1.A o čtení tehdy a čtení dnes (19)
Marta připravuje čtení z knihy. Ale něco je špatně. Ještě loni: „Paní učitelko, přečtěte ještě jednu kapitolu!“ Letos: „Můžu to poslouchat jako audioknihu?“
Ranní ČJ - Knihy vs. Tablety
Marta: „Dneska si přečteme kapitolu z Dědy Vševěda...“ Vojtíšek: „Ale já to můžu dát do AI, ať mi to shrne!“ Marta: „...Co?“
Vojtíšek: „Táta říkal, že AI to řekne rychleji.“ Hanička (samozřejmě): „Paní učitelko, technicky má pravdu. AI dokáže shrnout příběh za 30 sekund...“
Marta: „Ale... vy CHCETE vědět, co se stane v příběhu, ne?“ Kubíček: „Jo, ale videa jsou hezčí.“ Agnes: „A RYCHLEJŠÍ!“
Marta má chuť brečet rovnou pod ty tři zlaté vlasy.
Co se stalo?
Před rokem: Děti hlídaly každé slovo. Teď: „To je dlouhý. Můžu to přeskočit?“
Marta jde za Lenkou: Marta: „Lenko, všimla sis? Děti PŘESTALY chtít číst.“
Lenka: „Všimla. Včera jsem Vojtíškovi četla. Za 2 minuty: ‚To je nudný.‘ Za 5 minut: ‚Kdy to skončí?‘“ Marta: „Přesně! Loni vydrželi celou hodinu!“
Co se změnilo:
Loni (v první třídě): Čtení = dobrodružství Letos (v první třídě): Čtení = „proč takhle pomalu když existuje ChatGPT?“
WhatsApp skupina (večer)
Petra Svobodová: „Agnes přestala číst knihy.
„Hanička je nečte už od mateřské školky. Říká, že ‚to je neefektivní informační přenos.‘ V SEDMI LETECH.“
Karel Novák: „Kubíček taky. Chce jenom obrázky.“
Lucka: „Vojtíšek mi řekl: ‚Tati, můžeš mi číst RYCHLEJI?‘ 😭“
Kateřina Nováková: „A tablety pořád píííípají s notifikacema...“
Marta čte. Pak Google: „Decline by Nine - proč děti přestávají číst“
Nachází:
„Mezi 8-9 lety: zlomový moment. Čtení (dlouhá hra, odložená odměna) vs. tablety (okamžitá gratifikace). Rychlejší vyhrává.“ Marta: „Sakra!.“
Druhý den - Pokus o čtení
Marta: „Dneska si přečteme o tom, jak Děda Vševěd...“ Vojtíšek (zvedá ruku): „Paní učitelko, můžu použít AI asistent? Má funkci ‚summarize text...“ Marta: „NE!“ Vojtíšek: „...Ale proč?“ Dobrá otázka. Proč?
Marta (zkouší vysvětlit): „Protože... když čteš SAM, představuješ si to v hlavě. Vytváříš si vlastní obrázky...“
Hanička: „Ale AI může generovat lepší vizualizace než moje mentální modely...“Marta: „HANIČKO. SEDM. LET.“
Začínají číst. Po 3 minutách:
Vojtíšek se dívá z okna. Kubíček si hraje s tužkou. Agnes už vstala ( třikrát) Hanička čte... ale na tabletu něco jiného Jenom Sebastian a Nasra poslouchají.
Marta: „Děti, POSLOUCHÁTE?“ Všichni: „Jo!“ (nelžou)
Co Marta vidí (a děsí se) Děti UMÍ číst. Ale:
- Vydržely loni hodinu → letos 5 minut
- Loni: „Ještě jednu kapitolu!“ → letos: „Kdy to skončí?“
- Loni: představivost rozkvétala → letos: „Shrnutí stačí“
- Problém není ČTEME. Problém je SOUSTŘEDĚNÍ.
- Tablety naučily mozky: rychlejší = lepší
- Knihy říkají: pomalejší = hlubší
- A rychlejší vyhrává.
Pokus 2 - Bez technik
Marta: „Zítra: ŽÁDNé tablety celý den. Jenom knihy.“ Ředitelka Eva: „To není moc... moderní...“ Marta: „Moderní můžeme být pozítří. Zítra potřebuju zachránit schopnost soustředění.“
Další den:
Tablety zabaveny (REVOLUCE). Marta začíná číst Dědu Vševěda. První 3 minuty: chaos. 5 minut: Vojtíšek pořád zapomíná poslouchat. 10 minut: Začíná to fungovat.
15 minut: Kubíček se ptá: „A co bude dál?“ 20 minut: VŠICHNI poslouchají.
Agnes (ADHD) vstala jen 2x. To je ÚSPĚCH.
Marta končí kapitolu.
Vojtíšek: „Paní učitelko... můžeme číst dál?“ MARTA se vážně rozbrečela.
Co Marta pochopila
- Děti nečtou ne proto, že by neuměly. Ale proto, že svět nabízí rychlejší způsoby.
- AI shrne příběh → 30 vteřin
- Video vysvětlí → 2 minuty
- Kniha vyžaduje → 20 minut
- A mozek vždycky vybere rychlejší cestu.
ALE:
- Zkratka dá INFORMACI.
- Kniha rozvíjí MYŠLENÍ.
- Zkratka řekne CO.
- Kniha učí JAK myslet.
- AI shrne děj.
- Čtení staví schopnost soustředit se, představovat si, myslet.
Kompromis (Marta je realista)
Marta nemůže zakázat tablety. Ale může vytvořit prostor pro knihy.
Nová pravidla:
- Každý den: 15 minut čtení BEZ tabletů
- AI shrnutí povoleny — ALE až PO přečtení
Jeden den v týdnu: „Pomalý den“ (žádné obrazovky)
Vojtíšek: „Paní učitelko, proč musíme číst když AI...“ Marta: „Protože, Vojtíšku, AI ti řekne příběh. Ale čtení tě učí PŘEMÝŠLET. A přemýšlet za tebe AI nemůže.“ Vojtíšek: „...Ještě ne.“Marta: „VOJTÍŠKU.“
Týden později
Výsledky:
Vojtíšek vydržel číst 18 minut (loni: 40, ale pokrok!) Hanička přečetla knihu (pak AI použila k „hlubší analýze“ - okay, Marta to bere)
Kubíček se naučil poslouchat celou kapitolu Sebastian čte biblické příběhy Nasře (obě bez tabletů) Agnes dokončila jednu stránku (olympijský výkon)
Email od Lucky:
„Marto, nevím co jsi udělala, ale Vojtíšek včera DOBROVOLNĚ četl 10 minut! Sám! Bez donucování! Kdo jsi a co jsi udělala s mým synem? 😂“
WhatsApp večer
Petra Svobodová: „Přikládám studii o dopadu digitální gratifikace na dětský mozek...“
Kateřina Nováková: „Petro. Prosím. Aspoň dnes ne.“
Lucka: „Marta, díky za dnešek. Vojtíšek četl. SNAD se vrací.“
Karel Novák: „Kubíček taky. Říkal, že příběh byl ‚celkem dobrej‘.“
Marta se usmívá. Není to o zachránění knih. Je to o zachránění schopnosti myslet pomalu, hluboko, trpělivě. Tablety naučí děti být rychlé.
Knihy je naučí být chytré. A Marta? Marta zítra pokračuje v Dědovi Vševědovi. Bez AI.
Jenom hlas, děti a představivost. Staromódní. Ale funguje to.
A Vojtíšek konečně poslouchá víc než 5 minut.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.