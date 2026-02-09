Ledecká to podělala
Protože tam zrovna za naše prachy byl a tvářil se jako jeden fanoušek z mnoha? Protože je to prezident zrozený z přesvědčeného vojenského komunisty s ambicemi ovládat proletariát? Získanou mocí pokračovat ve zvěrstvech na lidech nepohodlných názorů? Kdyby nezasáhla sametová revoluce, ovšemže.
To nestačilo tomu robotickému panákovi jenom říct, mrzí mě to? Když už se s ním, kdo ví proč, musela setkat? Ale omlouvat se mu? Za co proboha? Za to, že nevyhrála? Omlouvat a kát by se měl spíš on, co z něj mělo vyrůst a jak se to naštěstí nestalo.
Když už omluva, tak lítostivá svému týmu, který s ní dýchal, pro ni dýchal, za ni by dýchal, fanouškům poděkovat za podporu, a každému musí být jasné, že nejvíc zklamaná musí být Ester.
Berme to tak, že nikdo nemá výsadní právo na vítězství proto, když si to moc přeje, když nejvíc trénuje, když si to zaslouží, když to vypadá, že je nejlepší. A v tom právě je sport krutý i krásný. Nikdo nechce prohrát, každý chce vyhrát, každý chce předvést svůj nejlepší výkon, proto být první na světě je rovno zázraku. Ale omlouvat se komukoli za to, že se český celosvětový zázrak neuskutečnil? Ale vlastně jo, zase se uskutečnil...
Martin Hatala
Černou kočku ve tmě viděti
Mírně humorné, ale pravdivé povídání o nezavírání dveří, ztrácení, hledání a nacházení. Z nezavřených vchodových dveří starého baráku slabě prosvítalo světlo z vánočně osvícené chodby už z daleka.
Martin Hatala
Já to byl, kdo zklamal s cílovou fotkou Velké pardubické
Až teď, téměř po půl roce se odhodlávám přiznat, že za zmatky kolem vítěze z 13. října 2024 můžu nejvíc já, protože: Jsem dva měsíce před závodem asi po 30 letech potkal kamaráda ze studií, doktora Tomáše Brože a slovo dalo slovo:
Martin Hatala
Rozmohl se nám tady takový nešvar: Překlady tzv. bestsellerů
Anebo možná, že i nejenom jakože úspěných knih, protože zas až tak prudce vášnivý čtenář nejsem. Na čtení knížky Anděl smrti od Roberta Bryndzy jsem se těšil, neboť manželce se líbila. Ne tak mně.
Martin Hatala
Zrádci: Skončila vcelku zdařilá reality šou, ke které mám jenom dvě až tři výtky
Ovšem seskupení v Ranní show Evropy 2, která by se spíš měla jmenovat „Prostě jakoby šou,“ji asi před třemi týdny přesnebetyčně vychválilo až někam do stratosféry. „Je to naprosto super giga maxi, nic lepšího jsem dosud neviděl,“
Martin Hatala
Smrtelně bezvýchodné filmové scény, ze kterých jde o zdraví jenom divákovi
Nedávno jsem zhlédnul český nadsázkový film „Buď chlap!“ a hysterčil jsem stejně, jako když mě brzdí auto jedoucí po obci pětatřicítkou, a pak smrtící 70kilometrovou rychlostí mezi poli. Samozřejmě, že s nemožností předjetí.
- Počet článků 634
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1548x
Elektronické knihy k recenzím mi na požádání laskavě poskytují www. palmknihy.cz, za což jim děkuji.
Moje čtvrtá knížka "Čekání na gól" je k mání na: www.kniznieshop.cz.
