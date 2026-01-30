1.A a válka o nocleh( 8)
Marta vytváří dotazník pro rodiče. Je optimistka.
DOTAZNÍK - Školní výlet první třídy Vážení rodiče, plánujeme třídenní školní výlet (15.-17. června). Prosím vyplňte:
1. Váš souhlas: ANO / NE
2. Preferovaná lokalita: a) hory b) příroda c) město
3. Typ ubytování: a) hotel b) penzion c) chata d) stanování 4. Maximální rozpočet: ______
Posílá dotazník v pondělí ráno.
V pondělí večer má 47 emailů.
Email 1: Paní Svobodová Agnes se těší! Několik připomínek: - Ubytování: POUZE hotel s certifikací Eco-friendly - Strava: veganská, bezlepková, bio - Rozpočet: do 5000 Kč Přikládám seznam doporučených hotelů (Excel, 23 stránek).
Marta otevře Excel. První hotel: 4500 Kč na dítě na noc. Marta zavře Excel.
Email 2: Pan Novák Kubíček může jet. Ale 5000 Kč??? My jsme počítali max 1500 Kč na celý výlet. Proč hotel? V mý době jsme spali ve stanech. Stan naučí děti skromnosti. Navrhuji stanování.
Email 3 : Paní Hanková Hanička má alergii na pyly, takže NE příroda. A stanování NE - potřebuje kvalitní matraci (máme lékařskou zprávu). Hotel s klimatizací. Rozpočet do 3000 Kč.
Email 4: Sebastianovi Sebastian může jet, ale: - Ubytování blízko kostela - Vegetariánská strava (pátek) - ŽÁDNÉ aktivity v neděli dopoledne (mše svatá) - Rozpočet: do 2500 Kč
Email 5:- Vojtíškova maminka Vojtíšek se těší!!! Můžu jet jako doprovod? A můžu vzít Míšu (3 roky)? Stanování super! Rozpočet: máme jen 800 Kč. PS: Vojtíšek má kinetózu a alergii na kočky, psy, roztoče, prach. Takže asi ne stan?
Marta si dává druhou kávu. Je 15:40.
Email 6 : Paní Nováková Četla jsem návrhy ostatních (WhatsApp má 487 zpráv). STANOVÁNÍ je nebezpečné! Co když bouřka? Co když medvěd? Požaduji HOTEL s recepcí 24/7, s ostrahou. Rozpočet: 2000 Kč. Také: Kubíček nesmí spát ve stejném pokoji jako Sebastian (štípl ho) ani Vojtíšek (hlučný).
WhatsApp skupina „Rodiče 1.A“ - 16:00-19:00
Petra Svobodová: Našla jsem PERFEKTNÍ místo! Eco-hotel v Krkonoších, 4200 Kč/dítě.
Karel Novák: ČTYŘI TISÍCE? Jste se zbláznila? Petra: Investice do dětí se vyplatí. Ekologie— Karel: Moje dítě potřebuje POČÍTAT, ne spát v hotelu za čtyři tisíce! Lucka: My máme jen 800 korun... Je to problém? 😢 Petra: Vzdělávání má svou cenu... Karel: A tady důkaz, proč STAN! 200 korun na dítě! Kateřina: STANOVÁNÍ? A co MEDVĚDI??? Karel: V Česku nejsou medvědi!!! Kateřina: A divoká prasata? A klíšťata? Kubíček je alergický! Petra: V Beskydech byl letos spatřen medvěd... Kateřina: VIDÍTE?! MEDVĚDI!!! Zprávy pokračují. Marta má 247 nepřečtených notifikací.
Další den - MIMOŘÁDNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA Středa večer, 18:00. Všichni přišli. Marta: „Dobrý večer. Mám několik variant—“ Svobodová: „Stanování je nepřijatelné z hygienických důvodů—“ Novák: „A hotel za čtyři tisíce je nepřijatelný z ekonomických důvodů—“ Marta: „PROSÍM! Tady jsou varianty!“
VARIANTA A: Penzion v Českém ráji - 1800 Kč/dítě
VARIANTA B: Chata v Beskydech - 1200 Kč/dítě
VARIANTA C: Stanování u Máchova jezera - 600 Kč/dítě
Hlasování: Varianta A: 8 rodičů Varianta B: 7 rodičů Varianta C: 6 rodičů Varianta „žádná“: 4 rodiče (Svobodová a další)
Není shoda.
