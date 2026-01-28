1.A a udržitelná strava ve školní jídelně (5)
Když školní jídelna objeví udržitelnou stravu, děti objeví hranice hladovění. Všechno začne pondělním emailem ředitelky s radostným „NOVINKA – zdravá a udržitelná strava!“, což Marta čte se stejným pocitem, jako když lékař řekne „nebude to bolet“.
Nový jídelníček: maso dvakrát týdně, pohanka jako královna příloh, luštěniny všude, cukr nikde. Děti se s tím seznamují v pondělí u pohankového rizota. Vojtíšek neví, co je rizoto, Kubíček neví, co je pohanka, Sebastian ví jen to, že „luštěniny jsou pro chudý“ a Agnes rovnou padá na zem a řve o špagety. Paní Kratochvílová, vedoucí kuchařka, nabírá hnědou hmotu s výrazem ženy, která ví, že začíná válka.
Z vyjádření dětí vybíráme ty zdvořilejší. „Pohanka je pseudoobilovina, ale tohle je pseudooběd,“ poznamenala Hanička s vědeckou přesností a mírnou lítostí. „Paní kuchařko, můžu dostat jenom ten chleba? Bez ničeho? Jako... úplně bez ničeho?“ žadonil Vojtíšek s výrazem válečného sirotka. „Já jsem to snědla, ale jen proto, že jsem si představovala, že je to halal,“ přiznala Nasre a podívala se na tác jako na zrádce.
Z 25 dětí dojí pět. WhatsApp rodičů vybuchne: 347 zpráv, pan Novák hrozí OSN, Petra Svobodová bojuje za udržitelnost, ostatní bojují za přežití. Výjadření paní Svobodové ovšem dává naději: Agnes sice brečela, ale to je adaptační proces. Za měsíc budou děti vdečné za každou kuličku hrášku navíc.“
Nejlépe to ovšem vystihla paní kuchařka: „Já smažím řízky patnáct let a nikdo neplakal. Teď udělám pohanku a půlka školy má trauma. Metodika je hezká věc… když ji čte někdo, kdo nikdy neviděl hladové dítě.Jestli mi ještě jednou přijde email o udržitelnosti, tak začnu udržovat jenom kečup a špagety. To je jediné, co v udržitelnosti funguje.“
V úterý přichází cizrnové karbanátky, které vypadají jako trestný čin proti gastronomii. Děti brečí preventivně už před jídelnou. Hanička jediná hodnotí konzistenci. Kečup zachraňuje situaci, paní Kratochvílová si to zapíše jako strategickou informaci.
Ve středu se podává pohanka potřetí a pan Novák píše email, který má energii člověka, jenž právě zjistil, že jeho dítě zhublo 200 gramů. Ve třídě děti hladoví tak, že Marta rozdává sušenky z vlastní kapsy, zatímco Hanička připomíná, že to není v souladu s metodikou. Marta jí věnuje pohled, který by umlčel i ministerstvo.
Ve čtvrtek přijde maso. Kuřecí steak. Děti jásají jako při příjezdu cirkusu. Agnes vstoupí do jídelny dobrovolně, Sebastian poprvé nebrečí, Kubíček žádá přidávky. Paní Kratochvílová se poprvé usmívá. V pátek se vrací pohanka a s ní i zoufalství. Agnes se schovává na záchodě a oznamuje, že radši umře hlady. Sebastian vidí pohanku ve snech.
Na mimořádné třídní schůzce rodiče křičí, Petra Svobodová bojuje za planetu, pan Novák za řízek, Nasřina matka poprvé dorazí do školy, ale stejně tiše mlčí. Ředitelka oznámí, že metodika je podmínkou dotace 200 000 korun. Všichni zmlknou. Peníze jsou silnější než pohanka.
Po týdnu vyjednávání vznikne kompromis: maso třikrát týdně, pohanka dvakrát, normální přílohy, luštěniny s chutí a kečup vždy. Rodiče se uklidní, Petra je zklamaná, ale „chápe politickou realitu“, pan Novák slaví vítězství. První den kompromisu se podává řízek a děti jedí jako zjevené. I Agnes sedí u stolu. Sebastian se směje. Nasre se usmívá. Hanička uzná, že je to „gastronomicky uspokojivé“.
MŠMT po třech měsících upraví metodiku – maso třikrát týdně, pohanka dvakrát, důraz na chuť. Ředitelka konstatuje, že byli pokusní králíci.
Marta dodá, že aspoň Vojtíšek už nekřičí ze spaní „POHANKU nikdy víc“. WhatsApp rodičů hlásí mír: Petra přizná, že Novák měl „trochu pravdu“, což je historický moment.
A ve sborovně si Marta s Lenkou vychutnávají čaj, zatímco děti v jídelně opravdu oběd zkonzumují. Doopravdy! Pohanka je jen v úterý. A to se dá přežít. Protože ve čtvrtek bude kuřecí.
Milan Hausner
17% nadšenců a ti ostatní
Kdyby se české pracovní prostředí měřilo podle ochoty zaměstnanců doporučit svého zaměstnavatele známým, mohli bychom rovnou zavřít všechny kariérní portály, zrušit HR konference a poslat drony z firemních videí zpátky do hangáru.
Milan Hausner
1.A pod kuratelou rodičů (4)
Třídní schůzka aneb Když se rodičovský aktivismus střetne s realitou (a Marta přežije další kolo pekla) Je 18:00, pondělí večer. Marta sedí ve třídě a připravuje se na třídní schůzku.
Milan Hausner
Politický střet nad bufetovým stolem
Skutečně geniální. Nechci si připustit, že když se zdá, že došly politické programy, ekonomické vize a přesvědčiví lídři, vždy se můžete spolehnout na metafyzickou analýzu cukrovinek a kolových nápojů...
Milan Hausner
1.A. na stopě Green Dealu
Je září a Marta dostala e-mail od paní ředitelky. Předmět: „POVINNÁ ÚČAST - Ekologický projekt školy“. Srdce poskočilo radostí. Povinnost a projekt, to jsou přece dvě věci, které každému kantorovi udělají radost.
Milan Hausner
Seznamte se, 1.A. (2)
Útulná první třída, nádherně vyzdobená s novými lavicemi a s fůrou tabletů a pracovních sešitů ... Slunce svítí oknem na dvacet pět malých hlaviček...
|Další články autora
- Počet článků 312
- Celková karma 8,64
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.