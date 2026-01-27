1.A pod kuratelou rodičů (4)
Má před sebou: Prezentaci o výsledcích vzdělávání (20 slidů), Seznam projektů na pololetí (ekologie, gender, finanční gramotnost, dopravní výchova, zdravý životní styl), tři litry vody (hlasivky musí vydržet), zásobu úsměvů (asi tak na 45 minut, pak už dost těžko), tajnou láhev Becherovky ve skříňce (pro případ nouze).
Rodiče začínají proudit ve 17:45. Paní Svobodová (Agnes) přichází první, má s sebou notebook, iPad a složku označenou „Připomínky k výuce - Q1 2026“. Paní Nováková (Kubíček) přichází s minutovým zpožděním: je zjevně rozrušená, že paní Svobodová sedí v první lavici. Rychle si sedá vedle ní. Začíná studená (spíš horká) válka o to, která matka je víc angažovaná. Pan Novák (Kubíčkův tatínek) přichází v 18:07, kouká na mobil a evidentně tu nechce být. Každých pět minut checkuje poštu, jestli mu nepřišel „důležitý“ email z práce. Sebastianovi rodiče přicházejí spolu, drží se za ruce, vypadají jako před popravou. Marta ví proč: Sebastian minulý týden řekl třídní, že „tatínek říkal, že paní učitelka je hloupá kráva“. Teď se tváří, jako by nikdy v životě nic takového neřekli. Nasřini rodiče nepřišli. Komunikace probíhá přes sestřenici, která mluví částečně česky a částečně v něčem, co může být urdu, arabština nebo směs obojího. Marta poslala pozvánku přes Google Překladač. Doufá, že je text „třídní schůzka“ nepřeložil jako „soud nad dětmi“. Vojtíškova maminka přichází s tříletým sourozencem, který okamžitě začíná demolovat výzdobu ve třídě. Maminka mu říká: „Míšo, to se nedělá,“ ale nedělá nic, aby ho zastavila. Míša mezitím shodil akvárium s rybičkami (plastové, naštěstí). Hanička je PŘÍTOMNA. Ano, sedmiletá Hanička sedí vedle své mámy a má s sebou notes. Paní Hanková vysvětluje: „Hanička chtěla být u toho, je to přece o ní! Podporujeme samostatnost a sebevědomí dětí.“
Marta se v duchu modlí k bohům pedagogiky.
18:15 Začátek schůzky
Marta: „Dobrý večer, vážení rodiče, vítám vás na naší třídní schůzce. Dnes bychom probr...“
Paní Svobodová (zvedá ruku, ale nečeká na slovo): „Promiňte, můžu hned na začátek? Mám zásadní připomínku k výuce matematiky. Agnes říkala, že počítáte s dinosaury jako příkladem. To přece podporuje genderové stereotypy - všichni víme, že chlapci mají blíž k dinosaurům než dívky.“
Marta (pomalu umírá zevnitř): „Děkuji za připomínku, paní Svobodová, můžeme se k tomu vrátit v diskuzi...“
Paní Svobodová: „Také jsem zaznamenala, že v lavicích sedí chlapci s chlapci a dívky s dívkami. To je segregace! Navrhuji rotační systém s genderovou balancí.“
Pan Novák (neodpustí si): „Paní Svobodová, s respektem, ale není náhodou důležitější, aby děti uměly počítat, než aby řešily, jestli sedí vedle kluka nebo holky?“
Paní Svobodová (ledovým tónem): „Pane Nováku, vzdělání není jen o počítání. Je o formování budoucích občanů!“
Pan Novák: „Jo, jasně, budoucích občanů, kteří umí dekonstruovat patriarchát, ale neumí vypočítat spropitné.“
Marta (PANIKA): „Pane Nováku, paní Svobodová, prosím, vraťme se k—“
Sebastianův otec (využívá příležitost změnit téma): „Paní učitelko, chtěl bych se omluvit za ten... incident... se Sebastianem. Nevím, kde to vzal.“
Sebastian doma vzal přesně od tatínka, který to řekl nahlas při večeři, ale toto je okamžik kolektivní fikce, kdy všichni předstíráme amnézii.
Marta: „Děkuji, už je to v pořádku. Teď bych ráda přešla k—“
Paní Nováková (nemůže být pozadu za paní Svobodovou): „Paní učitelko, všimla jsem si, že Kubíček má o dvě hvězdičky méně než některé děti. Můžete mi vysvětlit proč? Doma se moc snaží!“ Marta: „Paní Nováková, hvězdičky nejsou soutěž...“
Paní Nováková: „Ale některé děti mají osm hvězdiček a Kubíček má šest! To přece není spravedlivé, když se tolik snaží!“
Paní Svobodová (nemůže si odpustit): „Možná by Kubíček měl víc hvězdiček, kdyby neměl odklad a byl s dětmi své věkové úrovně.“
VÝBUCH.
