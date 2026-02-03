1.A a buditelé (12)
Exkurze do Národního muzea. Téma: České národní obrození. Pro první třídu. Děti, které ještě před měsícem nevěděly, co je „vlast“, teď budou objevovat Jungmanna, Dobrovského a Palackého.
Ministerstvo školství v metodických pokynech napsalo: „Exkurze jsou klíčové pro rozvoj vlastenectví a historického povědomí žáků.“ Metodické pokyny nenapsaly: „Jak vysvětlit sedmiletému dítěti, proč se Jungmann snažil obrodit jazyk, když dítě samo ještě neví, co je to podstatné jméno.“
7:30 - Sraz před školou
Paní Svobodová dorazila první. Samozřejmě. Má s sebou: profesionální fotoaparát (bude „dokumentovat vzdělávací okamžiky“), láhev s domácím zázvorovým smoothie, tři knihy o národním obrození. Pak také Kritické poznámky k programu exkurze (“Proč nejsou zahrnuty příběhy žen národního obrození? Magdalena Dobromila Rettigová zaslouží stejný prostor!“)
Paní Nováková dorazila ve 7:32, bez dechu. Kubíček zapomněl svačinu, zpáteční lístek na MHD a jednu botu. „Paní učitelko,“ volá Vojtíškova maminka, „Vojtíška vám svěřuji! A Míša musí jít se mnou do práce, tak jsem ho vzala taky, můžete dohlédnout?“ Ne. Odpověď je NE. Ale Marta říká: „Ehm, Míša není žák naší školy—“ „Ale on je tak hodný! A chce vidět muzeum! Prosím, prosím!“ Marta kapituluje. Míša (3 roky, živel v lidské podobě) se připojuje k exkurzi.
Sebastianovi rodiče přicházejí poslední. Mají připomínky: „Paní učitelko, musí tam opravdu být ta část o Janu Husovi? My jsme katolíci a—“
Marta: „Hele, Hus byl 15. století, národní obrození 19. století—“ Sebastianův otec: „Ale stejně... protestanti... to není dobré pro Sebastiana.“ Marta už nemá sílu. „Budeme se bavit hlavně o jazyce a knihách.“„Knihách?“ Sebastianův otec vypadá podezřívavě. „Jaké knihy?“ „České knihy. Slovníky. Vlastenecké—“ „Nacionalismus není dobrá věc pro děti—“ Marta: „AUTOBUS UŽ ČEKÁ!“
8:15 - V autobuse
Asistentka Lenka počítá děti. Moment, máme 25? Kdo je ten navíc?“ Míša mává: „Jáááá!“ Hanička sedí vedle mámy (ano, paní Hanková jede taky, „jako doprovod“). Má s sebou vlastní notes a tužku. „Chci si psát poznámky jako ve skutečné škole!“ Má sedm let. Kubíček už hlásí: „Je mi špatně!“Autobus ještě nezačal jet. Vojtíšek našel žvýkačku přilepenou pod sedadlem a zkouší ji ochutnat. Lenka zasahuje v poslední vteřině.
Nasre sedí u okna a vypadá vyděšeně. Nikdy nejela MHD. Nebo možná nejela nikdy autobusem. Nebo možná má prostě oprávněný strach z toho, co se dnes bude dít. Paní Svobodová fotí. Všechno. Autobus zevnitř. Děti. Řidiče (bez jeho svolení). „Dokumentuji vzdělávací proces!“Autobus vyjíždí. Kubíček po třech minutách: „JE MI ŠPATNĚ!“ Marta podává sáček.
8:47 - Před Národním muzeem
„Děti, teď půjdeme do muzea. Budeme hodné, tiché, budeme poslouchat... Vojtíšek: „Paní učitelko, můžu si koupit suvenýr?“ Marta: „Vojtíšku, ještě jsme nevstoupili—“Agnes: „Paní učitelko, máma říkala, že v muzeu je restaurace s bezlepkovým menu—“ Sebastian: „Já chci domů.“
Nasre vypadá, že chce taky domů. A je jí Marta vůbec nemůže zazlívat.
Míša utekl. Běží ke kašně. Lenka běží za ním. Vojtíškova maminka volá: „Míšo, vrať se!“ ale nijak nepomáhá.
Paní Hanková fotí budovu muzea. „Hanička, podívej, to je neorenezanční architektura!“ Hanička poslusně píše do notesu: „Nojorenezanšní.“ Píše to foneticky. Má sedm let a měla by se teď učit, že „MA-MA“ se píše s dvěma stejnými písmenky.
9:15 - Vstup do muzea
Průvodkyně muzea - nazvěme ji paní Veselá (ironické příjmení, že?) vypadá jako žena, která přežila dvě světové války, pád komunismu a třicet let school tours. Má výraz člověka, který už nic nepřekvapí.
