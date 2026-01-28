1.A ...poprvé o diverzitě (6)
„Milé kolegyně a kolegové, v souladu s doporučením MŠMT a v rámci programu Škola bez stereotypů jsme povinni zařadit do výuky modul Genderová rovnost a rozmanitost. Termín odevzdání: 15. březen. Metodické materiály v příloze (187 stran). S pozdravem, ředitelka.“
Marta otevře přílohu. Zahlédne slova jako „dekonstrukce genderových rolí“, „nebinární identita“, „intersekcionální perspektiva“ a „citlivý jazyk“. Je to pro první třídu. Pro děti, z nichž polovina ještě plete pravou a levou ruku.
Večer sedí nad metodickým materiálem. Strana 23: „Při práci s dětmi mladšího školního věku je klíčové vyhnout se binárnímu vnímání genderu. Místo ‚chlapci a dívky‘ používejte ‚děti‘ nebo ‚žáci a žákyně‘.“ Marta si představuje, jak říká: „Tak děti, řekněte mi, žáci a žákyně...“ Ne, to zní jako havárie v překladači. Strana 45: „Projekt by měl reflektovat genderové stereotypy v každodenním životě dětí. Doporučené aktivity: analýza dětských knih, diskuse o profesích, reflexe barev a hraček.“ Strana 78: „POZOR: Projekt musí být citlivý k náboženským a kulturním odlišnostem rodin.“ Strana 134: „Informujte rodiče předem a buďte připraveni na možnou negativní zpětnou vazbu.“ Negativní zpětná vazba. To je jako varovat kapitána Titaniku, že možná bude trochu vlhko.
Marta pošle informaci do žákovských knížek: „Vážení rodiče, v rámci výuky budeme realizovat projekt zaměřený na rovnost a rozmanitost. Děti budou diskutovat o různých profesích, o spravedlnosti a o tom, že každý může dělat, co chce, bez ohledu na to, jestli je holka nebo kluk.“ Zní to nevinně. Skoro mile. Marta si blahosklonně myslí, že možná to tentokrát projde hladce.
Do dvou hodin má 37 emailů.
Email Paní Svobodová (Agnes):
„Vážená paní učitelko, plně podporuji tento projekt! Konečně! Už jsem se ptala ředitelky, proč učíte děti stereotypy. Agnes doma říkala, že ‚kluci jsou silnější‘ - to je nepřijatelné! Přikládám seznam doporučené literatury (14 titulů, všechny v angličtině, průměrná cena 600 Kč). Také navrhuji, aby děti používaly genderově neutrální zájmena. S pozdravem, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D. (genderová studia).“
Email 2 - Pan Novák (Kubíček):
„Paní učitelko, s veškerou úctou, ale co je tohle za nesmysly? Kluk je kluk a holka je holka, to přece ví každý. Nechci, aby můj syn byl indoktrinován nějakými moderními bláboly. Žádám výjimku z projektu. S pozdravem, Ing. Novák.“
Email3 - Pan a paní Sebastianovi:
„Vážená paní učitelko, náš syn je vychováván v křesťanských hodnotách. Toto téma je v rozporu s naším náboženským přesvědčením. Budeme řešit s ředitelkou. S úctou, Sebastianovi.“
Email 4 - Paní Hanková (Hanička):
„Dobrý den, moc rádi podpoříme projekt! Hanička miluje princezny a růžovou, ale samozřejmě chápeme, že to je společenský konstrukt! Měla by nosit víc neutrální barvy? Kupujeme jí od teď zelené oblečení? A co s panenkami? Jsou problematické? Děkuji za radu!“
Marta odpovídá všem stejně: „Děkuji za zpětnou vazbu. Projekt je povinný dle MŠMT. Nebude nijak zasahovat do vašich rodinných hodnot, pouze děti seznámíme s tím, že všechna povolání jsou dostupná všem.“
Sedmkrát napíše stejný text. Je jako robot. Robot na pokraji nervového zhroucení.
Ředitelka jí mezitím volá: „Marto, paní Sebastianová mi volala. Řekla, že zvažuje přestup na církevní školu. Nemůžeme si dovolit ztratit další žáky. Buďte... opatrná.“ Opatrná? Při projektu o genderové rovnosti v první třídě v roce 2026 v České republice. Jistě, žádný problém.
První hodina projektu. Marta začíná opatrně: „Děti, dnes si budeme povídat o tom, co byste chtěly být, až vyrostete.“
Hanička: „Princezna!“ Kubíček: „Fotbalista!“ Vojtíšek: „Dinosaurus!“ (Marta to bere jako vítězství - aspoň není genderově problematický.) Sebastian: „Hasič! Ale holky hasič být nemůžou, to je pro kluky.“ Marta se nadechne: „Sebastiane, holky můžou být taky hasičky. Víš, že existují ženy hasičky?“
Sebastian: „Ale táta říkal, že ženy nemají sílu jako chlapi.“ Marta cítí, jak se jí staví vzadu v krku. „Sebastiane, ženy můžou být stejně silné—“
Paní Svobodová večer píše email (posílá do kopie ředitelce, zástupkyni a krajskému úřadu): „Dozvěděla jsem se, že během hodiny padl výrok, že ženy nemají sílu jako muži, a tento výrok nebyl dostatečně dekonstruován. Žádám okamžité řešení. To je přesně ten typ internalizované misogynie, která devastuje mladé dívky. Agnes přišla domů a ptala se, jestli je slabá. Mám kontakt na skvělou dětskou psycholožku se specializací na gender, mohu doporučit.“
Marta tráví dvě hodiny psaním omluvy. Ne proto, že by se omluvala za něco, co udělala špatně. Ale proto, že jinak bude mít další tři hodiny schůzek s ředitelkou, která bude mít další tři hodiny schůzek s krajským úřadem.
