Leoši, na kluka z Berouna nic moc
Přestože chápu, co měl touto arogantní hláškou filmový protagonista na mysli, podotýkám, že každý odněkud jsme. Třeba ze Smetanovy Lhoty, Vigantic nebo Nelahozevsi, což jsou prdele, které by se do Berouna vešly hned několikrát. Natož do Prahy, že?
Jistě jste už poznali, že Leoše Mareše, ani „jeho“ Evropu 2 nemůžu vystát, což jsem v několika dřívějších blozích popsal, takže o jejich rozhlasově trapném a plytkém „prostějakoby“ řečnění už psát nebudu.
Pan Leoš Mareš je samozřejmě známou osobou a záměrně nepíšu osobností, protože jí není, což film o něm dokazuje. Myslím si, že vím proč vznikl, ale za jakou cenu? Za cenu pravdy o sobě, s kterou vyrukoval.
Pro úspěch sice vytrvalý, ale namachrovaný frajírek, z kterého se stává hovado kalibru vchodu do pískovny. Jistěže není prvním ani posledním sebestředným podvádějícím pitomcem, který se v mládí opíjel, spal s holkama i děvkama, ale ne každý to dává tak okázale najevo. A že mu není nic svaté, filmem už jenom zpečeťuje.
Stihl se i překotně oženit, mít dítě, a když bylo druhé na cestě, nenapadlo ho nic bezcharakternějšího, než mladou rodinu opustit. To se samozřejmě taky stává, ale každý normální člověk by na takové rozhodnutí nejraději zapomněl, a vůbec nejlíp chodil kanálama. Ale ne tak Leoš, který o tom nechává natočit film. Aby i ti mladí, kteří ho obdivují až z doby nedávné, z jeho koncertů a rádoby vtipného rádia, se o něm dozvěděli i ten dřívější paskvil. No, snad si z něj příklad nevezmou! Už začínáte tušit, proč to všechno mu za to stojí?
Přestože ve filmu bujarého mládí lituje, pokoru mu nevěřím. Proč? Protože jak o něm zřejmě správně tvrdí jeho druhá manželka Monika, že Leoš se nemění, ale vyvíjí. A když nemění, tak právě proto spatřil film světlo světa, čemuž ani poslední zbytky jeho soudnosti nezabránili. Proč tedy? Pro pocit velikášství, pro peníze samozřejmě, které má tolik rád.
Že jsem úplně mimo, vždyť jich má dost, namítnou mnozí. Ale to jenom z jejich úsudku, z pohledu běžného občana. Protože co je pro nás stovka, je pro bohatého koruna, co pro nás sto tisíc, pro někoho takového jako Leoše, tisícovka… opravdu mám pokračovat dál? Ne, opravdu ne, záměr této pěkně zpracované filmové série vidím v nadmíru zdařilé ukázce toho, jací vyšinutí jedinci mezi námi žijí.
Martin Hatala
