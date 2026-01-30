1.A a parlament v bačkůrkách (9)
V učebnici:
Obrázek Pražského hradu Text: „Česká republika je demokratický stát. Máme prezidenta, vládu a parlament.“ Úkol: „Vysvětlete dětem, co je demokracie a jak funguje volba.“ Marta zírá na stránku.
Pak volá Lence: „Mám vysvětlit sedmiletým dětem politické uspořádání státu.“ Lenka: „...Ústavní právo pro první třídu?“ Marta: „Skoro.“
Lenka: „Hodně štěstí. Já učím o motýlech.“ Marta: „Vyměníme si to?“ Lenka: „Ne, ani náhodou.“
9:00 - Začátek výuky
Marta: „Dnes se budeme učit o tom, jak funguje naše země.“ Hanička (zvedá ruku): „Česká republika je parlamentní demokracie s dvoukomorovým parlamentem...“ Marta: „Děkuji, Haničko. Teď to vysvětlím všem.“
Hanička: „...kde prezident je volen přímou volbou od roku 2013...“
Marta: „HANIČKO.“ Hanička: „Omlouvám se.“ (neomlouvá se)
Marta kreslí na tabuli: „Takže... v Česku máme PREZIDENTA.“
Vojtíšek: „To je ten pán v televizi!“ Marta: „Ano! A prezident...“
Vojtíšek: „Můj táta říká že je to ...“ Marta: „VOJTÍŠKU. Nebudeme opakovat co říkají rodiče doma.“ Vojtíšek: „Proč?“ Marta: „Protože... politika je složitá.“
Marta: „Prezident je hlava státu. Je to jako... král, ale není to král.“
Kubíček: „Tak to není král?“ Marta: „Není.“
Kubíček: „Ale říkala jste že je JAKO král?“ Marta: „Je to... nejvyšší osoba ve státě.“ Agnes: „Tak je to král!“
Marta: „NENÍ TO KRÁL. Krále jsme neměli od roku 1918.“
Sebastian: „A co byl pan Masaryk?“ Hanička: „Masaryk byl prezident, ne král. Monarchie byla zrušena...“ Marta: „Haničko, prosím.“
Marta: „Pak máme VLÁDU. Vláda řídí zemi.“ Vojtíšek: „Tak kdo řídí zemi? Prezident nebo vláda?“ Marta: „...Oba.“
Vojtíšek: „To je divný. Kdo je šéf?“ Marta: „Prezident je hlava státu, ale vláda má výkonnou moc—“ Vojtíšek: „Takže vláda je víc šéf?“
Marta: „Ne... Vlastně... Je to složité.“ Hanička: „V parlamentním systému má vláda větší pravomoci než prezident, protože...“
Marta: „HANIČKOOO!. PROSÍM.“
Marta se snaží znovu: „Představte si to jako... rodinu. Prezident je jako... tatínek.“ Agnes zamyšleně vrtí hlavou. „“Vždyť jste říkala, že pan prezident řídí stát, ale můj tatínek naší rodinu neřídí. Tu řídí máma.“
Několik dětí přikyvuje. Marta: „...Dobře, tak to byl špatný příklad.“
Marta kreslí na tabuli: „A pak máme PARLAMENT. To jsou lidé, kteří dělají ZÁKONY.“ Kubíček: „Co je zákon?“ Marta: „Zákon je... pravidlo pro všechny lidi v zemi.“ Kubíček: „Jako že nesmíme běhat po chodbě?“
Marta: „Podobné, ale větší. Třeba... že nesmíme krást.“
Vojtíšek: „To je přeci jasný. Proč na to potřebujeme zákon?“ Marta: „Protože... zákon to stanoví oficiálně.“ Vojtíšek: „A kdo kontroluje jestli to děláme?“ Marta: „Policie.“ Vojtíšek: „A kdo kontroluje policii?“ Marta: „...Soud.“ Vojtíšek: „A kdo kontroluje soud?“ Hanička: „Ústavní soud je nezávislý orgán který—“ Marta: „DĚTI. Vrátíme se k parlamentu.“
Marta pokračuje: „Parlament má dvě části. POSLANECKOU SNĚMOVNU a SENÁT.“ Ticho.
Sebastian: „Proč dvě?“ Marta: „Protože... jeden kontroluje druhý?“
Hanička: „Systém brzd a protivah zajišťuje že...“ Marta: „Haničko, budu tě muset vyhodit ze třídy.“ Hanička: „Ale já jen...“
Marta: „VEN. Běž si přečíst knížku na chodbě.“
Hanička odchází (s úsměvem, bere si knihu o ústavním právu).
