A email od paní Nové (Terezčina máma):
„Milá paní učitelko,
Terezka se doma snaží meditovat! Dokonce mě učí! Je to nádherné! Díky že učíte děti mindfulness! “
Marta odpovídá všem:
Svobodová: „Mindfulness je součást RVP (lže), Agnes může během meditace tiše číst.“
Lucka: „Ráda slyším! 🦕“
Novák: „Učíme relaxaci, ne spánek.“
Havlíčková: „Je to sekulární technika, ne náboženství. Ale Sebastian může být vyjmut.“
Nová: „Děkuji! Terezka je skvělá!“
Týden 4: Kontrola z ministerstva
Přijíždí zástupkyně z ministerstva zkontrolovat „implementaci wellbeing programu“.Inspektorka: „Ráda bych viděla ranní meditaci.“
Marta: „...Teď?“ Inspektorka: „Ano. Autentickou situaci.“
7:30 - Představení Marta: „Děti, dnes máme návštěvu. Paní doktorka se chce podívat jak meditujeme.“ Děti (vycítily příležitost): „Dobrééé ráááno paní doktorkooo!“
Inspektorka se usmívá. Marta: „Tak... zavřete oči... Dýcháme jako dinosauři...“
Děti dýchají. Překvapivě klidně. Po 30 sekundách:
Agnes: „MŮŽU JÍT VEN?“
Marta: „Ne. Dýchej.“
Vojtíšek: „Paní učitelko, mám otázku o dinosaurech—“ Marta: „Po meditaci.“ Sebastian tiše pláče. Marta: „Sebastiane, všechno v pořádku?“Sebastian (smrká): „Ano.“ Po 3 minutách Marta končí: „A otevřete oči.“
Inspektorka tleská: „Úžasné! Vidím velký pokrok v seberegulaci dětí!“
Marta: „...Děkuji.“ V čem přesně viděla pokrok, zůstává záhadou.
EPILOG (konеc března)
Lenka: „Takže? Funguje ten mindfulness?“
Marta: „Funguje... když změníš definici,tak nepochybně.“
Lenka: „Jak?“ Marta: „Agneska skáče vědomě. Vojtíšek zkoumá podlahu vědomě. Kubíček spí vědomě. A já to vědomě ignoruju.“
Lenka: „A dokumentace?“ Marta: „Vyplňuju náhodná čísla. Všichni mají wellbeing 7/10.“ Lenka: „I Sebastian?“ Marta: „I Sebastian. I když brečí.“
Lenka: „To je... podvod?“ Marta: „To je přežití.“Ticho.
Lenka: „To ještě nevíš, že příští měsíc zavádíme ‚Emotional Intelligence Program‘.“Marta: „...Cože?“ Lenka: „Další workshop. Sobota. 8 hodin.“
Marta: „Potřebuju víc než wellbeing.“ Lenka: „Co potřebuješ?“
Marta: „Prázdniny. Nebo koma. Nebo penzi.“
Lenka: „Nabízím Becherovku.“Marta: „Beru.“
WhatsApp skupina rodičů - večer
Petra Svobodová: Našla jsem studii, která prokazuje že mindfulness u dětí mladších 10 let je neefektivní. Posílám ředitelce.
Karel Novák: Kubíček doma medituje. Seděl 30 sekund. Pak řekl „hotovo“ a běžel ven. Lucka: Vojtíšek dělá „dinosauří wellbeing“! Má nový rituál! ❤️Paní Nová: Terezka založila „meditační klub“ na zahradě. Je to roztomilé!Pan Sebastian: My jsme mindfulness vyřadili. Sebastianovi to nevyhovuje. Respektuji.
Marta čte a usměje se.
Ano, program je absurdní. Ano, dokumentace je podvod. Ano, děti nesedí v klidu 10 minut. Ale Vojtíšek má „dinosauří wellbeing“. Terezka založila klub.
A Agnes alespoň 2 minuty denně dýchá, místo aby ječela. To je...přece NĚCO. Možná?
Příští týden: Emotional Intelligence Training.
Marta si blokuje kalendář: „SOBOTA - Trpět vědomě“.
PS: Karel vytvořil funkci „Auto-fill wellbeing data“. Marta ji použila. Jen jednou. (Desetkrát.) PPS: Květa poslala follow-up email: „Doporučuji denní osobní praxi mindfulness!“ Marta email smazala. Vědomě.
Milan Hausner
Aby bylo jasno, AI nepíše jen slohovky
Zatímco veřejná debata o umělé inteligenci (AI) často krouží kolem generování textů, obrázků a narušení kreativních profesí, její nejvýznamnější dopady se odehrávají jinde.
Milan Hausner
Pouliční interview není o vzdělanosti národa...tedy aspoň doufám...
Stalo se vám někdy, že jste si přečetli text, vytvořili si názor, ale ono to bylo o něčem jiném? Přesně to se stalo s mým textem o uličních interview a prezidentské ignoranci u mladých.
Milan Hausner
1A ...začínáme s mindfullness (14)
Do moderní školy vstupuje celá řada nových aktivit, o kterých metodici slyšeli, že přispívají... k relaxaci, lepšímu učení, klidu v duši. Takovými kroky jsou i pro první třídu procesy mindfullness, exitky a ledoborky.
Milan Hausner
Mladí na špici AI pelotonu, senioři hodně v závěsu. Jak si Česko vede v AI? OECD (2025).
Pár čísel v celosvětovém srovnání OECD v loňském roce ukazuje, kam se náš svět pomalu, ale jistě sune. Nestojíme si tak špatně, ale zase to také není žádná velká sláva, jak se mnozí snaží pořád vytrubovat.
Milan Hausner
Civilizace se oficiálně zhroutila = puberťáci neznají prezidenty
„Puberťák nezná prezidenty. Čumilové na sítích propadají panice a rozhořčení, školy svolávají krizové štáby a experti varují, že civilizační úpadek dorazil rychleji, než stihly vyjít nové učebnice. Národ hledá viníka.“
- Počet článků 338
- Celková karma 9,21
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.