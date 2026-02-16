1.A (21) - už ne známky, ale slovní hodnocení

Z hodnocení žáků na konci školního roku se stává literární opus. Slovní posouzení schopností, které zní tak moderně, se proměnilo v noční můru snad každého elementaristy.

Když první třída dostává slovní hodnocení místo známek (a Marta píše 25 literárních děl) Je květen a Marta dostává email od ředitelky. Předmět: „DŮLEŽITÉ - Slovní hodnocení pro 1. třídu - POVINNÉ

Milá Marto, jak víte, podle nového rámcového vzdělávacího programu musí první třída dostat SLOVNÍ HODNOCENÍ místo známek.

Termín odevzdání: 15. června Rozsah: minimálně 1 strana A4 na každého žáka Hodnocení musí obsahovat klady, oblasti rozvoje, konkrétní příklady, pozitivní formulace a doporučení. Vzorová šablona v příloze (12 stran metodiky). Hodně zdaru! Eva

Marta si počítá: 25 žáků × 1 strana = 25 stran textu. Má měsíc.

Učí 6 hodin denně, připravuje výuku, řeší rodiče, zvládá AI tablety, pohánkové jídelníčky a inspekce. A má napsat 25 personalizovaných hodnotících zpráv. „Lenko,“ volá, „potřebuju víc kávy. Nebo exorcismus. Nebo obojí.“

Týden před deadlinem - Marta začíná psát

Je neděle, 14:00. Marta sedí doma s laptopem. Před ní káva, čokoláda a existenciální krize. Otevírá metodiku: „Slovní hodnocení musí být pozitivní, konkrétní, zaměřené na pokrok, bez demotivujících slov.“ Marta se dívá na seznam třídy. Začíná abecedně.

Žák 1: Agnes

Realita: Agnes má ADHD, nemůže sedět déle než 4 minuty, měla 47 zhroucení tento měsíc, vyběhla ze třídy 89krát, ale když se soustředí (2 minuty denně), je brilantní. Co Marta NESMÍ napsat:

„Agnes je hyperaktivní, nesoustředěná a narušuje výuku. Potřebuje medikaci nebo zázrak.“

Co Marta MUSÍ napsat: „Agnes je energická a živá žákyně s velkým potenciálem. Vyniká v tvořivém myšlení a rychle chápe nové koncepty. V oblasti seberegulace se učíme společně najít strategie, které jí pomohou lépe se soustředit. Doporučuji pokračovat v podpoře jejích silných stránek...“

Marta to čte. Je to pravda? Technicky ano. Ale vynechává to 89 útěků ze třídy. Hotovo. 154 slov. Marta je vyčerpaná. A to je první žák. Zbývá 24.

Žák 2: HANIČKA

Realita: Hanička je geniální, čte na úrovni třetí třídy, zná termín „intersekcionální feminismus“, ale sociálně je mimo.

Co Marta PÍŠE: „Hanička je mimořádně nadaná žákyně s výjimečnými schopnostmi. V sociální oblasti preferuje klidnější aktivity a menší skupiny. Doporučuji rozvíjet její silné stránky při podpoře sociálních dovedností.“

Čas strávený: 25 minut. Dva žáci hotovi. 23 zbývá.

Žák 3: KUBÍČEK

Realita: Kubíček je... průměrný. Naprosto, dokonale průměrný.

Problém: Jak napsat celou stránku o průměrném dítěti pozitivně? „Kubíček je spolehlivý žák, který vytváří pozitivní atmosféru. V českém jazyce i matematice dělá stabilní pokroky. Je oblíbený mezi spolužáky.“

Je to vágní, ale pozitivní.

Žák 4: NASRA

Realita: Nasre neumí česky. Přišla z Afghánistánu před rokem. Je traumatizovaná, ale odvážná. Co Marta PÍŠE (se slzami v očích):

„Nasra je nesmírně odvážná žákyně, která navzdory jazykové bariéře dělá obdivuhodné pokroky. Za čtyři měsíce se naučila základní slovní zásobu a dokáže reagovat na jednoduché pokyny. Nasra je inspirací svojí vytrvalostí.“

Marta brečí. Tohle je hold dítěti, které přežilo víc než většina dospělých.

Žák 5: SEBASTIAN

Realita: Sebastian má emocionální problémy, brečí často, rodiče odmítají psychologickou podporu.

Co Marta PÍŠE: „Sebastian je citlivý a empatický chlapec. V emocionální oblasti někdy potřebuje více podpory a času. Doporučuji pokračovat v podpoře budování emocionální odolnosti.“

Žák 6: VOJTÍŠEK

Realita: ADHD (neoficiálně), možné autistické rysy, impulzivní, včera snědl pastelku.

