1.A a systémový náraz (20), tedy ten dopravní
7:45 ráno. Parkoviště před školou. Chaos jako obvykle.
Petra Svobodová (Agnesčina máma) couvá svým Volvo XC90. Ekologické, bezpečné, pět airbagů. Sleduje monitor zadní kamery s AI detekcí překážek.
Karel Novák (Kubíčkův táta) zrovna vyjíždí ze svého místa ve starší Škodě Octavii. Bez kamery. Bez AI. Jenom zrcátka a naděje. BUCH. Nic vážného. Lehký náraz. Zadní nárazník do druhého nárazníku. Ale co následuje, už tolik lehkosti docela postrádá.
7:46 - Eskalace
Petra vystupuje z auta. Již naštvána. Ne kvůli autu - kvůli principu.“Pane Nováku! Vyjel jste bez rozhlédnutí!“ Karel (unavený, už druhá směna tento týden): „Paní Svobodová, já... promiňte, viděl jsem vás pozdě—“ Petra: „Já měla kameru. Měla jsem AI monitoring. Vy jste měl—“ Karel: „Zrcátka. Mám zrcátka.“ Petra (triumfálně): „Přesně! A proto došlo ke kolizi! Pokud byste měl moderní technologii—“ Karel: „Paní Svobodová, to auto má dvacet let. Nemám na—“ Petra: „Bezpečnost dětí by měla být priorita!“ Karel (tiše): „...Kubíček je v autě.“ Petra se zarazí. Kubíček skutečně sedí vzadu ve Octavii. Kouká se velkýma očima. Vypadá vyděšeně. Agnes sedí ve Volvu. Už natáčí na tablet. Samozřejmě.
7:48 - Další rodiče přicházejí Lucka (Vojtíškova máma) přijíždí, vidí situaci, vystupuje: „Co se stalo?“ Petra: „Pan Novák narazil do mého auta kvůli zastaralé technologii—“Karel: „JÁ jsem narazil? VY jste couvala—“ Lucka: „Hele, klidi, nikdo není zraněnej—“ Petra: „To není o zranění! Je to o systémovém selhání! Pokud by všechna auta měla povinné AI bezpečnostní systémy, toto by se nestalo!“ Kateřina Nováková přichází: „Petro, to je zadní nárazník, ne totální škoda—
7:49 - Rozjetý vlak
Petra se otočí na Kateřinu: „Kateřino, ty tomu nerozumíš. Tady nejde o nárazník. Jde o to, že někteří lidé—“ gestikuluje směrem ke Karlovi, „—si myslí, že můžou jezdit v autě z roku 2005 a—“ Karel (teď už taky nahlas): „Z ROKU 2008! A prošlo technickou!“
Petra: „Technická kontrola nezahrnuje AI systémy! Pokud by legislativa—“ Lucka: „Petro, prosím tě, my všichni musíme do práce—“ Petra: „Přesně! A proto potřebujeme efektivní, bezpečný provoz! Víš, kolik času se ztratí každý rok kvůli nehodám způsobeným lidskou chybou?“Karel (unavený): „Paní Svobodová... můžeme si vyměnit kontakty na pojišťovny a—“
Petra: „Pojišťovny! HA! Víš, kolik by klesly pojistné sazby, kdyby všichni měli moderní auta?“
Martin Horáček (táta dvojčat) přichází s kávou: „Co se tu děje?“ Agnes (pořád natáčí): „Mámo, už mám tři minuty záběrů—“ Petra: „Agnes, vypni to!“ Agnes: „Ale ty říkáš, že důkazy jsou důležitý—“
7:51 Ředitelka
Ředitelka Dvořáková vychází ze školy. Vidí shluk rodičů, dvě auta blokující příjezd, frontu za nimi až k hlavní silnici. „Co se tady, proboha, děje?“
Petra (okamžitě): „Paní ředitelko! Ráda, že jste tady. Musíme projednat bezpečnostní protokol školy. Pokud by před školou byl správně organizovaný drop-off systém s jednosměrným provozem—“ Karel: „My jsme se jen lehce škrábli—“ Petra: „ŠKRÁBLI? To je trivializace systémového problému!“ Ředitelka (masíruje si spánky): „Paní Svobodová... pane Nováku... prosím vás, odstavte auta stranou. Zbytek rodičů nemůže projet.“ Lucka: „Přesně. A zvonění je za čtyři minuty.“
Petra: „Dobře, ale tím to nekončí. Budu požadovat mimořádné rodičovské sdružení. Téma: modernizace dopravní infrastruktury školy a povinné bezpečnostní standardy pro—“ Karel (potichu Kateřině): „Kvůli škrábnutí nárazníku...“ Kateřina (potichu zpět): „Nech ji. Za týden na to zapomene.“
Martin (pije kávu): „Padesát korun, že nezapomene.“ Lucka: „Nepřijímám sázku, kterou prohraju.“
7:53 - Nechtěné svědectví
Kubíček konečně vystupuje z auta. Vypadá, že se chce propadnout. Agnes k němu: „Kubi, mám to celý na videu. Chceš to vidět?“Kubíček (tiše): „Ne.“ Agnes: „Tvůj táta vypadal docela naštvaně—“ Kubíček: „Nebyl naštvanej. Byl... unavený.“ Agnes: „Moje máma říká, že vaše auto je nebezpečný.“ Kubíček: „...Není.“
Agnes (scrolluje na tabletu): „Už to mám na TikToku. #ParkovištěDrama #AIvsZrcátka“ Kubíček: „Agnes... to ne.“ Agnes: „Proč? Je to funny.“ Kubíček odchází do školy. Sám.
