1.A o čtení tehdy a čtení dnes (19)

Marta připravuje čtení z knihy. Ale něco je špatně. Děti to vnímají nějak jinak než bývalo ještě nedávno zvykem. Marta sice ví, že hlavní propad přijde v devíti letech, ale v téhle třídě se to nějak vymklo.

Marta připravuje čtení z knihy. Ale něco je špatně. Ještě loni: „Paní učitelko, přečtěte ještě jednu kapitolu!“ Letos: „Můžu to poslouchat jako audioknihu?“

Ranní ČJ - Knihy vs. Tablety

Marta: „Dneska si přečteme kapitolu z Dědy Vševěda...“ Vojtíšek: „Ale já to můžu dát do AI, ať mi to shrne!“ Marta: „...Co?“

Vojtíšek: „Táta říkal, že AI to řekne rychleji.“ Hanička (samozřejmě): „Paní učitelko, technicky má pravdu. AI dokáže shrnout příběh za 30 sekund...“

Marta: „Ale... vy CHCETE vědět, co se stane v příběhu, ne?“ Kubíček: „Jo, ale videa jsou hezčí.“ Agnes: „A RYCHLEJŠÍ!“

Marta má chuť brečet rovnou pod ty tři zlaté vlasy.

Co se stalo?

Před rokem: Děti hlídaly každé slovo. Teď: „To je dlouhý. Můžu to přeskočit?“

Marta jde za Lenkou: Marta: „Lenko, všimla sis? Děti PŘESTALY chtít číst.“

Lenka: „Všimla. Včera jsem Vojtíškovi četla. Za 2 minuty: ‚To je nudný.‘ Za 5 minut: ‚Kdy to skončí?‘“ Marta: „Přesně! Loni vydrželi celou hodinu!“

Co se změnilo:

Loni (v první třídě): Čtení = dobrodružství Letos (v první třídě): Čtení = „proč takhle pomalu když existuje ChatGPT?“

WhatsApp skupina (večer)

Petra Svobodová: „Agnes přestala číst knihy.

„Hanička je nečte už od mateřské školky. Říká, že ‚to je neefektivní informační přenos.‘ V SEDMI LETECH.“

Karel Novák: „Kubíček taky. Chce jenom obrázky.“

Lucka: „Vojtíšek mi řekl: ‚Tati, můžeš mi číst RYCHLEJI?‘ 😭“

Kateřina Nováková: „A tablety pořád píííípají s notifikacema...“

Marta čte. Pak Google: „Decline by Nine - proč děti přestávají číst“

Nachází:

„Mezi 8-9 lety: zlomový moment. Čtení (dlouhá hra, odložená odměna) vs. tablety (okamžitá gratifikace). Rychlejší vyhrává.“ Marta: „Sakra!.“

Druhý den - Pokus o čtení

Marta: „Dneska si přečteme o tom, jak Děda Vševěd...“ Vojtíšek (zvedá ruku): „Paní učitelko, můžu použít AI asistent? Má funkci ‚summarize text...“ Marta: „NE!“ Vojtíšek: „...Ale proč?“ Dobrá otázka. Proč?

Marta (zkouší vysvětlit): „Protože... když čteš SAM, představuješ si to v hlavě. Vytváříš si vlastní obrázky...“

Hanička: „Ale AI může generovat lepší vizualizace než moje mentální modely...“Marta: „HANIČKO. SEDM. LET.“

Začínají číst. Po 3 minutách:

Vojtíšek se dívá z okna. Kubíček si hraje s tužkou. Agnes už vstala ( třikrát) Hanička čte... ale na tabletu něco jiného Jenom Sebastian a Nasra poslouchají.

Marta: „Děti, POSLOUCHÁTE?“ Všichni: „Jo!“ (nelžou)

Co Marta vidí (a děsí se) Děti UMÍ číst. Ale:

  • Vydržely loni hodinu → letos 5 minut
  • Loni: „Ještě jednu kapitolu!“ → letos: „Kdy to skončí?“
  • Loni: představivost rozkvétala → letos: „Shrnutí stačí“
  • Problém není ČTEME. Problém je SOUSTŘEDĚNÍ.
  • Tablety naučily mozky: rychlejší = lepší
  • Knihy říkají: pomalejší = hlubší
  • A rychlejší vyhrává.

