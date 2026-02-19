Naschvál

Kdyby ta paní do ordinace nepřišla, kdyby nevyslovila tak zvláštní prosbu, kdyby zrovna díky ní nenastalo to podivné pondělí, Karel by se nepobavil tak jako nikdy předtím. „Pane doktore, mně nic není,“ povídá a vyčkává očekávané.

„Tak proč jste přišla?“ podivuje se doktor.

„Dobře, máte tři lidi v čekárně, zkrátím to,“ reaguje po chvilce zaváhání a lékař s povděkem kvituje.

„Můj bejvalej je lékař, takže o jeho práci něco vím. Tedy, ne že bych byla taky doktorka, ale občas domů od pacientů něco přinesl, třeba jako čokolády, bonboniéry, ovoce, zeleninu ani ne, ale třeba bonboniéru, to už jsem vlastně říkala,“ a doktor nevěřil svým uším, tak neuvěřitelně na něj její plácání působilo. Nadzvednutí jeho obočí pacientka pojala jako závazný pokyn k pokračování.

„Abyste mi dobře rozuměl, já vás nechci ochudit o žádnou bonboniéru, kterou někde v šuplíku určitě máte, připravit, teda vlastně chci, ale jenom o tu, která je tak nějak úplně jiná, prostě prošlá, víte? Tu byste ale stejně nejedl, že? Teda, kdybyste to zjistil...“

„Cože?“ dostává se doktor konečně k slovu. Zatím k jedinému.

„Jo, jo, já vím co chcete říct. Že vám to hlava nebere, proč zrovna bonboniéru po expiraci, proč si nekoupím normální, a když už chce ta divná ženská mermomocí prošlou, tak proč si na ni rok, dva nepočká. Jenomže fakt to nepočká, tady jde o čas, tak jsem si vzpomněla na doktory, takže jedině vy mi můžete pomoc.“

Jediný zachránce byl z toho všeho úplně mimo, proto by se jeho následná slova dala částečně omluvit.

„A proč si neřeknete tomu vašemu bejvalýmu?“

„Ale no ták, doktore, bejvalýmu? Vy asi nejste rozvedený, že?“

No, jako každý druhý sice byl, ale bejvalka nebyla doktorka, tak po ní rozhodně a naštěstí nemohl žádnou prošlou bonboniéru chtít.

„Tak podíváte se?“

„Kam?“

„Do toho šuplíku přece, do skříně, nebo prostě tam, kam si pozornosti dáváte!“

„Jo aha, to všechno je vedle u sestry, ale nebojte, vyberete si, máme tam toho hafo,“ pokorně slibuje, a až teď si uvědomuje, jestli není ta osoba naproti drzá. Jenomže říct jí to až teď? Když už jí víceméně slíbil, že jí vyhoví? Musí něco vymyslet a kupodivu mu to ani dlouho netrvalo. Tři pacienti v čekárně se nejspíš rozrostli nejméně na dvojnásobek, ale když on má rád uzavřené případy, takže:

„OK, ale musíte mi vysvětlit proč. Proč to všechno?“

Pacientka se zamyslí. Myslela si, že už má vyhráno, že nebude muset s pravdou ven, leč ouha, doktůrek překvapil. Přesto se snaží ještě vykličkovat úhybným manévrem.

„No, vysvětlila bych, ale neplní se vám náhodou čekárna?“

„To nechte laskavě na mně,“ doktor přechází poprvé do jakš takš útoku.

„Dobře, ale já vás varovala. Takže tak: Pracuju v obchodě v nejmenovaném marketu. Toho dne jsem byla vedoucí úseku ovoce - zelenina, když si jeden pán začal prohlížet naše rajčata. Ve světle, kde ležela v bedýnce, pak s rajčetem kousek poodešel a zase se vrátil. Když provedl to samé i s třetím rajčetem, sám od sebe mi povídá, že ta rajčata nejsou vůbec červená. Já na to, že cože? A jaká by podle něj tedy měla být? Fialová nebo snad blankytně modrá? To se ještě úplně neurazil a řekl, že pod tím světlem jsou červenější než když se na ně nesvítí. No když vám to tak vadí, tak je nekupujte nebo jezte se zavřenýma očima, poradila jsem mu jako správná poradkyně s nápisem na tričku: Můžu vám nějak pomoci? To už se ale urazil. Takže si na mě stěžoval, a že se mu jako mám omluvit. Tak asi za týden se ohlásil že přijde. Pod pohrůžkou důtky jsem se mu samozřejmě omluvila, jenomže!

„Co jenomže? Co nebylo v pořádku?“ vmísil se do monologu doktor.