Co Marta PÍŠE: „Vojtíšek je živý a zvídavý chlapec s velkým srdcem. V oblasti seberegulace pracujeme na strategiích pro lepší soustředění. V sociální oblasti je přátelský, občas hledá vhodné způsoby interakce. V případě zájmu je možná konzultace s poradnou.“

Poslední věta je pokus 47 navrhnout diagnostiku.

23:00 - Po šesti hodinách psaní

Napsala: 6 hodnocení. Zbývá: 19. Káva: 4 šálky. Čokoláda: celá tabulka. Duševní zdraví: 34 %.

Čtyři dny před deadlinem - Krize

Marta má napsáno 18 hodnocení. Zbývá 7.

Ředitelka: „Marto, jak to jde?“ Marta: „Nestíhám připravovat výuku. Včera jsem učila matematiku bez přípravy.“ Ředitelka: „Ale slovní hodnocení je důležité!“ Marta: „Potřebuju AI, která to napíše za mě.“ Ředitelka: „Marto! To by bylo...“ Marta: „Neetické. Vím. Ale co kdyby AI měla funkci ‚generovat slovní hodnocení‘?“

Ticho.

Ředitelka: „...Volám Karlovi.“

O dvě hodiny později

(IT lektor): „Chceš, aby AI pomohla generovat hodnocení?“ Marta: „Chci, aby AI vzala moje poznámky a rozvinula je do profesionálního textu.“ „Dám ti šablonu. Ty zadáš klíčové body, AI to rozvine. Pak to upravíš.“ Marta: „To je spása.“ Karel: „Ale musíš to EDITOVAT. AI generuje genericky.“

Zkouška AI generátoru

Marta zadává: „Žák: Vojtíšek. Problémy s pozorností, impulzivní, milý, zajímá ho příroda.“ AI Output: „Vojtíšek je živý a zvídavý žák s velkým potenciálem. V oblasti seberegulace pokračujeme v rozvoji strategií. S podporou dosahuje pokroků...“ Marta čte. Je to dobré. Lepší než po šesti hodinách vyčerpávajícího psaní. „Karle, jsi zachránce.“ Karel: „AI je zachránce. Já jsem jen tech support.“

Den před deadlinem

S pomocí AI Marta dokončila všech 25 hodnocení. Každé editovala, přidala osobní detaily.

Poslední hodnocení - Žák 25: TEREZKA (tichá holčička, která nikdy nedělá problémy) „Terezka je klidná a vyrovnaná žákyně. Její píle je obdivuhodná. V sociální oblasti by prospělo více aktivního zapojení. Je spolehlivá kamarádka s nádhernou empatií.“

Hotovo. 25 hodnocení. 31 stran textu. Čas: přibližně 35 hodin.

15. červen - Den odevzdání

Ředitelka: „Marto, hodnocení jsou VYNIKAJÍCÍ! Profesionální, citlivá, konkrétní!“ Marta: „Děkuji.“ Neříká nic o AI. Technicky je editovala. Morální dilema: 3/10. Vyčerpání: 11/10.

Týden později - Reakce rodičů

Email od paní Svobodové:

„Děkuji za hodnocení. Je velice pozitivní. Možná až příliš? Přikládám můj vlastní rozbor Emičky (24 stran).“ Marta nečte přílohu.

Email od pana Nováka: „Kubíček mi říkal, že máte novou paní učitelku co pomáhá s hodnocením?“ Marta odpovídá: „Je to speciální pedagogický asistent.“ Technicky pravda.

Email od Lucky (Vojtíškova máma): „Četla jsem hodnocení! BREČELA JSEM! Nikdo nikdy neřekl, že má ‚velké srdce‘! Všichni vždycky jen ‚hyperaktivní‘, ‚problémový‘! Díky! ❤️“ Marta taky brečí. Tohle stojí za těch 35 hodin.

EPILOG - Rozhovor Marty a Lenky Lenka: „Takže jsi použila AI?“

Marta: „Použila jsem AI jako NÁSTROJ. Editovala jsem každé slovo.“ Lenka: „A je to etické?“ Marta: „Učitel, který učí 25 dětí a má napsat 25 stran hodnocení za měsíc... má právo použít JAKÝKOLIV nástroj.“ Lenka: „Příští rok budeme psát znovu?“

Marta: „Ano. Každých šest měsíců. 50 hodnocení ročně.“Ticho.

Lenka: „Máš ještě tu Becherovku?“ Marta: „Vždycky.“

WhatsApp skupina - večer

Petra Svobodová: Hodnocení je vágní. Kde jsou data? Karel Novák: Mně přijde až podezřele hezký. Všichni jsou „skvělí“? Lucie Hanková: Karle, to je pointа slovního hodnocení - být pozitivní!“ Lucka: Já miluju hodnocení! Poprvé někdo vidí v Vojtíškovi víc než problémy! ❤️ Pan Sebastian: Cítím v hodnocení lásku k dětem.

