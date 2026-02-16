1.A (21) - už ne známky, ale slovní hodnocení
Když první třída dostává slovní hodnocení místo známek (a Marta píše 25 literárních děl) Je květen a Marta dostává email od ředitelky. Předmět: „DŮLEŽITÉ - Slovní hodnocení pro 1. třídu - POVINNÉ“
Milá Marto, jak víte, podle nového rámcového vzdělávacího programu musí první třída dostat SLOVNÍ HODNOCENÍ místo známek.
Termín odevzdání: 15. června Rozsah: minimálně 1 strana A4 na každého žáka Hodnocení musí obsahovat klady, oblasti rozvoje, konkrétní příklady, pozitivní formulace a doporučení. Vzorová šablona v příloze (12 stran metodiky). Hodně zdaru! Eva
Marta si počítá: 25 žáků × 1 strana = 25 stran textu. Má měsíc.
Učí 6 hodin denně, připravuje výuku, řeší rodiče, zvládá AI tablety, pohánkové jídelníčky a inspekce. A má napsat 25 personalizovaných hodnotících zpráv. „Lenko,“ volá, „potřebuju víc kávy. Nebo exorcismus. Nebo obojí.“
Týden před deadlinem - Marta začíná psát
Je neděle, 14:00. Marta sedí doma s laptopem. Před ní káva, čokoláda a existenciální krize. Otevírá metodiku: „Slovní hodnocení musí být pozitivní, konkrétní, zaměřené na pokrok, bez demotivujících slov.“ Marta se dívá na seznam třídy. Začíná abecedně.
Žák 1: Agnes
Realita: Agnes má ADHD, nemůže sedět déle než 4 minuty, měla 47 zhroucení tento měsíc, vyběhla ze třídy 89krát, ale když se soustředí (2 minuty denně), je brilantní. Co Marta NESMÍ napsat:
„Agnes je hyperaktivní, nesoustředěná a narušuje výuku. Potřebuje medikaci nebo zázrak.“
Co Marta MUSÍ napsat: „Agnes je energická a živá žákyně s velkým potenciálem. Vyniká v tvořivém myšlení a rychle chápe nové koncepty. V oblasti seberegulace se učíme společně najít strategie, které jí pomohou lépe se soustředit. Doporučuji pokračovat v podpoře jejích silných stránek...“
Marta to čte. Je to pravda? Technicky ano. Ale vynechává to 89 útěků ze třídy. Hotovo. 154 slov. Marta je vyčerpaná. A to je první žák. Zbývá 24.
Žák 2: HANIČKA
Realita: Hanička je geniální, čte na úrovni třetí třídy, zná termín „intersekcionální feminismus“, ale sociálně je mimo.
Co Marta PÍŠE: „Hanička je mimořádně nadaná žákyně s výjimečnými schopnostmi. V sociální oblasti preferuje klidnější aktivity a menší skupiny. Doporučuji rozvíjet její silné stránky při podpoře sociálních dovedností.“
Čas strávený: 25 minut. Dva žáci hotovi. 23 zbývá.
Žák 3: KUBÍČEK
Realita: Kubíček je... průměrný. Naprosto, dokonale průměrný.
Problém: Jak napsat celou stránku o průměrném dítěti pozitivně? „Kubíček je spolehlivý žák, který vytváří pozitivní atmosféru. V českém jazyce i matematice dělá stabilní pokroky. Je oblíbený mezi spolužáky.“
Je to vágní, ale pozitivní.
Žák 4: NASRA
Realita: Nasre neumí česky. Přišla z Afghánistánu před rokem. Je traumatizovaná, ale odvážná. Co Marta PÍŠE (se slzami v očích):
„Nasra je nesmírně odvážná žákyně, která navzdory jazykové bariéře dělá obdivuhodné pokroky. Za čtyři měsíce se naučila základní slovní zásobu a dokáže reagovat na jednoduché pokyny. Nasra je inspirací svojí vytrvalostí.“
Marta brečí. Tohle je hold dítěti, které přežilo víc než většina dospělých.
Žák 5: SEBASTIAN
Realita: Sebastian má emocionální problémy, brečí často, rodiče odmítají psychologickou podporu.
