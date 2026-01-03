Výběr mých 60 nejlepších fotografií za rok 2025
Všem svým čtenářům přeji hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí a úspěchů v novém roce 2026!
Vít Hassan
„Pomáhat a chránit“ a falešný řidičák s Putinem
30.5.2025 večer jsem v Dejvické Nádražce fotografoval předvolební mítink. Po skončení jsem se vydal domů. Před budovou veřejných záchodků v Dejvické ulici jsem spatřil muže, který byl pravděpodobně pod vlivem návykových látek.
Vít Hassan
Vít Hassan versus Noční vlci. Aneb, co vzniklo na základě lživých informací Aktu.news
6. května jsem jel fotit odlet českých hokejistů na Mistrovství světa. Od své známé starší paní, která se účastnila pietního aktu Nočních vlků na Olšanských hřbitovech jsem dostal echo, že právě přijeli.
Vít Hassan
Výběr mých 50 nejlepších fotografií za rok 2024
Takový byl můj fotografický rok 2024. V silvestrovském fotoblogu již tradičně přináším výběr svých nejlepších fotografií, které jsem pořídil v uplynulém roce. Do diskuse mi napište jaké 3 Vás zaujaly nejvíce.
Vít Hassan
„Na silikonových prsech nevidím nic špatného“, říká streetartový umělec JW Mind Strike
Jan Dostál (*20. února 1990, Rychnov nad Kněžnou) tvoří svá díla pod pseudonymem JW 17 je český streetartový umělec. Proslul svými velkoplošnými muraly nahých žen, které vytváří především na opuštěné budovy.
Vít Hassan
Radim Jančura: „Cestování je otrava, ale ve chvíli, kdy pijete kávu, tak Vám cesta uteče.”
Radim Jančura (*12. ledna 1972, Ostrava) je český podnikatel a manažer, známý především jako majitel a vlastník společností Student Agency a RegioJet.