Paní Nováková: „Promiňte?! Kubíček měl odklad z DOPORUČENÍ PSYCHOLOGA!“
Paní Svobodová: „Psychologa, kterého jste si zaplatila, aby řekl to, co jste chtěla slyšet!“
Marta (křičí): „DÁMY! PROSÍM!“
Ticho. Všichni se na Martu dívají. Nikdy předtím nekřičela. Marta si sedá, usměje se (bolí to) a pokračuje: „Vraťme se prosím k programu. Chtěla bych vás informovat o projektech tohoto pololetí...“
Pan Novák: „Ještě další projekty? Minule to bylo víčka, pak nás čeká ta gender věc... Kdy se ty děti učí normální věci?“
Marta: „Projekty jsou součástí rámcového vzdělávacího programu—“
Pan Novák: „Jo, RVP, jasně. A kdo vymyslel RVP? Lidi, co nebyli ve třídě od devadesátých let, zato mají pusu plnou keců o budoucnosti, co?“
Marta nemůže odpovědět, protože v hloubi duše souhlasí.
Vojtíškova maminka (mezitím Míša shodil globus): „Paní učitelko, chtěla jsem se zeptat... Vojtíšek pořád říká, že se ve škole nudí. Možná by potřeboval náročnější úkoly?“ Vojtíšek nezvládá ani základní úkoly. Vojtíšek dnes snědl křídu. Ale Marta se usměje: „Určitě s Vojtíškem individuálně popracujeme.“ Hanička (ano, SEDMILETÁ HANIČKA se hlásí): „Paní učitelko, můžu se zeptat?“ Všichni ztuhnou. Dítě. Dítě mluví na třídní schůzce.
Marta: „Ano, Haničko?“
Hanička: „Proč Vojtíšek dostává hvězdičky, i když dělá úkoly špatně? Já dělám všechno správně a mám stejně hvězdiček.“ Marta umírá. Umírá pomalu a bolestivě.
Paní Hanková (hrdě): „Haničko má pravdu! Podporujeme kritické myšlení!“
Paní Nováková (rozhořčeně): „To je nehoráznost! Ponižovat jiné dítě před všemi rodiči!“
Paní Svobodová (zamyšleně): „Vlastně je to zajímavá připomínka k systému hodnocení...“
Marta (ve stresu sáhne po vodě, omylem vypije Becherovku, kterou asistentka Lenka tajně nalila do sklenice): „DOST!“
Všichni ztichnou.
Marta: „Vážení rodiče. Děkuji za vaše připomínky. Všechny jsem si poznamenala. Teď prosím přejdeme k organizačním záležitostem.“
19:47 Organizační záležitosti
Marta: „Budeme potřebovat příspěvek 500 korun na pomůcky, výlety a...“
Pan Novák: „PĚTSET KORUN? To je moc!“
Paní Svobodová: „Pane Nováku, to je investice do vzdělání našich dětí!“
Pan Novák: „Paní Svobodová, možná vy máte pětset korun na zbytečnosti, ale ne všichni...“
Paní Svobodová: „Zbytečnosti?! Vzdělání je ZBYTEČNOST?“
Marta: „Paní Svobodová, pane Nováku, prosím...“
Paní Hanková: „My můžeme dát dva tísíce, když je potřeba! Hanička si zaslouží to nejlepší!“
Paní Nováková (nemůže být pozadu): „My taky!“
Pan Novák: „Skvělé, tak to bude prima i za nás.“
20:15 Diskuze
Sebastianův otec: „Ještě jedna věc - příští měsíc jedeme na dovolenou, Sebastian vynechá týden. Můžete mu připravit úkoly dopředu?“
Marta (mechanicky): „Samozřejmě.“
Paní Nováková: „My taky jedeme na hory, Kubíček vynechá tři dny. A budeme potřebovat všechny úkoly s videoinstrukcemi, protože chceme, aby nic nepromeškal.“
Videoinstrukce. Jako by Marta byla YouTuber.