„Dobrý den, děti,“ začíná monotónním hlasem. „Dnes se dozvíte o českém národním obrození, o obnově českého jazyka a o našich buditelích—“Vojtíšek: „Co je buditel?“ Paní Veselá (bez přerušení): „—jako byli Josef Jungmann, Josef Dobrovský, František Palacký—“ Kubíček: „Proč se jmenovali Josef?“ Paní Veselá: „—v období, kdy český jazyk byl potlačován—“Sebastian: „Kdo ho potlačoval?“ Paní Veselá: „Habsburkové, germanizace—“ Sebastianův otec (přítomen jako doprovod, bohužel): „Moment, to je ale zjednodušení historie—“ Paní Svobodová (nemůže zůstat ticho): „A co ženy? Proč mluvíte jen o mužích?“
Paní Veselá (unavený povzdech): „K ženám se dostaneme—“ Paní Svobodová: „To je typické! Patriarchální narativ!“ Paní Veselá pokračuje, jako by neslyšela. Pracuje v muzeu 30 let. Vyvinula selektivní sluch.
9:30 - Expozice „Jazyk a literatura“
Paní Veselá ukazuje na Jungmannův slovník: „Toto je pětidílný česko-německý slovník, který—“Hanička (zvedá ruku): „Proč ho psal tak dlouho?“ Paní Veselá: „Protože to byla obrovská práce—“ Hanička: „Nemohl použít Google Translate?“ Ticho.
Paní Veselá se dívá na Martu. Marta se dívá do země.
Paní Hanková (hrdě): „Hanička je velmi technicky zdatná!“ Paní Veselá (pomalu): „Google Translate tehdy... neexistoval.“ Hanička (zapíše si): „Google Translate neexistoval.“
Vojtíšek mezitím zkouší otevřít skleněnou vitrínu. Lenka ho zachytává. Míša našel hasicí přístroj a zkouší ho spustit.
Nasra stojí u vitríny a dívá se na staré knihy. Vypadá zmateně. Neumí česky z roku 2026, natož česky z roku 1835. Proč tady vůbec je? Co se od ní očekává?
10:00 - Sekce „Divadlo a hudba“
Paní Veselá: „Důležitou součástí obrození bylo české divadlo. Například Tylovo divadlo—“ Sebastian: „Můj táta říkal, že divadlo je nuda.“ Sebastianův otec (rudne): „To jsem... neřekl přesně tak—“ Paní Svobodová (okamžitě): „Divadlo je klíčové pro kulturní rozvoj! Agneska chodí na dětské představení každý měsíc!“ Paní Nováková (nemůže zůstat pozadu): „Kubíček taky! Minulý měsíc jsme byli na... na... na tom o princeznách!“ Paní Veselá pokračuje: „Kde byl—“
Kde byl ten čas, kdy školní exkurze byly klidné? Nikdy. Nikdy nebyly.
Vojtíšek: „Paní učitelko, kdy budeme mít svačinu?“ Marta (šeptá): „Za chvíli, Vojtíšku.“Vojtíšek: „Ale já mám hlad TEĎ.“ Paní Veselá se na Martu dívá. Ten pohled říká: „Ještě hodinu. Musíte vydržet ještě hodinu.“
10:30 - Interaktivní část
Paní Veselá: „A teď si děti mohou vyzkoušet psaní brkem a inkoustem, jako psali naši buditelé—“ Chaos.Absolutní, čistý, nefalšovaný chaos.
Vojtíšek okamžitě rozlije inkoust. Na stůl, na podlahu, na Kubíčkovo tričko. Kubíček brečí: „MÁMA ŘÍKALA, ŽE TO TRIČKO JE DRAHÉ!“
Paní Nováková (na telefonu, přestože je v muzeu): „PANEBOŽE, TO BYLO ZA OSM SET KORUN!“ Hanička píše gotickým písmem (naučila se to doma z tutoriálu na YouTube). Vypadá to skutečně působivě. Má sedm let a píše lépe než většina dospělých. Sebastian odmítá psát: „Táta říkal, že takhle už nikdo nepíše, tak proč bych se to učil?“ Agnes vylila inkoust do svého zázvorového smoothie. „Chtěla jsem se podívat, jestli je jedovatý!“
Míša sní brko. Opravdu ho sní. Lenka panikaří: „Je to dřevo? Je to bezpečné?!“ Paní Veselá: „Je to plastové brko stylizované jako—“Vojtíškova maminka: „MŮŽETE ZAVOLAT SANITKU?!“Paní Veselá (vyčerpaně): „Nepotřebujeme sanitku. Brko je plastové, nejedovaté—“
Nasra sedí v rohu. Nevzala brko. Neví, co má dělat. Asistentka Lenka k ní přichází, vezme její ruku, dá jí brko. Ukáže „písmenko A“. Nasra zkouší. Udělá něco, co možná připomíná A. Možná O. Možná abstraktní umění. Je to jediný klidný okamžik celé exkurze. Trvá 30 vteřin. Pak Vojtíšek vytiskne nový inkoust přímo na podlahu.
