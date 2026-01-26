1.A. na stopě Green Dealu
Je září a Marta dostala e-mail od paní ředitelky. Předmět: „POVINNÁ ÚČAST - Ekologický projekt školy“. Srdce poskočilo radostí. Povinnost a projekt, to jsou přece dvě věci, které každému kantorovi udělají radost.
Marta otevře přílohu. „Milé kolegyně a kolegové, naše škola se zapojila do programu Zelená škola 2025. Každá třída si zvolí ekologický projekt. Doporučujeme: třídění odpadu, sběr papíru, sběr baterek, sběr plastových víček, pěstování bylin, výroba krmítek pro ptáčky, adoptování stromu...“ Seznam pokračuje na další dvě stránky. Marta se dívá na svou pestrou první třídu.
Kubíček (ten se sedmiletým odkladem) právě vysvětluje Nasre z Afghánistánu, co je to „kontejner na plast“. Vysvětluje jí to česky, hlasitě a pomalu, jako by byla hluchá. Nasra nerozumí ani slovo, ale zdvořile přikyvuje. Vojtíšek mezitím hodil do modrého koše na papír polovinu svačiny včetně jogurtového kelímku. Agnes s ADHD už vyběhla ze třídy, protože koše jí připomněly, že chtěla na záchod. „Děti,“ začíná Marta s úsměvem hodným motivačního řečníka, „budeme zachraňovat planetu!“
Sebastianův tatínek (ten, co psal e-maily o Vojtíškově kružítku) večer reaguje na oznámení o projektu v žákovské knížce: „Vážená paní učitelko, já platím daně na provoz školy, ne abych doma třídil odpad za své dítě. Prosím výjimku z projektu.“ Marta si představuje, jak mu píše: „Vážený pane, já platím psychoterapii z vlastní kapsy kvůli rodičům jako jste vy.“ Napíše samozřejmě: „Děkuji za zpětnou vazbu, projekt je bohužel povinný pro všechny.“
Ředitelka školy má mezitím poradu s vedením. Ministerstvo školství nabízí grant 50 000 korun na ekologické projekty! Úžasné! Stačí jen: vyplnit osmadvacet stránkovou žádost, zajistit spolufinancování (kde vezme škola 25 000 korun), každý měsíc posílat fotodokumentaci, závěrečnou zprávu v rozsahu minimálně 15 stran a udržitelnost projektu po dobu tří let. „Paní ředitelko,“ ozve se opatrně zástupkyně, „kdo to bude psát?“ Ticho. Všichni se dívají na zem. Nakonec ředitelka povzdychne: „No... paní učitelky mají přece pedagogické volno...“ P
Pedagogické volno?!!. Tento legendární koncept, kdy učitelé teoreticky neučí, takže mají spoustu času. V realitě Marta stráví pedagogické volno psaním projektu, opravováním testů, přípravou pomůcek a návštěvou lékařky, protože tři měsíce odkládala vyšetření toho podezřelého kašle.
Ale zpátky k projektu. Marta se rozhodla pro „sběr plastových víček“. Zní to neškodně. Víčka jsou malá. Děti je mohou nosit v tašce. Co se může pokazit?
- První týden přinesla Hanička (ta drobnější, co dostala odklad kvůli postavě, i když číst umí ve dvou jazycích) tašku s 347 víčky. Sečetla je doma, roztřídila podle barev, udělala graf v Excelu (samozřejmě s pomocí mámy, marketingové specialistky) a prezentaci v PowerPointu. Je jí sedm let.
- Vojtíšek přinesl jedno víčko. Od Coca-Coly. Maminka zapomněla, tatínek „neměl čas“ a Vojtíšek našel tohle víčko ráno cestou do školy v příkopě. Marta ho chválí stejně nadšeně jako Haničku. Vnitřně počítá, kolik hodin má Hanička navíc připravovat konkurenceschopný výkon pro první třídu základní školy.
- Nasra nepřinesla nic. Marta zkouší vysvětlit pomocí Google Překladače. Dari překlad zní: „د بوتلونو سرپو راټولول tedy da | bo‑te‑lú‑no | sar‑pó | rá‑to‑o‑ló‑l. Nasra vypadá ještě zmatenější než obvykle. Její maminka neumí česky, neumí anglicky a pojem „recyklace plastových víček“ je jí asi tak cizí jako Martě kvantová fyzika.
- Druhý týden Kubíčkova maminka pošle do školní WhatsApp skupiny (která má 127 členů a průměrně 400 zpráv denně): „Holky, kde berete tolik víček? Kubíček má teprve 30 kusů, cítím se jako špatná matka 😢“ Hanička má 680 víček. Její maminka obešla všechny příbuzné, sousedy, firmu, kde pracuje, a založila podskupinu „Víčka pro Haničku - pomůžeme planetě! Už má 43 členů.
- Paní Nováková (Kubíčkova máma) je v depresi. Založí vlastní skupinu „Víčka pro Kubíčka“. Má 2 členy – ona a její manžel. Manžel ji večer prosí: „Miláčku, je to první třída, ne olympiáda.“ Paní Nováková brečí, že „ostatní děti mají náskok“. Náskok ve víčkách. Představte si to!
