1.A s otevřenou myslí do dalšího týdne (15)

První týden mindfullness a relaxačního dýchání byl jen takovou milou rozcvičkou. Teprve druhý úkáže, kam až wellbeing může zajít...

Týden 2 - Escalace
Ředitelka posílá připomínku: „Nezapomeňte dokumentovat wellbeing pokroky v aplikaci MindfulTrack!“

MindfulTrack App
Karel, IT koordinátor vytvořil (byl donucen vytvořit) aplikaci pro sledování wellbeing. Marta má pro každé dítě každý den zaznamenat:
- Mood score (1-10) - Mindfulness participation (0-100%)- Emotional regulation level (low/medium/high)- Comments

Marta sedí večer a vyplňuje:
Agnes - Mood: 7 (skákala), Participation: 20% (vyběhla), Regulation: low (obvious), Comments: „Existuje aktivní mindfulness?“
Vojtíšek - Mood: 12 (his words), Participation: 15% (prozkoumal podlahu), Regulation: low, Comments: „Potřebuje pohyb, ne meditaci“
Kubíček - Mood: 7, Participation: 100% (spal), Regulation: high (spal), Comments: „Spánek je meditace?“ Po hodině vyplňování pro 6 dětí Marta zavírá laptop. Příští den vyplní všem: Mood 7, Participation 70%, Regulation medium.
Univerzální wellbeing.

Týden 3 - Rodiče se dozvídají
Email od Svobodové:

„Vážená paní učitelko,
Agnes mi řekla, že ve škole ‚sedí se zavřenýma očima a nic nedělají 10 minut‘. Je to pravda? Ztrácíte 10 minut denně z výukového času? To je 50 minut týdně! 200 minut měsíčně!Také jsem si nastudovala, že mindfulness v dětském věku nemá dostatečnou vědeckou evidenci (viz přiložené studie, 67 stran).
Požaduji opt-out pro Agnesku.
S pozdravem, Petra“

Email od Lucky (Vojtíškova máma):
Dobrý den, paní učitelko!
Vojtíšek doma teď dělá ‚meditaci dinosaurů‘! Je to roztomilý! Díky za nápady! ‍“

Email od pana Nováka:
Paní učitelko, Kubíček říká že se ve škole spí. Učíte je spát? To je zbytečný ne?“

Email od paní Havlíčkové (Sebastianova máma):
„Paní učitelko,
četla jsem o mindfulness programu. Není to trochu..příliš podivně religiozní? My jsme křesťané. Nechceme aby Sebastian byl ovlivňován východními filosofiemi. Můžeme ho z toho vyjmout?“

A email od paní Nové (Terezčina máma):
Milá paní učitelko,
Terezka se doma snaží meditovat! Dokonce mě učí! Je to nádherné! Díky že učíte děti mindfulness!

Marta odpovídá všem:
Svobodová: „Mindfulness je součást RVP (lže), Agnes může během meditace tiše číst.“
Lucka: „Ráda slyším! 🦕“
Novák: „Učíme relaxaci, ne spánek.“
Havlíčková: „Je to sekulární technika, ne náboženství. Ale Sebastian může být vyjmut.“
Nová: „Děkuji! Terezka je skvělá!

Týden 4: Kontrola z ministerstva
Přijíždí zástupkyně z ministerstva zkontrolovat „implementaci wellbeing programu“.Inspektorka: „Ráda bych viděla ranní meditaci.“
Marta: „...Teď?“ Inspektorka: „Ano. Autentickou situaci.“

7:30 - Představení Marta: „Děti, dnes máme návštěvu. Paní doktorka se chce podívat jak meditujeme.“ Děti (vycítily příležitost): „Dobrééé ráááno paní doktorkooo!“
Inspektorka se usmívá. Marta: „Tak... zavřete oči... Dýcháme jako dinosauři...“
Děti dýchají. Překvapivě klidně. Po 30 sekundách:
Agnes: „MŮŽU JÍT VEN?“
Marta: „Ne. Dýchej.“
Vojtíšek: „Paní učitelko, mám otázku o dinosaurech—“ Marta: „Po meditaci.“ Sebastian tiše pláče. Marta: „Sebastiane, všechno v pořádku?“Sebastian (smrká): „Ano.“ Po 3 minutách Marta končí: „A otevřete oči.“
Inspektorka tleská: „Úžasné! Vidím velký pokrok v seberegulaci dětí!“
Marta: „...Děkuji.“ V čem přesně viděla pokrok, zůstává záhadou.

EPILOG (konеc března)
Lenka: „Takže? Funguje ten mindfulness?“
Marta: „Funguje... když změníš definici,tak nepochybně.“
Lenka: „Jak?“ Marta: „Agneska skáče vědomě. Vojtíšek zkoumá podlahu vědomě. Kubíček spí vědomě. A já to vědomě ignoruju.“
Lenka: „A dokumentace?“ Marta: „Vyplňuju náhodná čísla. Všichni mají wellbeing 7/10.“ Lenka: „I Sebastian?“ Marta: „I Sebastian. I když brečí.“
Lenka: „To je... podvod?“ Marta: „To je přežití.“Ticho.

Lenka: „To ještě nevíš, že příští měsíc zavádíme ‚Emotional Intelligence Program‘.“Marta: „...Cože?“ Lenka: „Další workshop. Sobota. 8 hodin.“
Marta: „Potřebuju víc než wellbeing.“ Lenka: „Co potřebuješ?“
Marta: „Prázdniny. Nebo koma. Nebo penzi.“
Lenka: „Nabízím Becherovku.“Marta: „Beru.“

WhatsApp skupina rodičů - večer
Petra Svobodová: Našla jsem studii, která prokazuje že mindfulness u dětí mladších 10 let je neefektivní. Posílám ředitelce.
Karel Novák: Kubíček doma medituje. Seděl 30 sekund. Pak řekl „hotovo“ a běžel ven. Lucka: Vojtíšek dělá „dinosauří wellbeing“! Má nový rituál! ❤️Paní Nová: Terezka založila „meditační klub“ na zahradě. Je to roztomilé!Pan Sebastian: My jsme mindfulness vyřadili. Sebastianovi to nevyhovuje. Respektuji.

Marta čte a usměje se.
Ano, program je absurdní. Ano, dokumentace je podvod. Ano, děti nesedí v klidu 10 minut. Ale Vojtíšek má „dinosauří wellbeing“. Terezka založila klub.
A Agnes alespoň 2 minuty denně dýchá, místo aby ječela. To je...přece NĚCO. Možná?

Příští týden: Emotional Intelligence Training.
Marta si blokuje kalendář: „SOBOTA - Trpět vědomě“.

PS: Karel vytvořil funkci „Auto-fill wellbeing data“. Marta ji použila. Jen jednou. (Desetkrát.) PPS: Květa poslala follow-up email: „Doporučuji denní osobní praxi mindfulness!“ Marta email smazala. Vědomě.

Autor: Milan Hausner | pondělí 9.2.2026 0:09

Milan Hausner

  • Počet článků 338
  • Celková karma 9,21
  • Průměrná čtenost 205x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