Druhá hodina projektu. Marta přináší obrázky různých profesí. „Podívejte, děti, tady je paní doktorka, tady pan kuchař, tady paní hasička, tady pan učitel...“ Kubíček: „Ale učitelky jsou většinou holky.“ Marta (technicky pravda, ale ideologicky problematické): „Ano, Kubíčku, ale můžou být i muži učitelé—“ Hanička: „Můj táta říkal, že muži učitelé jsou buď gejové, nebo...“ Marta (PANICKY): „HANIČKO, TO TEĎ NENÍ TÉMA, PODÍVEJME SE NA DALŠÍ OBRÁZEK—“
Nasra mezitím stále netuší, co se děje. Asistentka Lenka jí zoufale překládá přes Google: „Muž a žena stejný práce.“ Nasre přikyvuje, ale s výrazem, který jasně říká: „V mé původní zemi by mě za tuhle konverzaci možná ukamenovali, a tady mi to vysvětlujete v první třídě.“
Třetí hodina. Marta přináší knihu „Alex má rád růžovou“. Je to o chlapci, který si hraje s panenkami a nosí růžové tričko a všichni ho respektují. Je to krásná kniha. Je to progresivní kniha. Kubíček po třech stranách: „To je hloupé. Kluci si s panenkami nehrají.“ Marta: „Ale můžou, Kubíčku—“
Sebastian: „Moje máma říkala, že tahle kniha je propaganda.“ Marta se modlí k bohům vzdělávacího systému, kteří evidentně přestali poslouchat už někdy v roce 2015.
Nakonec přichází den D: Prezentace projektu.
Hanička připravila AI prezentaci (samozřejmě s pomocí mámy, doktorky genderových studií) o tom, jak „společenské konstrukty limitují potenciál dívek“. Je jí sedm let. Používá slovo „intersekcionální“. Marta má chuť brečet. Kubíček namaloval obrázek: hasič, policista, fotbalista. „To můžou být i holky,“ dodá poslušně. Jeho máma sedí v lavici s obličejem člověka, kterému právě zemřela naděje na normální svět.
Vojtíšek namaloval dinosaura. „Dinosaurus může být kluk i holka!“ prohlásí hrdě. Je to první věc, kterou za celý projekt pochopil. Marta ho objímá. Toto je vítězství. Sebastian odmítl projekt udělat. Jeho rodiče napsali omluvenku: „Sebastian nesouhlasí s ideologií projektu.“ Marta ho hodnotí „účast“ - protože co jiného může udělat?
Nasra nakreslila... něco. Možná je to žena v burce. Možná je to duch. Možná je to abstraktní umění. Marta to hodnotí jako „skvělé ztvárnění kulturní rozmanitosti“.
Paní Svobodová pošle email (zase do kopie všem): „Jsem zklamaná úrovní projektu. Očekávala jsem hlubší reflexi. Emička se nic nenaučila. Navrhuji pokročilý modul o toxické maskulinitě.“ Toxická maskulinita. V první třídě.
Marta sedí večer doma. Má před sebou lahev vína (už to ani není večer, je 16:30, ale kdo počítá). Psala projekt 40 hodin. Řešila stížnosti rodičů dalších 15 hodin. Vysvětlovala ředitelce, proč neindoktrinuje děti, ale ani nedělá dost pro genderovou rovnost, dalších 8 hodin. Celkem 63 hodin. Za projekt, kde polovina rodičů řve, že je to propaganda, druhá polovina řve, že to není dost radikální, a děti? Ty si zapamatovaly, že Vojtíšek řekl vtipnou věc o dinosaurovi.
Ale splnila požadavky MŠMT. Má fotodokumentaci. Má závěrečnou zprávu. Má razítko „Škola bez stereotypů“.
Co nemá, je: zdravá psychika, respekt většiny rodičů, naději v budoucnost vzdělávacího systému, víru, že sedmiletým dětem má někdo vysvětlovat intersekcionální feminismus.
Příští měsíc bude povinný projekt o „Finančním gramotnosti a podnikání“. Marta už se těší, jak bude vysvětlovat Nasre koncept „investičních fondů“. A jak paní Svobodová napíše stížnost, že projekt „nedostatečně reflektuje genderový pay gap“. A pan Novák napíše, že „ekonomika je pro chlapy“.
A Vojtíšek přinese peníz od čokolády a zeptá se, jestli se za to dá koupit dinosaurus.
Vítejte v moderním vzdělávání. Kde každý projekt je minové pole, každý rodič je expert a jediný, kdo nemá právo na názor, je učitel.
Ale aspoň máme certifikát „Škola bez stereotypů“ na stěně ve sborovně. Hned vedle certifikátu „Zelená škola“ a „Škola podporující čtenářství“. Marta si už objednala další certifikát. „Škola podporující duševní zdraví pedagogů“.
Ten bude potřebovat JEDINÝ zarámovat.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.