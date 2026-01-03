Výběr mých 60 nejlepších fotografií za rok 2025

Takový byl můj fotografický rok 2025. Již tradičně přináším výběr svých nejlepších fotografií, které jsem pořídil v uplynulém roce. Do diskuse mi napište jaké 3 fotografie Vás zaujaly nejvíce.

Ohňostroj před Týnským chrámem, 1. ledna 2025, Staroměstské náměstí.

Tříkrálový průvod přes Karlův most, 3. ledna 2025.

Tříkrálová plavba otužilců pod Karlovým mostem, 6.ledna 2025.

Odstranění vánočního stromu ze Staroměstského náměstí, 9.ledna 2025.

Výstavba nového nádraží Praha-Bubny, 11. února 2025.

Hokej na rybníku, Stromovka, 19. února 2025.

Pochod „Společně za Ukrajinu!“, 23. února 2025.

Žižkovský masopust 2025, 1.března 2025.

Horská dráha Cyklon na Matějské pouti, 9. března 2025.

Horská dráha Cyklon na Matějsjké pouti, 9.března 2025.

Slavný pilot Formule 1 Mika Häkkinen v Praze, 22.března 2025.

Erotický veleth Erofest 2025, 28. března 2025.

Pornoherec Robert Rosenberg na Erotickém veletrhu v Praze, 29. března 2025.

Modernizace Masarykova nádraží, 4.dubna 2025.

Záchranné práce po útoku nožem na kontroverzního rappera, ulice Milady Horákové, 6. dubna 2025.

Zásah protichemického týmu, hasičů a policie proti muži, který vyhrožoval vyhozením domu do povětří, 7. dubna 2025.

Rekonstrukce Smíchovského nádraží, 9.dubna 2025.

Americká herečka Kristanna Loken známá z filmu Terminátor III, 12. dubna 2025.

Komiksový festival Comic-Con 2025, 12. dubna 2025.

Komiksový festival Comic-Con 2025, 12.dubna 2025.

Splašení koně při tradičním Vajíčkobraní na Karlově mostě, 13.dubna 2025.

Velikonoční vigilie před Týnským chrámem, 20. dubna 2025.

Žena v červených kalhotech a figurína papeže Františka, 22.dubna 2025.

Staroměstský orloj z netradičního úhlu pohledu, 23.dubna 2025.

Plačící dítě, Blokáda pochodu pro život, 26. dubna 2025.

Noční Vlci na Olšanských hřbitovech, 6.května 2025.

Policejní zadržení propalestinské aktivistky při pietním aktu na Vítkově, 8. května 2025.

Sovětský tank na Letné, akce Komunistické strany „Češi sobě a Osvoboditelům“, 9.května 2025.

Slavný český fotograf Jan Saudek na křtu medaile u příležitosti svých 90. narozenin, 14.května 2025.

Nově narozená selata štětkounů afrických, Zoo Praha, 18.května 2025.

Každoroční čištění Petřínské rozhledny, 23.května 2025.

Vystoupení skupiny Bomfunk Mc’s na festivalu taneční hudby 90's Explosion, 24. května 2025.

Defilé 27. ročníku romského festivalu Khamoro, 30. května 2025.

Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová na návštěvě Prahy, 3.června 2025.

Rapper Vladimir 518, 19. června 2025.

Průvod Budapest Pride 2025, 28. června 2025, Budapešť.

Slavný americký herec Michael Douglas na MFF Karlovy Vary, 5. července 2025.

Duha na průvodu Prague Pride 2025, 2.srpna 2025.

Gorilí samec Kisumu se osvěžuje speciálně připravenou zmrzlinou, 13.srpna 2025, Zoo Praha.

Derniéra show Magická fontána 2025, 13.srpna 2025, Výstaviště Praha.

Slavnostní rozsvícení audiovizuální instalace oslavující historii vorařství na voru na Vltavě,16.září 2025.

Přelet devíti britských proudových letounů BAE Hawk T1 ze skupiny Red Arrows královského letectva nad Karlovým mostem, 18. září 2025.

Rekonstrukce bitvy na Bílé Hoře u příležitosti 405.výročí, 20. září 2025.

Aktivista Mikuláš Minář na demonstraci s názvem „Zabraňme vládě extremistů!“, 28. září 2025.

Petr Fiala, Jana Černochová a Jan Lipavský spolu na eskalátorech v metru I.P.Pavlova, 29. září 2025.

Andrej Babiš na posledním předvolební mítinku hnutí ANO, 30. září 2025.

Poslední předvolební mítink hnutí ANO, 30. září 2025.

Signal festival 2025 - Instalace Světlo Tzolk’inu, 15.října 2025.

Zahájení instalace Světelná Evropa, Žluté lázně, 16. října 2025.

Demonstrace s názvem „Zachraňme ministerstvo životního prostředí!“ proti jmenování Petra Macinky ministrem životního prostředí, 19. října 2025.

Hroch s dýní, Dýňové hody v Zoo Praha, 25. října 2025.

Koncert rave skupiny Scooter v Praze, O2 arena 25.října 2025.

FMX Gladiator Games 2025, O2 arena, 8. listopadu 2025.

FMX Gladiator Games 2025, O2 arena, 8.listopadu 2025.

FMX Gladiator Games 2025, O2 arena, 8.listopadu 2025.

Generálka rozsvícení Vánočního stromu na Staroměstském náměstí, 28. listopadu 2025.

Čerti v Čertovce, 5.prosince 2025, Kampa.

Instalace Křišťálová zahrada v botanické zahradě Troja, 4,prosince 2025.

Instalace Křišťálová zahrada v botanické zahradě Troja, 4,prosince 2025.

Instalace Křišťálová zahrada v botanické zahradě Troja, 4.prosince 2025.

Všem svým čtenářům přeji hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí a úspěchů v novém roce 2026!

Vít Hassan

  • Počet článků 249
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 4049x
Jsem profesionální fotograf a novinář na volné noze. Toto je můj osobní blog, kde převážně přepublikovávám mé v jiných médiích vydané fotografie a rozhovory s osobnostmi.

V diskusi odpovídám pouze na slušné dotazy směřující k tématu daného článku. Příspěvky nesouvisející s tématem daného článku nekompromisně mažu.

Navštivte můj Instagram: 

https://www.instagram.com/vit.hassan.photography/