„Hmmm…“ dodala arogantně. „Usmyslel si, že si na to podáme ruce.“

„No a?“

„No, a já mu ji nepodala.“

„No a? Úkol zněl jasně, omluvit se, a to jste udělala.“

„Jo, a dokonce tím vyhýbavým podmiňovacím způsobem ve stylu chtěla bych se vám omluvit. Skočil na to, jenomže očekával, že nebudu ignorovat jeho nataženou ruku. Tak jsem mu ji zapomněla podat, no.“

„A zase si stěžoval, že jo?“

„Přesně! A šéfová mi poručila, že mu mám dát bonboniéru, a jestli si zase na mě bude stěžovat, doomlouvala jsem se už definitivně a dostanu padáka,“

„Ty vogo! Vy ráda riskujete, co? Ani nechci domýšlet, kdyby zjistil, že je prošlá.“

„Rozkaz zněl dát, ne koupit, do bych asi ukecala, Ale já si fakt nemůžu si pomoct, mám svoji důstojnost, svoje hranice, a takový hnidopich mi je nebude posouvat.“

„Hmm, zajímavé, zajímavá jste. A co když je to úplně jinak? Třeba vás zákazník tímto neobvyklým způsobem balil a při předávání by vám sdělil, že by se o ni s vámi rád podělil.“

„Cože? A to jako fakt?“

„No nedivte se, někteří chlapi jsou takoví. Tak co, šla byste?“

„Šílíte? To ani náhodou! Ale … jestli mě nepřestanete překvapovat, s vámi bych to riskla.“

Autor: Martin Hatala | čtvrtek 19.2.2026 16:35 | karma článku: 4,04 | přečteno: 86x

Další články autora

Martin Hatala

Ledecká to podělala

Nemyslím tím samozřejmě to, že neuspěla podle svých představ a nesplnila zlaté očekávání snad celého národa, na mysli mám to, že se za neúspěch panu prezidentovi omluvila. A já se ptám proboha proč? Proč zrovna jemu?

9.2.2026 v 22:23 | Karma: 34,19 | Přečteno: 998x | Diskuse | Sport

Martin Hatala

Černou kočku ve tmě viděti

Mírně humorné, ale pravdivé povídání o nezavírání dveří, ztrácení, hledání a nacházení. Z nezavřených vchodových dveří starého baráku slabě prosvítalo světlo z vánočně osvícené chodby už z daleka.

5.2.2026 v 17:33 | Karma: 11,95 | Přečteno: 241x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Hatala

Já to byl, kdo zklamal s cílovou fotkou Velké pardubické

Až teď, téměř po půl roce se odhodlávám přiznat, že za zmatky kolem vítěze z 13. října 2024 můžu nejvíc já, protože: Jsem dva měsíce před závodem asi po 30 letech potkal kamaráda ze studií, doktora Tomáše Brože a slovo dalo slovo:

1.4.2025 v 10:10 | Karma: 7,49 | Přečteno: 329x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Hatala

Rozmohl se nám tady takový nešvar: Překlady tzv. bestsellerů

Anebo možná, že i nejenom jakože úspěných knih, protože zas až tak prudce vášnivý čtenář nejsem. Na čtení knížky Anděl smrti od Roberta Bryndzy jsem se těšil, neboť manželce se líbila. Ne tak mně.

16.12.2024 v 15:45 | Karma: 17,31 | Přečteno: 547x | Diskuse | Kultura

Martin Hatala

Zrádci: Skončila vcelku zdařilá reality šou, ke které mám jenom dvě až tři výtky

Ovšem seskupení v Ranní show Evropy 2, která by se spíš měla jmenovat „Prostě jakoby šou,“ji asi před třemi týdny přesnebetyčně vychválilo až někam do stratosféry. „Je to naprosto super giga maxi, nic lepšího jsem dosud neviděl,“

10.12.2024 v 15:45 | Karma: 12,75 | Přečteno: 448x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.
17. února 2026  15:18

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)
17. února 2026  16:01

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....
19. února 2026  7:19

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....
17. února 2026  10:13

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13....
19. února 2026  7:09

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...

Liberec začne hledat firmu na revitalizaci Tržního náměstí za 75 milionů korun

ilustrační snímek
19. února 2026  16:59,  aktualizováno  16:59

Liberec začne hledat firmu, která upraví Tržní náměstí, na kterém je i městský plavecký stadion....

Metoděj Jílek zamířil na patnáctistovku. Boj o již třetí cenný kov na ZOH se ale odkládá

Metoděj Jílek na ZOH 2026.
19. února 2026  18:19

Metoděj Jílek si připsal třetí olympijský start. Po zlaté a stříbrné medaili z vytrvaleckých tratí...

Ostravská zoo začala s chovem kolonoka, lasicovité šelmy z Asie

OstravskĂˇ zoo zaÄŤala s chovem kolonoka, lasicovitĂ© Ĺˇelmy z Asie
19. února 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Ostravská zoologická zahrada začala s chovem nového druhu. Jde o kolonoka, lasicovitou šelmu...

ÚOHS uložil Státnímu pozemkovému úřadu v letitém případu pokutu 150.000 Kč

ilustrační snímek
19. února 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna uložil Státnímu pozemkovému úřadu...

Martin Hatala VIP

  • Počet článků 635
  • Celková karma 16,52
  • Průměrná čtenost 1547x
Myslete si o mně co chcete, stejně mě pravdivě nepoznáte. Ani z mých knížek - Martin Hattala: http://www.palmknihy.cz/web/   hatala.m@seznam.cz

Elektronické knihy k recenzím mi na požádání laskavě poskytují www. palmknihy.cz, za což jim děkuji.

Moje čtvrtá knížka "Čekání na gól" je k mání na: www.kniznieshop.cz.

 

neviditelny text

Seznam rubrik

Oblíbené blogy

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.