Nováková: „Co když půjde polovina do hotelu a polovina do stanu?“ Ticho. Sebastian: „To jsou DVA školní výlety.“ Marta: „Já jsem jedna učitelka—“ Svobodová: „Najmete druhého!“ Marta: „Z jakého rozpočtu?“ Sebastianův otec: „Pojedeme do LURD!“ Všichci se na něj dívají. „Lurdské poutní místo. Francie. Duchovní zážitek—“ Novák: „To je TISÍCE KILOMETRŮ!“ Vojtíškova maminka: „Můžu alespoň jet jako doprovod?“ Marta: „Ano, Lucko.“ Hanková: „Já taky chci!“ Nováková: „Já taky!“ Svobodová: „Já určitě taky!“ Marta: „Potřebuju maximálně DVA doprovody—“ Všichni: „PROČ?“
Týden později - WhatsApp Zpráv je 1 847.
Vznikají PODSKUPINY: „Rodiče PRO hotel“ - 12 členů „Rodiče PRO stan“ - 8 členů
Svobodová vytváří PETICI za „důstojné ubytování“. Novák vytváří KONTRAPETICI za „tradiční stanování“. Vojtíškova maminka poslala fotku: „Pletu svetr pro Vojtíška na výlet! 🧶“
Třídní schůzka - týden před deadline Marta: „Potřebuji rozhodnout DNES. Jinak výlet NEBUDE.“ Hrobové ticho. Pak Hanička (SEDMILETÁ): „Paní učitelko, můžu něco říct?“ Všichni se otočí. „Já vlastně vůbec nechci jet. Chci být doma s mámou.“ Hanková (šokovaná): „Proč jsi to neřekla dřív?“ Hanička: „Protože všichni pořád křičeli.“ Ticho. Sebastian: „Já taky nechci. Táta řekl, že tam nebude mše.“ Kubíček: „Já taky nechci! Máma mluví o medvědech!“ Vojtíšek: „Já chci, ale jenom když pojede Míša!“ Agnes: „Já nechci stanovat ale taky nechci hotel—“
Marta se dívá na děti. Pak na rodiče. A něco v ní praskne. Smíchem. Začne se smát. Hystericky. „Celý měsíc... 1847 zpráv... dvě petice... a děti vlastně ani nechtějí jet?“
Rodiče se na sebe dívají. Novák (ticho): „Kubíčku... ty vážně nechceš?“ Kubíček: „Ne. Je to fuj.“ Svobodová: , „Ale ty ses těšila—“ Agnes: „Já jsem se těšila, ale teď všichni křičí a je mi smutno.“
EPILOG - Email ředitelce, 23:47
Vážená paní ředitelko, po konzultaci s rodiči a žáky jsme ZRUŠILI školní výlet. Důvody: - Nenalezení konsenzu - Rozpočtové rozdíly - Nízký zájem žáků - Psychické zdraví vyučující Místo toho tři jednodenní výlety do okolí Prahy. S pozdravem, Marta PS: Potřebuji dovolenou
Nebo exorcismus. Nejlépe obojí.
WhatsApp - následující ráno Petra: Holky, jsou tři jednodenní výlety dost vzdělávací? Karel: PETRO. NE. Kateřina: Souhlasím s Karlem. Lucka: Marta vypadala unaveně. Sebastian: Modlím se za paní učitelku. Petra: Dobře. Ale příště strukturovanější proces— Marta opouští skupinu.
První třída nebude mít třídenní výlet. Ale bude mít: Tři jednodenní výlety (ZOO, hrad, planetárium) Rozpočet 300 Kč Už žádné noclehové války A učitelku, která přežila. Sotva.
Inkluze v 1.A pod inspekčním dozorem (7)
Je pondělí, 7:15 ráno. Marta sedí ve třídě a třetí káva ještě nezabrala. Před ní leží email od ředitelky, přišel v neděli večer. Předmět: URGENTNÍ - Inspekce ČŠI.
Když na"musíš" ... už není paragraf
Věru, stalo se. Lidský duch, ten neúnavný bojovník za svobodu, zaznamenal další monumentální vítězství. Na popraviště dějin byl, za jásotu osvícených duší, vržen poslední relikt tmářství.
Revoluce v mytí nádobí v sterilně čisté kuchyni
Robot myje nádobí. Opravdu! Tedy v myčce. Stojíme v kuchyni tak čisté, že by z ní i chirurgové odcházeli s pocitem, že jejich operační sál je zaplivaný bar.
1.A ...poprvé o diverzitě (6)
Je leden a Marta se už těšila, že po projektu s víčky bude mít aspoň měsíc klid. Otevře e-mail. Předmět: „DŮLEŽITÉ - Nový vzdělávací program - POVINNÉ“. Srdce jí klesne někam do oblasti kotníků.
Digitální klec, v které dobrovolně bydlíme
Někdo přijde krást, pak nám prodá bezpečnostní systém proti sobě samému a ještě nás donutí se tím systémem vytahovat v online prostoru. Vítejte v digitální kolonizaci.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.