11:15 - Suvenýrový obchod „Děti, NEJDEME do obchodu—“Ale už jsou tam.Všechny. Hanička: „Mámo, můžu mít tuhle knihu o Jungmannovi?“ Kniha stojí 450 korun. Je to akademická publikace. Má 340 stran. Hanička má sedm let.Paní Hanková: „Samozřejmě, miláčku!“ (Kupuje ji.) Kubíček: „MÁMO, JÁ TAKY CHCI KNIHU!“Paní Nováková: „Ale Kubíčku, ty nemáš rád čtení—“Kubíček: „ALE HANIČKA MÁ!“ Paní Nováková (kapituluje): „Dobrá.“ (Kupuje ji.) Vojtíšek chce tužku ve tvaru Karla IV. (100 Kč). Maminka mu dává minci. Vojtíšek ztrácí minci. Brečí. Sebastian chce magnet. Tatínek odmítá: „Magnety jsou blbost.“ Sebastian brečí. Agnes chce pohlednici Boženy Němcové. Paní Svobodová schvaluje: „Konečně nějaká ŽENA!“
12:00 - Oběd v parku Děti sedí na trávě. Konečně. Klid. Ne.
Kubíček: „Kdo mi vyměnil svačinu?! Tohle není MOJE!“ Vojtíšek: „Já nemám svačinu! Někdo mi ji vzal!“ Hanička: „Já mám bezlepkové sušenky, ale Vojtíšek má gluten, tak mu je nemůžu dát—“ Sebastian: „Já mám šunku, ale nesmím ji jíst, protože dnes je pátek a my jsme katolíci—“Marta: „Sebastiane, je středa.“ Sebastian: „...Ale stejně.“
Agnes: „Maminka, já už nejsem hladová, ta exkurze byla vyčerpávající.“
Nasra jí v klidu. Konečně něco známého - jídlo. Má rýži a něco, co vypadá jako domácí placka. Sdílí se s nikým. Je to její bezpečný ostrov klidu. Vojtíšek najde svačinu - byla v jeho batohu celou dobu. „Aha!“Míša běhá kolem a křičí. Prostě křičí. Bez důvodu. Protože je mu tři roky a může.
13:30 - Návrat autobusem
Všechny děti (kromě Haničky) spí. Hanička čte knihu o Jungmannovi.
Paní Svobodová šeptá Martě: „Skvělá exkurze! Ale příště bych navrhla víc interaktivity a méně patriarchálních narativů.“
Paní Nováková: „Kubíček se toho tolik naučil! Řekl mi, že Jungmann byl ‚nějaký pán co psal slovník‘. Jsem tak hrdá!“ Sebastianův otec: „Příště možná něco s méně nábožensky problematickým obsahem?“ Vojtíškova maminka: „Díky, že jste vzala Míšu! Byl hodnej, že?“Míša během exkurze: rozbil korunu, snědl brko, spustil požární poplach (ne, to jsem nezmiňovala? Stalo se to v 11:47).Marta se dívá z okna autobusu. Praha mizí za nimi. Přemýšlí o tom, co se děti naučily:
Hanička se naučila, že Jungmann psal slovník. A už čte akademickou publikaci o něm.Kubíček se naučil, že „nějaký pán psal slovník“.Vojtíšek se naučil, že inkoust dělá pěkné skvrny. Sebastian se naučil, že muzeum je nuda (potvrzení tatínkovy teze). Agnes se naučila, že může míchat inkoust se smoothie (z vědeckého zájmu). Nasre se naučila... nic. Stále neví, co je „národní obrození“. Neví, kdo je Jungmann. Ale nakreslila něco, co možná vypadá jako A. Míša se naučil, že koruna je křehká.
Ministerstvo školství bude chtít zprávu: „Exkurze přispěla k rozvoji vlastenectví a historického povědomí žáků.“ Marta napíše: „Ano.“
Bude to lež? Částečně.Ale přežili. To je vítězství samo o sobě.
EPILOG - Email v 22:34
Od: Petra Svobodová Předmět: Zpětná vazba k exkurzi
Marta vypnula mobil.
Milan Hausner
EU ve světle kynologického experimentu
Evropská unie je možná jediný projekt v dějinách, který se dá vysvětlit pomocí jednoho jediného obrazu: pes, který chce odběhnout, ale je na vodítku, a někdy na řetězu a jen občas si vodítko drží sám.
Milan Hausner
Revoluce v 1A - AI konečně nasazena (11)
Je pondělní ráno a tentokrát do třídy vstupuje paní ředitelka Eva. Usmívá se. Marta ztuhne, to nevěstí nic dobrého. "Marto, představte se, získali jsme grant pro AI. Jsme pilotní školou a já na vás tak spoléhám..."
Milan Hausner
Nepřehlédněte: Optimalizace kognitivního uvolnění
Odborná analýza na téma: Optimalizace kognitivního uvolnění – jak (ne)využívat AI ve vzdělávání (dle nejnovějšího výzkumu Ústavu pro kybernetickou lenost, 2026)
Milan Hausner
1.A na obecním dvorku (10)
Marta zvládla vysvětlit demokracii i politický systém státu. A tak nemůže samozřejmě zapomenout na zřizovatele. Pana starostu...jak by k tomu příšel, kdyby na něj škola zapomněla..a on pak zapomněl na ni.
Milan Hausner
Konečně mohou být spolu
Smutné a veselé okamžiky života přicházejí a také odcházejí...A slova jsou vlastně docela zbytečná...
|Další články autora
- Počet článků 328
- Celková karma 9,14
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.