Co Marta PÍŠE: „Sebastian je citlivý a empatický chlapec. V emocionální oblasti někdy potřebuje více podpory a času. Doporučuji pokračovat v podpoře budování emocionální odolnosti.“
Žák 6: VOJTÍŠEK
Realita: ADHD (neoficiálně), možné autistické rysy, impulzivní, včera snědl pastelku.
Co Marta PÍŠE: „Vojtíšek je živý a zvídavý chlapec s velkým srdcem. V oblasti seberegulace pracujeme na strategiích pro lepší soustředění. V sociální oblasti je přátelský, občas hledá vhodné způsoby interakce. V případě zájmu je možná konzultace s poradnou.“
Poslední věta je pokus 47 navrhnout diagnostiku.
23:00 - Po šesti hodinách psaní
Napsala: 6 hodnocení. Zbývá: 19. Káva: 4 šálky. Čokoláda: celá tabulka. Duševní zdraví: 34 %.
Čtyři dny před deadlinem - Krize
Marta má napsáno 18 hodnocení. Zbývá 7.
Ředitelka: „Marto, jak to jde?“ Marta: „Nestíhám připravovat výuku. Včera jsem učila matematiku bez přípravy.“ Ředitelka: „Ale slovní hodnocení je důležité!“ Marta: „Potřebuju AI, která to napíše za mě.“ Ředitelka: „Marto! To by bylo...“ Marta: „Neetické. Vím. Ale co kdyby AI měla funkci ‚generovat slovní hodnocení‘?“
Ticho.
Ředitelka: „...Volám Karlovi.“
O dvě hodiny později
(IT lektor): „Chceš, aby AI pomohla generovat hodnocení?“ Marta: „Chci, aby AI vzala moje poznámky a rozvinula je do profesionálního textu.“ „Dám ti šablonu. Ty zadáš klíčové body, AI to rozvine. Pak to upravíš.“ Marta: „To je spása.“ Karel: „Ale musíš to EDITOVAT. AI generuje genericky.“
Zkouška AI generátoru
Marta zadává: „Žák: Vojtíšek. Problémy s pozorností, impulzivní, milý, zajímá ho příroda.“ AI Output: „Vojtíšek je živý a zvídavý žák s velkým potenciálem. V oblasti seberegulace pokračujeme v rozvoji strategií. S podporou dosahuje pokroků...“ Marta čte. Je to dobré. Lepší než po šesti hodinách vyčerpávajícího psaní. „Karle, jsi zachránce.“ Karel: „AI je zachránce. Já jsem jen tech support.“
Den před deadlinem
S pomocí AI Marta dokončila všech 25 hodnocení. Každé editovala, přidala osobní detaily.
Poslední hodnocení - Žák 25: TEREZKA (tichá holčička, která nikdy nedělá problémy) „Terezka je klidná a vyrovnaná žákyně. Její píle je obdivuhodná. V sociální oblasti by prospělo více aktivního zapojení. Je spolehlivá kamarádka s nádhernou empatií.“
Hotovo. 25 hodnocení. 31 stran textu. Čas: přibližně 35 hodin.
15. červen - Den odevzdání
Ředitelka: „Marto, hodnocení jsou VYNIKAJÍCÍ! Profesionální, citlivá, konkrétní!“ Marta: „Děkuji.“ Neříká nic o AI. Technicky je editovala. Morální dilema: 3/10. Vyčerpání: 11/10.
Týden později - Reakce rodičů
Email od paní Svobodové:
„Děkuji za hodnocení. Je velice pozitivní. Možná až příliš? Přikládám můj vlastní rozbor Emičky (24 stran).“ Marta nečte přílohu.
Email od pana Nováka: „Kubíček mi říkal, že máte novou paní učitelku co pomáhá s hodnocením?“ Marta odpovídá: „Je to speciální pedagogický asistent.“ Technicky pravda.
Email od Lucky (Vojtíškova máma): „Četla jsem hodnocení! BREČELA JSEM! Nikdo nikdy neřekl, že má ‚velké srdce‘! Všichni vždycky jen ‚hyperaktivní‘, ‚problémový‘! Díky! ❤️“ Marta taky brečí. Tohle stojí za těch 35 hodin.