Marta: „A celému tomu systému se říká DEMOKRACIE.“ Agnes „Co to je?“ Marta: „To znamená že VŠICHNI LIDÉ rozhodují.“
Kubíček: „Všichni všichni?“ Marta: „Všichni dospělí.“
Kubíček: „Proč ne děti?“ Marta: „Protože... děti ještě nerozumí politice.“
Vojtíšek: „Vy jste řekla že politika je složitá a to taky znamená, že tomu taky nerozumíte.“ Marta: „...Takhle jsem to neřekla.“
Vojtíšek: „Řekla.“ Několik dětí: „Říkala!“
Marta se nadechne: „Dobře. Demokracie znamená že lidé VOLÍ.“
Agnes: „Co je volí?“
Marta: „Volí znamená... vybrat si. Jako když si vybíráš zmrzlinu.“
Agnes: „Já beru čokoládovou!“ Kubíček: „Já vanilku!“
Vojtíšek: „Já mám rád pistáciovou!“ Marta: „ANO! Vidíte? Každý si vybral! To je volba!“ Sebastian (pláče): „Já nechci zmrzlinu.“
Marta: „Nemusíš, Sebastiane. To byl jen příklad.“
Marta má nápad: „Tak! Teď si demokracii vyzkoušíme! Budeme HLASOVAT!“ Děti: „Ooooo!“
Marta: „Budeme hlasovat o tom... co budeme dělat o velké přestávce. Venku nebo ve třídě?“ Agnes: „VENKU!“ Vojtíšek: „VENKU!“
15 dětí: „VENKU!“ Sebastian: „Ve třídě.“ (tiše)
Nasra vypadá zmatně. Hanička se vrací z chodby: „Můžu hlasovat?“
Marta: „Ne, byla jsi vyloučená.“ Hanička: „To není demokratické.To bude řešit ústavní soud.“
Marta: „Tak dobře ...Můžeš hlasovat.“ Hanička: „Venku.“
Marta počítá: „Venku 23 hlasů, ve třídě 1 hlas. VENKU VYHRÁVÁ!“
Všichni jásají. Sebastian pláče (prohrál). Marta: „Vidíte? To je demokracie! Většina rozhoduje!“ Sebastian (skrz slzy): „To není fér. Já jsem nechtěl ven.“
Marta: „...To je... složitý problém demokracie. Menšina někdy prohraje.“
Vojtíšek: „Tak to není dobrý systém.“ Marta: „Je to nejlepší systém co máme.“
Hanička: „Winston Churchill řekl že demokracie je nejhorší forma vlády, kromě všech těch ostatních které...“ Marta: „HANIČKO. Dost.“
10:15 - Přestávka (venku, demokraticky zvoleno)
Marta stojí na dvoře. Lenka přichází. Lenka: „Jak šla prvouka?“
Marta: „Vysvětlovala jsem sedmiletým státní uspořádání.“
Lenka: „A...?“ Marta: „Hanička to umí líp než já. Vojtíšek odhalil problémy demokracie. Sebastian brečel. Agnes myslela že volíme zmrzlinu.“
Lenka: „...Standardní prvouka?“
Marta: „Standardní.“
„Hloupost nezná hodnosti. Ale hodnost zná imunitu.“
Tahle krátká satira vznikla jako reakce na opakované incidenty, kdy ti, kteří mají nastavovat a hlídat bezpečnostní pravidla, se jimi sami okázale neřídí – a unikají přitom jakémukoli postihu.
1.A a válka o nocleh( 8)
Je únor a Marta dostala mail od ředitelky: „Milá Marto, nezapomeň, že do konce března musíš zarezervovat školní výlet. Povinné dle školního vzdělávacího programu. Termín: červen.“ Školní výlet. Tři dny, dvě noci. První třída.
Inkluze v 1.A pod inspekčním dozorem (7)
Je pondělí, 7:15 ráno. Marta sedí ve třídě a třetí káva ještě nezabrala. Před ní leží email od ředitelky, přišel v neděli večer. Předmět: URGENTNÍ - Inspekce ČŠI.
Když na"musíš" ... už není paragraf
Věru, stalo se. Lidský duch, ten neúnavný bojovník za svobodu, zaznamenal další monumentální vítězství. Na popraviště dějin byl, za jásotu osvícených duší, vržen poslední relikt tmářství.
Revoluce v mytí nádobí v sterilně čisté kuchyni
Robot myje nádobí. Opravdu! Tedy v myčce. Stojíme v kuchyni tak čisté, že by z ní i chirurgové odcházeli s pocitem, že jejich operační sál je zaplivaný bar.