Marta čte a usmívá se. Ano, použila AI. Ale láska k dětem? Ta byla její. Každé slovo, které editovala. Každá slza, kterou při psaní o Nasre uronila. AI může psát text. Ale jenom učitel může vidět Vojtíška, který snědl pastelku, a vidět v něm „chlapce s velkým srdcem“.Příští rok bude psát znovu. 50 hodnocení.S AI pomocí nebo bez ní.

Ale vždycky s láskou. I když ta láska je zabalená ve frustraci, vyčerpání a Becherovce.

PS: Karel nabídl AI funkci „automatické generování na základě dat“. Marta řekla NE. Ještě ne. Musí si zachovat iluzi, že je to dělá ona. PPS: Nebo možná jen do příště... Ještě se uvidí.

Autor: Milan Hausner | pondělí 16.2.2026 10:25 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Další články autora

Milan Hausner

Když se ti rozštěká život. V tom nejlepším slova smyslu...

Věda je vážně úžasná. Dokáže posouvat hranice lidského poznání, odhalovat tajemství vesmíru a občas taky potvrdit něco, co ví kdekdo!

15.2.2026 v 11:40 | Karma: 9,00 | Přečteno: 127x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Jak mi umělá inteligence zachránila manželství (a hlavně peněženku)

Všichni to známe. Přijde večer, vy u televize, partnerka vedle vás s mobilem v ruce. Palec šlape jako dobře promazaný stroj ...

14.2.2026 v 14:00 | Karma: 15,78 | Přečteno: 340x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Helma

Hned na počátek dnešní úvahy podotýkám, že nestojím ani na jedné straně, prostě nevím, zda je správné dbát na domnělá pravidla sportovních soutěží, která jsou porušována tu a onde, nebo jen je prostě opominout...

14.2.2026 v 10:48 | Karma: 11,48 | Přečteno: 277x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Ach, ta strašná umělá inteligence! Už nám zase ničí životy, co?

Kruci, lidi, zase je tady konec světa. Tentokrát to ale není covid, změna klimatu nebo konec seriálu, který jste stejně sledovali jen jako kulisu u večeře. Tentokrát je to AI!

14.2.2026 v 9:37 | Karma: 4,30 | Přečteno: 106x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Kosmetická teologie pro ty dostatečně bohaté

Nejspíš mne vyznavači zdravého stylu označí všemi možnými nálepkami za tyto další řádky. Někteří jiní přidají i další etikety, protože je pro ně genetika v dnešní době v lidské populaci tak trošku tabu. Předem vám za to děkuji...

13.2.2026 v 10:25 | Karma: 9,75 | Přečteno: 137x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
14. února 2026  7:49

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Hokejový obránce Jan Rutta si pohrává s kotoučem.
16. února 2026  7:20

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.
9. února 2026  15:56

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Karel Vejmelka na tréninku českého týmu
16. února 2026  7:17

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál

Celodenní vystavení souprav na zhlaví Depa Kačerov u příležitosti 50. výročí...
9. února 2026  19:01

Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...

Revizoři v okolí Prahy jsou drsňáci. Jsou sice neviditelní, ale o to nemilosrdnější

Slečnu, jejíž příběh popisujeme níže, jsme raději zamaskovali.
12. února 2026  5:48,  aktualizováno  16. 2. 11:23

Středočeští revizoři jsou neviditelní a nemilosrdní. Cestující dostala pokutu za nepozornost....

Komedie století poprvé na jevišti. Slovácké divadlo chystá S tebou mě baví svět

Slovácké divadlo v Uherském Hradišti začalo zkoušet představení S tebou mě baví...
16. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Její přípravy trvaly rok a ve Slováckém divadle označují chystanou inscenaci S tebou mě baví svět...

Mladíka s čerstvým řidičákem zradila mokrá silnice, auto převrátil na střechu

Auto doklouzalo až ke kamionu, do něhož narazilo. (13. února 2026)
16. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Mokrá cesta, vysoká rychlost. To jsou hlavní příčiny dopravní nehody, která se stala na Šumpersku v...

České dráhy obnoví přímý spoj, o kterém zpívá Mládek. Vlak pojede jen jednou týdně

ČD obnovuje spoj, o kterém zpívá Ivan Mládek
16. února 2026  11:11

V polovině prosince jej zrušili, od března pojede znovu. Opavu s Prahou opět propojí přímý rychlík...

Milan Hausner

  • Počet článků 353
  • Celková karma 9,29
  • Průměrná čtenost 205x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.