- Třetí týden Marta dostane e-mail od Sebastianových rodičů: „Náš syn je alergický na plast. Lékařské potvrzení v příloze. Prosíme o náhradní úkol.“ Marta se dívá na „lékařské potvrzení“ od soukromé kliniky za 1500 korun. Alergie na... plast. Plastová víčka. Která se sbírají rukama do krabice. Napíše: „Sebastian může sbírat papírová víčka.“ Ta sice neexistují, ale pro tuhle chvíli jí to je jedno.
- Čtvrtý týden má třída nasbíráno 2847 víček. Z toho 2100 od Haničky a jejího mezinárodního sbírkového konsorcia. Marta musí víčka někam dát. Má je v pěti igelitových taškách pod katedrou. Třída začíná vonět plastem a něčím podezřele kyselým (Vojtíšek tam přidal víčko od jogurtu, který byl patrně prošlý už v době výroby).
Slavnostní předání víček
Ředitelka mezitím organizuje tu velkou slávu. Přijede zástupce obecního úřadu, bude fotograf, článek do místního zpravodaje. Marta má připravit „prezentaci výsledků projektu“ a „reflexi žáků“. Reflexe prvňáků zní takto:
- Hanička: „Nasbírala jsem nejvíc víček a mám ráda přírodu a recyklaci podporuje ekonomiku cirkulární ekonomiky.“ (To poslední jí evidentně nadiktovala maminka.)
- Kubíček: „Sbíral jsem víčka byl to výzkum matematický protože jsem je počítal.“ (Výzkum matematický. Sedm let. Jeho máma četla příliš mnoho článků o STEM vzdělávání.)
- Vojtíšek: „Mně se líbilo.“ (Konečně něco autentického.)
- Sebastian: „Já jsem nemohl sbírat protože alergie ale stejně je to blbost.“ (Konečně dítě, které říká pravdu.)
Den D.
Místní úřad poslal místo zástupce starostky úředníka z odboru životního prostředí. Přijede o půl hodiny později, protože „byla doprava“. Fotograf je praktikant z gymnázia, který nemá ani pořádný foťák, takže bude fotit na mobil. Článek do zpravodaje napíše sama Marta; protože „vy to znáte nejlíp“. Úředník prohlásí slavnostní řeč: „Děti, jste mladí ekologové! Díky vám jsme nasbírali... ehm...“ (šustí si v papírech) „...2847 víček! To je úžasné! Tato víčka půjdou na recyklaci a pomohou planetě!“
Nikdo neříká, že víčka z plastových lahví se stejně třídí automaticky v třídírně odpadu a pochopitelně taky ne, že na dopravu těchto víček se spotřebuje víc emisí CO2, než kolik se ušetří jejich recyklací. Vyčíslení doopravdového ekologického přínosu tohoto projektu je přesně 0, 0 (slovy nula celá nula). Ale jsou fotky!
Děti se usmívají (kromě Nasry, která vypadá, že chce domů, a Vojtíška, který zrovna olizuje víčko : kde ho vzal, to nikdo neví). Článek vyjde na straně 11 obecního zpravodaje mezi inzeráty na zednické práce a oznámením o odstávce vody. Paní Nováková sdílí článek na Facebooku s komentářem: „Náš Kubíček zachraňuje planetu! Má 3 lajky od babičky, od tety a od Haniččiny mámy (ze solidarity, i když vlastně soupeří).
Marta večer u sklenice vína (už to není sklenice, začíná to být rovnou láhev) počítá: 8 hodin administrativa, 6 hodin koordinace s rodiči, 4 hodiny třídění a počítání víček s asistentkou Lenkou, 2 hodiny příprava reflexí a prezentace, 3 hodiny návštěva úřadu a komunikace s médii. Celkem 23 hodin práce navíc. Za projekt, který reálně planetě nepomohl vůbec. Škola a paní učitelka splnila požadavky ministerstva na „ekologickou výchovu žáků“.
Grant ve výši 50 000 korun škola nedostala. Zapomněli na jednu přílohu v žádosti: čestné prohlášení o udržitelnosti projektu podepsané všemi pedagogy notářsky ověřené. Požadavek dorazil e-mailem druhý den po termínu. „Bohužel nemůžeme akceptovat zpožděné podání,“ stojí v automatické odpovědi. Ale to nevadí! Příští rok bude projekt ještě lepší. Ředitelka už vybrala: „Adoptování stromu a výroba krmítek pro ptáčky“.
Marta si představuje, jak vysvětluje Nasre koncept „krmítka“. Nebo jak Vojtíšek hází ptákům čokoládové bonbóny místo slunečnicových semínek. Haniččina maminka už založila Excel tabulku „Krmítka - designové inspirace“. Kubíčkova maminka pláče, protože „nemá talentovaného tatínka na práci se dřevem“. Přesněji, je to levák, co má obě ruce pravé a při podobné práci by si je stejně uřízl. A tak Sebastianovi rodiče už píšou mail: „Náš syn je alergický na ptáky. Lékařské potvrzení v příloze...“
A planeta? Ta se točí dál. Lhostejná k 2847 víčkům, lhostejná k excelové tabulce paní Novákové, lhostejná k grantu, který nedorazil.
Ale aspoň máme krásné fotky dětí s igelitovými taškami plnými plastu.
Ekologie v praxi, dámy a pánové. Kde záměr je ušlechtilý, realizace absurdní a jediný, kdo na tom prodělá, jsou učitelé a jejich psychické zdraví. Vítejte v zelené škole. Kde jediná opravdu zelená věc je barva obličeje paní učitelky, když dostane další povinný projekt.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.