Pokus 2 - Bez technik

Marta: „Zítra: ŽÁDNé tablety celý den. Jenom knihy.“ Ředitelka Eva: „To není moc... moderní...“ Marta: „Moderní můžeme být pozítří. Zítra potřebuju zachránit schopnost soustředění.“

Další den:

Tablety zabaveny (REVOLUCE). Marta začíná číst Dědu Vševěda. První 3 minuty: chaos. 5 minut: Vojtíšek pořád zapomíná poslouchat. 10 minut: Začíná to fungovat.

15 minut: Kubíček se ptá: „A co bude dál?“ 20 minut: VŠICHNI poslouchají.

Agnes (ADHD) vstala jen 2x. To je ÚSPĚCH.

Marta končí kapitolu.

Vojtíšek: „Paní učitelko... můžeme číst dál?“ MARTA se vážně rozbrečela.

Co Marta pochopila

  • Děti nečtou ne proto, že by neuměly. Ale proto, že svět nabízí rychlejší způsoby.
  • AI shrne příběh → 30 vteřin
  • Video vysvětlí → 2 minuty
  • Kniha vyžaduje → 20 minut
  • A mozek vždycky vybere rychlejší cestu.

ALE:

  • Zkratka dá INFORMACI.
  • Kniha rozvíjí MYŠLENÍ.
  • Zkratka řekne CO.
  • Kniha učí JAK myslet.
  • AI shrne děj.
  • Čtení staví schopnost soustředit se, představovat si, myslet.

Kompromis (Marta je realista)

Marta nemůže zakázat tablety. Ale může vytvořit prostor pro knihy.

Nová pravidla:

  • Každý den: 15 minut čtení BEZ tabletů
  • AI shrnutí povoleny — ALE až PO přečtení

Jeden den v týdnu: „Pomalý den“ (žádné obrazovky)

Vojtíšek: „Paní učitelko, proč musíme číst když AI...“ Marta: „Protože, Vojtíšku, AI ti řekne příběh. Ale čtení tě učí PŘEMÝŠLET. A přemýšlet za tebe AI nemůže.“ Vojtíšek: „...Ještě ne.“Marta: „VOJTÍŠKU.“

Týden později

Výsledky:

Vojtíšek vydržel číst 18 minut (loni: 40, ale pokrok!) Hanička přečetla knihu (pak AI použila k „hlubší analýze“ - okay, Marta to bere)

Kubíček se naučil poslouchat celou kapitolu Sebastian čte biblické příběhy Nasře (obě bez tabletů) Agnes dokončila jednu stránku (olympijský výkon)

Email od Lucky:

„Marto, nevím co jsi udělala, ale Vojtíšek včera DOBROVOLNĚ četl 10 minut! Sám! Bez donucování! Kdo jsi a co jsi udělala s mým synem? 😂“

WhatsApp večer

Petra Svobodová: „Přikládám studii o dopadu digitální gratifikace na dětský mozek...“

Kateřina Nováková: „Petro. Prosím. Aspoň dnes ne.“

Lucka: „Marta, díky za dnešek. Vojtíšek četl. SNAD se vrací.“

Karel Novák: „Kubíček taky. Říkal, že příběh byl ‚celkem dobrej‘.“

Marta se usmívá. Není to o zachránění knih. Je to o zachránění schopnosti myslet pomalu, hluboko, trpělivě. Tablety naučí děti být rychlé.

Knihy je naučí být chytré. A Marta? Marta zítra pokračuje v Dědovi Vševědovi. Bez AI.

Jenom hlas, děti a představivost. Staromódní. Ale funguje to.

A Vojtíšek konečně poslouchá víc než 5 minut.

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 12.2.2026 10:13 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

Milan Hausner

  • Počet článků 346
  • Celková karma 9,24
  • Průměrná čtenost 204x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