Paní Svobodová: „My nejezdíme na dovolené v době školního roku, považujeme to za nezodpovědné. Ale naše Agnes by potřebovala extra úkoly, protože se ve škole nudí.“
Vojtíškova maminka: „A Vojtíšek potřebuje individuální plán...“
Hanička: „A já chci dělat matematiku ze druhé třídy!“
Marta pije. Už to není Becherovka, už to není voda. Už ani neví, co pije. Možná ... svou vlastní žluč.
20:45 Závěr
Marta: „Děkuji všem za účast. Pokud máte další dotazy, můžete mi napsat email nebo...“
Paní Svobodová: „Paní učitelko, všimla jsem si, že jste na některé moje emaily neodpověděla do 24 hodin. To je problém v komunikaci.“
Marta poslala minulý měsíc 847 emailů. Má důkazy. Má archivy. Ale neřekne to. Jen se usměje: „Budu se snažit být rychlejší.“
Pan Novák (konečně něco příjemného): „Paní učitelko, děkujeme za vaši práci. Kubíček vás má rád.“ Marta cítí slzy. Konečně něco lidského.
Pak ovšem pan Novák dodá: „I když si myslím, že některé ty projekty jsou nesmysl.“ Slzy vyschly.
Rodiče odcházejí. Paní Svobodová ještě stihne: „Připomínky k prezentaci vám pošlu emailem!“ Paní Nováková ještě stihne: „Můžu na chvilku o těch hvězdičkách?“ Sebastianovi ještě stihnou: „Omlouváme se za Sebastiana!“ (nestihnou).
Hanička mává: „Ahoj, paní učitelko!“ Je milá. Je chytrá. Ale je tady jako symbol všeho, co je špatně - sedmiletá na třídní schůzce, vedená k tomu, aby hodnotila své spolužáky.
21:15 - Marta sama ve třídě Sedí v lavici. Před sebou má poznámky:
17 připomínek od paní Svobodové, 12 stížností od pana Nováka, 8 požadavků na individuální přístup, 3 žádosti o extra úkoly na dovolenou, 1 dítě, které bylo přítomno (a mělo připomínky), 0 pochval bez „ale“
Asistentka Lenka přichází s koštětem: „Tak to máte za sebou?“
Marta: „Lenka... kolik let do důchodu?“
Lenka: „Vy? 32 let.“
Marta: „32 let. 32 krát pololetní schůzka. 64 třídních schůzek. 64krát tenhle očistec. A paní ředitelka chce třídní schůzky častěji.“
Lenka: „Hele, aspoň Nasřini rodiče nepřišli.“
Marta: „To je pravda. To je jediné vítězství dneška.“
Marta se směje. Je to hysterický smích ženy na pokraji zhroucení, ale je to přeci jen smích nad tím zničeným akváriem.
Vypíná světla. Zítra má vyučování od 7:30. Musí připravit:
Individuální úkoly pro Haničku (náročnější), Individuální plán pro Vojtíška (jednodušší),Videoinstrukce pro Kubíčka na dovolenou, Extra úkoly pro Sebastiana (bez nábožensky problematického obsahu), Materiály v jednodušší češtině pro Nasre, Email paní Svobodové (odpověď na 17 připomínek), Email panu Novákovi (vysvětlení, proč RVP dává smysl... nebo aspoň předstírání), Email paní Novákové (vysvětlení systému hvězdiček způsobem, který nevyvolá další konflikt)
Je 21:30. Jde domů.
Zítra to všechno začne znovu. Ale aspoň má půl roku do další třídní schůzky. Půl roku klidu.
Nebo aspoň klidu od toho, že musí všem rodičům vysvětlovat z očí do očí, proč jejich dítě není génius / proč se nudí / proč má o dvě hvězdičky méně / proč dostalo křídu k snědku.
EPILOG Email dorazil v 22:03
Od: Petra Svobodová Předmět: Připomínky k třídní schůzce
Vážená paní učitelko, děkuji za dnešní schůzku. Mám několik připomínek:Délka schůzky byla nedostatečná (jen 90 minut). Prezentace neobsahovala data o individuálním pokroku každého žáka.Chyběla sekce o sociálně-emocionálním rozvoji.Diskuze byla chaotická - navrhuji strukturovanější formát..Příště prosím o platformu na online účast (Teams/Zoom). Připomínám žádost o rotační systém sezení.S pozdravem, Mgr. Petra Svobodová, Ph.D.
Marta telefon vypne. Otevře láhev vína. Je pondělí večer. Je jí 34 let.
Do důchodu 32 let.64 třídních schůzek. A nejméně 1 280 připomínek od paní Svobodové. Možná to zvládne.
Možná...
- Počet článků 311
- Celková karma 8,62
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.