EPILOG - Rozhovor Marty a Lenky Lenka: „Takže jsi použila AI?“
Marta: „Použila jsem AI jako NÁSTROJ. Editovala jsem každé slovo.“ Lenka: „A je to etické?“ Marta: „Učitel, který učí 25 dětí a má napsat 25 stran hodnocení za měsíc... má právo použít JAKÝKOLIV nástroj.“ Lenka: „Příští rok budeme psát znovu?“
Marta: „Ano. Každých šest měsíců. 50 hodnocení ročně.“Ticho.
Lenka: „Máš ještě tu Becherovku?“ Marta: „Vždycky.“
WhatsApp skupina - večer
Petra Svobodová: Hodnocení je vágní. Kde jsou data? Karel Novák: Mně přijde až podezřele hezký. Všichni jsou „skvělí“? Lucie Hanková: Karle, to je pointа slovního hodnocení - být pozitivní!“ Lucka: Já miluju hodnocení! Poprvé někdo vidí v Vojtíškovi víc než problémy! ❤️ Pan Sebastian: Cítím v hodnocení lásku k dětem.
Marta čte a usmívá se. Ano, použila AI. Ale láska k dětem? Ta byla její. Každé slovo, které editovala. Každá slza, kterou při psaní o Nasre uronila. AI může psát text. Ale jenom učitel může vidět Vojtíška, který snědl pastelku, a vidět v něm „chlapce s velkým srdcem“.Příští rok bude psát znovu. 50 hodnocení.S AI pomocí nebo bez ní.
Ale vždycky s láskou. I když ta láska je zabalená ve frustraci, vyčerpání a Becherovce.
PS: Karel nabídl AI funkci „automatické generování na základě dat“. Marta řekla NE. Ještě ne. Musí si zachovat iluzi, že je to dělá ona. PPS: Nebo možná jen do příště... Ještě se uvidí.
Milan Hausner
Když se ti rozštěká život. V tom nejlepším slova smyslu...
Věda je vážně úžasná. Dokáže posouvat hranice lidského poznání, odhalovat tajemství vesmíru a občas taky potvrdit něco, co ví kdekdo!
Milan Hausner
Jak mi umělá inteligence zachránila manželství (a hlavně peněženku)
Všichni to známe. Přijde večer, vy u televize, partnerka vedle vás s mobilem v ruce. Palec šlape jako dobře promazaný stroj ...
Milan Hausner
Helma
Hned na počátek dnešní úvahy podotýkám, že nestojím ani na jedné straně, prostě nevím, zda je správné dbát na domnělá pravidla sportovních soutěží, která jsou porušována tu a onde, nebo jen je prostě opominout...
Milan Hausner
Ach, ta strašná umělá inteligence! Už nám zase ničí životy, co?
Kruci, lidi, zase je tady konec světa. Tentokrát to ale není covid, změna klimatu nebo konec seriálu, který jste stejně sledovali jen jako kulisu u večeře. Tentokrát je to AI!
Milan Hausner
Kosmetická teologie pro ty dostatečně bohaté
Nejspíš mne vyznavači zdravého stylu označí všemi možnými nálepkami za tyto další řádky. Někteří jiní přidají i další etikety, protože je pro ně genetika v dnešní době v lidské populaci tak trošku tabu. Předem vám za to děkuji...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál
Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...
Revizoři v okolí Prahy jsou drsňáci. Jsou sice neviditelní, ale o to nemilosrdnější
Středočeští revizoři jsou neviditelní a nemilosrdní. Cestující dostala pokutu za nepozornost....
Komedie století poprvé na jevišti. Slovácké divadlo chystá S tebou mě baví svět
Její přípravy trvaly rok a ve Slováckém divadle označují chystanou inscenaci S tebou mě baví svět...
Mladíka s čerstvým řidičákem zradila mokrá silnice, auto převrátil na střechu
Mokrá cesta, vysoká rychlost. To jsou hlavní příčiny dopravní nehody, která se stala na Šumpersku v...
České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně
V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík...
PROJEKTANT POZEMNÍCH STAVEB JUNIOR (40.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Praha
nabízený plat: 40 000 - 45 000 Kč
- Počet článků 353
- Celková karma 9,29
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.