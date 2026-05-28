Leoši, na kluka z Berouna nic moc

Tímto názvem bych oponoval Marešovo několikrát omílané „Na kluka z Berouna docela dobrý, ne?“ z třídílného životopisného seriálu Leoš, který jsem viděl na One Play.

Přestože chápu, co měl touto arogantní hláškou filmový protagonista na mysli, podotýkám, že každý odněkud jsme. Třeba ze Smetanovy Lhoty, Vigantic nebo Nelahozevsi, což jsou prdele, které by se do Berouna vešly hned několikrát. Natož do Prahy, že?

Jistě jste už poznali, že Leoše Mareše, ani „jeho“ Evropu 2 nemůžu vystát, což jsem v několika dřívějších blozích popsal, takže o jejich rozhlasově trapném a plytkém „prostějakoby“ řečnění už psát nebudu.

Pan Leoš Mareš je samozřejmě známou osobou a záměrně nepíšu osobností, protože jí není, což film o něm dokazuje. Myslím si, že vím proč vznikl, ale za jakou cenu? Za cenu pravdy o sobě, s kterou vyrukoval.

Pro úspěch sice vytrvalý, ale namachrovaný frajírek, z kterého se stává hovado kalibru vchodu do pískovny. Jistěže není prvním ani posledním sebestředným podvádějícím pitomcem, který se v mládí opíjel, spal s holkama i děvkama, ale ne každý to dává tak okázale najevo. A že mu není nic svaté, filmem už jenom zpečeťuje.

Stihl se i překotně oženit, mít dítě, a když bylo druhé na cestě, nenapadlo ho nic bezcharakternějšího, než mladou rodinu opustit. To se samozřejmě taky stává, ale každý normální člověk by na takové rozhodnutí nejraději zapomněl, a vůbec nejlíp chodil kanálama. Ale ne tak Leoš, který o tom nechává natočit film. Aby i ti mladí, kteří ho obdivují až z doby nedávné, z jeho koncertů a rádoby vtipného rádia, se o něm dozvěděli i ten dřívější paskvil. No, snad si z něj příklad nevezmou! Už začínáte tušit, proč to všechno mu za to stojí?

Přestože ve filmu bujarého mládí lituje, pokoru mu nevěřím. Proč? Protože jak o něm zřejmě správně tvrdí jeho druhá manželka Monika, že Leoš se nemění, ale vyvíjí. A když nemění, tak právě proto spatřil film světlo světa, čemuž ani poslední zbytky jeho soudnosti nezabránili. Proč tedy? Pro pocit velikášství, pro peníze samozřejmě, které má tolik rád.

Že jsem úplně mimo, vždyť jich má dost, namítnou mnozí. Ale to jenom z jejich úsudku, z pohledu běžného občana. Protože co je pro nás stovka, je pro bohatého koruna, co pro nás sto tisíc, pro někoho takového jako Leoše, tisícovka… opravdu mám pokračovat dál? Ne, opravdu ne, záměr této pěkně zpracované filmové série vidím v nadmíru zdařilé ukázce toho, jací vyšinutí jedinci mezi námi žijí.

Autor: Martin Hatala | čtvrtek 28.5.2026 12:55 | karma článku: 5,12 | přečteno: 106x

Martin Hatala

Ayuda!

Ti, kteří umí španělsky už vědí, že libozvučné Ayuda není jméno krásné exotické dívky, ani název chutného exotického ovoce, ale ... voláním o pomoc.

28.3.2026 v 14:38 | Karma: 12,09 | Přečteno: 167x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Hatala

Naschvál

Kdyby ta paní do ordinace nepřišla, kdyby nevyslovila tak zvláštní prosbu, kdyby zrovna díky ní nenastalo to podivné pondělí, Karel by se nepobavil tak jako nikdy předtím. „Pane doktore, mně nic není," povídá a vyčkává očekávané.

19.2.2026 v 16:35 | Karma: 11,87 | Přečteno: 321x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Hatala

Ledecká to podělala

Nemyslím tím samozřejmě to, že neuspěla podle svých představ a nesplnila zlaté očekávání snad celého národa, na mysli mám to, že se za neúspěch panu prezidentovi omluvila. A já se ptám proboha proč? Proč zrovna jemu?

9.2.2026 v 22:23 | Karma: 34,29 | Přečteno: 1023x | Diskuse | Sport

Martin Hatala

Černou kočku ve tmě viděti

Mírně humorné, ale pravdivé povídání o nezavírání dveří, ztrácení, hledání a nacházení. Z nezavřených vchodových dveří starého baráku slabě prosvítalo světlo z vánočně osvícené chodby už z daleka.

5.2.2026 v 17:33 | Karma: 12,29 | Přečteno: 262x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Hatala

Já to byl, kdo zklamal s cílovou fotkou Velké pardubické

Až teď, téměř po půl roce se odhodlávám přiznat, že za zmatky kolem vítěze z 13. října 2024 můžu nejvíc já, protože: Jsem dva měsíce před závodem asi po 30 letech potkal kamaráda ze studií, doktora Tomáše Brože a slovo dalo slovo:

1.4.2025 v 10:10 | Karma: 7,49 | Přečteno: 336x | Diskuse | Poezie a próza
Martin Hatala VIP

  • Počet článků 637
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1544x
Myslete si o mně co chcete, stejně mě pravdivě nepoznáte. Ani z mých knížek - Martin Hattala: http://www.palmknihy.cz/web/   hatala.m@seznam.cz

Elektronické knihy k recenzím mi na požádání laskavě poskytují www. palmknihy.cz, za což jim děkuji.

Moje čtvrtá knížka "Čekání na gól" je k mání na: www.kniznieshop.cz.

 

