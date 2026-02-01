1.A na obecním dvorku (10)
arta: „Teď se naučíme o MĚSTĚ. Naše město má STAROSTU.“
Kubíček: „Co dělá starosta?“ Marta: „Starosta... řídí město.“
Kubíček: „Takže je to šéf města?“ Marta: „Ano.“
Kubíček: „A kdo je šéf starosty?“
Marta: „...Nikdo. Starosta je nejvyšší v městě.“
Vojtíšek: „A co prezident? Ten není nad starostou?“
Marta: „Je, ale starosta řídí město a prezident řídí stát.“
Vojtíšek: „Takže prezident JE nad starostou?“
Marta: „...Ano.“
Vojtíšek: „Tak jste řekla že nikdo není nad starostou!“
Marta: „Řekla jsem že v MĚSTĚ—“ Vojtíšek: „Ale prezident je v Praze a Praha je město takže—“ Marta: „VOJTÍŠKU. Prosím.“
Učebnice říká: „Nakreslete českou vlajku a napište co pro vás znamená.“Marta: „Tak, děti, nakreslíte českou vlajku—“
Agnes:„Jaké barvy?“ Marta: „Modrá, bílá, červená.“
Agnes kreslí. Použije žlutou, zelenou a oranžovou.
Marta: Agnes, to nejsou správné barvy.“ Emička: „Ale tyhle se mi líbí líp.“
Marta: „...Dobře. Tvoje kreativní vlajka.“
Vojtíšek nakreslí dinosaura s vlajkou. Marta: „Vojtíšku, měl jsi nakreslit vlajku.“ Vojtíšek: „To JE vlajka. Dinosaurus ji drží!“ Marta se vzdává.
Hanička nakreslí perfektní vlajku s přesným poměrem stran a napsala: „Česká vlajka symbolizuje národní identitu od roku 1920 a...“
Marta: „Haničko. Stačilo nakreslit vlajku.“ Hanička: „Ale úkol řekl NAPSAT co to pro mě znamená!“ Marta: „...Máš pravdu. Je to krásné.“
Nasre nakreslí afghánskou vlajku (omylem). Marta: „Nasre, tohle je vlajka Afghánistánu.“Nasre vypadá smutně.
Marta: „...Je taky krásná. Nakresli i českou, ano?“ Nasre se usměje.
11:30 - Otázky od dětí (volné)
Kubíček: „Paní učitelko, můžu se stát prezidentem?“ Marta: „Můžeš! Když vyrosteš.“Kubíček: „A co musím umět?“ Marta: „Musíš být starší 40 let.“
Kubíček: „Jenom to?“ Hanička: „A musíš získat většinu hlasů v přímé volbě...“
Haničko!!!“
Vojtíšek: „A můžu být král?“ Marta: „Ne. Krále nemáme.“
Vojtíšek: „Ale můžu se stát králem když vyrostu?“ Marta: „...Technicky ne. Monarchii nemáme.“ Vojtíšek: „A co když si lidi odhlasujou že mě chtějí jako krále?“ Marta: „...To by museli změnit ústavu.“
Vojtíšek: „Tak to změníme!“
Marta: „Vojtíšku, nebudeš král.“Vojtíšek vypadá smutně.
Sebastian: „Paní učitelko, proč lidi vždycky křičí když mluví o politice?“
Ticho ve třídě. Marta: „...To je dobrá otázka, Sebastiane. Protože... lidi mají různé názory.“ Sebastian: „A to je špatně?“
Marta: „Ne. To je normální. Ale někdy zapomínají být k sobě milí.“
Sebastian: „Můžeme být my milí?“ Marta (dojatá): „Můžeme, Sebastiane. A budeme.“
Marta se ptá: „Tak co jste se dneska naučili?“
„Že volíme zmrzlinu!“„Že budu prezident!“„Že nebudu král.“ (smutně)
Hanička: „Že parlamentní demokracie je komplexní systém s—“
„Že máme být milí.“ Marta se usměje: „Perfektní. Všichni jste to pochopili.“
EPILOG Večerní WhatsApp od rodičů
Petra Svobodová: „Agnes mi dnes vysvětlovala demokracii přes zmrzlinu. Je to metodicky správný postup? Nemá to být abstraktnější?“
Karel Novák: „Kubíček chce být prezident. Jak dlouhý je vzdělávací proces na tuto pozici? Prosím o osnovu.“
Bez podpisu, ale od jasného odesilatele. „Vojtíšek pořád brečí že nemůže být král! Můžete mu to nějak vysvětlit pozitivněji? 😭“
Paní Nová: „Terezka mi celý večer povídala o brzách a protivahách v systému. Kde se to naučila? Učíte to?“
Paní Havlíčková: „Sebastian říkal že politika je, když lidi křičí. Diskutovali jste politiku ve třídě? My nechceme aby byl ovlivňován. To je pro nás zcela zásadní požadavek. Píšeme ředitelce.“
Marta čte zprávy. Pak píše skupinovou odpověď:
„Vážení rodiče, dnes jsme měli prvoukou o politickém uspořádání ČR dle učebnice. Děti se naučily základní pojmy přiměřenou formou. Nediskutovali jsme konkrétní politické strany ani názory. Děkuji za pochopení. Marta“
„Agnes myslí že demokracie je o zmrzlině. Vojtíšek chce být král. Hanička umí ústavu nazpaměť. Sebastian pochopil podstatu politiky líp než většina dospělých.“
Být milí, i když se neshodneme. Možná to stačí.
Pro první třídu.
Pak vypíná telefon.
Rozhovor s Lenkou (večer, přes Becherovku)
Pro první třídu.
A kdyby to tak platilo i pro dospělé.
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Milan Hausner
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.