7:55 - Dohoda (nebo spíš ne)
Petra a Karel si konečně vyměňují kontakty. Petra mu dává vytištěnou kartu s QR kódem. Karel jí čmárá číslo na kus papíru. Petra: „Pojišťovna vás bude kontaktovat. A očekávám plnou kompenzaci.“ Karel: „...Je to škrábanec.“ Petra: „Škrábanec na autě za milion dvě stě. Lakování nárazníku stojí minimálně třicet tisíc.“ Karel: „TŘICET—“
Kateřina (tahá ho za rukáv): „Karle. Nech to na pojišťovně.“ Petra: „Přesně. Pojišťovna rozhodne. A já věřím, že rozhodne na základě faktů a technologie.“ Karel nasedá do auta. Mlčí. Kubíček už je ve škole.
Petra nasedá do Volva. Agnes už nahrála video na tři platformy.
8:00 - Konec? Ne úplně. Zvonění. Děti zmizely ve škole. Parkoviště se vyprazdňuje. Až na Petru, která sedí v autě a píše email:
Předmět: NALÉHAVÉ - Bezpečnostní rizika v dopravě před ZŠ Vážená paní ředitelko, dnes ráno došlo před školou k dopravní nehodě, která by se nestala, pokud by...
A Karel, který sedí ve staré Octavii a zírá na škrábanec na nárazníku.
„Třicet tisíc,“ šeptá si pro sebe. „Třicet tisíc za co?.“ Vytahuje telefon. Volá pojišťovně.
Epilog (14:30 odpoledne)
WhatsApp skupina rodičů - „3.A - Rodiče“:
Petra Svobodová: Milí rodiče, ráda bych otevřela diskusi o dopravní bezpečnosti před školou... Martin Horáček: Petro, s respektem, bylo to škrábnutí. Petra Svobodová: Jde o princip, Martine. Lucka: Můžeme to prosím nechat na pojišťovnách? Petra Svobodová: Pojišťovny řeší důsledky, ne příčiny. Kateřina Nováková: ...vypínám notifikace.
Agnes Svobodová vám poslala video Agnes (soukromá zpráva Kubíčkovi): Sorry za tu mámu. Smažu to video, jestli chceš. Kubíček: ...díky. Agnes: Fakt sorry. Kubíček: Je ok. Taky mám komplikovaný rodiče.
Agnes: 😅
A tak to chodí. Každé ráno. Každé parkoviště. Každá malá srážka, která se stane velkým principem. A cyklisté?
Ti mají pořád prázdný pruh.
1.A o čtení tehdy a čtení dnes (19)
Marta připravuje čtení z knihy. Ale něco je špatně. Děti to vnímají nějak jinak než bývalo ještě nedávno zvykem. Marta sice ví, že hlavní propad přijde v devíti letech, ale v téhle třídě se to nějak vymklo.
AIčková obrana – účinnosť síťky na motýly proti balistickým raketám...
Je neuvěřitelné, jak obratně dokážeme technologický zkrat našich vlastních jistot přetavit v dojemný příběh o „příležitostech“. Sedíme v kavárnách s notebooky...
Zrcadlo naší duše v jedničkách a nulách
Jo, jo, ješitnost je nám vlastní a tak usedáme k monitoru a klávesnici se silným rozechvěním. Je v tom nepochybně i zvědavost, co o nás ta mašinka ví... čeho je tam víc, ponechávám na uvážení.
1.A tvoří s AI obrázky (18)
Nemohlo to dopadnout jinak. I výtvarka prošla vývojem, a tak i ti malí caparti paní učitelky Marty objevili kouzlo obrázků, co za ně maluje kdosi cizí. Bude se jim to líbit?
Vegeta veřejného blaha: Tekutý guláš dnešní doby
Nakoukněme do kuchyně politického veřejného zájmu. Pokud vám všechno zní nějak povědomě, vůbec se nemýlíte.
- Počet článků 347
- Celková karma 9,26
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.